Эффект Варди. «Лестер» впервые за 47 лет обыграл «Арсенал» на выезде

Джейми Варди вышел на замену и забил победный гол в ворота «Арсенала», который принес «Лестеру» первую выездную победу над «канонирами» с 1973 года.

33-летний Варди пропустил два матча из-за травмы икроножной мышцы, но вернулся на поле после безголевого часа игры на «Эмирейтс» и быстро прервал свою 262-минутную серию без голов за «Лестер» в АПЛ.

Экс-игрок сборной Англии забил головой после умной передачи ог Дженгиза Юндера и забил 11-й гол в 12 матчах против «Арсенала». Только Уэйн Руни (12 мячей) забивал «канонирам» чаще.

До выхода Варди «Лестер» почти не угрожал воротам соперника, но в итоге они впервые смогли впервые выиграть в трех выездных матчах на старте сезона.

Игроки «Лестера» twitter.com/lcfc

«Арсенал» разочаровал. Несмотря на доминирующее владение мячом и 12 ударов по воротам, «канониры» не поставили по-настоящему сложных задач перед голкипером «Лестера» Каспером Шмейхелем. «Арсенал» потерпел свое первое поражение в домашнем матче АПЛ в 2020 году.

Главный тренер «канониров» Микель Артета раскритиковал решение отменить гол Александра Ляказетта после удара головой из-за положения «вне игры».

«Я действительно разочарован. В первом тайме все было в наших руках и я не понимаю, почему, черт возьми, был отменен гол. Они поймали нас за счет оставленного нами свободного пространства, и мы проиграли», — сказал Артета.

Варди реализовал свой шанс

Четыре года назад «Арсенал» пытался подписать Варди и теперь с каждой игрой продолжает копить сожаление о том, что осуществить это не удалось.

Варди совершил всего 11 касаний после того, как заменил Денниса Прата, но это не помешало ему забить победный гол. Он мог забить и второй в концовке, если бы не Бернд Лено.

Без Варди «Лестер» играл вообще без нападающего — номинально впереди действовал Харви Барнс. Все их четыре удара до выхода Варди нанес Джеймс Мэддисон, причем все — из-за пределов штрафной.

То, что «Лестер» прибавил после выхода форварда было предсказуемо и заметно. Неудивительно, что они смогли выйти вперед.

Юри Тилеманс превосходным пасом нашел Юндера, который подал на Варди, а тот забил головой.

We call this "The Vardy Effect" 🦋 pic.twitter.com/qZLtHlqcQi — Leicester City (@LCFC) October 25, 2020

В АПЛ, пожалуй, нет более убийственного игрока. В этом сезоне Варди забил шесть голов из девяти ударов по воротам. Он нанес на 20 ударов меньше, чем Мохамед Салах из «Ливерпуля» и даже на один меньше, чем защитник «красных» Трент-Александер Арнолд.

В прошлом сезоне «Лестер» капитулировал, находясь на позиции, которая, казалось, гарантировала путевку в Лигу чемпионов — в начале февраля они опережали «Манчестер Юнайтед» на 14 очков. Смогут ли они справиться в этот раз?

«Арсенал» мало забивает

«Арсенал» подумал, что им удалось выйти вперед уже на старте матча, когда Ляказетт отличился после подачи углового, но Гранит Джака и Пьер-Эмерик Обамеянг оказались в офсайде.

С того момента «Арсенал» по большей части контролировал игру, однако им не удавалось сломить гостей.

В первом тайме «Арсенал» нанес 11 ударов, но единственный примечательный сэйв Шмейхеля случился уже после перерыва после сильного удара от Эктора Бельерина.

Обамеянг, который впервые провел пять подряд матчей в АПЛ без голов, был преимущественно незаметен.

У Томаса Парти состоялся полноценный дебют в полузащите, но он был не единственным, кто не смог проявить себя, так как в основном передвигал мяч крайне медленно.

В этом сезоне «канониры» забили лишь 8 голов в шести матчах чемпионата. Это меньше, чем в любом из двадцати предыдущих сезонов, за исключением сезона 2015-2016 (5 голов в шести играх).

Комментарии тренеров

«Я чувствовал, что мы полностью контролировали ситуацию в первом тайме. Мы выигрывали каждый мяч, создали несколько моментов и забили гол, который по непонятной причине был отменен. Во втором тайме они оборонялись глубже, ждали наши ошибок и использовали свой шанс», — сказал Артета после игры.

Микель Артета twitter.com/arsenal

«Когда играешь против хорошо организованных команд, нужно забивать, когда удается вскрыть их оборону. "Лестер" похожим образом действовал против "Манчестер Сити" — они забили после двух стандартов. Нужно отдать им должное, но мне также жаль своих игроков».

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс подчеркнул: «Парни были великолепны. Действуя против столь высококлассных футболистов, нужно лишать их свободного пространства. Мы заслужили этот результат. Мы играли против очень хорошей команды, и у нас есть игроки, которые могут забегать за спину. Сохранить свои ворота сухими, сыграть качественно и спокойно — это хорошо».

Цифры матча

«Лестер» одержал свою первую победу в гостях у «Арсенала» с сентября 1973 года. Безвыигрышная серия составляла 27 игр во всех турнирах.

Это была четвертая победа «Лестера» в АПЛ в этом сезоне. Они повторили свой рекорд по итогам шести туров. Они также выиграли четыре матча из шести в сезоне 2000-2001.

Пьер-Эмерик Обамеянг впервые с ноября 2014 года не сумел отличиться в пяти матчах чемпионата. Тогда он выступал за «Боруссию» Дортмунд.

Букайо Сака провел 50-й матч за «Арсенал». 31 раз он выходил на поле в 38 матчах, которые «канониры» провели под руководством Микеля Артеты.

0