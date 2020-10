Эффект Варди. «Лестер» впервые за 47 лет обыграл «Арсенал» на выезде

Джейми Варди вышел на замену и забил победный гол в ворота «Арсенала», который принес «Лестеру» первую выездную победу над «канонирами» с 1973 года.

33-летний Варди пропустил два матча из-за травмы икроножной мышцы, но вернулся на поле после безголевого часа игры на «Эмирейтс» и быстро прервал свою 262-минутную серию без голов за «Лестер» в АПЛ.

Экс-игрок сборной Англии забил головой после умной передачи ог Дженгиза Юндера и забил 11-й гол в 12 матчах против «Арсенала». Только Уэйн Руни (12 мячей) забивал «канонирам» чаще.

До выхода Варди «Лестер» почти не угрожал воротам соперника, но в итоге они впервые смогли впервые выиграть в трех выездных матчах на старте сезона.

«Арсенал» разочаровал. Несмотря на доминирующее владение мячом и 12 ударов по воротам, «канониры» не поставили по-настоящему сложных задач перед голкипером «Лестера» Каспером Шмейхелем. «Арсенал» потерпел свое первое поражение в домашнем матче АПЛ в 2020 году.

Главный тренер «канониров» Микель Артета раскритиковал решение отменить гол Александра Ляказетта после удара головой из-за положения «вне игры».

«Я действительно разочарован. В первом тайме все было в наших руках и я не понимаю, почему, черт возьми, был отменен гол. Они поймали нас за счет оставленного нами свободного пространства, и мы проиграли», — сказал Артета.

Четыре года назад «Арсенал» пытался подписать Варди и теперь с каждой игрой продолжает копить сожаление о том, что осуществить это не удалось.

Варди совершил всего 11 касаний после того, как заменил Денниса Прата, но это не помешало ему забить победный гол. Он мог забить и второй в концовке, если бы не Бернд Лено.

Без Варди «Лестер» играл вообще без нападающего — номинально впереди действовал Харви Барнс. Все их четыре удара до выхода Варди нанес Джеймс Мэддисон, причем все — из-за пределов штрафной.

То, что «Лестер» прибавил после выхода форварда было предсказуемо и заметно. Неудивительно, что они смогли выйти вперед.

Юри Тилеманс превосходным пасом нашел Юндера, который подал на Варди, а тот забил головой.

