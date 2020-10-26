Эффект Варди. «Лестер» впервые за 47 лет обыграл «Арсенал» на выезде

33-летний Варди пропустил два матча из-за травмы икроножной мышцы, но вернулся на поле после безголевого часа игры на «Эмирейтс» и быстро прервал свою 262-минутную серию без голов за «Лестер» в АПЛ.
Экс-игрок сборной Англии забил головой после умной передачи ог Дженгиза Юндера и забил 11-й гол в 12 матчах против «Арсенала». Только Уэйн Руни (12 мячей) забивал «канонирам» чаще.
До выхода Варди «Лестер» почти не угрожал воротам соперника, но в итоге они впервые смогли впервые выиграть в трех выездных матчах на старте сезона.
«Арсенал» разочаровал. Несмотря на доминирующее владение мячом и 12 ударов по воротам, «канониры» не поставили по-настоящему сложных задач перед голкипером «Лестера» Каспером Шмейхелем. «Арсенал» потерпел свое первое поражение в домашнем матче АПЛ в 2020 году.
Главный тренер «канониров» Микель Артета раскритиковал решение отменить гол Александра Ляказетта после удара головой из-за положения «вне игры».
«Я действительно разочарован. В первом тайме все было в наших руках и я не понимаю, почему, черт возьми, был отменен гол. Они поймали нас за счет оставленного нами свободного пространства, и мы проиграли», — сказал Артета.
Варди реализовал свой шанс
Четыре года назад «Арсенал» пытался подписать Варди и теперь с каждой игрой продолжает копить сожаление о том, что осуществить это не удалось.
Варди совершил всего 11 касаний после того, как заменил Денниса Прата, но это не помешало ему забить победный гол. Он мог забить и второй в концовке, если бы не Бернд Лено.
Без Варди «Лестер» играл вообще без нападающего — номинально впереди действовал Харви Барнс. Все их четыре удара до выхода Варди нанес Джеймс Мэддисон, причем все — из-за пределов штрафной.
То, что «Лестер» прибавил после выхода форварда было предсказуемо и заметно. Неудивительно, что они смогли выйти вперед.
Юри Тилеманс превосходным пасом нашел Юндера, который подал на Варди, а тот забил головой.
We call this "The Vardy Effect" 🦋 pic.twitter.com/qZLtHlqcQi— Leicester City (@LCFC) October 25, 2020
В АПЛ, пожалуй, нет более убийственного игрока. В этом сезоне Варди забил шесть голов из девяти ударов по воротам. Он нанес на 20 ударов меньше, чем Мохамед Салах из «Ливерпуля» и даже на один меньше, чем защитник «красных» Трент-Александер Арнолд.
В прошлом сезоне «Лестер» капитулировал, находясь на позиции, которая, казалось, гарантировала путевку в Лигу чемпионов — в начале февраля они опережали «Манчестер Юнайтед» на 14 очков. Смогут ли они справиться в этот раз?
«Арсенал» мало забивает
«Арсенал» подумал, что им удалось выйти вперед уже на старте матча, когда Ляказетт отличился после подачи углового, но Гранит Джака и Пьер-Эмерик Обамеянг оказались в офсайде.
С того момента «Арсенал» по большей части контролировал игру, однако им не удавалось сломить гостей.
В первом тайме «Арсенал» нанес 11 ударов, но единственный примечательный сэйв Шмейхеля случился уже после перерыва после сильного удара от Эктора Бельерина.
Обамеянг, который впервые провел пять подряд матчей в АПЛ без голов, был преимущественно незаметен.
У Томаса Парти состоялся полноценный дебют в полузащите, но он был не единственным, кто не смог проявить себя, так как в основном передвигал мяч крайне медленно.
В этом сезоне «канониры» забили лишь 8 голов в шести матчах чемпионата. Это меньше, чем в любом из двадцати предыдущих сезонов, за исключением сезона 2015-2016 (5 голов в шести играх).
Комментарии тренеров
«Я чувствовал, что мы полностью контролировали ситуацию в первом тайме. Мы выигрывали каждый мяч, создали несколько моментов и забили гол, который по непонятной причине был отменен. Во втором тайме они оборонялись глубже, ждали наши ошибок и использовали свой шанс», — сказал Артета после игры.
«Когда играешь против хорошо организованных команд, нужно забивать, когда удается вскрыть их оборону. "Лестер" похожим образом действовал против "Манчестер Сити" — они забили после двух стандартов. Нужно отдать им должное, но мне также жаль своих игроков».
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс подчеркнул: «Парни были великолепны. Действуя против столь высококлассных футболистов, нужно лишать их свободного пространства. Мы заслужили этот результат. Мы играли против очень хорошей команды, и у нас есть игроки, которые могут забегать за спину. Сохранить свои ворота сухими, сыграть качественно и спокойно — это хорошо».
Цифры матча
«Лестер» одержал свою первую победу в гостях у «Арсенала» с сентября 1973 года. Безвыигрышная серия составляла 27 игр во всех турнирах.
Это была четвертая победа «Лестера» в АПЛ в этом сезоне. Они повторили свой рекорд по итогам шести туров. Они также выиграли четыре матча из шести в сезоне 2000-2001.
Пьер-Эмерик Обамеянг впервые с ноября 2014 года не сумел отличиться в пяти матчах чемпионата. Тогда он выступал за «Боруссию» Дортмунд.
Букайо Сака провел 50-й матч за «Арсенал». 31 раз он выходил на поле в 38 матчах, которые «канониры» провели под руководством Микеля Артеты.