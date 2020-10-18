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    «Ливерпуль» потерял былую неприступность

    Реакция прессы на матч «Эвертон» — «Ливерпуль»

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    В 5-м туре английской Премьер-лиге «Эвертон» и «Ливерпуль» разошлись миром со счетом 2:2. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Ливерпуль» по-чемпионски отреагировал на разгром от «Виллы»

    «Десятилетнее ожидание победы "Эвертона" над "Ливерпулем" продолжается, но на этот раз без жалоб. Лидер АПЛ показал, что может бороться с чемпионом, который так продолжительно доминировал в этом матче. У "Ирисок" была возможность набрать больше очков в захватывающем поединке, но они также обязаны VAR не один раз, а трижды за сохранение беспроигрышного старта в сезоне», — пишет на страницах The Guardian Энди Хантер.

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    • «В первые шесть минут было больше инцидентов и голов, чем в последних трех безголевых дерби на "Гудисон Парк" вместе взятых. "Ливерпуль" отреагировал на поражение от "Астон Виллы" как подобает чемпиону: доминирующе, остро и решительно, чтобы показать этот результат как недоразумение. Они повели в счете уже через три минуты после стартовом свистка, и сделали это стильно».

    «Ливерпуль» потерял былую неприступность

    «Тьяго из "Ливерпуля" и Хамес из "Эвертона" безмятежно плыли над хаосом этого матча, показывая время и класс, которые просто казались недоступными для других. В лице испанца "Ливерпуль" добавил контролера-полузащитника в команду, которая выиграла АПЛ на галопе в прошлом сезоне. Он был собран, и некоторые из его пасов были на высшем уровне, что делает настоящей кражей его трансфер из "Баварии" за 20 млн фунтов», — убежден в материале BBC Фил Макналти.

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    «Неумолимая реализация моментов Салахом снова стало очевидным, ведь он забил свой 100-й гол за клуб, и "Ливерпуль" будет разочарован тем, что не смог "закрыть" победу после столь позднего выхода вперед. "Красные" ожидаемо восстановились после разгрома 2:7 от "Астон Виллы", но теперь они потеряли пять очков в последних двух выездных матчах и — даже с учетом ранней травмы ван Дейка — не выглядят столь же неприступными, как в прошлом сезоне».

    «Эвертон» способен бороться за высокие места

    «Карло Анчелотти должен принять решение по поводу Джордана Пикфорда. Но за его сэйвы в промежутке между его провалами Анчелотти, вероятно, будет доверять вратарю сборной Англии. И если ему удастся свести к минимуму свои ляпы, "Эвертон" может стать претендентом на высокие места в этом сезоне», — пишет на страницах The Mirror Энди Данн.

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    • «Хотя "Ливерпуль", вероятно, считает, что заслужил победу, в этом матче были представлены две очень талантливые команды. Мы знали все о "Красных", но с Хамесом, дергающим за ниточки, и Алланом, подавляющим огонь соперника, это значительно улучшенный "Эвертон". И если Пикфорд сможет удерживать VAR на своей стороне, они не должны быть далеко от своих соседей в конце сезона».

    «Ливерпуль» может заплатить большую цену за эту игру

    «Безрассудный удар от Ришарлисона в испанца может иметь серьезные последствия. Вскоре после того, как впервые с сентября 2018 года ван Дейк досрочно закончил матч в АПЛ из-за травмы, Майкл Кин отозвался на подачу с угловой с той легкостью, которую голландец редко допускает, и забил мяч. Клопп, уже потерявший Алиссона из-за травмы плеча, не захочет надолго терять человека, влияние которого простирается далеко за пределы материального», — отмечает в материале Sky Sports Кейт Бурлага.

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    • «После минутного помрачения в поединке против "Астон Виллы" это было качественное и сосредоточенного на цели выступление Ливерпуля, но в течение 21 следующего дня в графике коллектива шесть матчей — изнурительный период, обрамленный поездками к "Аяксу" и "Манчестер Сити" — и с травмами, к чему добавляется атака на VAR, Клоппу приходится с тревогой ожидать ключевых исполнителей». 0

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