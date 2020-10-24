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    Бэмфорд лишил «Виллу» шансов на лидерство. Форвард «Лидса» оформил хет-трик

    «Павлины» одержали победу над «Вилланами» со счетом 3:0

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    Патрик Бэмфорд
    Патрик Бэмфорд
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    «Лидс» прервал победную серию «Астон Виллы» и лишил ее шанса стать лидером Премьер-лиги благодаря блестящему хет-трику Патрика Бэмфорда, пишет обозреватель BBC Фил Доукс.
    «Астон Вилла» подошла к этой встрече с четырьмя победами в четырех стартовых турах впервые с сезона 1930/31, но три точных удара нападающего «Лидса» Патрика Бэмфорда помешали хозяевам установить клубный рекорд по числу побед на старте сезона.

    Победный результат позволил «Лидсу» подняться на третье место в турнирной таблице — наивысшая позиция клуба с сентября 2002 года.

    «Павлины», обескровленные травмами, были вознаграждены за свой позитивный стиль игры, который, вероятно, должен был подарить больше голов.

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    • В первом тайме Бэмфорд промахнулся головой, а затем пробил рядом со штангой после того, как в быстрой контратаке получил прострел от Джека Харрисона.

    Самый дорогостоящий игрок «Лидса» Родриго также запомнился тем, что упустил хорошие моменты, срезав один удар, прежде чем его выстрел заблокировал Эзри Конса.

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    Команда Дина Смита, забившая семь мячей в ворота «Ливерпуля» в предыдущем домашнем матче, тоже была близка к голу, но Люк Эйлинг вынес мяч с линии собственных ворота после блестящего удара Джека Грилиша.

    Также капитан «Виллы» опасно пробивал с близкого расстояния после того, как продемонстрировал навыки дриблинга, протащив мяч со своей половины поля.

    Однако решающее слово в этом матче осталось за Бэмфордом: он точно пробил в угол с нескольких метров после того, как Эмилиано Мартинес отбил мяч в сторону после выстрела Родриго.

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    • Если его первый гол был обыденным, то второй и третий — ошеломляющими: блестящий удар с двадцати метров в верхний угол на 67-й минуте и обводной удар после передачи Элдера Кошты семь минут спустя.

    «Лидс» находится в двух очках и одной позиции позади «Виллы», которая остается второй, на один балл отставая от лидирующего «Эвертона».

    Бэмфорд и «Лидс» напомнили о себе

    Возможно, «Лидс» не был таким зрелищным, как «Вилла» на старте сезона 2020/21, но он определенно оставил свой след в высшем дивизионе, в котором он не играл в течение 16 лет.

    В течение этого периода мы часто скучали за «павлинами», но теперь, когда их возглавляет Марсело Бьелса, Премьер-лига получает удовольствие.

    «Лидс» уже показал, что он не боится идти на компромисс в вопросе своих атакующих принципов, даже когда встречается с элитными клубами.

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    • А на «Вилла Парк», где основной полузащитник Калвин Филлипс и капитан Лиам Купер не сыграли из-за травм, а оборона во многом была экспериментальной, «Лидс» расправился с мастеровитым соперником.

    При Бьелсе «Лидс» создает моменты, но команда не всегда владеет преимуществом, а Бэмфорд часто удручающе расточителен.

    Однако карьера в АПЛ явно устраивает английского нападающего, тем более что пятничный хет-трик позволил ему собрать коллекцию из шести мячей в шести матчах в этом сезоне. Его хет-трик также стал уже шестым в элитном дивизионе нынешнего сезона — лучший показатель для 49 сыгранных встреч.

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    • Сам «Лидс» уже забил 12 голов в чемпионате — лучший показатель для новичка лиги после шести туров со времен «Мидлсбро», тоже забившего 12 голов в сезоне 1992/93.

    «Вилла» терпит первую неудачу

    Возможно, это согласуется с тем, что до сих пор ассоциируется с хаотичным сезоном Премьер-лиги. «Астон Вилла», не потерявшая ни одного очка и забившая семь голов «Ливерпулю» в предыдущем домашнем матче, внезапно поражена недавно повысившемся в классе «Лидсом».

    Однако результат все равно превзошел все ожидания. «Вилла», занимавшая второе место, не выдержала конкуренции по интенсивности и энергии.

    Даже Грилиш, который произвел приятное впечатление, не смог вдохновить свою команду, хотя у него были моменты — в начале второго тайма он едва не открыл счет после блестящего сольного прохода.

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    • Первый гол Бэмфорда стал большим ударом, второй отправил «Виллу» на канвас, а третий нокаутировал ее.

    Для бирмингемцев это была плохая ночь, но команда Смита продолжает работать. И хотя тренер вряд ли будет доволен после поражения, одно плохое выступление из пяти — отличный процент продуктивности.

    Теперь ключевым моментом будет то, сможет ли «Вилла» ответить на такой безжалостный конец беспроигрышной серии из восьми матчей.

    «Получили 0:3, несмотря на все шансы» — слова тренеров

    Наставник «Астон Виллы» Дин Смит: «Очень расстроен, особенно из-за последних 40 минут. Первый же тайм прошел в равной борьбе. Когда они забили первый гол, мы стали играть хуже. В итоге получили 0:3, несмотря на все шансы, которые у нас были. Кто знает, что было бы, если бы мы забили? Мы впервые проиграли и действительно не справились с игрой».

    Наставник «Лидса» Марсело Бьелса: «Для нас это была важная игра и заслуженный триумф. Мы забили первыми, и нам немного повезло, что они не реализовали некоторые из своих моментов. Даже до гола мы играли хорошо, а после него окончательно развили свой успех».

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    • О нападающем Патрике Бэмфорде Бьелса добавил: «Очень рад за Патрика, потому что он забил несколько замечательных голов. Кроме того, он благородный игрок, который многим жертвует ради команды. Я думаю, что его развитие больше связано с его собственной работой, нежели с сотрудничеством со мной».

    Бэмфорд равняется на Кантона

    — Это первое поражение «Астон Виллы» в девяти последних матчах Премьер-лиши (шесть побед). Впервые за этот период команда уступала в счете.

    — Это крупнейшая победа новичка АПЛ в выездном матче с октября 2019 года, когда «Астон Вилла» разгромила «Норвич» 5:1. Также это крупнейшая сухая победа новичка АПЛ на выезде с октября 2017 года, когда «Брайтон» обыграл «Вест Хэм» 3:0.

    — Со старта прошлого сезона «Астон Вилла» потерпела 22 поражения в АПЛ и пропустила 72 гола. Только «Норвич» (27 поражений, 75 пропущенных мячей) проиграл и пропустил больше в лиге за этот период.

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    • — Бэмфорд забил шесть голов в шести матчах «Лидса» в нынешнем сезоне — только Эрик Кантона в сезоне 1992/93 забил столько же голов за свой клуб на таком же этапе сезона.

    — Англичанин — второй игрок в истории «Лидса», забивавший в трех стартовых выездных матчах высшего дивизиона. Первым был Гордон Ходжсон в сезоне 1937/38.

    — Бэмфорд — девятый игрок «Лидса», оформивший хет-трик в Премьер-лиги и первый со времен Марка Видуки, забившего три мяча «Чарльтону» в апреле 2003 года. 0

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