Бэмфорд лишил «Виллу» шансов на лидерство. Форвард «Лидса» оформил хет-трик

«Астон Вилла» подошла к этой встрече с четырьмя победами в четырех стартовых турах впервые с сезона 1930/31, но три точных удара нападающего «Лидса»помешали хозяевам установить клубный рекорд по числу побед на старте сезона.

Победный результат позволил «Лидсу» подняться на третье место в турнирной таблице — наивысшая позиция клуба с сентября 2002 года.

«Павлины», обескровленные травмами, были вознаграждены за свой позитивный стиль игры, который, вероятно, должен был подарить больше голов.

В первом тайме Бэмфорд промахнулся головой, а затем пробил рядом со штангой после того, как в быстрой контратаке получил прострел от Джека Харрисона.

Самый дорогостоящий игрок «Лидса» Родриго также запомнился тем, что упустил хорошие моменты, срезав один удар, прежде чем его выстрел заблокировал Эзри Конса.

Команда Дина Смита, забившая семь мячей в ворота «Ливерпуля» в предыдущем домашнем матче, тоже была близка к голу, но Люк Эйлинг вынес мяч с линии собственных ворота после блестящего удара Джека Грилиша.

Также капитан «Виллы» опасно пробивал с близкого расстояния после того, как продемонстрировал навыки дриблинга, протащив мяч со своей половины поля.

Однако решающее слово в этом матче осталось за Бэмфордом: он точно пробил в угол с нескольких метров после того, как Эмилиано Мартинес отбил мяч в сторону после выстрела Родриго.

Если его первый гол был обыденным, то второй и третий — ошеломляющими: блестящий удар с двадцати метров в верхний угол на 67-й минуте и обводной удар после передачи Элдера Кошты семь минут спустя.

«Лидс» находится в двух очках и одной позиции позади «Виллы», которая остается второй, на один балл отставая от лидирующего «Эвертона».

Бэмфорд и «Лидс» напомнили о себе

Возможно, «Лидс» не был таким зрелищным, как «Вилла» на старте сезона 2020/21, но он определенно оставил свой след в высшем дивизионе, в котором он не играл в течение 16 лет.

В течение этого периода мы часто скучали за «павлинами», но теперь, когда их возглавляет Марсело Бьелса, Премьер-лига получает удовольствие.

«Лидс» уже показал, что он не боится идти на компромисс в вопросе своих атакующих принципов, даже когда встречается с элитными клубами.

А на «Вилла Парк», где основной полузащитник Калвин Филлипс и капитан Лиам Купер не сыграли из-за травм, а оборона во многом была экспериментальной, «Лидс» расправился с мастеровитым соперником.

При Бьелсе «Лидс» создает моменты, но команда не всегда владеет преимуществом, а Бэмфорд часто удручающе расточителен.

Однако карьера в АПЛ явно устраивает английского нападающего, тем более что пятничный хет-трик позволил ему собрать коллекцию из шести мячей в шести матчах в этом сезоне. Его хет-трик также стал уже шестым в элитном дивизионе нынешнего сезона — лучший показатель для 49 сыгранных встреч.

Сам «Лидс» уже забил 12 голов в чемпионате — лучший показатель для новичка лиги после шести туров со времен «Мидлсбро», тоже забившего 12 голов в сезоне 1992/93.

«Вилла» терпит первую неудачу

Возможно, это согласуется с тем, что до сих пор ассоциируется с хаотичным сезоном Премьер-лиги. «Астон Вилла», не потерявшая ни одного очка и забившая семь голов «Ливерпулю» в предыдущем домашнем матче, внезапно поражена недавно повысившемся в классе «Лидсом».

Однако результат все равно превзошел все ожидания. «Вилла», занимавшая второе место, не выдержала конкуренции по интенсивности и энергии.

Даже Грилиш, который произвел приятное впечатление, не смог вдохновить свою команду, хотя у него были моменты — в начале второго тайма он едва не открыл счет после блестящего сольного прохода.

Первый гол Бэмфорда стал большим ударом, второй отправил «Виллу» на канвас, а третий нокаутировал ее.

Для бирмингемцев это была плохая ночь, но команда Смита продолжает работать. И хотя тренер вряд ли будет доволен после поражения, одно плохое выступление из пяти — отличный процент продуктивности.

Теперь ключевым моментом будет то, сможет ли «Вилла» ответить на такой безжалостный конец беспроигрышной серии из восьми матчей.

«Получили 0:3, несмотря на все шансы» — слова тренеров

Наставник «Астон Виллы» Дин Смит: «Очень расстроен, особенно из-за последних 40 минут. Первый же тайм прошел в равной борьбе. Когда они забили первый гол, мы стали играть хуже. В итоге получили 0:3, несмотря на все шансы, которые у нас были. Кто знает, что было бы, если бы мы забили? Мы впервые проиграли и действительно не справились с игрой».

Наставник «Лидса» Марсело Бьелса: «Для нас это была важная игра и заслуженный триумф. Мы забили первыми, и нам немного повезло, что они не реализовали некоторые из своих моментов. Даже до гола мы играли хорошо, а после него окончательно развили свой успех».

О нападающем Патрике Бэмфорде Бьелса добавил: «Очень рад за Патрика, потому что он забил несколько замечательных голов. Кроме того, он благородный игрок, который многим жертвует ради команды. Я думаю, что его развитие больше связано с его собственной работой, нежели с сотрудничеством со мной».

Бэмфорд равняется на Кантона

— Это первое поражение «Астон Виллы» в девяти последних матчах Премьер-лиши (шесть побед). Впервые за этот период команда уступала в счете.

— Это крупнейшая победа новичка АПЛ в выездном матче с октября 2019 года, когда «Астон Вилла» разгромила «Норвич» 5:1. Также это крупнейшая сухая победа новичка АПЛ на выезде с октября 2017 года, когда «Брайтон» обыграл «Вест Хэм» 3:0.

— Со старта прошлого сезона «Астон Вилла» потерпела 22 поражения в АПЛ и пропустила 72 гола. Только «Норвич» (27 поражений, 75 пропущенных мячей) проиграл и пропустил больше в лиге за этот период.

— Бэмфорд забил шесть голов в шести матчах «Лидса» в нынешнем сезоне — только Эрик Кантона в сезоне 1992/93 забил столько же голов за свой клуб на таком же этапе сезона.

— Англичанин — второй игрок в истории «Лидса», забивавший в трех стартовых выездных матчах высшего дивизиона. Первым был Гордон Ходжсон в сезоне 1937/38.

— Бэмфорд — девятый игрок «Лидса», оформивший хет-трик в Премьер-лиги и первый со времен Марка Видуки, забившего три мяча «Чарльтону» в апреле 2003 года. 0