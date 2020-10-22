Второй раз так не повезет. Ошибка судьи помогла «Локо» увезти ничью из Австрии

Московский «Локомотив» в Австрии сыграл вничью с «Зальцбургом» (2:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Москвичи первыми открыли счет — на 19-й минуте Эдер забил первый свой мяч в рамках турнира. Под занавес первой половины красивым ударом из-за штрафной счет сравнял Доминик Собослаи. Австрийцы вышли вперед сразу же после начала второго тайма, мяч после рикошета от Ведрана Чорлуки забил Златко Юнузович. От поражения «Локомотив» спас вышедший на замену форвард Виталий Лисакович, ударом головы сравнявший счет.

«Пассажир», говорите?

Обозреватель «Советского спорта» Артем Зибрак рассказывает о предматчевом «треш-токе» со стороны австрийцев и оценивает стартовый состав россиян.

«Перед матчем на сайте "Зальцбурга" российский клуб был представлен фразой "пассажир, а не кондуктор". И многие эксперты были уверены в легкой победе хозяев поля. Однако если "Локо" ставит перед собой целью побиться хотя бы за третью строчку, в Зальцбурге очки надо было брать обязательно. И это получилось! Наше не вели игру все 90 минут, как машинисты. Однако и пассажирами не стали, ответив немного зарвавшемуся сопернику на обидный эпитет...

Обе команды в качестве стартовой выбрали расстановку 4-4-2. Только у железнодорожников она означала баланс между обороной и атакой, а у "быков" — упор на нападение. Помимо привычных уже потерь за "Локо" не смогли сыграть Владислав Игнатьев и Станислав Магкеев. Сюрпризов Марко Николич не приготовил — на правом фланге обороны вышел Дмитрий Живоглядов, а в паре с Гжегожем Крыховяком появился Даниил Куликов.

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Пару нападающих составили Эдер и Федор Смолов, Зе Луиш и Виталий Лисакович остались в запасе, как и Франсуа Камано, вместо которого в старте вышел Рифат Жемалетдинов».

Марко Николич Главный тренер «Локомотива» Не очень доволен результатом, хотели забрать три очка. Первые 35 минут играли хорошо, забили гол. Но, к сожалению, пропустили гол в раздевалку — это очень изменило сценарий игры. Сегодня мы заработали одно очко. Двигаемся дальше. Если в целом говорить об обороне, сыграли нормально. Но гол у Собослаи выдался сумасшедший. Он и поменял сценарий игры. Мы очень хорошо играли до пропущенного мяча. «Зальцбург» — бегающая команда. Как раз в контратаке они и заработали тот самый угловой, который поменял игру. Но у нас были моменты во втором тайме.

Начало матча — за «Локомотивом»

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев приятно удивлен активным началом первого тайма со стороны «Локомотива».

«Однако, как краснодарцы нас удивили накануне, так и москвичи. "Локомотив" заперся на своей половине поля, но только на 3-4 минуты. А потом пошел вперед и атаковал заметно острее. На пятой минуте Смолов нашел в штрафной Миранчука — выручил голкипер, вскоре Жемалетдинов выскакивал один на один — в последнее мгновение под удар успел броситься защитник.

Первый более-менее серьезный выпад от хозяев последовал лишь на исходе четверти часа. Наш знакомый по Лиге наций Собослаи — главная ударная сила сборной Венгрии — пробил со средней дистанции в дальний угол — на месте Гильерме.

На такую наглость "Локомотив" ответил голом. На 19-й минуте Миранчук подал угловой, Жемалетдинов подсек мяч на ближней штанге, а Эдер точно пробил головой в нижний угол — 0:1.

После этого до конца тайма красно-зеленые то уходили в глухую оборону, то действовали на встречных курсах. Австрийцы почти ничего не могли предложить у ворот Гильерме, кроме подач, с которыми легко справлялись высокие защитники и вратарь. Лишь один прорыв Даки таил угрозу — Гильерме вовремя бросился в ноги».

Джесси Марш Главный тренер «Зальцбурга» Обидный результат. Считаю, мы были лучше и заслуживали победы, хотя и не показали свой лучший футбол. И все же мы играли хорошо, создавали моменты и при счете 2:1. К сожалению, этого оказалось недостаточно.

Гол в конце тайма, гол в начале тайма

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов огорчен тем, что россияне не только не смогли удержать преимущество хотя бы до перерыва, но и пропустили второй мяч в начале второго тайма.

«Да, наверное, удержать победу без ударов по воротам и 38% владения было бы тяжело, но ход игры в целом устраивал "Локомотив", моментов не возникало. Проблемы появились прежде всего на мяче, потому что австрийцы наконец начали прессинговать, к концовке это стало более ощутимо.

Но тайм можно и нужно было доводить до победного конца. Пропустили с хитроумного стандарта, где даже непонятно, кого обвинить. Просто хозяева перехитрили команду Николича и его самого: пока игроки "Локомотива" держали воздух возле вратарской, сразу четыре футболиста "Ред Булла" побежали в разных направлениях.

Один отвлек Смолова, дернувшегося закрывать ближнюю штангу, другой побежал блокировать Миранчука (в конце эпизода даже схватит Антона руками), еще один — на всякий случай, а четвертым был как раз Собослаи, выбежавший из штрафной и пальнувший под перекладину.

Николич и футболисты не могли не понимать, что "Ред Булл" сразу после перерыва полетит добивать, это было очевидно. Но "Локо" просто ничего не смог с этим поделать. И вновь обидно, что мяч в ворота залетел почти моментально: не успел "РБ" включиться на максимум и растоптать соперника по газону, как вышел вперед. В первые 10 минут тайма хозяева трижды пробили — забили и попали в штангу. А главное — сделали жизнь игроков "Локо" совершенно не выносимой.

В концовке первого тайма не было времени подумать, что делать с мячом, поднять голову и найти варианты. Во втором невозможно было хоть чуть-чуть отпустить от себя мяч и не потерять его — налетали мгновенно. Естественно, под таким давлением технический брак только множился, даже Крыховяк плыл и привозил новые волны атак на свои ворота».

Златко Юнузович Полузащитник «Зальцбурга» Соперник оказался сильным, как и ожидалось, и очень хорошо выступил. Мы перешли на схему в виде ромба через 30 минут, потом дела пошли лучше, особенно в обороне. Вторую половину мы начали удачно и заслуженно вышли вперед. Второй гол «Локомотива» меня очень раздражает, это был дешевый гол. В конце концов, ничья, возможно, заслужена, если все сложить. Но хорошо, идем дальше. Еще ничего не потеряно!

Судья помог, да и ладно

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов признает, что «Локомотиву» удалось забить второй гол не без помощи судейской ошибки.

«После пропущенного мяча "железнодорожники" на несколько минут выпали из игры. "Ред Булл Зальцбург" создал ещё несколько моментов, однажды Маринато Гильерме выручила штанга. Тогда Николич, наконец, сделал перестановки: произвёл две двойные замены за шесть минут, поменяв всю атакующую группу. Смолова, похоже, разочаровало решение тренера, однако Фёдор может предъявлять претензии только самому себе. За матч он 26 раз коснулся мяча и ни разу не пробил по воротам.

И вскоре свежие игроки "Локомотива" соорудили гол! Судья Сердар Гёзюбююк, которого так не любил Леонид Слуцкий в период работы в Нидерландах, пропустил фол Франсуа Камано при отборе мяча, а Виталий Лисакович отметил дебют в Лиге чемпионов точным ударом головой. Удивительно, но судьи с VAR не отменили взятия ворот. Впрочем, это их проблемы, а мы радовались тому, что счёт сравнялся.

"Локомотив", что приятно, не стал играть на удержание ничьей, а искал счастья на контратаках. У "железнодорожников" были опасные подходы. С другой стороны, "Ред Булл Зальцбург" выиграл второй тайм по ударам 9:1 (в створ — 3:1) и имел сумасшедший момент в компенсированное время, когда Гильерме спас команду после выхода один на один. Николич снова не проиграл в Лиге чемпионов, теперь на групповом этапе. Он наверняка доволен этим очком».

Федор Смолов Нападающий «Локомотива» Мы довольны результатом, тем более, что играли на выезде. Думаю, это хорошее начало. Нам, конечно, придется непросто. Но мы рады, что попали в группу с такими командами. Нам важно иметь возможность проявить себя на таком уровне. Всегда здорово привезти такие клубы в Москву, к нашим болельщикам, в родной город. Будем рады показать свою наилучшую игру, а в футболе случиться может все что угодно

Николич — не физрук

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин приятно удивлен игрой «Локомотива» в Австрии и тренерскими решениями Марко Николича.

«Понятно, что "Локомотиву" повезло. И со вторым голом, когда рефери из Голландии Сердар Гезубуюк посчитал, что Камано чисто отобрал мяч. И в уже добавленное время, когда Дака, выскочив один на один с Гильерме, пробил во вратаря, дав шанс русскому бразильцу спасти команду.

Но при этом нужно похвалить Николича, не побоявшегося убрать с поля Антона Миранчука — главную звезду и человека, который, по идее, и должен делать разницу — и выпустил вместо него Лисаковича. Он и сравнял счет, хотя еще пару месяцев назад бегал в чемпионате Белоруссии.

Да, год назад железнодорожники в первом туре и вовсе выиграли у "Байера", но тогда и состав, и обстоятельства были совсем иными. Этот "Локомотив" живее, чем многие думают, и ему хочется симпатизировать. А Николич еще раз доказал, что он не физрук».

Виталий Лисакович Нападающий «Локомотива» Первый матч в Лиге чемпионов и сразу гол — это мечта. Я, помню, маленький был, смотрел по телевизору, как тут играют. Атмосфера, конечно, не та, все по-другому. Забить при неполном стадионе — совсем другое. Команда хорошо играла в первые 30 минут, но пропустили со «стандарта». На второй тайм вышли плохо. Идем дальше. Впереди важные игры и плотный график. У «Зальцбурга» очень молодая и быстрая команда, которая много забивает. Дома будем играть первым номером и постараемся набрать три очка. Но ответная игра еще нескоро.

«Локо» финиширует выше «Зальцбурга»?

Автор Soccer.ru Станислав Горин оценивает турнирные перспективы «Локомотива» и считает, что второй раз в матче с «Зальцбургом» россиянам уже так не повезет.

«Не исключено, поскольку австрийцы играют симпатично, но это сырая команда. Франшиза известной корпорации, там упор на воспитание и успешную продажу звезд (вроде Холанда). А успехи на поле — приятный бонус и возможность заработать премиальные УЕФА. "Локомотив" совсем другой, закрытый и скупой на атакующие эмоции.

Но опыт может помочь москвичам. Если повезет отхватить ничью в матчах с "Атлетико" и "Баварией", то дома против "Зальцбурга" надо работать успешнее, чем сегодня, и занимать третье место в группе. Не показалось, что австрийцы намного круче, просто "Локомотив" и аутсайдерам РПЛ отрезками отдает мяч. Такой у Николича футбол — осторожный, терпеливый, с пониманием, что один забитый мяч — уже немало.

А "Зальцбург" показал себя командой простаков, хотя и талантливых. Как прилежные школьники, выполняли приказы Марша. А Джесси допустил несколько ошибок, что позволило Николичу после выходов Лисаковича и Камано добавить пару моментов в атаке, выжать спасительный гол. Но это удача — забить два мяча после трех ударов, не получить отмену гола после просмотра VAR и спастись усилиями Гильерме в конце.

Все футбольные трансферы

"Локомотиву" нужно запомнить матч в Австрии и больше так в Лиге чемпионов не играть. Ни в Москве с "Зальцбургом", ни против грандов попытка выехать на стечении обстоятельств при браке в 29 % и со считанными опасными ударами больше не сработает».

Доминик Собослои Полузащитник «Зальцбурга» В Лиге чемпионов уровень игры заметно более высокий, чем в австрийской бундеслиге. «Локомотив» показал высокий класс.

«Локо» выгрыз ничью на терпении и характере

Автор «Чемпионата» Роман Вагин считает, что выход «Локомотива» в Лигу Европы будет большим успехом.

«Камавинга, Собослаи… Мы посмотрели на топовую европейскую молодежь. Себя показали? Сафонов — точно. Ну и Куликов сегодня не испугался — молодчик. А вот лидеры "Локо"…

Смолов: 8 матчей в Лиге чемпионов — 0 голов. И только 62 минуты против "Зальцбурга". Что теперь-то кричать, Федя? Антон Миранчук — далеко не брат Алексей прошлогоднего "ювентусовского" образца. Крыховяк — ждем большего.

Эту ничью "Локо" выгрыз на терпении и характере. И повезло, конечно, что судья фол просмотрел, а вратарь сам себе мяч закинул. Но везёт, как известно, тому, кто везет.

В любом случае в плане турнирной стратегии и перспектив в борьбе за третье место (путевку в Лигу Европы) для "Локомотива" мало что изменилось. Всё так же решающим видится ответный поединок с австрийцами — 1 декабря.

Не провалиться в матчах с "Баварией" и "Атлетико", по возможности навязав им борьбу (эксперт Сенников считает, что с испанцами можно и очками разжиться) и отобраться в Лигу Европу в борьбе с "Зальцбургом" — такой расклад для "Локо" станет успехом. Объективно шагом вперед по сравнению с двумя предыдущими Лигами». 0