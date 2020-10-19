Трансферный дайджест. 13-19 октября

Мемфис Депай

«Лион», нападающий, 26 лет

«Барселона» уже начала планировать работу, которая будет проведена в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб уже согласовал трансфер нападающего «Лиона» Мемфиса Депая, который присоединится к «Барсе» в январе.

При этом каталонцы продолжат разгружать зарплатную ведомость. В «Барселона» работают над поиском новых клубов для полузащитника Усмана Дембеле и нападающего Мартина Брэйтуэйта.

Напомним, что «Барса» хотела подписать Депая в летнее трансферное окно, но не смогла договориться с «Лионом» об условиях сделки.

Жан-Мишель Олас Президент «Лиона» С самого начала я был честен с Мемфисом. Я дважды говорил с Бартомеу, он говорил, что не знает, как все может произойти. Куман давал Депаю надежду, Мемфис был готов пойти на жертвы. Сейчас Депай разочарован, но не действиями «Лиона», а скорее действиями «Барселоны». Он хочет сделать все возможное, чтобы перейти туда в январе. Я не отказываюсь от идеи продления контракта с Депаем, но он всегда говорит «нет», так что будет трудно

В 7 матчах Лиги 1 этого сезона 26-летний форвард забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи (все в матче 7-го тура Лиги 1 против «Страсбура»).

Наш прогноз: «Лион»

Деклан Райс

«Вест Хэм», полузащитник, 21 год

Деклан Райс globallookpress.com

Хавбек «Вест Хэма» Деклан Райс может сменить клуб зимой, сообщает ESPN.

Интерес к 21-летнему игроку сохраняет «Челси», который попытается подписать его в январе, если «Вест Хэм» смягчит позицию в переговорном процессе.

Лондонский клуб хотел купить Райса летом, но за него запросили около 80 миллионов фунтов, поэтому «синие» сосредоточились на других трансферах.

Английский хавбек по-прежнему остается одной из главных целей тренера Фрэнка Лэмпарда. Отмечается, что сделка более вероятна следующим летом.

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У Райса есть контракт с «Вест Хэмом» до 2024 года. Игрок привлекает «Челси» универсальностью: он может сыграть как в полузащите, так и на позиции центрального защитника.

При этом, «Челси» перед трансфером Райса придется расстаться с кем-то из хавбеков или центрбеков — Жоржиньо, Нголо Канте, Фикайо Томори или Антонио Рюдигером.

Наш прогноз: «Вест Хэм»

Рафаэл Камашу

«Спортинг», полузащитник, 20 лет

Рафаэл Камашу globallookpress.com

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Рафаэл Камашу может сменить клуб.

Московский «Локомотив» проявляет интерес к 20-летнему хавбеку и может арендовать его, сообщает A Bola.

На Камашу также претендует загребское «Динамо». Хорватский клуб уже сделал предложение об аренде, которое «Спортинг» изучает.

Камашу на молодежном уровне играл за «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

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Прошлым летом вингер отказался продлевать контракт с мерсисайдским клубом, поэтому «Ливерпуль» продал Камашу за 5 миллионов фунтов португальцам.

Наш прогноз: «Спортинг»

Эльсеид Хюсай

«Наполи», защитник, 26 лет

Эльсеид Хюсай globallookpress.com

Защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай может покинуть неаполитанский клуб уже в январе следующего года, сообщает итальянский журналист Чиро Венерато.

«Наполи» рассматривает варианты с продлением контрактов с Максимовичем и Хюсаем. При этом шансы пролонгировать сотрудничество с клубом выше у албанца.

Его агент продвигает вариант с зарплатой для своего клиента в размере 2,8 млн евро в год, если команда пробьется в Лигу чемпионов, и 2,6 млн евро в год, если она будет выступать в Лиге Европы.

Серб параллельно рассматривает предложения из-за границы. Один из них может покинуть «Наполи» уже в январе.

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Ранее Хюсай отказался от перехода в «Спартак», который предлагал ему контракт на 5 лет с зарплатой почти 3 млн евро за сезон.

Наш прогноз: «Наполи»

Жюль Кунде

«Севилья», защитник, 21 год

Жюль Кунде globallookpress.com

Защитник «Севильи» Жюль Кунде может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает ESPN.

«Манчестер Юнайтед» обозначил 21-летнего игрока как свою трансферную цель и может подписать Кунде как зимой, так и следующим летом.

Возможность его трансфера будет зависеть от того, удастся ли «МЮ» продать двух других центральных защитников.

«Севилья» оценивает Кунде в 65-70 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Сити», «Барселоны» и «Реала».

«Сити» был готов заплатить примерно в 50 млн евро, плюс бонусы за достижение определенных целей.

Отступные игрока молодежной сборной Франции — 80 млн евро, однако «Сити» ни при каких обстоятельствах не был готов столько платить.

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Летом 2019 года «Севилья» купила Кунде у «Бордо» за 25 млн, подписав контракт до июня 2024-го.

Наш прогноз: «Севилья»

Пау Торрес

«Вильярреал», защитник, 23 года

Пау Торрес globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед» следит за защитником «Вильярреала» Пау Торресом, сообщает ESPN.

Утверждается, что Торрес появился на радарах «МЮ» после того, как «Вильярреал» финишировал пятым в Ла Лиге в прошлом сезоне, а сам 23-летний испанец провел отличный сезон.

Говорят, что защитник потенциально может заменить Виктора Линделефа в стартовом составе, а Эрик Байи, а также Аксель Туанзебе останутся исключительно игроками ротации.

Прибытие испанского защитника также может означать конец периода в Манчестере для Фила Джонса, который недавно вызвал интерес у других клубов.

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В прошлом сезоне Торрес сыграл 34 матча за «Вильярреал», забил два гола и отдал один ассист

Интерес к 23-летнему игроку сборной Испании проявляли также «Манчестер Сити» и «Барселона».

Прошлой осенью Торрес продлил контракт с «Вильярреалом» до 2024 года с отступными в размере 50 млн евро, при этом сумма может вырасти до 75 млн.

Наш прогноз: «Вильярреал»

Серхио Рамос

«Реал», защитник, 34 года

Серхио Рамос globallookpress.com

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может сменить клуб, сообщает El Chiringuito.

Издание утверждает, что переговоры испанца с клубом касательно нового контракта не продвигаются.

Общение Рамоса с «Реалом» даже не начиналось — стороны ни разу не обсуждали соглашение. Отмечается, что решение о своем будущем игрок примет до 1 января.

Срок соглашения Рамоса с «Реалом» истекает летом 2021 года. За полгода до этого (с 1 января) он сможет вести переговоры с другим клубом о переходе.

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Отмечается, что у защитника уже есть предложения от «Ювентуса» и «ПСЖ».

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