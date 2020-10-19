Трансферный дайджест. 13-19 октября

Мемфис Депай
«Лион», нападающий, 26 лет
«Барселона» уже начала планировать работу, которая будет проведена в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб уже согласовал трансфер нападающего «Лиона» Мемфиса Депая, который присоединится к «Барсе» в январе.
При этом каталонцы продолжат разгружать зарплатную ведомость. В «Барселона» работают над поиском новых клубов для полузащитника Усмана Дембеле и нападающего Мартина Брэйтуэйта.
Напомним, что «Барса» хотела подписать Депая в летнее трансферное окно, но не смогла договориться с «Лионом» об условиях сделки.
В 7 матчах Лиги 1 этого сезона 26-летний форвард забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи (все в матче 7-го тура Лиги 1 против «Страсбура»).
Наш прогноз: «Лион»
Деклан Райс
«Вест Хэм», полузащитник, 21 год
Хавбек «Вест Хэма» Деклан Райс может сменить клуб зимой, сообщает ESPN.
Интерес к 21-летнему игроку сохраняет «Челси», который попытается подписать его в январе, если «Вест Хэм» смягчит позицию в переговорном процессе.
Лондонский клуб хотел купить Райса летом, но за него запросили около 80 миллионов фунтов, поэтому «синие» сосредоточились на других трансферах.
Английский хавбек по-прежнему остается одной из главных целей тренера Фрэнка Лэмпарда. Отмечается, что сделка более вероятна следующим летом.
У Райса есть контракт с «Вест Хэмом» до 2024 года. Игрок привлекает «Челси» универсальностью: он может сыграть как в полузащите, так и на позиции центрального защитника.
При этом, «Челси» перед трансфером Райса придется расстаться с кем-то из хавбеков или центрбеков — Жоржиньо, Нголо Канте, Фикайо Томори или Антонио Рюдигером.
Наш прогноз: «Вест Хэм»
Рафаэл Камашу
«Спортинг», полузащитник, 20 лет
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Рафаэл Камашу может сменить клуб.
Московский «Локомотив» проявляет интерес к 20-летнему хавбеку и может арендовать его, сообщает A Bola.
На Камашу также претендует загребское «Динамо». Хорватский клуб уже сделал предложение об аренде, которое «Спортинг» изучает.
Камашу на молодежном уровне играл за «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Прошлым летом вингер отказался продлевать контракт с мерсисайдским клубом, поэтому «Ливерпуль» продал Камашу за 5 миллионов фунтов португальцам.
Наш прогноз: «Спортинг»
Эльсеид Хюсай
«Наполи», защитник, 26 лет
Защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай может покинуть неаполитанский клуб уже в январе следующего года, сообщает итальянский журналист Чиро Венерато.
«Наполи» рассматривает варианты с продлением контрактов с Максимовичем и Хюсаем. При этом шансы пролонгировать сотрудничество с клубом выше у албанца.
Его агент продвигает вариант с зарплатой для своего клиента в размере 2,8 млн евро в год, если команда пробьется в Лигу чемпионов, и 2,6 млн евро в год, если она будет выступать в Лиге Европы.
Серб параллельно рассматривает предложения из-за границы. Один из них может покинуть «Наполи» уже в январе.
Ранее Хюсай отказался от перехода в «Спартак», который предлагал ему контракт на 5 лет с зарплатой почти 3 млн евро за сезон.
Наш прогноз: «Наполи»
Жюль Кунде
«Севилья», защитник, 21 год
Защитник «Севильи» Жюль Кунде может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает ESPN.
«Манчестер Юнайтед» обозначил 21-летнего игрока как свою трансферную цель и может подписать Кунде как зимой, так и следующим летом.
Возможность его трансфера будет зависеть от того, удастся ли «МЮ» продать двух других центральных защитников.
«Севилья» оценивает Кунде в 65-70 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Сити», «Барселоны» и «Реала».
«Сити» был готов заплатить примерно в 50 млн евро, плюс бонусы за достижение определенных целей.
Отступные игрока молодежной сборной Франции — 80 млн евро, однако «Сити» ни при каких обстоятельствах не был готов столько платить.
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Летом 2019 года «Севилья» купила Кунде у «Бордо» за 25 млн, подписав контракт до июня 2024-го.
Наш прогноз: «Севилья»
Пау Торрес
«Вильярреал», защитник, 23 года
«Манчестер Юнайтед» следит за защитником «Вильярреала» Пау Торресом, сообщает ESPN.
Утверждается, что Торрес появился на радарах «МЮ» после того, как «Вильярреал» финишировал пятым в Ла Лиге в прошлом сезоне, а сам 23-летний испанец провел отличный сезон.
Говорят, что защитник потенциально может заменить Виктора Линделефа в стартовом составе, а Эрик Байи, а также Аксель Туанзебе останутся исключительно игроками ротации.
Прибытие испанского защитника также может означать конец периода в Манчестере для Фила Джонса, который недавно вызвал интерес у других клубов.
В прошлом сезоне Торрес сыграл 34 матча за «Вильярреал», забил два гола и отдал один ассист
Интерес к 23-летнему игроку сборной Испании проявляли также «Манчестер Сити» и «Барселона».
Прошлой осенью Торрес продлил контракт с «Вильярреалом» до 2024 года с отступными в размере 50 млн евро, при этом сумма может вырасти до 75 млн.
Наш прогноз: «Вильярреал»
Серхио Рамос
«Реал», защитник, 34 года
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может сменить клуб, сообщает El Chiringuito.
Издание утверждает, что переговоры испанца с клубом касательно нового контракта не продвигаются.
Общение Рамоса с «Реалом» даже не начиналось — стороны ни разу не обсуждали соглашение. Отмечается, что решение о своем будущем игрок примет до 1 января.
Срок соглашения Рамоса с «Реалом» истекает летом 2021 года. За полгода до этого (с 1 января) он сможет вести переговоры с другим клубом о переходе.
Календарь и таблица испанской Примеры
Отмечается, что у защитника уже есть предложения от «Ювентуса» и «ПСЖ».
Наш прогноз: «Реал» 0