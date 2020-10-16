Подмога из Лондона. Любимчик Конте спешит на помощь Тедеско

Московский «Спартак» объявил об аренде полузащитника «Челси» Виктора Мозеса. Соглашение рассчитано на один сезон, по истечении которого «красно-белые» смогут выкупить нигерийца. Мы решили узнать, что об этом трансфере написали СМИ.

Любимчик Конте

Александр Чистяков в своем блоге для Soccer.ru назвал Виктора Мозеса любимчиком Антонио Конте, под руководством которого он сумел по-настоящему раскрыться.

«На клубном уровне у новичка "Спартака" 391 матч, 51 гол и 49 результативных передач. Могло быть и больше, но Виктор не всегда был основным игроком в своих командах. Большая часть карьеры Мозеса прошла в АПЛ. Исключения составляют первые три года, когда он играл за "Кристал Пэлас" в Чемпионшипе, а также командировки из "Челси" в Турцию (»Фенербахче«) и Италию (»Интер«). Теперь попробует себя еще и в России.

Из восьми лет в "Челси", четыре с половиной Виктор провел в разъездах, но он всегда приносил пользу, когда был здоров и чувствовал доверие со стороны тренера. У Антонио Конте и вовсе стал любимчиком: был основным в чемпионском сезоне "Челси" 2016/17, а с начала этого года играл за "Интер": принял участие в 20 матчах (только в 7 матчах вышел в стартовом составе, в основном выходил на замену) и сделал 5 результативных передач.

Учитывая, что Тедеско в "Спартаке" использует ту же схему, которую из команды в команду носит за собой Конте, Доменико получает в свое распоряжение адаптированного к тактическому рисунку и конкретной позиции футболиста. Виктор похож на профессионала и парня, который по-прежнему голоден до футбола, а его уровень подчеркивается свежими матчами в футболке "Интера" — в финале Лиги Европы тоже выходил на поле. Если не вмешаются травмы (у Виктора есть проблемы с мышцами), поможет "Спартаку" бороться за высокие места в РПЛ», — считает Чистяков.

От Конте к Тедеско

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина заметила, что Антонио Конте и Доменико Тедеско используют схожие игровые схемы, так что Виктор Мозес должен быстро адаптироваться к игре в «Спартаке».

«Андреас Хинкель, помощник Доменико Тедеско в "Спартаке", в недавнем интервью сайту Sevilla.abc.es заявил следующее: Мы играем по схеме, похожей на ту, которую Конте использует в "Интере". У нас три центральных защитника, быстрые фланги и схожий прессинг.

Это неудивительно, учитывая, что Тедеско называл Конте своим ориентиром. Показательны не только расстановка 3-5-2 и действия крайних защитников, но и осознанная покупка габаритного форварда (Александр Соболев — Ромелу Лукаку) под длинные передачи и игру в глубине. Гибридное давление: от очень интенсивного (те же фланговые защитники поднимаются высоко) к позиционному, когда перекрыты зоны.

Для Мозеса такая система — плюс, она для него привычна. Тащи мяч на дриблинге, обыгрывайся с Зобниным, Кралом и Бакаевым, делай кроссы в штрафную площадь на Соболева и Понсе.

Конечно, на тройку центральных защитников возрастет нагрузка. Слева выходит Айртон, иногда ошибающийся позиционно (к примеру, не вовремя передающий своего футболиста Георгию Джикии). Справа — Мозес, от которого вала отборов и перехватов ожидать не стоит.

Доменико Тедеско Главный тренер «Спартака» Я хорошо знаю этого игрока. Он играл в больших клубах. Хорошо знает, как играть в пять защитников, опытный футболист. Мы рады, что Мозес пришел в «Спартак». В процессе покупки игрока мы обсуждаем кандидатуры с руководством, но в переговорах я не участвую. Когда мне сказали о варианте с Мозесом, я посмотрел несколько последних матчей. Мне показалось, что это неплохая кандидатура.

А вот атака усилится. Как за счет Зобнина в центре, осторожно продвигающего мяч в середине и комбинирующего с партнерами, так и благодаря приобретению еще одного дриблера на фланге — к Айртону добавится Мозес», — пишет Юрина.

Замена Зобнину на правом фланге

Обозреватель rusfootball.info Антон Мозговой заявил, что с приходом Виктора Мозеса россиянин Роман Зобнин наконец-то сможет перейти на более привычную для себя позицию центрального полузащитника.

«Мозес вряд ли имел реальные шансы выиграть конкуренцию в "Челси". Конечно, Виктор — довольно качественный игрок, но он не находится на уровне топ-клуба АПЛ. В прошлом сезоне нигериец съездил в командировку к Антонио Конте, который, похоже, решил собрать в "Интере" мини-сборную футболистов из клубов АПЛ.

Мозес — атакующий латераль, который хорошо проявляет себя в схеме с тремя центральными защитниками. Именно в такой футбол играет Конте. В общем-то, игровая модель Конте и Тедеско схожа. Поэтому можно предположить, что нигериец был в числе первых выборов скаутов "Спартака".

Новобранец будет помогать "Спартаку" выходить в атаку через короткий пас. Нигериец хорош именно в этом компоненте, к тому же, он обладает отличным дриблингом, что также важно для выхода из обороны атаку.

От Мозеса Тедеско будет ждать универсальности. Крайнему защитнику в структуре "Спартака" нужно уметь смещаться в центр, искать мяч на линиях впереди и в оттяжке. В то же время иной раз краям приходится играть в более примитивный футбол с загрузом мяча в чужую штрафную.

В общем-то, Мозес обладает универсальным набором качеств, позволяющим играть в такой футбол. Безусловно, он превосходит в этом Зобнина, который при всей старательности не может выполнять все необходимые функции. У Зобнина нет такого дриблинга и смелости в атаки.

Да, Роман добился впечатляющего прогресса, адаптировался к роли, но полноценной заменой он стать не мог. Да и зачем использовать классного центрального полузащитника в непривычной для себя роли? Будет безумно интересно посмотреть на Зобнина в более привычном месте на поле», — подчеркивает Мозговой.

«Челси» — не гарантия успеха в России

Автор «Советского спорта» Иван Сергеев подчеркнул, что на Виктора Мозеса в «Спартаке» будет возложена ответственная миссия, но тот факт, что он переходит из «Челси» никак не гарантирует ему успеха в Москве.

«Перед настоящим, а не библейским Мозесом теперь тоже стоит задача вывести если не народ, то "народную команду" — в чемпионы. И желательно не за 40 лет, которые Моисей водил евреев по пустыне, а за две трети сезона, оставшиеся в РПЛ-2020/21.

В карьере нигерийца, кстати, уже были приятные эпизоды, связанные с Россией. За "Челси" он дважды забивал "Рубину" в Лиге Европы, в составе "Фенербахче" отметился голевой передачей в игре ЛЕ против "Зенита". А во время ЧМ-2018 точный пенальти в его исполнении на "Газпром Арене" обеспечил бы Нигерии путевку в плей-офф, если бы в самой концовке аргентинцы не вырвали победу благодаря мячу... экс-спартаковца Маркоса Рохо.

Его дебют за красно-белых возможен уже 17 октября, в матче против "Химок". Впрочем, нигерийцу не стоит думать, что переезд в Россию представителя "Челси" — гарантия успеха для его новой команды.

Эммануэль Эменике Бывший нападающий «Спартака» Уверен, что Мозес — это хороший выбор для «Спартака». Я знаю его очень хорошо: мы вместе играли в «Вест Хэме» и в сборной Нигерии. Это большой игрок и хороший парень. Первое слово, которое приходит в голову при упоминании Виктора — профессионал. Он очень трудолюбивый, с точки зрения отношения к делу с него можно брать пример. Он отдает всего себя футболу. Ему нужно много работать. Кто-то может подумать, что в России после Италии или Англии будет легко. Но это не так. Играть в российской лиге очень сложно, в этом я убедился на собственном опыте. До сих пор благодарен Валерию Карпину за то, что он поверил в меня и дал возможность проявить себя в «Спартаке». Возвращаясь к Виктору, я могу сказать, что переход в «Спартак» — это серьезный вызов для него. Неправильно говорить, что его карьера идет на спад. Нет, он в порядке, и он мотивирован. Так что от этого перехода должны выиграть и «Спартак», и Мозес.

Можно привести достаточно свежий пример Марио Пашалича, которого москвичи тоже арендовали у лондонцев. Хорват в РПЛ так по-настоящему и не освоился, забив в сезоне-2017/18 5 голов в 32 матчах. Притом что затем Пашалич стал одним из ведущих игроков "Аталанты", за которую выступает по сей день. С недавних пор — вместе с Алексеем Миранчуком», — напоминает Сергеев.

Не самый идеальный трансфер

Журналист «Чемпионата» Михаил Гончаров перечислил некоторые недостатки Виктора Мозеса, но признал, что нигериец способен усилить «Спартак».

«Безусловно, у Мозеса есть недостатки. Он обладает пусть хорошей для фланга, но не уникальной скоростью. У него не сказочное исполнение последней передачи и навеса, иначе голевых пасов при таком объёме высоких включений по карьере было бы больше.

Он не очень резкий при смене направлений, из-за чего его обыгрывают на пространстве. Плюс в обороне сказывается плохой тайминг: Мойзес часто летит в отбор раньше времени, открывает коридор и спокойно позволяет себя обходить. Хотя в менее динамичных эпизодах он справляется уверенно: у него есть цепкость и мощь.

Трансфер Мозеса вряд ли можно назвать идеальным для "Спартака", учитывая фактор возраста, проскакивающего мышечного травматизма, отсутствия дальнейшего трансферного потенциала. А если в итоге его возьмут только в аренду, то появятся вопросы и по мотивации — не у всех временщиков в России она была на высоте.

Но если Мозес покажет в "Спартаке" свои сильные качества, то он однозначно усилит структуру команды, сделает её ещё более атакующей и выведет на новый уровень. А Зобнин вернётся в центр — и тоже будет плюсом для красно-белых», — убежден Гончаров. 0