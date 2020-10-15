Все устали. Сборная России так и не забила венграм

Сборная России сыграла вничью с командой Венгрии (0:0) в матче четвертого тура Лиги наций. Таким образом, сборная России набрала восемь очков и возглавляет таблицу третьей группы, сборная Венгрии имеет в активе семь очков и идет второй.

Одна замена Черчесова против шести замен Росси

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак изучает стартовые составы команд, отмечая, что Станислав Черчесов не стал делать изменений.

«Станислав Черчесов, по традиции, доверился тем, в кого верит. Он практически полностью повторил состав, сыгравший с Турцией, за исключением одной позиции — на правом фланге обороны Вячеслава Караваева заменил Игорь Смольников. Свежий защитник должен был закрыть на своей бровке самого опасного в составе гостей Филипа Холендера и, забегая вперед, полностью его съел. После перерыва венгр на поле уже не вышел.

У соперника, напротив, по сравнению с предыдущим туром вышли шесть новых футболистов. Поскольку венграм в течение нескольких дней предстояли сразу три официальные гостевые встречи (пока россияне гоняли товарняк со шведами, они бились с Болгарией за выход в финал плей-офф за последние путевки на ЧМ-2020), в Сербии сыграл полуторный состав.

Календарь и таблица Лиги наций

Зато в Москве в основу вернулись почти все лидеры, за исключением находящегося на карантине Доминика Собослаи, вернувшегося по требованию "Фрайбурга" в расположение клуба Роланда Шаллаи, а также Адама Надя. Последний появился на поле только во втором тайме».

Все те же проблемы

Автор Rusfootball.info Григорий Калёнов видит в игре сборной России все те же проблемы, что и в предыдущих матчах.

«Проблемы сборной в матче с Венгрией никуда не делись. Большую часть тайма команда провозилась впустую и сподобилась на единственный удар за сорок пять минут.

Хуже всего было в центре: тройка Миранчук — Оздоев — Зобнин, может, и справлялась с контролем (56% владения на момент перерыва), но никак не с продвижением. Чаще всего мяч ходил через фланги — регулярнее он оказывался слева, у Жиркова и Кузяева, но продуктивнее забеги получались у Смольникова.

Россия — Венгрия РФС

Единственное утешение — концовка тайма. Подав на 43-й минуте первый угловой, Антон Миранчук попал в голову Дзюбе, но удар нападающего был заблокирован. Через минуту после этого на Ионова пошла передача из глубины, форвард "Ростова" катил на Дзюбу, но добить Артём не успел: его накрыл сначала вратарь, а потом и защитники».

Станислав Черчесов Главный тренер сборной России На этом сборе у нас две ничьи и и поражение. Мы находимся на первом месте и ждем следующего сбора. Почему мы осложнили себе жизнь в борьбе за первое место? Это со стороны кажется, а есть турнирная борьба. Мы на первом месте. К следующему сбору, возможно, у них будет кто-то болеть, а у нас будут все здоровы. Понятно, что мы недовольны, что не выиграли. Есть плюсы и минусы этого сбора. К середине первого тайма разбегались, а во втором тайме полностью владели инициативой. В первом тайме не было моментов, но были проходы. Последний пас не проходил, особенно с правого фланга, что мы, честно говоря, и планировали.

Супермомент Ионова

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает, что россияне прибавили в активности ближе к перерыву и сразу после него.

«После первого тайма команда Черчесова уступала по ударам — 1:4 (в створ — 0:0). Неплохой отрезок сборная России выдала перед перерывом, когда венгры подустали и уже с трудом сдерживали Дзюбу. Кстати, для центрфорварда сегодняшний матч стал девятнадцатым в качестве капитана национальной команды. Он догнал по этому показателю Игоря Акинфеева и Романа Широкова. Лидер — Виктор Онопко (86 матчей).

Две замены, которые напрашивались ещё после перерыва, Черчесов сделал только на 55-й минуте. Вместо Кузяева выпустил Андрея Мостового, показав, что доверяет молодому зенитовцу, несмотря на обратную замену в матче с Турцией. Вместо Миранчука — спартаковца Зелимхана Бакаева.

Россия — Венгрия РФС

До этого в начале второго тайма тренер с какой-то целью поменял местами атакующих полузащитников. Как только вышли свежие игроки, Ионов получил супермомент. Пробил с подбора в перекладину, после чего венграм повезло с рикошетом. Как жаль, что мяч приземлился не за линией ворот!».

Марко Росси Главный тренер сборной Венгрии Это был самый сложный матч, который мы проводили за последние десять дней. По многим причинам. Главная из них — мы просели физически. Сборная России крепка, у нее почти все игроки хорошо готовы физически. Они достаточно быстры и могут совершать спринты один за другим. С точки зрения физподготовки Россия — лучшая из тех команд, с которыми мы играли. Из-за этого нам было сложно. Мы представляли себе, как соперники будут конструировать атаки, знали, что будет игра на Дзюбу. Готовились к этому. Но нам не очень удавалось сдерживать Дзюбу. Неясно, как играть с ним персонально. Он очень важный игрок для сборной России. Понимали и то, что переходы из обороны в атаку будут очень опасными. Мы несколько раз оказывались в тяжелом положении и в какой-то момент чуть не пропустили. В итоге мы удержали ничью. Я удовлетворен результатом. Одержать победу было нереально, но главное — я горжусь отношением к игре со стороны наших футболистов. Они выложились на 100 процентов. Считаю, что все венгры имеют право гордиться своими игроками.

Дзюба играл на команду

Автор «Спорт день за днем» Тимур Валеев оценивает игру капитана сборной России в матче с Венгрией и остается ей в целом доволен.

«Казалось, что Артем Дзюба не добегал в большинстве моментов, банально занимая невыгодную позицию для завершения. Невольно вспоминалось, что форвард "Зенита" играет без пауз уже длительный отрезок времени. Но после перерыва он развеял сомнения на свой счет, выполнив первый удар команды в створ и заставив вратаря сборной Венгрии вытащить сложный мяч.

Еще через минуту Дзюба сделал удобную скидку под удар Ионову, но тот промахнулся мимо мяча. И что интересно, игра сборной России резко ускорилась, словно успешные действия капитана повлияли сразу на всех игроков. На этом фоне команда создала еще пару моментов, один из которых завершился звонким попаданием Ионова в перекладину.

Россия — Венгрия РФС

Но силы с течением времени все-таки стали заканчиваться. Это вылилось в момент сборной Венгрии. Сначала Ионов отпустил Варгу, позволив сделать навес в штрафную, откуда Нега опасно пробил в упор в Жиркова. Практически опережая события, Черчесова заменил после этого сразу обоих, и сборная России перестроилась на схему 4-3-3 с Бакаевым и Мостовым в роли вингеров.

И вопреки ожиданиям болельщиков, Дзюба не выпадал из такой игры. В одном из моментов он заработал штрафной в отличной позиции. Жаль, что в сборной России не нашлось никого лучше для такого удара, кроме Магомеда Оздоева.

В то же время Дзюба выиграл колоссальное количество борьбы — у него 11 из 13 выигранных единоборств вверху, благодаря которым он в том числе создавал отличные возможности для партнеров. Именно поэтому Черчесов сохранил его на концовку матча, выпустив Александра Соболева не вместо, а в пару к нему. Спартаковец заменил Оздоева».

Алексей Ионов Полузащитник сборной России Расстроен, что не удалось забить, что не выиграли и не получили три очка. Должны были побеждать. Не смогли довести дело до конца. Мне тяжело сразу после игры проанализировать определенные игровые моменты, что было не так. В перерыве нам подсказали, что нужно действовать по другому. В итоге, наверное, втором тайм нам удался лучше. В первом тайме, может, не включились так, как надо было. Немного не получилось выдвигаться в прессинг так, как следовало. Задача не меняется — выигрывать в каждом следующем матче. Будем готовиться, выигрывать и занимать первое место

Замены ослабили сборную России

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев считает, что замены Станислава Черчесова в конце матча не смогли усилить игру сборной России.

«По крайней мере, в действиях россиян появились драйв и эмоции. Наверное, и Черчесов в раздевалке пошумел. Уж на один-то гол наши точно наиграли. Не повезло. А дальше с моментами стало хуже. Выход Газинского, Мостового и Бакаева, которые были призваны освежить сборную, ее не усилил, а, кажется, даже где-то ослабил.

Не помогла и тактика с двумя столбами, когда в концовке на подмогу Дзюбе вышел Соболев. Навал принес напряжение у ворот венгров, но не дал результата. В итоге вторая подряд ничья. И теперь в ноябре надо кровь из носу набирать очки в Турции и Сербии».

Андрей Семенов Защитник сборной России Изначально венгры были очень заряжены. Очень эмоционально прессинговали нас. Потом, мне кажется, они немного подсели, невозможно в таком ритме играть весь матч. Когда они начали проседать, мы завладели инициативой и началась более атакующая игра с нашей стороны. У нас было много сил и второй тайм это показал. Конечно, хотелось выиграть. Хотелось взять эти очки и закрепиться на первом месте. Не забили, немного смазанное впечатление. Думаю, сборной не за что предъявить, все старались. Много моментов было, не хватило гола

Все устали

Автор Soccer.ru Сергей Иванов считает, что сборной России все еще не хватает слаженности в игре.

«Главное, что удалось сделать россиянам, это увеличить скорость взаимодействия и перенести активность на левый фланг, поскольку до перерыва работал только Смольников справа. Как раз во втором тайме эту лавочку прикрыли, поскольку Марко Росси хватило наблюдательности, и он усилил фланг Аттилой Фиолой, который сменил не справлявшегося со Смольниковым Филипа Холендера.

Таким образом, главная "затыкательная" перестановка Венгрии сработала. Но и у России игра пошла живее. Именно на том отрезке следовало забивать еще и еще, на этот отрезок пришлось и оживление Ионова, который угодил в перекладину, возникли моменты у Дзюбы и других, пусть и несколько суматошные и сумбурные.

Россия — Венгрия РФС

Именно эта суета показывала, что слаженности в действиях все еще не хватает, а острота создается за счет усталости венгров, которые проводили третий матч на выезде подряд и во втором тайме вообще почти не добирались до ворот Шунина. Хотя главное для себя сделали — не пропустили. А общее впечатление от игры: все устали. Вот все».

Роман Зобнин Полузащитник сборной России Считаю, что физически мы чувствовали себя нормально, никаких тут вопросов быть не должно. Надо смотреть на то, как мы прессинговали и что тут не получалось. Станислав Черчесов подсказал в перерыве нам тактические нюансы. Не стал бы говорить, что тренер нас «накачал»

У сборной короткая скамейка

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин считает, что национальная команда испытывает проблемы с составом.

«Как оказалось, у сборной не такая уж и длинная скамейка. Заменить Алексея Миранчука, Головина, Джикию, Баринова, в принципе, можно. В целом у Черчесова это получилось — по счастью, в очень хорошем состоянии сейчас те же Зобнин и Кудряшов. Но вот освежить игру уже некем. Неслучайно почти целиком все три матча провел 37-летний Жирков, и стал при этом одним из лучших.

Можно ругать Кузяева, но растерявший форму в "Валенсии" Черышев сейчас еще хуже. Можно костерить за промахи Ионова, но Мостовой и Бакаев, на мой взгляд, пока для национальной команды сыроваты и даже на фоне измотанных венгров не усилили. Можно не любить Дзюбу, но тот же Комличенко в "Динамо" сейчас проигрывает конкуренцию Грулеву, а любимец публики Соболев — пока не твердый футболист основы "Спартака". Наверное, Доменико Тедеско тоже что-то видит и знает.

Россия — Венгрия РФС

Будь в порядке Черышев, а Бакаеву удалось бы вернуть форму годичной давности, наверное, получилось бы дожать Венгрию. Но пока у нас нет альтернативы Жиркову, и это настораживает куда больше этих 0:0 и трех подряд встреч без побед.

Всё о футболе России

Хорошо бы в ноябре были готовы выйти на поле все сильнейшие. Потому что через месяц придется еще сложнее. Это перед этим мини-циклом у большинства сборников прошел недельный цикл. Дальше такого не будет — начинаются еврокубки. А, значит, сил — еще меньше, чем сейчас. Очень хочется в дивизион А и вторую корзину при жеребьевке отбора ЧМ-2022. Пока все в руках сборной России».

0