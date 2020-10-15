Интриги Лиги наций. Россия стремится в элиту, но Венгрия и Турция могут помешать

Розыгрыш Лиги наций 2020/21 перевалил за экватор. Но как складывается турнир? Кто претендует на победу или на повышение в классе? Если вы пропустили что-то важное, то предлагаем узнать, как обстоят дела.

Лига A

Группа 1

Группа А1 LiveSport.Ru

Дубль Роберта Левандовски позволил сборной Польши обыграть Боснию и Герцеговину со счетом 3:0 и вырваться в лидеры группы.

Поляки воспользовались тем, что Италия и Нидерланды разошлись миром в очной встрече в Бергамо.

В данной группе на 100 процентов известно лишь то, что Босния и Герцеговина не станет первой и не выйдет в финальный раунд Лиги наций.

Польша пока имеет преимущество в турнирной таблице, но нужно понимать, что дальше ее ждут матчи с прямыми конкурентами — Италией и Нидерландами.

Группа 2

Группа А2 LiveSport.Ru

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр подвел свою национальную команду в домашнем матче против Дании. Он заработал красную карточку, а его партнеры в итоге проиграли 0:1 и опустились на третью строчку в турнирной таблице.

Выше «трех львов» расположились не только датчане, но и бельгийцы, одолевшие команду Исландии 2:1.

Итак, Исландия точно вылетит из Лиги А, а вот Бельгия, Дания и Англия поборются за первое место.

Группа 3

Группа А3 LiveSport.Ru

Действующий чемпион Лиги наций сборная Португалии одержала победу над Швецией со счетом 3:0 и сохранила первую строчку в турнирной таблице группы 3.

Вровень с португальцами по набранным очкам идет действующий чемпион мира команда Франции, одолевшая Хорватию 1:0.

Очевидно, Швеция и Хорватия поборются за сохранение прописки в элите, тогда как Португалия и Франция повоюют за выход в финальный раунд Лиги наций. Вероятно, решающая встреча пройдет 14 ноября в Лиссабоне.

Группа 4

Группа А4 LiveSport.Ru

Борьба в группе 4 обострилась после того, как Испания потерпела первое поражение за почти два года — подопечные Луиса Энрике с минимальным счетом уступили Украине.

Германия имела все шансы воспользоваться осечкой «фурии рохи» и стать лидером, но неожиданно поделила очки со Швейцарией — 3:3.

Швейцария потеряла шансы занять первое место, но еще попробует избежать вылета.

Многое, если не все, в данной группе решится после матча Испания — Германия, который пройдет в Севилье 17 ноября.

Лига B

Группа 1

Группа В1 LiveSport.Ru

Автогол Стюарта Далласа обрек сборную Северной Ирландии на поражение в матче с Норвегией со счетом 0:1.

Таким образом команда Яна Бараклафа стала главным претендентом на вылет в Лигу C, ведь отстает от Румынии на три очка.

Румыны, к слову, в четвертом туре дома проиграли Австрии и значительно усложнили себе задачу занять первое место.

Вероятно, путевка в элиту будет разыграна между Норвегией и Австрией, чей очный матч пройдет 18 ноября в Вене.

Группа 2

Группа В2 LiveSport.Ru

Сборная Шотландии подтвердила, что находится в отличной форме, когда обыграла Чехию со счетом 1:0, продлив беспроигрышную серию до восьми игр.

Команда Стива Кларка уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая чехов сразу на четыре очка. Ей достаточно одержать всего одну победу в двух оставшихся матчах, чтобы выйти в Лигу А.

В то же время Словакия на своем поле уступила Израилю 2:3, в связи с чем обязана набирать шесть очков в двух оставшихся туров, чтобы иметь надежду на сохранение прописки в Лиге B.

Группа 3

Группа В3 LiveSport.Ru

Сборная России точно не вылетит из Лиги B, а вот ее участие в Лиге А осталось под вопросом после домашней ничьей с Венгрией со счетом 0:0.

Венгры по-прежнему отстают от подопечных Станислава Черчесова всего на один балл, поэтому будут готовы воспользоваться любой оплошностью прямого конкурента.

Отобрать очки у России и Венгрии попробуют Турция и Сербия, которых, вероятно, ждет заочная борьба за избежание вылета.

Группа 4

Группа В4 LiveSport.Ru

Сборная Уэльса с трудом обыграла Болгарию в четвертом туре, благодаря чему сохранила лидерство в группе 4.

Подопечные Райана Гиггза разыграют путевку в элиту с Финляндией, отстающей всего на один балл. Их очный матч пройдет 18 ноября в Кардиффе.

В этот же день встретятся Ирландия и Болгария, пока не одержавшие в турнире ни одной победы.

Лига C

Группа 1

Группа С1 LiveSport.Ru

Люксембург и Черногория — лидеры группы 1, имеющие на своем счету по 9 набранных очков.

В текущем розыгрыше Лиги наций эти команды обменялись победами, притом Люксембург выиграл в Подгорице 2:1 и по дополнительным показателям вышел на первое место.

Теперь лидерам предстоит сыграть с Азербайджаном и Кипром. Но если киприоты уже потеряли шансы занять первое место, то азербайджанцы еще способны повыситься в классе.

Группа 2

Группа С2 LiveSport.Ru

В группе 2 сложилась запутанная ситуация, ведь все четыре команды могут как повыситься, так и понизиться в классе.

Пока лидируют Северная Македония и Грузия, набравшие по 6 очков, однако Армения отстает от них всего на один балл.

Наихудшее положение пока у Эстонии с 2 очками. Примечательно, что ее ждут две выездные встречи — с Северной Македонией и Грузией.

Группа 3

Группа С3 LiveSport.Ru

Сборная Словении набрала 10 очков из 12 возможных, поэтому справедливо считается фаворитом группы 3. Однако давайте не забывать, что ей еще предстоит выезд в Грецию, где она может проиграть и пропустить вперед эллинов, отстающих всего на два балла.

Косово и Молдова имеют всего 2 и 1 набранное очко, так что могут сосредоточить внимание исключительно на борьбе за выживание.

Группа 4

Группа С4 LiveSport.Ru

В группе 4 развернулась самая ожесточенная борьба, ведь после четырех сыгранных туров первую и последнюю команды разделяют всего три очка.

В лидеры выбилась Белоруссия, победившая дома Казахстан со счетом 2:0. В то же время Литва и Албания разошлись миром — 0:0.

15 ноября белорусов ждет ответственная домашняя игра с литовцами, а еще через три дня они отправятся на не менее важную встречу с албанцами.

Лига D

Группа 1

Группа D1 LiveSport.Ru

Фарерские острова официально еще не оформили выход в Лигу C, но дело осталось за малым — набрать хотя бы пару баллов или дождаться осечки Мальты.

Мальта, к слову, недавно сенсационно обыграла Латвию 1:0 и вырвалась на второе место в группе, что уже можно считать невероятным достижением.

Группа 2

Группа D2 LiveSport.Ru

Во второй группе основным претендентом на повышение в классе является Гибралтар. Если 14 ноября он обыграет немотивированный Сан-Марино, то превратит последующую встречу с Лихтенштейном в простую формальность.

В настоящее время Лихтенштейн отстает от Гибралтара на два очка, проведя на одну игру больше. 0