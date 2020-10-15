Франция сокрушила Хорватию, как Надаль — Ролан Гаррос

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций Франция победила на выезде Хорватию со счетом 2:1. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Франция все еще преследует по пятам Португалию

«В то время как Португалия без Криштиану Роналду легко обставила Швецию в другом матче группы 3, у команды Дидье Дешама была более сложная задача, но победа, которая одержана несмотря на всего 47,6 процента владения мячом, сохранила ее буквально на пятках пиренейских лидеров группы. Между тем, Хорватия остается третьей с тремя очками», — констатирует в материале Goal.com Патрик Ридж.

«Теперь Гризманн забил три гола в ворота сборной Хорватии — больше он забил только Германии. В то же время, Динь провел превосходное выступление: хотя его подача на Мбаппе в эпизоде с победным мячом была восхитительной, но он также отлично проявил себя в защите, сделав семь отборов мяча. Однако для него матч закончился слишком рано, поскольку получил травму колена, что будет серьезным беспокойством для "Эвертона" перед мерсисайдским дерби в субботу».

Новая схема Франции проявила себя неоднозначно

«Хотя Хорватии удалось выровнять игру во втором тайме и после ее возобновления хозяева выглядели воодушевляюще, гости вновь показали свой класс. Златко Далич знает, что нужно улучшить в действиях его команды в дальнейшем, но у его подопечных были и некоторые яркие моменты, в том числе выступления Брекало и Влашича», — отмечает в материале сайта УЕФА хорватский журналист Элвир Исламович.

«Дешам будет доволен победой, кроме того, как Хорватия переигрывала Францию большую часть второго тайма: "Ле Блё" забили два отличных мяча и сыграли очень хорошо в первые 25 минут матча, а Гризманн вернул свою остроту у чужих ворот. Мбаппе был далеко не в лучшей форме, упустив отличный шанс в первом тайме, но все же в итоге забил победный гол. Матч не дал окончательного ответа на вопрос о том, подходит ли чемпионам мира схема с ромбом в центре поля», — анализирует там же французский журналист Давид Кроссан.

Гризманн — лучший игрок матча

«Выступление Гризманна против Португалии подверглось критике, и его позиция — тоже, и форвард на нее ответил, по крайней мере, частично. Снова игравший под нападающими Мбаппе и Марсьялем, он не смог полностью влиять в игру, подтверждением чего стали 37 касаний мяча на исходе ее часа. Это второй лучший показатель для полевого игрока перед первыми заменами (у Марсьяля 35 касаний)», — пишет французская L’Équipe.

«Но он напомнил, что может забить в любой момент, чем оправдал доверие Дидье Дешама. После неудачного выноса хорватской защиты после подачи Ферлана Менди с правого фланга мяч вернулся к французскому нападающему. Мощным ударом слева игрок "Барселоны" запустил ракету под перекладину беспомощного Ливаковича, чем вывел Францию ​​на путь к успеху».

Хорватия не смогла совершить реванш за финал ЧМ-2018

«Франция сокрушила нас, как Рафа Надаль — Ролан Гаррос. У нас был только несокрушимый Лука Модрич и снова великолепный Никола Влашич, который забил гол с 10-15 метров, как будто выполнял штрафные. Вся команда Далича боролась, горела, играла очень хорошо, владела мячом во втором тайме до гола Мбаппе, и вселяла надежду, что сможет воспользоваться неосновным составом чемпионов мира, но результат — Хорватия снова разбита!», — пишет Дражен Антолич на страницах хорватской Jutarnji list.

«Мы снова не отомстили "Галльским петухам" — они кукарекали и в Загребе. Но мы не отчаиваемся, потому что этот матч в Лиге Наций не был настолько упорным, как в 1998 и 2018 годах, и мы не знаем, будет ли у хорватов когда-либо возможность для реванша, потому что вы можете погасить долго только там, где вы задолжали, и представьте, насколько хорватский футбол был бы хорош, если бы мог адекватно ответить на поражения от Франции в финале и полуфинале мундиалей. Сегодня это просто мечта». 0