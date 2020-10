«Новому королю» преподан урок. Ибра вернулся на миланский трон

Двух головв первом тайме было достаточно, чтобы обеспечить «Милану» идеальное начало сезона. Более того, точные удары шведа позволили «россонери» прервать десятилетнюю серию без побед в выездных матчах против «Интера».

Ромелу Лукаку ответил своим голом спустя полчаса после стартового свистка, но команда Стефано Пиоли устояла и одержала историческую победу.

Похоже, «Милан» демонстрирует признаки былой славы, и этот результат, несомненно, является показателем его намерений. Для Антонио Конте это поражение станет очередным вызовом. Итак, что же мы узнали после классического миланского дерби?

Возможно, он приближается к своему 40-летию, но Златан Ибрагимович продолжает игнорировать все законы природы. С момента возвращения в «Милан» в начале года от его игры захватывает дух, и он регулярно отличается результативными действиями.

Предположения о том, что его приобретение было не более чем символическим жестом, были неопровержимо отвергнуты, поскольку легендарный швед пребывал в блестящей форме. Как оказалось, MLS не был для него домом престарелых.

