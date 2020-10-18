«Новому королю» преподан урок. Ибра вернулся на миланский трон

Двух головв первом тайме было достаточно, чтобы обеспечить «Милану» идеальное начало сезона. Более того, точные удары шведа позволили «россонери» прервать десятилетнюю серию без побед в выездных матчах против «Интера».

Ромелу Лукаку ответил своим голом спустя полчаса после стартового свистка, но команда Стефано Пиоли устояла и одержала историческую победу.

Похоже, «Милан» демонстрирует признаки былой славы, и этот результат, несомненно, является показателем его намерений. Для Антонио Конте это поражение станет очередным вызовом. Итак, что же мы узнали после классического миланского дерби?

1. Король «Милана» все еще силен

Возможно, он приближается к своему 40-летию, но Златан Ибрагимович продолжает игнорировать все законы природы. С момента возвращения в «Милан» в начале года от его игры захватывает дух, и он регулярно отличается результативными действиями.

Предположения о том, что его приобретение было не более чем символическим жестом, были неопровержимо отвергнуты, поскольку легендарный швед пребывал в блестящей форме. Как оказалось, MLS не был для него домом престарелых.

No player has scored more goals (4) than Zlatan Ibrahimovic in Serie A this season.

39 years old and showing no signs of slowing down. 🍷 pic.twitter.com/3uGK6iFzYP — Squawka Football (@Squawka) October 17, 2020

Но даже если его ждала лебединая песня, то он создал достаточный шум, чтобы еще больше укрепить свое наследие на «Сан-Сиро». Он в очередной раз заставил о себе говорить после дерби, сияя в первом тайме, чтобы обеспечить своей команде максимально комфортное преимущество.

Его первое действие — исключительная игра на центрального нападающего на опыте, когда он усыпил бдительность Александра Коларова, прежде чем дождался контакта с сербом в чужой штрафной. Рефери Маурицио Мариани справедливо указал на точку, и Ибра нанес точный удар после того, как его первая попытка была отражена.

Затем 39-летний футболист еще раз продемонстрировал свое позиционное понимание мирового класса. Оторвавшись от Стефана де Врея, он воспользовался прострелом Рафаэла Леана и поразил ворота.

Эти голы обеспечили ему непосредственное участие в семи голах в пяти дерби Серии А за «Милан» (шесть голов и одна результативная передача), причем во всех случаях хозяином поля был «Интер». Плохое предзнаменование для «нерадзурри».

2. У «Интера» есть свой король!

Когда «Интер» одержал победу над своим принципиальным соперником в феврале со счетом 4:2, отыгравшись со счета 0:2, Ромелу Лукаку, один из авторов голов того дня, написал в Twitter: «В городе новый король». Без сомнения, дерзкий удар в адрес Ибры.

there’s a new king in town pic.twitter.com/w9yv4cVzrJ — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) February 9, 2020

Что же, его выходки в социальных сетях были подкреплены безжалостной серией против «россонери». Действительно, бельгиец забивал в обоих матчах прошлого сезона, и он снова добился успеха. Таким образом, «Милан» впервые пропустил именно от Лукаку в трех турах Серии А.

Но «Милан» — не единственная его жертва. С тех пор, как Лукаку сменил Манчестер на Милан, он заново открыл себя под руководством Антонио Конте. Нападающий, который часто оказывался слишком нестабильным, чтобы по-настоящему влюбить в себя фанатов «Манчестер Юнайтед», превратился в серьезного игрока мирового класса. И «Интер» пожинает плоды.

Мы вновь увидели гол от Лукаку, но на этот раз главное слово осталось за Ибрагимовичем, и он вернул себе свой миланский трон. «Новому королю» был преподан урок. Но какая это была эпическая битва между двумя сильнейшими форвардами!

3. Пиоли разбудил спящего гиганта

«Милан» называли спящим гигантом в течении последних десяти лет или около того, и не без оснований. Его исторические победы в Лиге чемпионов в середине 90-х и в нулевых кажутся чем-то из прошлой эпохи, но при Пиоли «россонери» начинают проявлять признаки звездного качества.

AC Milan win an away Derby della Madonnina in Serie A for the first time in 10 years. 🇮🇹 https://t.co/Iz08aIM9xx — Squawka Football (@Squawka) October 17, 2020

Скудетто ускользало от клуба в течение почти десяти лет, но в настоящее время миланцы возглавляют турнирную таблицу после четырех туров и выглядят неплохо, а победа над одним из фаворитов на свержение «Ювентуса» является реальным заявлением об их намерениях.

Невероятно, но «Милан» забивал в каждой из последних 24 встреч Серии А и не пропускал в последних четырех до минувшего вечера. Подобного клуб не добивался с 1973 года, что показывает, насколько далеко он продвинулся с тех пор, как Пиоли возглавил команду в октябре прошлого года.

Его назначение было встречено в Twitter трендом «#ПиолиНаВыход», но решение пригласить его теперь выглядит вдохновляющим.

4. Эксперимент Конте дает обратный эффект

Лишившись ключевого дуэта центральных защитников в составе Алессандро Бастони и Милана Шкриньяра, Антонио Конте был вынужден перетасовать колоду и развернуть очень экспериментальную линию обороны. Несмотря на отсутствие центральных защитников, итальянец остался верен своей схеме с тремя игроками в арьергарде и двумя фланговыми помощниками, но в конечном итоге это имело неприятные последствия.

Поскольку Стефану де Врею была поручена роль центрального защитника, и он прикрывал Ибрагимовича, по обе стороны от него расположились Александр Коларов и Данило Д’Амброзио, хотя по факту они являются фланговыми футболистами. Иван Перишич, прирожденный вингер, взял на себя роль левого крайнего защитника, а Ашраф Хакими занял свое привычное положение на правом фланге.

Но «Милан» должным образом воспользовался импровизированной защитой, выглядя угрожающе каждый раз, когда переходил на чужую половину поля, а Коларов остался виновен во многих ситуациях, в том числе с назначенным пенальти.

В лиге, которая часто гордится оборонительными аспектами игры, в этот вечер катастрофически не хватало признаков катеначчо. «Милан» извлек выходу из нехарактерно выстроенной задней линии «Интера».

5. С полузащитой «Милан» попал в самую точку

Там, где оборона временами давала сбои, Пиоли определенно мог рассчитывать на подстраховку. Использование двух опорников в лице Исмаэля Беннасера и Франка Кессье отлично сработало против атакующих потуг «Интера», и особенно Николо Бареллы.

Итальянец провел разочаровывающий матч, и в итоге его заменил Кристиан Эриксен, но даже великий датчанин не смог прорваться через бастион Кессье-Беннасер.

Но, пожалуй, самым эффективным в полузащите «Милана» был Хакан Чалханоглу. Креативный игрок сборной Турции, сыгравший на более продвинутой позиции «десятки», стал катализатором для Пиоли в этом дерби, последовательно используя даже минимальное пространство и прорываясь, чтобы свободно обыгрываться с Ибрагимовичем.

Когда «Милану» требовалось самообладание, Чалханоглу был выпускным клапаном, когда нужно было немного творчества в атаке, он давал искру. Прекрасное выступление Хакана, но его блеск стал возможен только благодаря кропотливой работе Кессье и Беннасера.

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