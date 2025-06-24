Осака — Наварро. Ставка (к. 2.38) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 24 июня 2025 года

Японка Наоми Осака сыграет против американки Эммы Наварро во втором круге турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 24 июня, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Осака — Наварро, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Осака

Наоми в первом раунде одержала победу над сербкой Ольгой Данилович — 7:6, 7:6.

Это был не самый простой матч, но при этом стоит отметить, что японка здорово держала свою подачу и уверенно провела оба тай-брейка.

На прошлой неделе Осака проиграла россиянке Людмиле Самсоновой (6:3, 6:7, 6:4) на старте «пятисотника» в Берлине.

Ранее в этом сезоне у Осаки было несколько неплохих результатов на харде и грунте, благодаря которым она по-прежнему находится недалеко от топ-50.

Прогнозы на теннис

В январе Осака дошла до финала в новозеландском Окленде, в марта прошла три раунда в Майами, а в мае выиграла турнир WTA 125 в Сен-Мало и добралась до четвертого круга в Риме.

Наварро

Эмма в первом круге обыграла украинку Марту Костюк — 6:2, 7:5.

Для американки это уже третий турнир на траве в этом месяце.

В Лондоне Наварро в первом круге одержала волевую победу над Беатрис Хаддад-Майя, а во втором уступила Аманде Анисимовой.

На «пятисотнике» в Берлине Наварро тоже спокойно разобралась с Костюк, после чего уступила во втором раунде Пауле Бадосе.

После грунтового турнира в Хьюстоне, который состоялся в начале апреля, Наварро еще ни разу не выигрывала больше одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Осаку в этом матче можно поставить за 1.72, победу Наварро букмекеры предлагают за 2.11.

Прогноз: в прошлом году американка разгромила Осаку во втором круге Уимблдона — 6:4, 6:1. Несмотря на это, рискнем предположить, что на этот раз у Наварро будет гораздо больше проблем. Судя по первому матчу на этой неделе, Наоми неплохо подготовилась к турниру.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.38.