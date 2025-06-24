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    Осака возьмет реванш у Наварро?

    Осака — Наварро. Ставка (к. 2.38) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 24 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Осака — Наварро
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    Наоми Осака
    Японка Наоми Осака сыграет против американки Эммы Наварро во втором круге турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 24 июня, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Осака — Наварро, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Осака

    Наоми в первом раунде одержала победу над сербкой Ольгой Данилович — 7:6, 7:6.

    Это был не самый простой матч, но при этом стоит отметить, что японка здорово держала свою подачу и уверенно провела оба тай-брейка.

    На прошлой неделе Осака  проиграла россиянке Людмиле Самсоновой (6:3, 6:7, 6:4) на старте «пятисотника» в Берлине.

    Ранее в этом сезоне у Осаки было несколько неплохих результатов на харде и грунте, благодаря которым она по-прежнему находится недалеко от топ-50.

    Прогнозы на теннис

    В январе Осака дошла до финала в новозеландском Окленде, в марта прошла три раунда в Майами, а в мае выиграла турнир WTA 125 в Сен-Мало и добралась до четвертого круга в Риме.

    Наварро

    Эмма в первом круге обыграла украинку Марту Костюк — 6:2, 7:5.

    Для американки это уже третий турнир на траве в этом месяце.

    В Лондоне Наварро в первом круге одержала волевую победу над Беатрис Хаддад-Майя, а во втором уступила Аманде Анисимовой.

    На «пятисотнике» в Берлине Наварро тоже спокойно разобралась с Костюк, после чего уступила во втором раунде Пауле Бадосе.

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    После грунтового турнира в Хьюстоне, который состоялся в начале апреля, Наварро еще ни разу не выигрывала больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Осаку в этом матче можно поставить за 1.72, победу Наварро букмекеры предлагают за 2.11.

    Прогноз: в прошлом году американка разгромила Осаку во втором круге Уимблдона — 6:4, 6:1. Несмотря на это, рискнем предположить, что на этот раз у Наварро будет гораздо больше проблем. Судя по первому матчу на этой неделе, Наоми неплохо подготовилась к турниру.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.38.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Осака — Наварро?

    Матч Осака — Наварро состоится 24 июня 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Осака — Наварро?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Осака — Наварро?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.38.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Осака — Наварро?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Осака — Наварро?

    Коэффициенты букмекеров: на Осаку в этом матче можно поставить за 1.72, победу Наварро букмекеры предлагают за 2.11.

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    Осака — Наварро: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 24.06.202518:30. Осака возьмет реванш у Наварро?
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