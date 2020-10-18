Дебютный гол Кокорина и переломный выход Мозеса. «Спартак» вновь догнал «Зенит»

«Спартак» в выездном матче 11-го тура российской Премьер-лиги обыграл «Химки» со счетом 3:2. Победу «красно-белым» принесли голы Александра Кокорина, Эсекьеля Понсе и Джордана Ларссона. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Максименко — опять герой

Автор «Советского спорта» Артем Зибрак похвалил вратаря «Спартака» Александра Максименко, который спасал свою команду в первом тайме.

«Подмосковные "Химки" сразу отказались от борьбы за инициативу, позволяя "Спартаку" много владеть мячом (под 75 процентов времени), но не пускали на свою треть поля. Все преимущество гостей заключалось в стерильном перекатывании мяча в середине. Первый удар москвичи нанесли лишь на 18-й минуте (Эсекиэль Понсе выиграл воздух после подачи Маслова справа). К тому моменту хозяева уже четырежды попытали удачу.

Химчане и создали все по-настоящему голевые моменты. Александр Максименко отбил опасные удары Владимира Дядюна, Мирзова, Глушакова и Ильи Кухарчука. Еще раз тот же Мирзов, оказавшись первым на добивании, из центра штрафной запустил мяч в небеса. Молодые защитники "Спартака" откровенно не справлялись с оппонентами, а фан-сектор гостей запевал фамилию вратаря, раз за разом выручавшего партнеров.

В атаке у москвичей не получалось ничего. Наибольшую активность они проявляли на флангах, но Зобнин не имел преимущества в скорости над Брайаном Идову, а Айртон допускал много брака.

Почти не проходили у "Спартака" ни забросы в переднюю линию на Понсе, ни передачи на ход Джордану Ларссону. Кошмарное количество потерь (14 за 38 минут) не позволяло москвичам преобразовать владение в полноценное преимущество.

Александр Максименко Вратарь «Спартака» После сборной всегда тяжело выходить. Ребята толком не тренировались вместе. Ошибались много. Перетерпели. Спасибо ребятам, что ложились под мяч головой. В перерыве главный тренер внес коррективы. Что именно изменилось? Это наше внутреннее дело. Мозес только один день был, но видно, что хороший парень. Сами видели, что класс есть. Нужно сыграться.

Испортить все партнерам мог Логашов, откровенно дернувший сзади за футболку аргентинца, однако Кирилл Левников не решился указать на "точку". Это было похоже на очередной судейский скандал, хотя "Спартак" на гол по первому тайму никак не наиграл. В результате ужасная для претендента на еврокубки статистика по ударам за 45 минут: 14 (6) — 3 (1) в пользу "Химок". Существует такая футбольная филосовия у тренеров (например, однокурсника Тедеско Юлиана Нагельсманна), которую можно охарактеризовать, как управляемый хаос. У красно-белых в первом тайме он был неуправляемым», — подчеркивает Зибрак.

Дебютный гол Кокорина

Корреспондент rusfootball.info Иван Долинин отметил, что «Спартак» пропустил в начале второго тайма, но быстро отыгрался благодаря дебютному голу Александра Кокорина.

«Пропущенный гол все же настиг "Спартак" уже во втором тайме. Кухарчук нашел передачей на границе штрафной Мирзова. Резиуан принял, обработал и пробил точно в нижний левый угол. Умяров и Кутепов не смогли никоим образом заблокировать удар соперника, а Максименко в этом моменте уже не спас. Забавно, конечно, что у Мирзова были более явные шансы забить в первой половине встречи, но голом он отличился в более сложной ситуации.

"Спартак" действительно играл очень слабо, но, тем не менее, даже в провальном первом тайме мог рассчитывать на забитый гол. Или, если быть точнее, на назначенный в ворота "Химок" пенальти. В одном из эпизодов Логашов в своей штрафной явно придержал рукой Понсе, после чего нападающий оказался на газоне и был лишен возможности побороться за мяч. Главный судья матча Кирилл Левников не заметил нарушения правил и повелел продолжить игру. В паузе он показал, что слушает в наушнике своих коллег, но в итоге корректировку своего решения не получил. Что ж, видимо, ВАР посчитал, что не случилось явной и очевидной ошибки арбитра. И это, как минимум, неоднозначно и спорно.

Доменико Тедеско Главный тренер «Спартака» Александр сыграл хорошо и сделал шаг к возвращению. Гол должен придать ему уверенности в себе. Мы договорились, что он будет бить, если мы заработаем пенальти в этом матче. Как я уже говорил, нужно дать ему спокойно работать, впереди большой путь. Все будет хорошо.

Однако во втором тайме ВАР "Спартаку" уже помог. И вновь в единоборстве сошлись Логашов и Понсе. В этот раз нападающий добрался до мяча и даже нанес опаснейший удар по воротам Лантратова. В динамике и мысли не было, что здесь случился какой-то фол. Но ВАР посоветовал Левникову посмотреть повтор, и главный судья увидел, что Логашов высоко задрал ногу и ударил Понсе по голове. Решение судейской бригады, пожалуй, вновь вышло неоднозначным, но все-таки оно менее спорное, чем первое. Назначенный пенальти успешно реализовал Кокорин, и этот гол стал для него первым в составе московской команды», — напоминает Долинин.

Переломный выход Мозеса

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев подчеркнул, что «Спартак» развил свое преимущество с выходом на поле новичка Виктора Мозеса.

«Перелом в игре совпал с выходом Виктора Мозеса — не менее долгожданного новичка "Спартака". Он занял место на правом фланге, которое считалось чрезвычайно проблемным.

Вскоре "Спартак" забил третий: Ларссон здорово сыграл на добивании. Все три гола забили форварды. Счет до разгромного мог довести Мозес, но нигериец не переиграл Лантратова.

Зато забил его товарищ по сборной Нигерии Брайн Идову. Это сделало последние минуты более интересными и валидольными для болельщиков красно-белых. И ведь "Химки" могли сравнять счет, но Максименко не позволил Идову забить второй.

Доменико Тедеско Главный тренер «Спартака» Мозес играл последний раз 27 июля и на несколько минут вышел против «Севильи» в финале Лиги Европы. После такого перерыва неправильно ждать от футболиста блестящей игры. К тому же надо понимать, как игрок может войти в игру, даже если с игровым тонусом у него порядок. Сегодня мы увидели от Мозеса отличную передачу на Ларссона, несколько раз он проявил свой высокий класс. Время набрать форму у него есть. С Мозесом все будет хорошо. Кстати, он вышел при счете 0:1, а в итоге мы выиграли.

Спартаковский кипер в итоге был признан лучшим игроком матча», — пишет Кошелев.

Мозес каши не испортил

Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов сделал акцент на игре Виктора Мозеса и пришел к выводу, что лучшие игры нигерийца за «Спартак» еще впереди.

«Мозес каши не испортил, но лучшие матчи нигерийца за "Спартак" впереди. А вот Роман Зобнин, вернувшись в центр, расправил плечи. Полузащитник сборной России поучаствовал в третьем голе красно-белых. Защитники "Химок" на фоне усталости перестали успевать за спартаковцами, проигрывали подборы. Один из таких эпизодов завершился подачей Зобнина и очередным ударом от Понсе, а Ларссон добил мяч в сетку.

Тем не менее в концовке "Химки" вернули интригу. Голевая атака хозяев началась с аута, который вообще-то должны были выбрасывать спартаковцы. Возможно, именно ошибка судьи сбила защитников "Спартака", потерявших концентрацию и позволивших Брайану Идову сократить разрыв.

Игорь Черевченко Главный тренер «Химок» Мы не заслуживали поражения сегодня. Были хорошие моменты в первом тайме. Если бы мы их реализовали... Но футбол ошибок не прощает. Но что есть, то есть.

Более того, на 89-й минуте Идову не реализовал ещё один, "стопроцентный" момент — красно-белых спас сейв Максименко! По идее на рывки нигерийца из "Химок" должен был реагировать нигериец из "Спартака", однако Мозес не дорабатывал в обороне.

Виктор всё-таки сильнее на мяче, чем без него, кроме того, новичку ещё нужно набрать оптимальную форму», — убежден Романов. 0