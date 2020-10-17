Без Дзюбы, Малкома и Оздоева. «Зенит» размялся перед Лигой чемпионов

В матче 11 тура российской Премьер-лиги «Зенит» обыграла «Сочи» со счетом 3:1, сохранив за собой лидерство в турнирной таблице.

«Сочи» без тренера, «Зенит» без лидеров

Редакция Sport24 обратила внимание на кадровые проблемы «Зенита» перед этим матчем, а также на дисквалификации наставника гостей Владимира Федотова.

«У "Зенита" начинается жесткий период — семь матчей за три недели. И уже начались проблемы с составом. Из-за травмы в матче с "Сочи" не смог сыграть звездный бразилец Малком. Под большим вопросом и его участие во вторничной встрече с Брюгге в Лиге чемпионов. Иронично, что именно под ЛЧ форварда брали в прошлом году. Но пока в этом турнире сыграть у него не получается.

Помимо Малкома в стартовом составе "Зенита" не оказалось основных Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева, которые на этой неделе получили более чем достаточно нагрузок в сборной России.

Малком все еще работает по индивидуальной программе, когда будут новости, мы о них обязательно расскажем. Сергей Семак

Зато с первых минут на поле вышел вернувшийся в Петербург Далер Кузяев. И впервые за долгое время занял свою любимую позицию на поле — в центре полузащиты. Из других приятных для "Зенита" новостей — возвращение в строй Себастьяна Дриусси, которого сломали в августовском матче с "Динамо".

У "Сочи", который в народе называют "Зенит-4" за большое количество зенитовских бывших, тоже не обошлось без потерь. Из-за дисквалификации главный тренер команды Владимир Федотов был вынужден наблюдать за игрой из вип-ложи. А главным на бровке стал его помощник Олег Фоменко».

Первый тайм прошел под диктовку «Зенита»

В первом тайме «сине-бело-голубые» создали достаточно опасных моментов, пара из которых вылилась команде в преимущество на табло. О первой половине встречи рассказывает обозреватель «Чемпионата» Анатолий Романов.

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«Дуглас Сантос был одной из самых заметных фигур в первом тайме. Он сам мог открыть счёт (Маммана снял мяч с ноги), а на 17-й минуте "Зенит" забил благодаря бразильцу. Дуглас Сантос на рывке спас улетавший за пределы поля мяч, Азмун в два касания обработал и пробил, а Вячеслав Караваев преуспел на добивании.

Ерохин довольно успешно заменял капитана Дзюбу в качестве высокого форварда. Только за стартовые 10 минут он нанёс два опасных удара головой, выходя победителем в верховых единоборствах. Александр и забил второй гол "Зенита". Петербуржцы провели красивую комбинацию: Караваев сделал проникающий пас на Кузяева, Дуглас Сантос выиграл верх у своего соотечественника Жоаозиньо, а Ерохин здорово пробил в касание с левой.

Сочинцы нанесли в первом тайме всего два удара (в створ — один) против семи у "Зенита" (в створ — четыре). Обе попытки атаковать ворота сделал Кристиан Нобоа. Голкипер Михаил Кержаков, выведший команду на матч с капитанской повязкой, почти не имел работы. Например, Антон Заболотный совершил лишь четыре касания мяча за 45 минут. Форвард "Сочи" был заметнее при обороне, где действовал по Барриосу».

Активность «Сочи» и нервный второй тайм

Во втором тайме «Сочи» прибавил и даже смог сократить разрыв в счете. «Зениту» пришлось поднапрячься, чтобы не упустить победу и довести игру до логического завершения. Как это было, рассказывает Роман Гуськов с Rusfootball.info.

«Во втором тайме после замен "Зенит" схожим образом сбавил. Причем замены "Сочи" не выглядели сильно атакующими: центральный защитник Миладинович вышел вместо Набиуллина, чтобы Терехов передвинулся налево, а универсал Заика поменял атакующего игрока Бурмистрова. Даже более атакующую замену сделал Семак — Мостовой вместо Кругового.

Тем не менее, во втором тайме "Сочи" перебил соперника со счетом 8:2, 4 из них не просто из штрафной, а с расстояния ближе 11 метров. Парадокс, но, помимо гола, их толком и не вспомнить — в саммари матча, например, вошла только попытка головой Терехова из очень трудного положения.

Не сказать, что "Сочи" был близок к ничье, но хотя бы забил и держал интригу до последних минут. Причем гол сделали именно выпущенные Федотовым на замену Миладинович с Заикой.

Дзюба вскоре опасно пробил головой, и это был первый удар "Зенита" после перерыва. Второй стал голевым. Результативную атаку помог организовать Сантос, хотя его пас налево был, в общем-то, очевиден, а после него Сантос сыграл в стеночку с Суторминым».

Заика чуть не перевернул игру

Атакующий грок «сочинцев» Кирилл Заика вышел на замену во втором тайме и отличился забитым голом.Футболист прибавил гостям остроты в атаке, поэтому его можно отметить, как одной из ключевых фигур второй половины встречи у «Сочи». Вот что о нем пишут на Rusfootball.info.

«Кирилл Заика — открытие концовки прошлого сезона. Человек пережил кучу травм, не играл полтора года, но дебютировал в РПЛ и сразу начал ее разрывать. Слух о том, что Кирилл интересен "Зениту", смотрелся странновато, но не невозможно.

Проигрывать всегда обидно. Комментировать что-то на горячую голову тяжело. Нас наказали за наши ошибки. Не получилась созидательная игра. Отбирая мяч, быстро его теряли. Заику выпустили, потому что надеялись усилить игру в инсайдной зоне. Он это и сделал. Олег Фоменко

Кирилл вышел на замену в перерыве и очень спокойно разобрался с Дугласом и Кержаковым в голевом эпизоде. Увы, в концовке после подката Оздоева Заика почувствовал страшную боль. Он пережил три операции на правом голеностопе, разрыв крестов, поэтому гримасы боли на его лице внушали ужас. Судя по тому, что Заика вернулся в игру, на этот раз все может и обойтись. Но вернуться на свою позицию после медицинской помощи он не успел — и свободный Сантос с помощью Цаллагова установил окончательный счет».

Новичок Вендел требует времени для адаптации

Сергей Семак высказывал выражал неуверенность перед этим матчем по поводу новичка Вендела, который недавно появился в команде. Он мало тренировался и ему еще нужно набрать форму, а также адаптироваться к новой системе игры. Все тот же Гуськов с Rusfootball.info обратил внимание на этот момент.

Венделу сложно играть с листа — не потому что не хватает интеллекта, а потому что он молодой игрок. Смена чемпионата, страны, климата — все это дается ему не так просто. Мы должны его изучить более детально. Сергей Семак

«Семак осторожно говорил о перспективах Вендела сыграть, поскольку новичок очень мало играл до паузы, не тренировался во время оформления документов и провел всего одну тренировку. Тем не менее, бразилец появился одновременно с Дзюбой (на 66-й) и раньше Оздоева.

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Большой вопрос, выйдет ли Вендел против "Брюгге" — времени встроить его в командную игру нет. Да и сама командная игра по второму тайму, пусть и смешанным составом, вызывает опасения».

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