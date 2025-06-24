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    Сможет ли Оже-Альяссим обыграть Риндеркнеша?

    Риндеркнеш — Оже-Альяссим. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир на Мальорке 24 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Риндеркнеш — Оже-Альяссим
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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против француза Артура Риндеркнеша во втором круге турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Риндеркнеш — Оже-Альяссим, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мальорка. Мужчины 24 Июня 2025 года

    Артур Риндеркнеш

  • Франция
    •  Артур Риндеркнеш 19:00 Феликс Оже-Альяссим

    Феликс Оже-Альяссим

  • Канада
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    Риндеркнеш

    Артур в первом раунде выиграл у боснийца Дамира Джумхура — 6:4, 4:6, 7:5.

    На прошлой неделе французский теннисист дошел до четвертьфинала в Лондоне.

    Риндеркнеш попал в основную сетку британского «пятисотника» как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации он проиграл соотечественнику Корантену Муте.

    Но зато после этого Риндеркнеш обыграл американцев Бена Шелтона (7:6, 7:6) и Райли Опелку (7:5, 7:6).

    Прогнозы на теннис

    Кроме того, Артур достойно провел матч против Карлоса Алькараса (5:7, 4:6) в 1/4 финала.

    На турнире в Штутгарте Риндеркнеш в первом круге выиграл у Дениса Шаповалова, а во втором уступил Мартону Фучовичу.

    Оже-Альяссим

    Феликс попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

    На прошлой неделе канадец не играл, а перед этим он дошел до полуфинала в Штутгарте.

    На немецком турнире Оже-Альяссим выиграл у Джованни Мпетши-Перрикара и Джастина Энгеля, после чего уступил Тейлору Фрицу.

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    Весной у Оже-Альяссима был спад после очень успешных выступлений на харде. В начале года североамериканец выиграл турниры в Аделаиде и Монпелье, а также дошел до финала в Дубае и до полуфинала в Дохе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 3.32, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.35.

    Прогноз: оба теннисиста обладают хорошей первой подачей, поэтому на траве у них, скорее всего, будет напряженный матч как минимум с одним тай-брейком.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Риндеркнеш — Оже-Альяссим?

    Матч Риндеркнеш — Оже-Альяссим состоится 24 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Риндеркнеш — Оже-Альяссим?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Риндеркнеш — Оже-Альяссим?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Риндеркнеш — Оже-Альяссим?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Риндеркнеш — Оже-Альяссим?

    Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 3.32, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.35.

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