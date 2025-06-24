Риндеркнеш — Оже-Альяссим. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир на Мальорке 24 июня 2025 года

Артур Риндеркнеш
Феликс Оже-Альяссим
Риндеркнеш
Артур в первом раунде выиграл у боснийца Дамира Джумхура — 6:4, 4:6, 7:5.
На прошлой неделе французский теннисист дошел до четвертьфинала в Лондоне.
Риндеркнеш попал в основную сетку британского «пятисотника» как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации он проиграл соотечественнику Корантену Муте.
Но зато после этого Риндеркнеш обыграл американцев Бена Шелтона (7:6, 7:6) и Райли Опелку (7:5, 7:6).
Кроме того, Артур достойно провел матч против Карлоса Алькараса (5:7, 4:6) в 1/4 финала.
На турнире в Штутгарте Риндеркнеш в первом круге выиграл у Дениса Шаповалова, а во втором уступил Мартону Фучовичу.
Оже-Альяссим
Феликс попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.
На прошлой неделе канадец не играл, а перед этим он дошел до полуфинала в Штутгарте.
На немецком турнире Оже-Альяссим выиграл у Джованни Мпетши-Перрикара и Джастина Энгеля, после чего уступил Тейлору Фрицу.
Весной у Оже-Альяссима был спад после очень успешных выступлений на харде. В начале года североамериканец выиграл турниры в Аделаиде и Монпелье, а также дошел до финала в Дубае и до полуфинала в Дохе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 3.32, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.35.
Прогноз: оба теннисиста обладают хорошей первой подачей, поэтому на траве у них, скорее всего, будет напряженный матч как минимум с одним тай-брейком.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.