Риндеркнеш — Оже-Альяссим. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир на Мальорке 24 июня 2025 года

Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против француза Артура Риндеркнеша во втором круге турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Риндеркнеш — Оже-Альяссим, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Риндеркнеш

Артур в первом раунде выиграл у боснийца Дамира Джумхура — 6:4, 4:6, 7:5.

На прошлой неделе французский теннисист дошел до четвертьфинала в Лондоне.

Риндеркнеш попал в основную сетку британского «пятисотника» как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации он проиграл соотечественнику Корантену Муте.

Но зато после этого Риндеркнеш обыграл американцев Бена Шелтона (7:6, 7:6) и Райли Опелку (7:5, 7:6).

Прогнозы на теннис

Кроме того, Артур достойно провел матч против Карлоса Алькараса (5:7, 4:6) в 1/4 финала.

На турнире в Штутгарте Риндеркнеш в первом круге выиграл у Дениса Шаповалова, а во втором уступил Мартону Фучовичу.

Оже-Альяссим

Феликс попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

На прошлой неделе канадец не играл, а перед этим он дошел до полуфинала в Штутгарте.

На немецком турнире Оже-Альяссим выиграл у Джованни Мпетши-Перрикара и Джастина Энгеля, после чего уступил Тейлору Фрицу.

Весной у Оже-Альяссима был спад после очень успешных выступлений на харде. В начале года североамериканец выиграл турниры в Аделаиде и Монпелье, а также дошел до финала в Дубае и до полуфинала в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 3.32, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.35.

Прогноз: оба теннисиста обладают хорошей первой подачей, поэтому на траве у них, скорее всего, будет напряженный матч как минимум с одним тай-брейком.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.