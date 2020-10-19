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    Гончаренко решил проблемы с обороной. ЦСКА победил «Динамо» впервые за почти пять лет

    Реакция спортивных СМИ на результат столичного дерби

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    ЦСКА — «Динамо»
    ЦСКА — «Динамо»
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    ЦСКА нанес поражение «Динамо» (3:1) в матче 11-го тура РПЛ. В начале второго тайма Константин Кучаев вывел свою команду вперед, перебросив мяч через вратаря. Несколько минут спустя Чидера Эджуке забил второй гол. Затем Никола Моро сократил отставание, пробив из-за штрафной в угол ворот красно-синих. Вскоре Игорь Дивеев отправил мяч в сетку ворот гостей. На 75-й минуте судья показал вторую желтую карточку защитнику Роману Евгеньеву.

    Постмодернизм с Васиным

    Редакция Sport24 оценивает стартовый состав армейцев, отмечая вынужденные перестановки и еще более вынужденное возвращение к привычной схеме.

    «Главная потеря ЦСКА в сентябре Игорь Дивеев вернулся в состав к матчу с "Динамо", но исправить кадровую катастрофу один защитник уже не мог. Дерби пропускал не только удалившийся в Екатеринбурге Магнуссон, но и обладатель сомнительного теста на коронавирус Марио Фернандес. Еще раньше выбыли травмированные Фукс и Щенников.

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    • Гончаренко пришлось экспериментировать. ЦСКА вышел с Виктором Васиным на правом фланге (!) и номинальным полузащитником Зайнутдиновым на другом краю обороны. Даже оставшемуся в этом туре без Жиго и Джикии "Спартаку" вряд ли могли присниться подобные перестановки.

    Постмодернизм с Васиным на фланге не продлился дольше 15-ти минут. Грулев сломал нос Карпову в центре поля, и Гончаренко был вынужден выпускать Дзагоева: опорник Марадишвили ушел направо, а Васин занял привычную позицию. Главный судья Безбородов вынес нападающему "Динамо" только предупреждение: скамейка ЦСКА была в бешенстве».

    Отмененный гол Чалова, сэйвы Шунина

    Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак хвалит команды за насыщенный событиями первый тайм.

    «Дерби началось очень ярко. Уже на третьей минуте Константин Кучаев поборолся за мяч и вывел на удар Федора Чалова. Форвард немного замешкался, но техники ему хватило, чтобы не только сохранить владение, но и пробить в дальний угол. Однако не успели хозяева порадоваться, как VAR углядел в единоборстве Кучаева нарушение правил. Кажется, вполне справедливо. Динамовцы ответили резким выпадом и опаснейшим ударом под перекладину Клинтона Нжи. Игорь Акинфеев в блестящем прыжке перевел мяч на угловой.

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    • После этого игра успокоилась. Точнее даже, перешла в середину поля. Хозяева чуть больше владели мячом, но под динамовским прессингом (об этой особенности "Майнца" Шварца мы рассказывали) испытывали трудности при пересечении центральной линии. Вероятно, сыграл роль и перевод в заднюю линию крепко стоящего на ногах в любой ситуации Марадишвили.

    Календарь и таблица РПЛ

    Зато если армейцам удавалось прорваться, они получали свободное пространство и создавали опасные подходы к штрафной Антона Шунина. В первую очередь по левому краю, где техничному Зайнутдинову и помогавшему ему Кучаеву противостояли неопытный Слепов и ленивый в обороне Нжи.

    ЦСКА — «Динамо»

    В центральной зоне Даниилу Фомину и Николе Моро тоже сложно приходилось против Николы Влашича, не стесняющего, как обычно, наносить удары из любых позиций. Уже в первые полчаса он трижды пробил по воротам (попал в створ, правда, всего раз). А самыми опасными получились выстрелы Ивана Облякова с передач Дзагоева и Кучаева (после обреза на своей половине поля Ивана Ордеца). Шунин дважды выручил партнеров».

    Кучаев открывает счет

    Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает преимущество ЦСКА, которое во втором тайме воплотилось в забитый мяч.

    «В целом дерби смотрелось. Команды старались быстро действовать в переходах, поэтому игра была достаточно зрелищной. Отрезками "Динамо" поддавливало соперника за счёт хорошего движения мяча, выигранных подборов и контрпрессинга. Если бы не брак, динамовцы создали бы больше моментов.

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    • Тем не менее быстрые выпады "армейцев", пользовавшихся разрывами в линиях соперника, оказывались острее. В первом тайме ЦСКА заметно превзошёл динамовцев по ударам — 8:2 (в створ — 3:1). Главная опасность, разумеется, исходила от Влашича (35 касаний за 45 минут, три удара). Впрочем, ближе всех к голу был Иван Обляков: блестящий сейв сотворил Антон Шунин — голкипер перевёл мяч в перекладину.

    ЦСКА — «Динамо»

    Во втором "армейцы" значительно лучше вошли в игру, а динамовцы словно продолжали переваривать информацию, которую донёс до них в перерыве то ли Кульчий, то ли Желько Бувач. На 51-й минуте ЦСКА открыл счёт в результате красивой комбинации с участием Марадишвили, Чалова и Константина Кучаева. Центральные защитники "Динамо" оказались не готовы к движению атакующих игроков, к тонкой передаче в касание в исполнении Чалова».

    Гончаренко решил проблемы с обороной

    Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев хвалит ЦСКА за сильно проведенный матч и отмечает то, как наставник армейцев исправил проблемную зону.

    «Натиск хозяев принес плоды в начале второго тайма. Кучаев и Эджуке поменялись флангами, они и забили два гола. Сначала шикарная комбинация с участием Марадишвили и Чалова завершилась выходом Кучаева один на один — армеец ловко подсек мяч в дальний угол. А на 54-й минуте нигериец подстерег отскок после штрафного Влашича.

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    • Только после этого динамовцы смогли организовать какую-то контригру. И довольно быстро отличились: Лесовой сместился к центру, отпасовал Моро, а тот мощно пробил метров с двадцати — 2:1. Интрига ожила. Однако ненадолго. На 67-й минуте ЦСКА вновь увеличил разрыв в счете до двух голов. Обороне бело-голубых опять не хватило стройности после стандарта — в неразберихе самым расторопным оказался Дивеев. 3:1. Это первый мяч защитника в РПЛ.

    ЦСКА — «Динамо»

    Все же стало ясно на 75-й минуте. Евгеньев резко пошел в подкат, не попал по мячу и вполне логично увидел перед собой вторую желтую карточку. Вдесятером по такой игре бело-голубым рассчитывать было не на что, хотя неплохой навал в концовке им устроить и удалось. ЦСКА провел очень сильный матч. Гончаренко просто решил проблемы с обороной — атака практически лишила защитников работы. Заслуженная победа армейцев. Первая над "Динамо" с весны 2016-го года. А бело-голубые... Бело-голубые ждут Шварца».

  • Виктор Гончаренко
  • Главный тренер ЦСКА
  • Мы хорошо смотрелись в атаке, было хорошее движение. Создали много опасных моментов, поэтому победили. Мы легко атаковали. Несмотря на это, Акинфеев стал лучшим игроком матча. Он выручил нас в нужных эпизодах. Возможно, нам стоило играть компактнее, когда «Динамо» осталось в меньшинстве. Тогда контратаки проходили бы лучше. Мы довольны, что набрали 3 очка. Продолжаем преследовать «Зенит» и «Спартак». Выход Васина на фланге? Нам надо было рисковать, потому что у нас ограниченное количество защитников, и держать в уме то, что кто-то из защитников может попросить замену. Из-за грубого фола на Карпове нам пришлось перестраиваться. Мы довольны, как Зайнутдинов и Марадишвили смогли сыграть на флангах в защите. Что касается Васина, нужно было закрывать правый фланг. Он умеет играть один в один, несмотря на рост. Была задача нагружать левый фланг в первом тайме. Понимали, что с фланга Васина нам не очень хорошо будет атаковать, потому что ему будет тяжело помогать. Учитывая дисквалификацию Паршивлюка, мы хотели оказать на левый фланг давление и заставить Н’Жи больше работать на оборону, чтобы он меньше думал об атаке

    • Евгеньеву пора взрослеть

    Автор Soccer.ru Вадим Багров ругает за несдержанность молодого защитника «Динамо», оставившего бело-голубых в меньшинстве в конце матча.

    «Как часто бывает у Евгеньева — если у молодого защитника идет неудачный матч, то этот на вид спокойный молодой человек совершает глупую ошибку. Побежал на фланг с желтой карточкой и в грубом подкате снес соперника. Зачем? Почему? Какой смысл? Безбородов тоже не понял — вторая желтая и красная карточка поставила точку на надеждах "Динамо" на камбэк. Евгеньев круто играет через раз, пора взрослеть.

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    • ЦСКА переиграл "Динамо" с необычным для дерби счетом, поскольку по-разному подошли к завершению атак. Команда Ганчаренко поставила на количество ударов, поэтому получила то, зачем вышла на поле. А вот соседи отдали мяч и прессинговали в надежде, что повторится сценарий игры против "Зенита" — не пропустят и хватит редкого качественного момента впереди. Но Акинфеев пропустил лишь раз, еще два удара взял.

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    Игра могла сложиться иначе? Пожалуй, и субъективные впечатления, и объективная статистика в пользу победителя. "Армейцы" вели, "бело-голубые" упрямо защищались. "Динамо" нужна точечная наладка, особенно в атаке — потому и призвали на помощь новый тренерский штаб. А ЦСКА получил морально важную победу в дерби накануне матча против "Вольфсберга" в Австрии. Обыграли невероятно неудобного для себя соперника впервые за 1 638 дней или четыре с половиной года»

  • Александр Кульчий
  • Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо»
  • У нас не получилась игра. ЦСКА был лучше, поэтому всё закономерно. Поздравляю их с победой. У нас не получились многие вещи. Были большие разрывы между линиями, не было компактности, проиграли подбор. В целом ЦСКА выглядел свежее нас. Физическая форма? Большая группа игроков уезжала в сборные, поэтому мы собрались за несколько дней до матча. Пока футболистов не было, мы даже двусторонку не могли провести, потому что не хватало людей. Работали в малых группах. Возможно, это стало одной из причин поражения. Но надо признать, что мы выглядели хуже ЦСКА

    • Дзагоев помог ЦСКА победить

    Автор «Спорта день за днем» Андрей Вернов оценивает возвращение страдающего от травм ветерана на поле в матче с «Динамо».

    «Алан, как минимум, заставил Даниила Фомина сфолить на себе и получить желтую карточку. И именно после этого штрафного ЦСКА забил второй гол. За счет своего рвения и желания компенсировать упущенное из-за травм, Дзагоев постоянно прессинговал соперников, хоть и действовал гораздо глубже, чем мы обычно привыкли его видеть. Тащат мяч вперед за счет скорости и дриблинга более молодые партнеры. Они же и завершают атаки.

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    • Великолепную форму демонстрирует Константин Кучаев, здорово стал действовать в подыгрыше Федор Чалов, в нужное время и в нужном месте оказывается Чидера Эджуке, по-прежнему стабилен Никола Влашич. Если к чему-то и придраться в игре Дзагоева, так это эпизод с голом Николы Моро, когда в том числе и Алан не успел накрыть динамовца.

    Алан — безусловный ментальный лидер. По-прежнему отлично читающий игру. Его возвращение можно сравнить с приобретением на трансферном рынке. С тем лишь исключением, что Дзагоеву не придется тратить время на притирку к партнерам.

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    Уже через четыре дня армейцам играть в Лиге Европы с австрийским "Вольфсбергом". Не исключено, что именно в этом матче Дзагоев вернется в основной состав красно-синих. Главное, чтобы не вскрылись какие-то новые повреждения».

  • Игорь Акинфеев
  • Вратарь и капитан ЦСКА
  • Игра тяжелая, погодные условия не позволяли хорошо двигаться. Был ветер, дождь. Но во втором тайме разбегались, показали, что можем играть в футбол. Матчу четыре с плюсом поставлю.

    • Никола Моро — светлое пятно в игре «Динамо»

    Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин отмечает качественное выступление хорватского полузащитника «Динамо», который сумел «размочить» счет.

    «Созидательная линия "Динамо" тоже, откровенно говоря, не блистала. Шиманьски ни разу не встретился с мячом в чужой штрафной, да и острой передачи от поляка так и не дождались. Он, конечно, шел в дриблинг (3 из 3 успешных попыток), но вся обводка протекала вдалеке от ворот Акинфеева. Н'Жи сподобился только на один хороший заброс, когда Грулев свалился один на один с Акинфеевым, но вратаря ЦСКА не переиграл.

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    • Сам Грулев, конечно, мог оставить команду в меньшинстве за сломанный нос Карпову. Однако нерешительность Безбородова позволила "Динамо" оставаться в полном составе. Грулев и в голевых моментах выглядел сыровато — как минимум 2 стопроцентных шанса он не реализовал. Лесовой так и не поделил рационально фланг со Скопинцевым — игроки постоянно путались, из-за чего Лесовой сдвигался в центр. Там он хотя бы придумал голевой пас на Моро.

    ЦСКА — «Динамо»

    Моро классно видел в поле. В первом тайме его передачи убыстряли игру динамовцев. И хоть по точности у него не выдающиеся цифры (71%), но по мысли они всегда были правильными. Если бы вместо Фомина вышел Каборе и на Моро не лежала бы ответственность за опорную зону, то в атаке хорват принес больше пользы. Из 2 ударов по воротам Моро сделал 1 гол. Может, стоило его поднять повыше вместо Шиманьски? Глядишь, острых передач в штрафной ЦСКА было бы больше».

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