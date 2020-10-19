Гончаренко решил проблемы с обороной. ЦСКА победил «Динамо» впервые за почти пять лет

ЦСКА нанес поражение «Динамо» (3:1) в матче 11-го тура РПЛ. В начале второго тайма Константин Кучаев вывел свою команду вперед, перебросив мяч через вратаря. Несколько минут спустя Чидера Эджуке забил второй гол. Затем Никола Моро сократил отставание, пробив из-за штрафной в угол ворот красно-синих. Вскоре Игорь Дивеев отправил мяч в сетку ворот гостей. На 75-й минуте судья показал вторую желтую карточку защитнику Роману Евгеньеву.

Постмодернизм с Васиным

Редакция Sport24 оценивает стартовый состав армейцев, отмечая вынужденные перестановки и еще более вынужденное возвращение к привычной схеме.

«Главная потеря ЦСКА в сентябре Игорь Дивеев вернулся в состав к матчу с "Динамо", но исправить кадровую катастрофу один защитник уже не мог. Дерби пропускал не только удалившийся в Екатеринбурге Магнуссон, но и обладатель сомнительного теста на коронавирус Марио Фернандес. Еще раньше выбыли травмированные Фукс и Щенников.

Гончаренко пришлось экспериментировать. ЦСКА вышел с Виктором Васиным на правом фланге (!) и номинальным полузащитником Зайнутдиновым на другом краю обороны. Даже оставшемуся в этом туре без Жиго и Джикии "Спартаку" вряд ли могли присниться подобные перестановки.

Постмодернизм с Васиным на фланге не продлился дольше 15-ти минут. Грулев сломал нос Карпову в центре поля, и Гончаренко был вынужден выпускать Дзагоева: опорник Марадишвили ушел направо, а Васин занял привычную позицию. Главный судья Безбородов вынес нападающему "Динамо" только предупреждение: скамейка ЦСКА была в бешенстве».

Отмененный гол Чалова, сэйвы Шунина

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак хвалит команды за насыщенный событиями первый тайм.

«Дерби началось очень ярко. Уже на третьей минуте Константин Кучаев поборолся за мяч и вывел на удар Федора Чалова. Форвард немного замешкался, но техники ему хватило, чтобы не только сохранить владение, но и пробить в дальний угол. Однако не успели хозяева порадоваться, как VAR углядел в единоборстве Кучаева нарушение правил. Кажется, вполне справедливо. Динамовцы ответили резким выпадом и опаснейшим ударом под перекладину Клинтона Нжи. Игорь Акинфеев в блестящем прыжке перевел мяч на угловой.

После этого игра успокоилась. Точнее даже, перешла в середину поля. Хозяева чуть больше владели мячом, но под динамовским прессингом (об этой особенности "Майнца" Шварца мы рассказывали) испытывали трудности при пересечении центральной линии. Вероятно, сыграл роль и перевод в заднюю линию крепко стоящего на ногах в любой ситуации Марадишвили.

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Зато если армейцам удавалось прорваться, они получали свободное пространство и создавали опасные подходы к штрафной Антона Шунина. В первую очередь по левому краю, где техничному Зайнутдинову и помогавшему ему Кучаеву противостояли неопытный Слепов и ленивый в обороне Нжи.

В центральной зоне Даниилу Фомину и Николе Моро тоже сложно приходилось против Николы Влашича, не стесняющего, как обычно, наносить удары из любых позиций. Уже в первые полчаса он трижды пробил по воротам (попал в створ, правда, всего раз). А самыми опасными получились выстрелы Ивана Облякова с передач Дзагоева и Кучаева (после обреза на своей половине поля Ивана Ордеца). Шунин дважды выручил партнеров».

Кучаев открывает счет

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает преимущество ЦСКА, которое во втором тайме воплотилось в забитый мяч.

«В целом дерби смотрелось. Команды старались быстро действовать в переходах, поэтому игра была достаточно зрелищной. Отрезками "Динамо" поддавливало соперника за счёт хорошего движения мяча, выигранных подборов и контрпрессинга. Если бы не брак, динамовцы создали бы больше моментов.

Тем не менее быстрые выпады "армейцев", пользовавшихся разрывами в линиях соперника, оказывались острее. В первом тайме ЦСКА заметно превзошёл динамовцев по ударам — 8:2 (в створ — 3:1). Главная опасность, разумеется, исходила от Влашича (35 касаний за 45 минут, три удара). Впрочем, ближе всех к голу был Иван Обляков: блестящий сейв сотворил Антон Шунин — голкипер перевёл мяч в перекладину.

Во втором "армейцы" значительно лучше вошли в игру, а динамовцы словно продолжали переваривать информацию, которую донёс до них в перерыве то ли Кульчий, то ли Желько Бувач. На 51-й минуте ЦСКА открыл счёт в результате красивой комбинации с участием Марадишвили, Чалова и Константина Кучаева. Центральные защитники "Динамо" оказались не готовы к движению атакующих игроков, к тонкой передаче в касание в исполнении Чалова».

Гончаренко решил проблемы с обороной

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев хвалит ЦСКА за сильно проведенный матч и отмечает то, как наставник армейцев исправил проблемную зону.

«Натиск хозяев принес плоды в начале второго тайма. Кучаев и Эджуке поменялись флангами, они и забили два гола. Сначала шикарная комбинация с участием Марадишвили и Чалова завершилась выходом Кучаева один на один — армеец ловко подсек мяч в дальний угол. А на 54-й минуте нигериец подстерег отскок после штрафного Влашича.

Только после этого динамовцы смогли организовать какую-то контригру. И довольно быстро отличились: Лесовой сместился к центру, отпасовал Моро, а тот мощно пробил метров с двадцати — 2:1. Интрига ожила. Однако ненадолго. На 67-й минуте ЦСКА вновь увеличил разрыв в счете до двух голов. Обороне бело-голубых опять не хватило стройности после стандарта — в неразберихе самым расторопным оказался Дивеев. 3:1. Это первый мяч защитника в РПЛ.

Все же стало ясно на 75-й минуте. Евгеньев резко пошел в подкат, не попал по мячу и вполне логично увидел перед собой вторую желтую карточку. Вдесятером по такой игре бело-голубым рассчитывать было не на что, хотя неплохой навал в концовке им устроить и удалось. ЦСКА провел очень сильный матч. Гончаренко просто решил проблемы с обороной — атака практически лишила защитников работы. Заслуженная победа армейцев. Первая над "Динамо" с весны 2016-го года. А бело-голубые... Бело-голубые ждут Шварца».

Виктор Гончаренко Главный тренер ЦСКА Мы хорошо смотрелись в атаке, было хорошее движение. Создали много опасных моментов, поэтому победили. Мы легко атаковали. Несмотря на это, Акинфеев стал лучшим игроком матча. Он выручил нас в нужных эпизодах. Возможно, нам стоило играть компактнее, когда «Динамо» осталось в меньшинстве. Тогда контратаки проходили бы лучше. Мы довольны, что набрали 3 очка. Продолжаем преследовать «Зенит» и «Спартак». Выход Васина на фланге? Нам надо было рисковать, потому что у нас ограниченное количество защитников, и держать в уме то, что кто-то из защитников может попросить замену. Из-за грубого фола на Карпове нам пришлось перестраиваться. Мы довольны, как Зайнутдинов и Марадишвили смогли сыграть на флангах в защите. Что касается Васина, нужно было закрывать правый фланг. Он умеет играть один в один, несмотря на рост. Была задача нагружать левый фланг в первом тайме. Понимали, что с фланга Васина нам не очень хорошо будет атаковать, потому что ему будет тяжело помогать. Учитывая дисквалификацию Паршивлюка, мы хотели оказать на левый фланг давление и заставить Н’Жи больше работать на оборону, чтобы он меньше думал об атаке

Евгеньеву пора взрослеть

Автор Soccer.ru Вадим Багров ругает за несдержанность молодого защитника «Динамо», оставившего бело-голубых в меньшинстве в конце матча.

«Как часто бывает у Евгеньева — если у молодого защитника идет неудачный матч, то этот на вид спокойный молодой человек совершает глупую ошибку. Побежал на фланг с желтой карточкой и в грубом подкате снес соперника. Зачем? Почему? Какой смысл? Безбородов тоже не понял — вторая желтая и красная карточка поставила точку на надеждах "Динамо" на камбэк. Евгеньев круто играет через раз, пора взрослеть.

ЦСКА переиграл "Динамо" с необычным для дерби счетом, поскольку по-разному подошли к завершению атак. Команда Ганчаренко поставила на количество ударов, поэтому получила то, зачем вышла на поле. А вот соседи отдали мяч и прессинговали в надежде, что повторится сценарий игры против "Зенита" — не пропустят и хватит редкого качественного момента впереди. Но Акинфеев пропустил лишь раз, еще два удара взял.

Игра могла сложиться иначе? Пожалуй, и субъективные впечатления, и объективная статистика в пользу победителя. "Армейцы" вели, "бело-голубые" упрямо защищались. "Динамо" нужна точечная наладка, особенно в атаке — потому и призвали на помощь новый тренерский штаб. А ЦСКА получил морально важную победу в дерби накануне матча против "Вольфсберга" в Австрии. Обыграли невероятно неудобного для себя соперника впервые за 1 638 дней или четыре с половиной года»

Александр Кульчий Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» У нас не получилась игра. ЦСКА был лучше, поэтому всё закономерно. Поздравляю их с победой. У нас не получились многие вещи. Были большие разрывы между линиями, не было компактности, проиграли подбор. В целом ЦСКА выглядел свежее нас. Физическая форма? Большая группа игроков уезжала в сборные, поэтому мы собрались за несколько дней до матча. Пока футболистов не было, мы даже двусторонку не могли провести, потому что не хватало людей. Работали в малых группах. Возможно, это стало одной из причин поражения. Но надо признать, что мы выглядели хуже ЦСКА

Дзагоев помог ЦСКА победить

Автор «Спорта день за днем» Андрей Вернов оценивает возвращение страдающего от травм ветерана на поле в матче с «Динамо».

«Алан, как минимум, заставил Даниила Фомина сфолить на себе и получить желтую карточку. И именно после этого штрафного ЦСКА забил второй гол. За счет своего рвения и желания компенсировать упущенное из-за травм, Дзагоев постоянно прессинговал соперников, хоть и действовал гораздо глубже, чем мы обычно привыкли его видеть. Тащат мяч вперед за счет скорости и дриблинга более молодые партнеры. Они же и завершают атаки.

Великолепную форму демонстрирует Константин Кучаев, здорово стал действовать в подыгрыше Федор Чалов, в нужное время и в нужном месте оказывается Чидера Эджуке, по-прежнему стабилен Никола Влашич. Если к чему-то и придраться в игре Дзагоева, так это эпизод с голом Николы Моро, когда в том числе и Алан не успел накрыть динамовца.

Алан — безусловный ментальный лидер. По-прежнему отлично читающий игру. Его возвращение можно сравнить с приобретением на трансферном рынке. С тем лишь исключением, что Дзагоеву не придется тратить время на притирку к партнерам.

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Уже через четыре дня армейцам играть в Лиге Европы с австрийским "Вольфсбергом". Не исключено, что именно в этом матче Дзагоев вернется в основной состав красно-синих. Главное, чтобы не вскрылись какие-то новые повреждения».

Игорь Акинфеев Вратарь и капитан ЦСКА Игра тяжелая, погодные условия не позволяли хорошо двигаться. Был ветер, дождь. Но во втором тайме разбегались, показали, что можем играть в футбол. Матчу четыре с плюсом поставлю.

Никола Моро — светлое пятно в игре «Динамо»

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин отмечает качественное выступление хорватского полузащитника «Динамо», который сумел «размочить» счет.

«Созидательная линия "Динамо" тоже, откровенно говоря, не блистала. Шиманьски ни разу не встретился с мячом в чужой штрафной, да и острой передачи от поляка так и не дождались. Он, конечно, шел в дриблинг (3 из 3 успешных попыток), но вся обводка протекала вдалеке от ворот Акинфеева. Н'Жи сподобился только на один хороший заброс, когда Грулев свалился один на один с Акинфеевым, но вратаря ЦСКА не переиграл.

Сам Грулев, конечно, мог оставить команду в меньшинстве за сломанный нос Карпову. Однако нерешительность Безбородова позволила "Динамо" оставаться в полном составе. Грулев и в голевых моментах выглядел сыровато — как минимум 2 стопроцентных шанса он не реализовал. Лесовой так и не поделил рационально фланг со Скопинцевым — игроки постоянно путались, из-за чего Лесовой сдвигался в центр. Там он хотя бы придумал голевой пас на Моро.

Моро классно видел в поле. В первом тайме его передачи убыстряли игру динамовцев. И хоть по точности у него не выдающиеся цифры (71%), но по мысли они всегда были правильными. Если бы вместо Фомина вышел Каборе и на Моро не лежала бы ответственность за опорную зону, то в атаке хорват принес больше пользы. Из 2 ударов по воротам Моро сделал 1 гол. Может, стоило его поднять повыше вместо Шиманьски? Глядишь, острых передач в штрафной ЦСКА было бы больше».

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