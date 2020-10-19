Лига чемпионов: фавориты и темные лошадки

На неделе матчами в группах стартует основной раунд Лиги чемпионов 2020/2021 годов. Рассказываем о фаворитах и тех, кто способен приятно удивить.

Фавориты

3. «Ливерпуль»

Еще одна глава эры Юргена Клоппа в «Ливерпуле» завершилась завоеванием очередного большого трофея. После победы в Лиге чемпионов годом ранее мерсисайдцы, наконец, стали чемпионом Англии спустя 30 лет ожидания. И пока команда немецкого тренера в полном порядке, ее фанаты вправе ожидать продолжения успешных выступлений своих любимцев.

«Красные» определенно выглядят одними из главных фаворитов нового розыгрыша Лиги чемпионов. И так солидный состав практически без слабых мест и длинной скамейкой пополнили один из топ-полузащитников современности Тиаго, а Жота и Цимикас углубили резерв команды, которая наверняка жаждет вернуться на европейскую вершину после обидного вылета от «Атлетико» в прошлой кампании ЛЧ.

Серьезная травма Вирджила ван Дейка, безусловно, наносит удар по амбициям клуба, и поэтому в нашем хит-параде фаворитов мерсисайдцы не на первом месте, но даже если остальные центрбеки не смогут восполнить серьезную потерю, то «Ливерпуль» способен выйти зимой на трансферный рынок, чтобы ко всеоружии подойти к матчам плей-офф.

2. «Манчестер Сити»

Минувшим летом пошел 13 год, как «Манчестер Сити» завладели шейхи из ОАЭ, но их главная цель в виде покорения Европы по-прежнему остается неосуществимой, хотя один из лучших тренеров современности Пеп Гвардиола уже четыре сезона работает с коллективом. Казалось, что после провала в борьбе за чемпионство в прошлой кампании манкунианцы могут исправиться за счет победы в Лиге чемпионов, но сенсационный вылет от «Лиона» в четвертьфинале покончил с этими надеждами.

Теперь кажется, что «Горожане» лучше готовы к триумфу в главном еврокубке. Клуб решил проблемы в обороне, которые проигнорировал в прошлом году, и которые в итоге дорого ему обошлись, за счет подписания Рубена Диаша и Натана Аке, тогда как атаку усилили Ферран Торрес. Вместе с тем еще более уверенно себя чувствует подрастающая звезда команды Фил Фоден, способный помочь партнерам в вожделенном походе за «лопоухим» трофеем.

Проблемой остаются частые травмы еще на год постаревшего Серхио Агуэро, по-прежнему остающегося лидером атак «Сити», а также нестабильность Габриэла Жезуса. Тем не менее, в целом, дружина Гвардиола все также представляет собой большую силу в европейском футболе, которая имеет хорошие шансы стать в нем лучшим по итогам нового сезона.

1. «Бавария»

Прошлый сезон был одним из лучших в истории «Баварии», которая повторила достижение семилетней давности, выиграв все три турнира, в котором участвовала. Но если победы в чемпионате и Кубке Германии — это задача-минимум для мюнхенцев, то триумф в Лиге чемпионов позволил им сделать кампанию 2019/2020 действительно выдающейся.

С тех пор, как главный еврокубок получил свое нынешнее название лишь «Реалу» удавалось выиграть его дважды кряду (а вообще — трижды кряду), но, похоже, дружина Ханси Флика также способна сделать это и в 2021 году. «Ротен» представляют собой все тот же качественный сплав опыта и молодости, который вряд ли особо ослаб с уходом Тиаго, ведь испанец был лишь одной из опций в мощной полузащите коллектива, но и его призван заменить молодой соотечественник Марк Рока.

Также не должен стать проблемой для Роберта Левандовски и компании уход Ивана Перишича и Филиппе Коутиньо, поскольку на их место пришли вингеры как минимум не слабее — Лерой Сане и Дуглас Коста. Между тем еще два новичка Буна Сарри и Эрик Чупо-Мотинг должны углубить резерв «Баварии» перед ее новым походом за главным евротрофеем.

Темные лошадки

2. «Боруссия» Дортмунд

В прошлом сезоне дортмундской «Боруссии» удалось второй год кряду выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Примечательно, что оба раза на ее пути становились финалисты турнира — «Тоттенхэм» и ПСЖ. Эти неудачи были закономерны в силе того, что молодой, в целом, коллектив сталкивался с более качественными по составу соперниками.

Однако это позволило «Шмелям» получить бесценный опыт, который позволяет им рассчитывать на лучшие результаты в главном еврокубке новой кампании. Самое главное то, что в команде остался один из лидеров Джейдон Санчо, подписания которого настойчиво добивался «МЮ», тогда как перспективые Беллингэм и Рейньер сулят хорошее будущее черно-желтым, которых по-прежнему возглавляет классный специалист Люсьен Фавр.

Все это вкупе дает основания называть «Дортмунд» потенциальной темной лошадкой нового розыгрыша Лиги чемпионов, где тот способен дойти вплоть до финала.

1. «Интер»

Перестройка, затеянная китайскими владельцами «Интера», похоже, идет в нужном направлении. Клуб стал регулярным участником Лиги чемпионов, а в новом сезоне чаще называется главным фаворитом на золото в Серии А — первенстве, который уже почти 10 лет неизменно выигрывает «Ювентус».

Состав «нерадзурри» сулит команде хорошие шансы на успех и в главном еврокубке, хотя, конечно, их трудно назвать среди главных фаворитов. В коллективе есть как опытные исполнители, не понаслышке знающие, что такое не только решающие стадии плей-офф турнира (Артуро Видаль, Раджа Наингголан, Кристиан Эриксен и не только), но и победа в нем (Иван Перишич), так и молодые и уже просто зрелые игроки, которые являются его главной движущей силой.

Но в первую очередь, конечно, нужно говорить о персоне наставника. Антонио Конте — это тот тренер, который умеет добиваться успеха даже со скромными ресурсами, поэтому «Интер» имеет все шансы приятно удивить болельщиков и снять не один скальп признанных фаворитов Лиги чемпионов. 0