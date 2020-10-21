Залечь на дно после «Брюгге». «Зенит» сделал заявку на четвертое место в группе

«Зенит» стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов с домашнего поражения от «Брюгге» — 1:2. На 63-й минуте Эммануэль Деннис вывел гостей вперед. «Сине-бело-голубые» отыгрались спустя одиннадцать минут усилиями Итан Хорвата. Однако в компенсированное время второго тайма чемпионы Бельгии вырвали победу благодаря голу Шарля де Кетеларе. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Осторожный старт питерцев

Автор «Советского спорта» Артем Зибрак указал на провал «Зенита» в первом тайме, когда хозяева сыграли слишком пассивно.

«Обе команды считали друг друга слабейшим соперником в группе и чувствовали ответственность за результат встречи на старте кампании, поэтому первые минуты получились очень нервными. Россияне отказались от перехода середины поля низом (видимо, чтобы не потерять мяч в самый неподходящий момент), начиная атаки длинными передачами Ярослава Ракицкого. Бельгийцы тоже старались быстро доставлять мяч к штрафной соперника, но за счет фланговой активности.

Однако нервы не давали игрокам исполнять задуманное на высоком уровне. Брака что у тех, что у других было много. Вместо быстрых атак получались регулярные срывы. Слишком осторожный план питерцев привел к тому, что незначительное преимущество во владении мячом не приводило ровным счетом ни к какой опасности воротам сменщика Миньоле Итана Хорвата. Если даже соперники по РПЛ периодически наказывают чемпиона за излишнюю предсказуемость, что уж говорить о конкурентах в еврокубках? В редких контратаках Артем Дзюба и Сердар Азмун оставались вдвоем и быстро увязали в обороне гостей.

Гости выглядели намного интереснее, переигрывали россиян в центре поля и перспективно комбинировали неподалеку от ворот Михаила Кержакова, но тоже без остроты. Единственной проблемой для них стали три желтые карточки, полученные уже в первом тайме. Их тоже можно объяснить нервозностью. Слишком активно пойдя в единоборства, Клинтон Мата, Эммануэль Деннис и Матс Ритс совершали откровенную грубость. Магомед Оздоев с Вильмаром Барриосом после этих столкновений и стали уступать оппонентам в центральной зоне.

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Тяжелый матч, как и предполагалось. Играли достаточно пассивно в атаке до пропущенного мяча. После этого смогли и счет сравнять, и создать несколько хороших моментов. Могли победить, но, к сожалению, из-за наших же ошибок в обороне пропустили два мяча, которые не позволили нам сегодня добиться победы. Мне кажется, соперник много моментов не создал, за исключением удара головой в первом тайме. Пропустили как раз из-за своих ошибок. Что касается игры в атаке — здесь, конечно, наша атакующая линия, включая полузащитников, смотрелась неубедительно до пропущенного мяча. Потом неплохо действовали, но, к сожалению, не смогли победить.

В целом, первые 45 минут получились на редкость скучными и безыдейными. Особенно это касается "Зенита". Единственным острым моментом стал удар главной звезды "Брюгге" Ханса Ванакена. После подачи с фланга Кругового он вторым темпом набежал в центр штрафной и пробил под перекладину. Кержаков справился», — отмечает Зибрак.

Опыт Ловрена помог забить гол

Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов отметил подключения к атакам Деяна Ловрена, который помог «Зениту» отыграться после пропущенного мяча.

«В начале второго тайма у "Зенита", казалось, пошло дело в атаке. Дзюба всё активнее смещался направо, чтобы принимать или скидывать мяч, команда стала создавать моменты. Попади Азмун из отличной позиции после подачи углового, чемпионы России повели бы.

Впрочем, отчасти свободу впереди "Зенит" получил из-за того, что "Брюгге" стал ещё агрессивнее прессинговать и допускал разрывы. Но смелое давление гостей дало свои плоды. Вильмар Барриос должен был просто выбить мяч, а не рисковать так в собственный штрафной. Надёжный обычно колумбиец подарил гол "Брюгге". Ярослав Ракицкий дважды выносил с линии ворот, тем не менее бельгийцы затолкали-таки мяч в сетку.

"Зенит" страдал под прессингом "Брюгге", и в общем-то было непросто понять, за счёт чего "сине-бело-голубые" смогут отыграться. Но на 74-й минуте неожиданно на сцену вышел Ловрен. Вот он опыт экс-игрока "Ливерпуля"!

Деян Ловрен Защитник «Зенита» Мы всегда должны смотреть в первую очередь на себя — и должны признать, что всё было хорошо, пока мы не совершили эти две ошибки. То, о чем я уже говорил — это Лига чемпионов. Здесь любая ошибка имеет значение. И если ты не сконцентрирован до самого последнего момента, то пропускаешь. У нас сегодня было много хороших шансов, но забить не удалось.

Бельгийцы не ожидали подключения центрального защитника, который свободно получил мяч и, не теряя времени, пробил издали. Хозяевам повезло, что мяч после попадания в штангу отскочил от вратаря в ворота», — констатирует Романов.

Оба пропущенных гола пришли с левого фланга

Иван Долинин в своем материале для rusfootball.info позволил себе покритиковать Даниила Кругового, пассивно действовавшего, когда «Брюгге» забивал голы.

«Оба пропущенных "Зенитом" гола пришли с левого фланга. В первом из них Круговой долго не сближался с владеющим мячом Дяьтта, который в итоге отдал проникающий пас на Денниса.

Дальше, конечно, была проигранная Барриосом борьба, после которой еще много кто из "питерцев" мог предотвратить взятие ворот. Но, по факту, обострение эпизода случилось именно из-за того, что Круговой дал Дьятте свободу для творчества.

Во втором голе, который команда Семака пропустила уже в добавленное время, Данил тоже лишь обозначал сопротивление по отношению к Лангу. Хотя здесь, конечно, надо больше говорить об ошибках Барриоса и Караваева.

Первый — упустил Вормера, второй — просто смотрел, как де Кетеларе убежал от него и забил в пустые ворота. Кто-то может сказать, что виноват еще и Ловрен, но Деян все-таки по эпизоду играл с Баджи и всеми действиями пытался перекрыть передачу именно на него.

Даниил Круговой Защитник «Зенита» Опустошение. Состояние двоякое: потому что дебют — это хорошо, спасибо тренеру за доверие. Но, к сожалению, команда проиграла, поэтому, мне кажется, дебют не удался. Тем более пропустили на последних секундах. Не получилось в завершающей стадии. Просто надо было довести до удара — то, что мы не делали в первом тайме. Мы начали это делать после пропущенного мяча. И, к сожалению, не забили больше, а нам забили в конце. Поэтому очень обидно.

С хорватским защитником "Зенита" сегодня больше связаны позитивные ассоциации. Ведь именно после его классного дальнего удара мяч отлетел в спину вратарю "Брюгге" и заскочил в ворота. Вообще гол Ловрена дал "питерцам" отличный импульс. Казалось, что они все-таки окажутся способны на камбэк, на второй забитый мяч и на итоговую победу. Тем более что во втором тайме команда Семака добавила в креативности, в движении, в осмысленности своих действий», — подчеркивает Долинин.

«Да вас "Боруссия" размажет!»

Корреспондент «Спорта День за Днем» Тимур Валеев отметил, что после финального свистка болельщики «Зенита» не излучали оптимизма в отношении следующих матчей команды в Лиге чемпионов.

«Не столько замены позволили сравнять "Зениту" счет, сколько мастерство отдельных игроков. Деян Ловрен объяснил, почему Сергей Семак согласился поменять его на Бранислава Ивановича. Получив мяч на чужой половине поля в свободе от опеки, экс-защитник "Ливерпуля" мощно зарядил по воротам. Угодил в штангу, но мяч срикошетил от спины вратаря и залетел-таки в ворота. Это называется мастерство.

Чуть позже заставил понервничать вратаря "Брюгге" Вендел. Тоже признак индивидуального мастерства. К сожалению, индивидуального мастерства для победы в Лиге чемпионов недостаточно. "Брюгге" это доказал, оказавшись более полноценной и сыгранной командой. Благодаря этому удалось вырвать победу.

Ванакен на индивидуальных скиллах доставил мяч в штрафную, где вовремя оказался партнер. Формер прострелил вдоль ворот, а де Кетелаере добежал и замкнул передачу.

Филипп Клеман Главный тренер «Брюгге» Думаю, в первом тайме мы были хорошо организованы. Мы исключили их сильные стороны, но впереди создали немного, не было баланса. Во втором тайме у всех были шансы. После того, как «Зенит» сравнял, нужно было делать выбор, мы пошли вперед и забили. Я горд. Нам повезло, что была ошибка защитника, но это было хорошее командное усилие. Это суперважная победа. Бюджеты «Дортмунда» и «Лацио» — другой мир. У нас много молодых игроков, у «Зенита» больше опытных футболистов. Это важный опыт, уверенность для будущего. Мы знаем, что у соперников много сильных качеств, впереди пять финалов.

Таким образом, "Зенит" начал групповой этап Лиги чемпионов с поражения. И хотя "Брюгге" объективно был силен, фанаты питерской команды остались недовольны игрой "сине-бело-голубых". "Да вас Боруссия размажет!" — кричали с трибун футболистам "Зенита" после финального свистка. С этим, конечно, можно спорить. Но учитывая потери "Брюгге" в составе, вполне возможно, что в этой игре набрать очки было легче, чем будет в следующих матчах», — убежден Валеев.

Заявка на четвертое место в группе

Обозреватель Soccer.ru Александр Чистяков поразмышлял на тему перспектив «Зенита» в Лиге чемпионов и пришел к неутешительному выводу.

«Остаюсь при мнении, что игра с "Брюгге" была важнейшей для "Зенита" на групповой стадии и не отказываюсь от расклада, который давал перед встречей: поражение — это заявка на четвертое место в группе, потому что впереди матчи с "Боруссией" и "Лацио", да и против "Брюгге" теперь играть на выезде.

Возможно, ничья стала бы более закономерным результатом вечера, все-таки у команд равенство по большинству статистических показателей, да и победный гол "Брюгге" забил в самой концовке.

Шарль де Кетеларе Полузащитник «Брюгге» В прошлом матче я не попал в состав, но был готов и надеялся на что-то такое. Всю жизнь ждешь таких моментов. Первый матч и победа — это фантастика. У них был момент после нашего гола, нельзя было такого допускать. Потом они забили, но мы очень сильны физически. Да, у них были возможности, но когда счет 1:1, можешь забить на последних минутах. Это и случилось.

Эндшпиль встречи получился удручающим для "Зенита", однако, во-первых, играть нужно до финального свистка, во-вторых, гол Де Кетелара изменил исход, но не впечатления от игры "Зенита", который по меркам Лиги чемпионов выглядел технически и тактически топорной командой, несмотря на добротный подбор исполнителей», — пишет Чистяков. 0