Смотр молодежи. Тедеско проиграл в Красноярске, но не огорчился

Московский «Спартак» в Красноярске потерпел поражение от «Енисея» (0:1) в матче 3-го тура Элитного раунда Кубка России. Единственный мяч в игре в начале второго тайма забил Хуан Лескано. Доменико Тедеско в этом матче использовал экспериментальный состав с большим количеством молодых игроков. В этой группе все три команды набрали по 3 очка, но «Спартак» занял первое место по лучшей разнице мячей и вышел в 1/8 финала турнира.

Тедеско опробовал молодежь

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев оценивает стартовый состав «Спартака» на кубковый матч, отмея большое количество молодежи и дублеров.

«Доменико Тедеско не большой любитель ротации и смешанных составов, но расклады перед игрой с "Енисеем" давали возможность предоставить отдых ведущим футболистам. Новая система Бетсити Кубка России позволяла "Спартаку" пройти дальше даже в случае поражения в три мяча, а уже в субботу красно-белым предстоит выезд в "Краснодар".

Так, тренер не стал брать на самый дальний выезд сезона (четыре часа полета в один конец) Александра Максименко, Самюэля Жиго, Георгия Джикию, Андрея Ещенко, Алекса Крала, Александра Соболева и Джордана Ларссона.

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Соответственно, шанс проявить себя получили молодые из "Спартака-2". В основе дебютировал крайний защитник Леонид Миронов, а уже имеющие опыт выходов на замены Степан Оганесян и Дмитрий Маркитесов впервые появились с первых минут. В роли дядьки выступил 36-летний вратарь Артем Ребров.

При этом Тедеско не стал менять схему. В центре обороны вышла та же тройка, что и в предыдущем матче в Химках (Маслов—Кутепов—Гапонов), по краям расположились Оганесян и Миронов. А вот группа атаки у "Спартака" была вполне основной — Александр Кокорин с Эсекиэлем Понсе впереди и Зелимхан Бакаев под ними».

📋 Наш состав на кубковый #ЕнисейСпартак!

За основную команду в старте дебютируют Леонид Миронов, Дмитрий Маркитесов и Степан Оганесян 🤟 pic.twitter.com/BPn1ymiNT6 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 21, 2020

Смелый «Енисей» и волнующийся «Спартак»

Автор «Чемпионата» Николай Егорычев фиксирует преимущество красноярского клуба в первом тайме кубкового матча.

«Молодёжь "Спартака", как это часто бывает, немного волновалась. Маркитесов на 3-й минуте подарил мяч "Енисею" в простой ситуации, после чего возник первый более-менее опасный момент у ворот красно-белых.

"Енисей" больше оборонялся. Чаще всего красноярцы выходили в атаку через забросы на Санаю. На 7-й минуте хозяева заработали опасный штрафной — Лескано обыграл Кутепова, защитник красно-белых сфолил в опасной близости ворот. Удар Кичина не без проблем кулаками отбил Ребров.

Нащупав слабую зону в обороне "Спартака", красноярцы продолжали грузить мяч вперёд, где зацепиться за него могли Лескано и Саная. Кутепов и Гапонов не всегда справлялись с этой задачей. Постепенно "Енисей" отодвинул игру от своих ворот. "Спартак" не мог подойти к штрафной хозяев до 14-й минуты, пока Понсе не вывел Бакаева на удар. Опарин занял правильную позицию и отвёл угрозу от своих ворот.

Стоит отметить смелую игру "Енисея": красноярцы высоко встречали гостей, не опускались слишком глубоко в оборону, осложняя красно-белым розыгрыш мяча в ранней фазе атаки. "Спартак", в свою очередь, прессинг почти не использовал.

Красноярцы включались в контратаки при малейшей возможности. Каждый выпад нёс в себе опасность, в то время как позиционные атаки были менее острыми. Не лучшее качество поля затрудняло игру низом обеим командам».

Доменико Тедеско Главный тренер «Спартака» Мы хотели выиграть, но главная задача была пройти в Кубке России дальше. Мы вышли из группы с первого места. Играть было непросто, важно было показать характер. И его начали демонстрировать с перелета на самолете — летели почти 4,5 часа, плюс разница во времени. Понравилось, как ребята сыграли, много молодых было задействовано. Это был очень тяжелый матч. Поле было сухим, не политым, с большим количеством кочек, что придавало сложностей. Много молодых вышло, потому что была такая возможность. Мы могли себе такое позволить, посмотреть, на что они способны. Не скажу, что игра была товарищеской для нас, все же это Кубок. И из основы многие прилетели тоже.

Закономерное поражение «Спартака»

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак признает, что и после перерыва красно-белые не сумели переломить ход матча, скорее наоборот.

«Второй тайм получился для "Спартака" еще хуже, а начался с гола хозяев. Защитники москвичей всей компанией свалились направо в попытке прервать проход Никиты Глушкова (12 матчей за "Урал"), оставив свободное пространство перед воротами. Зрячую передачу партнера с нескольких метров замкнул Лескано. У Реброва не было шансов выручить партнеров. Спартаковцы занервничали.

Не столько из-за возможного вылета из Кубка России (до него было еще далеко), сколько из-за того, что ничего не получалось. Символичным получился эпизод, в котором Умяров не смог даже поднять мяч подачей со штрафного. В другом эпизоде Наиль закрутился на своей половине поля и совершил быструю потерю...

На исходе часа игры Тедеско рискнул, выпустив вместо Кутепова опорника Руслана Литвинова. Идея укрепить полузащиту понятна, но уход единственного опытного защитника удивил. А Понсе заменил талантливый полузащитник Михаил Игнатов.

Все футбольные трансферы

Вмешательство Тедеско ни к чему не привело. Спартаковцы очень слабо атаковали, ничего не создали и в итоге закономерно проиграли. Хорошо еще, что с минимальным счетом. Ну а красноярцы могли быть довольно — все-таки обыграли впервые в истории гранда».

Алексей Ивахов Директор «Енисея» Мы хотели пройти дальше, но понимали, что после поражения от «Родины» сделать это было бы сложно — на тот матч мы вышли сразу после проблем, связанных с пандемией. Но сегодня мы хотели победить так, чтобы пройти дальше. «Спартак» — самый популярный клуб страны, один из лучших в России, и наши парни приложили все усилия, чтобы пройти дальше. Да, не получилось, но «Спартаку» и нашим ребятам мы благодарны — для красноярских болельщиков получился праздник. От победы есть положительные эмоции, мы довольны, но дальше мы не смогли пройти, в моем понимании, из-за пандемии. Мог ли «Спартак» дрогнуть после 1:0? Заставить их дрогнуть тяжело, так что предполагать сложно. Главное, что от победы ощущения отличные, но отпечаток из-за невыхода в следующий раунд остался.

Понсе сломался, а Кокорин не обрел уверенности

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов сетует, что нападающий «Спартака» упустил прекрасный шанс обрести голевую уверенность.

«Наверняка на поражение от "Енисея" болельщикам "Спартака" и Тедеско наплевать по сравнению с вопросом о состоянии Понсе. Как я уже отметил, момента, где Эсекьель получил повреждение, в трансляции не показали.

Его замена, видимо, и планировалась в районе 57-й минуты, да и может быть перестраховкой, но досрочный уход футболиста из-за боли — всегда повод насторожиться. Кстати, вышел вместо него тот самый Михаил Игнатов, который реально играл на позиции нападающего.

Кокорин сыграл больше, и понятно, зачем вообще Тедеско повез его в Красноярск. На уровне команды ФНЛ Александр мог проявить свое мастерство, наконец забить с игры, вновь почувствовать запах гола и уверенность.

Но запомнился он только одним эпизодом в концовке тайма, когда после паса Понсе вышел 1 на 1 и зацепился ногой за вратаря соперника. Роман Галимов пенальти не поставил и правильно сделал».

Анзор Саная Нападающий «Енисея» Могли бы выйти, но «Родине» мы проиграли не просто так. После карантина собрались всего за сутки до того матча. Чудес не бывает, сказалось физическое состояние. «Родине» уступили, пропустив два мяча в концовке. Ничего страшного! Главное, что порадовали болельщиков дома победой над «Спартаком». Как нам «Спартак» в этой версии? Это пусть тренерский штаб красно-белых оценивает, как они выглядели. Могу сказать за нас — мы приложили максимум усилий. На протяжении всего матча играли активнее, имели преимущество и создали больше моментов. Могли забить больше. А «Спартак» острых ситуаций у наших ворот почти не создал.

Тревожный сигнал для «Спартака»

Автор «Спорта день за днем» Вячеслав Дымов подводит краткие итоги матча в Красноярске.

«Выходу "Спартака" в 1/8 финала также способствовал коронавирус у соперника. "Енисей" получил технарь 0:3 от "Родины", которую красно-белые разгромили в первом туре 5:1. В итоге, по раскладам перед матчем в Красноярске, "Енисей" для выхода в следующую стадию должен был выигрывать с разницей в 4 мяча.

Для команды Доменико Тедеско было бы важно провести еще один матч с турнирной мотивацией, но в итоге кубковые матчи превратились для красно-белых в тренировки с повышенной ответственностью.

В Красноярске опять отбегал вхолостую Александр Кокорин, зато отыграл вылечившийся от ротовируса Зелимхан Бакаев. Кроме того, дебютировали Святослав Кожедуб, Руслан Литвинов и Даниил Петрунин.

Календарь и таблица РПЛ

"Енисей" также прервал впечатляющую результативную серию "Спартака": 15 матчей подряд с забитыми мячами. Тревожный сигнал: у Тедеско остались только два здоровых нападающих, при этом Александр Кокорин результативностью не впечатляет».

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