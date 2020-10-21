Смотр молодежи. Тедеско проиграл в Красноярске, но не огорчился

Тедеско опробовал молодежь
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев оценивает стартовый состав «Спартака» на кубковый матч, отмея большое количество молодежи и дублеров.
«Доменико Тедеско не большой любитель ротации и смешанных составов, но расклады перед игрой с "Енисеем" давали возможность предоставить отдых ведущим футболистам. Новая система Бетсити Кубка России позволяла "Спартаку" пройти дальше даже в случае поражения в три мяча, а уже в субботу красно-белым предстоит выезд в "Краснодар".
Так, тренер не стал брать на самый дальний выезд сезона (четыре часа полета в один конец) Александра Максименко, Самюэля Жиго, Георгия Джикию, Андрея Ещенко, Алекса Крала, Александра Соболева и Джордана Ларссона.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
Соответственно, шанс проявить себя получили молодые из "Спартака-2". В основе дебютировал крайний защитник Леонид Миронов, а уже имеющие опыт выходов на замены Степан Оганесян и Дмитрий Маркитесов впервые появились с первых минут. В роли дядьки выступил 36-летний вратарь Артем Ребров.
При этом Тедеско не стал менять схему. В центре обороны вышла та же тройка, что и в предыдущем матче в Химках (Маслов—Кутепов—Гапонов), по краям расположились Оганесян и Миронов. А вот группа атаки у "Спартака" была вполне основной — Александр Кокорин с Эсекиэлем Понсе впереди и Зелимхан Бакаев под ними».
📋 Наш состав на кубковый #ЕнисейСпартак!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 21, 2020
За основную команду в старте дебютируют Леонид Миронов, Дмитрий Маркитесов и Степан Оганесян 🤟 pic.twitter.com/BPn1ymiNT6
Смелый «Енисей» и волнующийся «Спартак»
Автор «Чемпионата» Николай Егорычев фиксирует преимущество красноярского клуба в первом тайме кубкового матча.
«Молодёжь "Спартака", как это часто бывает, немного волновалась. Маркитесов на 3-й минуте подарил мяч "Енисею" в простой ситуации, после чего возник первый более-менее опасный момент у ворот красно-белых.
"Енисей" больше оборонялся. Чаще всего красноярцы выходили в атаку через забросы на Санаю. На 7-й минуте хозяева заработали опасный штрафной — Лескано обыграл Кутепова, защитник красно-белых сфолил в опасной близости ворот. Удар Кичина не без проблем кулаками отбил Ребров.
Нащупав слабую зону в обороне "Спартака", красноярцы продолжали грузить мяч вперёд, где зацепиться за него могли Лескано и Саная. Кутепов и Гапонов не всегда справлялись с этой задачей. Постепенно "Енисей" отодвинул игру от своих ворот. "Спартак" не мог подойти к штрафной хозяев до 14-й минуты, пока Понсе не вывел Бакаева на удар. Опарин занял правильную позицию и отвёл угрозу от своих ворот.
Стоит отметить смелую игру "Енисея": красноярцы высоко встречали гостей, не опускались слишком глубоко в оборону, осложняя красно-белым розыгрыш мяча в ранней фазе атаки. "Спартак", в свою очередь, прессинг почти не использовал.
Красноярцы включались в контратаки при малейшей возможности. Каждый выпад нёс в себе опасность, в то время как позиционные атаки были менее острыми. Не лучшее качество поля затрудняло игру низом обеим командам».
Закономерное поражение «Спартака»
Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак признает, что и после перерыва красно-белые не сумели переломить ход матча, скорее наоборот.
«Второй тайм получился для "Спартака" еще хуже, а начался с гола хозяев. Защитники москвичей всей компанией свалились направо в попытке прервать проход Никиты Глушкова (12 матчей за "Урал"), оставив свободное пространство перед воротами. Зрячую передачу партнера с нескольких метров замкнул Лескано. У Реброва не было шансов выручить партнеров. Спартаковцы занервничали.
Не столько из-за возможного вылета из Кубка России (до него было еще далеко), сколько из-за того, что ничего не получалось. Символичным получился эпизод, в котором Умяров не смог даже поднять мяч подачей со штрафного. В другом эпизоде Наиль закрутился на своей половине поля и совершил быструю потерю...
На исходе часа игры Тедеско рискнул, выпустив вместо Кутепова опорника Руслана Литвинова. Идея укрепить полузащиту понятна, но уход единственного опытного защитника удивил. А Понсе заменил талантливый полузащитник Михаил Игнатов.
Вмешательство Тедеско ни к чему не привело. Спартаковцы очень слабо атаковали, ничего не создали и в итоге закономерно проиграли. Хорошо еще, что с минимальным счетом. Ну а красноярцы могли быть довольно — все-таки обыграли впервые в истории гранда».
Понсе сломался, а Кокорин не обрел уверенности
Автор Rusfootball.info Роман Гуськов сетует, что нападающий «Спартака» упустил прекрасный шанс обрести голевую уверенность.
«Наверняка на поражение от "Енисея" болельщикам "Спартака" и Тедеско наплевать по сравнению с вопросом о состоянии Понсе. Как я уже отметил, момента, где Эсекьель получил повреждение, в трансляции не показали.
Его замена, видимо, и планировалась в районе 57-й минуты, да и может быть перестраховкой, но досрочный уход футболиста из-за боли — всегда повод насторожиться. Кстати, вышел вместо него тот самый Михаил Игнатов, который реально играл на позиции нападающего.
Кокорин сыграл больше, и понятно, зачем вообще Тедеско повез его в Красноярск. На уровне команды ФНЛ Александр мог проявить свое мастерство, наконец забить с игры, вновь почувствовать запах гола и уверенность.
Но запомнился он только одним эпизодом в концовке тайма, когда после паса Понсе вышел 1 на 1 и зацепился ногой за вратаря соперника. Роман Галимов пенальти не поставил и правильно сделал».
Тревожный сигнал для «Спартака»
Автор «Спорта день за днем» Вячеслав Дымов подводит краткие итоги матча в Красноярске.
«Выходу "Спартака" в 1/8 финала также способствовал коронавирус у соперника. "Енисей" получил технарь 0:3 от "Родины", которую красно-белые разгромили в первом туре 5:1. В итоге, по раскладам перед матчем в Красноярске, "Енисей" для выхода в следующую стадию должен был выигрывать с разницей в 4 мяча.
Для команды Доменико Тедеско было бы важно провести еще один матч с турнирной мотивацией, но в итоге кубковые матчи превратились для красно-белых в тренировки с повышенной ответственностью.
В Красноярске опять отбегал вхолостую Александр Кокорин, зато отыграл вылечившийся от ротовируса Зелимхан Бакаев. Кроме того, дебютировали Святослав Кожедуб, Руслан Литвинов и Даниил Петрунин.
"Енисей" также прервал впечатляющую результативную серию "Спартака": 15 матчей подряд с забитыми мячами. Тревожный сигнал: у Тедеско остались только два здоровых нападающих, при этом Александр Кокорин результативностью не впечатляет».