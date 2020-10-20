ЛЧ. «Зенит» проиграл «Брюгге», «Краснодар» в гостях у «Ренна»

«Зенит» — «Брюгге» 1:2
Питерский «Зенит» на своем поле уступил бельгийскому «Брюгге» (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Счет в матче был открыт на 63-й минуте. Деннис с правого края дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую «Зенита».
Возникла борьба перед воротами, Ракицкий дважды страховал Кержакова на линии, но с третьей попытки Эммануэль Деннис затолкал мяч в ворота.
Питерцы отыгрались на 74-й минуте. Вендел сделал передачу в центр — Ловрен рванул в свободную зону и мощно пробил с 27 метров.
Мяч угодил в штангу, отскочил в спину голкиперу и влетел в сетку ворот «Брюгге». Мяч записали на Итана Хорвата.
А на третьей компенсированной минуте Шарль Де Кетеларе забил победный для «Брюгге» мяч. Вормер получил передачу на ход, с правого края дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, а Де Кетеларе без помех поразил ворота Кержакова.
«Брюгге» с 3 очками возглавил группу F, «Зенит» замыкает квартет. «Лацио» и дортмундская «Боруссия», выступающие в этой группе, еще не провели свой матч.
Во втором туре «Зенит» в Дортмунде сыграет с «Боруссией», а «Брюгге» примет «Лацио». Матчи пройдут 28 октября.
«Лацио» — «Боруссия» Д
20 октября, 22:00 мск
«Динамо» К — «Ювентус» 0:2
«Ювентус» нанес поражение киевскому «Динамо» в выездном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча группы G, которая прошла в Киеве, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Первый гол «старая синьора» забила на 46-й минуте. Деян Кулусевски нанес плотный удар по воротам киевлян, Георгий Бущан отбил мяч перед собой, а первым на добивание подоспел Альваро Мората.
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Победную точку туринцы поставили на 84-й минуте. Хуан Куадрадо выполнил навес с правого фланга, а Мората в касание головой поразил цель.
Наставник «Динамо» Мирча Луческу после этого матча стал самым пожилым тренером в истории Лиги чемпионов, побив рекорд Юппа Хайнкеса. Румынский специалист руководил командой в возрасте 75 лет и 84 дней.
В следующем туре киевское «Динамо» отправится в гости к «Ференцварошу», а «Ювентус» дома примет «Барселону».
«Барселона» — «Ференцварош»
20 октября, 22:00 мск
«Ренн» — «Краснодар»
20 октября, 22:00 мск
«Челси» — «Севилья»
20 октября, 22:00 мск
«Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Юнайтед»
20 октября, 22:00 мск