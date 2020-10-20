ЛЧ. «Зенит» проиграл «Брюгге», «Краснодар» в гостях у «Ренна»

20 и 21 октября в Лиге чемпионов пройдут матчи первого тура группового этапа.

«Зенит» — «Брюгге» 1:2

Питерский «Зенит» на своем поле уступил бельгийскому «Брюгге» (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 63-й минуте. Деннис с правого края дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую «Зенита».

Возникла борьба перед воротами, Ракицкий дважды страховал Кержакова на линии, но с третьей попытки Эммануэль Деннис затолкал мяч в ворота.

Питерцы отыгрались на 74-й минуте. Вендел сделал передачу в центр — Ловрен рванул в свободную зону и мощно пробил с 27 метров.

Мяч угодил в штангу, отскочил в спину голкиперу и влетел в сетку ворот «Брюгге». Мяч записали на Итана Хорвата.

А на третьей компенсированной минуте Шарль Де Кетеларе забил победный для «Брюгге» мяч. Вормер получил передачу на ход, с правого края дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, а Де Кетеларе без помех поразил ворота Кержакова.

Футбол. Лига чемпионов. Группа F Зенит — Брюгге 1:2 Голы: 0:1 Эммануэль Деннис (63'), 1:1 Итан Хорват (автогол) (74'), 1:2 Charles De Ketelaere (90') Зенит: Михаил Кержаков, Данил Круговой, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси (Андрей Мостовой, 72'), Далер Кузяев (Вендел, 72'), Магомед Оздоев (Александр Ерохин, 88'), Сердар Азмун, Артём Дзюба Брюгге: Итан Хорват, Эдуард Соболь, Федерико Рикка, Брандон Мехеле, Клинтон Мата, Ханс Ванакен, Руд Вормер, Матс Ритс, Крепин Дьятта (Ноа Ланг, 77'), Эммануэль Деннис (Youssouph Badji, 82'), Charles De Ketelaere Предупреждения: Клинтон Мата (12'), Эммануэль Деннис (14'), Матс Ритс (33'), Деян Ловрен (53'), Ханс Ванакен (85')

«Брюгге» с 3 очками возглавил группу F, «Зенит» замыкает квартет. «Лацио» и дортмундская «Боруссия», выступающие в этой группе, еще не провели свой матч.

Во втором туре «Зенит» в Дортмунде сыграет с «Боруссией», а «Брюгге» примет «Лацио». Матчи пройдут 28 октября.

«Лацио» — «Боруссия» Д

20 октября, 22:00 мск

«Динамо» К — «Ювентус» 0:2

«Ювентус» нанес поражение киевскому «Динамо» в выездном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы G, которая прошла в Киеве, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первый гол «старая синьора» забила на 46-й минуте. Деян Кулусевски нанес плотный удар по воротам киевлян, Георгий Бущан отбил мяч перед собой, а первым на добивание подоспел Альваро Мората.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Победную точку туринцы поставили на 84-й минуте. Хуан Куадрадо выполнил навес с правого фланга, а Мората в касание головой поразил цель.

Наставник «Динамо» Мирча Луческу после этого матча стал самым пожилым тренером в истории Лиги чемпионов, побив рекорд Юппа Хайнкеса. Румынский специалист руководил командой в возрасте 75 лет и 84 дней.

Футбол. Лига чемпионов. Группа G Динамо К — Ювентус 0:2 Голы: 0:1 Альваро Мората (46'), 0:2 Альваро Мората (84') Динамо К: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев (Денис Попов, 70'), Illia Zabarnyi, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (Денис Викторович Гармаш, 89'), Карлос Де Пена (Жерсон Родригес, 60'), Виктор Цыганков (Беньямин Вербич, 71'), Владислав Супряга Ювентус: Войцех Щенсны, Джорджо Кьеллини (Мерих Демирал, 19'), Данило, Леонардо Бонуччи, Аарон Рэмси (Федерико Бернардески, 79'), Хуан Куадрадо, Федерико Кьеза, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур (Артур, 79'), Альваро Мората, Деян Кулушевски (Пауло Дибала, 56') Предупреждения: Родриго Бентанкур (45'), Хуан Куадрадо (50'), Мерих Демирал (59')

В следующем туре киевское «Динамо» отправится в гости к «Ференцварошу», а «Ювентус» дома примет «Барселону».

«Барселона» — «Ференцварош»

20 октября, 22:00 мск

«Ренн» — «Краснодар»

20 октября, 22:00 мск

«Челси» — «Севилья»

20 октября, 22:00 мск

«Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Юнайтед»

20 октября, 22:00 мск

«РБ Лейпциг» — «Истанбул Башакшехир»

20 октября, 22:00 мск