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    Ночь ярких дублеров. В «Тоттенхэме» заблистал Винисиус, в «Лестере» — Ихеаначо

    В футбольной Лиге Европы состоялся первый тур группового этапа

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    Келечи Ихеаначо
    Келечи Ихеаначо
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    Старт группового этапа Лиги Европы 2020/21 принес нам несколько крупных побед и драматических событий, пишет обозреватель Squawka Мухаммад Батт.
    «Арсенал», «Тоттенхэм», «Милан», «Вильярреал» и «Байер» одержали победы, но нашлось место и для пары шокирующих результатов. Вот некоторые детали, которые вы могли пропустить.

    1. «Тоттенхэм» нашел подмену для Кейна

    В течение многих лет большой проблемой для «Тоттенхэма» было то, что у него не было дублера для Гарри Кейна. Многие форварды были опробованы в этой роли, но, за исключением пары важных голов Фернандо Льоренте, ни один из них не оставил заметного следа в игре. И это понятно. Будет ли у вас мотивация играть, если вы знаете, что как только Кейн наберет хорошую форму, он сразу же вернется в стартовый состав? Как подписать кого-то, обладающего достаточным уровнем качества, но при этом имеющего низкую самооценку, чтобы скамейка запасных его не раздражала?

    Что ж, «шпоры», похоже, нашли такого человека в лице Карлоса Винисиуса. Взятый в аренду у «Бенфики» с помощью Жорже Мендеша, Винисиус в матче с ЛАСКом показал, почему является идеальной подменой для Кейна.

    Мы увидели бескорыстного нападающего, который будет отвлекать на себя внимание соперника (как он сделал это в моменте с первым голом, когда сделал результативную передачу Лукасу Моуре), действовать в стиле Кейна и садиться глубоко, чтобы разыграть с кем-то комбинацию из глубины (как он сделал, когда обыгрался с Деле Алли в моменте с третьим голом) или выполнять ловкие касания, создавая голевые моменты.

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    • Да, он не такой опасный, как Кейн. Он упустил хороший шанс забить дебютный гол головой, но он много работает и у него есть скорость, чтобы врываться в опасные зоны. В нем можно разглядеть черты, благодаря которым «шпоры» будут хорошо смотреться даже без своего лидера. Жозе Моуринью нашел лучшего дублера для Кейна.

    2. «Милан» вспомнил былые времена

    «Милан» — «Селтик» — классика Лиги чемпионов. До этого пара встречалась восемь раз, притом четыре раза в 2007 году. Каждый из этих матчей в 2007 году вошел в историю. «Милан» явно превосходил соперника, но «Селтик» был упрям и, подпитываясь невероятной атмосферой на «Селтик Парк», сначала сыграл вничью 0:0, а затем победил 2:1, когда «россонери» считались сильнейшей командой Европы.

    Учитывая эти грандиозные встречи, матч 2020 года явно не впечатлил. «Селтик» далек от своего колоссального пика в 2007 году, когда лишь чудо-гол Кака не пустил его в четвертьфинал Лиги чемпионов. Однако «Милан», наконец, снова поднимается на вершину после долгих лет скитаний по пустыне. «Россонери» занимают первое место в Серии А, одержав четыре победы в четырех стартовых турах.

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    «Селтик» так и не смог ничего создать у ворот соперника, да еще и не справился в обороне. «Милан» контролировал игру и использовал превосходство в воздухе Златана Ибрагимовича, который находил своих партнеров в свободных зонах.

    3. Бейл возвращается

    Самым заметным подписанием «шпор» этим летом стало, конечно же, привлечение Гарета Бейла. Минувшим вечером валлиец впервые в сезоне вышел в стартовом составе и сыграл на среднем уровне.

    Это сложно объяснить, но Бейл излучал угрозу, когда был с мячом, даже если никакой реальной угрозы не было, кроме одного момента. Именно Бейл спровоцировал автогол, когда его прекрасный прострел прилетел к Андресу Андраде, срезавшему мяч в свои ворота.

    Он продержался час до замены и выглядел прилично. Он явно возвращает форму. Однако нахваливать его рано, ведь «шпоры» захотят гораздо большего от своего нового девятого номера.

    4. Блестящий гол Кемара Руфа

    «Рейнджерс» Стивена Джеррарда — мощная сила в обороне. В 16 матчах, сыгранных в этом сезоне, они пропустили всего четыре мяча. Четыре! В 13 встречах они сохранили свои ворота на замке. Некоторым командам, чтобы достичь такого показателя, приходится играть целый сезон!

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    • Их 13-й сухой матч пришелся на встречу со «Стандардом». 90 игровых минут показали, что для «Рейнджерс» это была рутинная победа. Впечатляет, конечно (гости нанесли 12 ударов против четырех у «Стандарда»), но ничего примечательного для команды с такими амбициями, как у «Рейнджерс».

    Примечательное наступило в компенсированное время второго тайма, когда Кемар Руф обыграл нескольких соперников на своей половине и устроил забег. Затем он еще раз ушел от опекунов. Лишь Боп Бокади заставил его повернуть вправо, что Руф и сделал, пробежав мимо Николаса Гавери, как будто его даже не было на поле.

    К тому моменту он оказался на открытом пространстве. Подняв глаза, он увидел, что вратарь Арно Бодар далеко вышел из ворот, поэтому он рискнул и пробил. Что ж, ему удалось точно прицелиться, мяч взлетел в воздух над руками отчаявшегося Бодара и оказался в сетке. Чудесный гол, который украсил матч и забрал часть славы у превосходной защиты «Рейнджерс».

    5. Запомните это имя

    «Бенфика» — одна из лучших команд в мире, когда дело доходит до скаутского таланта, и, судя по победе в Польше, лиссабонский клуб сделал очередное открытие, подписав уругвайского нападающего Дарвина Нуньеса.

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    • Центральный нападающий не забил гол в дебютном матче чемпионата Португалии, зато в Лиге Европы сразу же отличился невероятным хет-триком, приведшим команду к победе. Дарвин Нуньес — запомните это имя.

    6. Таке заявил о себе

    Таке Кубо пережил разочаровывающее начало карьеры в «Вильярреале»: Унаи Эмери слишком часто оставлял его на скамейке, а когда давал шанс, то он перегорал. Однако минувшим вечером он с первых минут сыграл против «Сивасспора».

    Кубо забил первый гол в матче, а затем помог «Вильярреалу» удвоить преимущество, сделав невероятно ловкую передачу Карлосу Бакке. Затем, после того, как «Сивасспор» вернулся в игру, Кубо с углового помог отличиться Хуану Фойту. Японец был настолько хорош, что даже мастер-класс Фойта (100 процентов точных передач, включая ассист Пако Алькасеру) остался незамеченным.

    Две результативные передачи плюс гол в дебютном матче 19-летнего парня в Лиге Европы. Таке Кубо чувствует себя как дома на европейской арене, и это не последний раз, когда мы слышим о нем в этом сезоне. Я готов поставить на это. Этому мальчишке суждено быть в эпицентре игры, так что для него все только начинается.

    7. Шоу Келечи

    В то время как Карлос Винисиус устраивал шоу в Лондоне, Келечи Ихеаначо был занят собственным аргументом в пользу того, что минувшая ночь была «ночью резервистов», поскольку он воспользовался отсутствием Джейми Варди и напрямую повлиял на все три забитых «Лестером» гола.

    Сначала он сражался в чужой штрафной, где сумел протолкнуть мяч на Джеймса Мэддисона, который открыл счет. Затем он сделал пас на Харви Барнса, и тот пронесся сквозь оборону «Зари» и удвоил преимущество «лис». Во втором тайме Ихеаначо воспользовался подарком соперника и уже сам забил гол.

    8. Не верьте шумихе

    В этом сезоне Серии А «Наполи» выступает с переменным успехом. Сначала он обыграл «Дженоа» 6:0, затем проиграл «Ювентусу» 0:3, после чего разгромил классную «Аталанту» 4:1. И вот в Лиге Европы неаполитанцы дома проиграли АЗ 0:1, несмотря на то, что выставили на игру сильный состав, достойный играть даже в Лиге чемпионов.

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    • Рино Гаттузо проявил себя с лучшей стороны, но ясно, что он не в состоянии добиться какой-то стабильности от своих игроков. В свой день «Наполи» может обыграть любого, но долгий и плотный календарь сделает прогресс команды чрезвычайно сложным.

    9. Танцоры ЦСКА

    ЦСКА смог добыть в матче против «Вольфсберга» лишь ничью, хотя «армейцы» продемонстрировали феноменальные навыки работы с мячом. Никола Влашич и вышедший на замену после перерыва Чидера Эджуке завершили встречу с показателем в 21 обводку один в один (при 23 попытках).

    Влашич записал на свой счет результативную передачу, но, честно говоря, просто глядя на абсурдную природу их дриблинга, несложно догадаться, что если бы они были более последовательными у чужих ворот, то могли бы рассчитывать на крупную победу.

    10. «Байер» поигрался с «Ниццей»

    Самую крупную победу в первом туре добыл «Байер», который, несмотря на потерю Кая Хаверца в межсезонье, поиздевался над «Ниццей» в Леверкузене. Финальный счет — 6:2, а Карим Беллараби оформил дубль, выйдя на замену.

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    • «Байер» — глубокая команда, которую тренирует Петер Бос (который вывел «Аякс» в финал в 2017 году), поэтому за ней стоит следить по ходу турнира.

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