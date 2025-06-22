Окжетпес — Ордабасы. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Высшая лига Казахстана, 21 июня 2025 года

21 июня в 13-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Окжетпес» и «Ордабасы». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Окжетпес» — «Ордабасы», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Окжетпес»

Турнирное положение: «Окжетпес» после 12-ти туров занимает пятую строчку в чемпионате Казахстана. На счету команды шесть побед, четыре поражения и два матча вничью. Разница мячей 19:19.

Команда ярко начала сезон, однако его продолжение оказалось менее радостным. Однако «Окжетпес» продолжает показывать уверенную игру в атаке, в среднем забивая два мяча за матч.

Последние матчи: Несмотря на уверенную игру в домашних стенах, «Окжетпес» «штормит» в последних играх. Чувствуется, что команде не хватает тактической гибкости и глубины состава.

В пяти последних играх клуб одержал три победы и потерпел два болезненных поражения. Отметим неудачный матч против «Астаны» в гостях. «Окжетпес» проиграл поединок со счетом 2:5.

В домашних стенах команда чувствует себя уверенно, однако в игре против «Актобе» коллектив потерпел второе поражение на данном отрезке со счетом 1:3. Разница мячей в этих играх 11:12.

Команда показывает отличную игру в атаке, но при этом допускает большое количество ошибок у своих ворот, что подтверждает в среднем два пропущенных мяча за матч.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Как было отмечено, «Окжетпес» является угрозой для любого соперника в лиге, имея креатив в атаке и уверенную игру в завершении.

Команда имеет все шансы приблизиться к тройке лидеров чемпионата, если сможет одолеть своего оппонента. Разница от третьего места всего шесть очков.

Однако всю картину портит игра в обороне. У коллектива всего два матча без пропущенных мячей после 12 туров. Команда старается играть с высокой линией обороны, но на дистанции это создает для клуба проблемы.

«Ордабасы»

Турнирное положение: После 11-ти матчей «Ордабасы» идет на седьмой строчке чемпионата Казахстана. В активе команды четыре победы, три поражения и четыре ничейных результата. Разница мячей 13:11.

У команды есть игра в запасе из-за переноса матча с «Тоболом» в 9-м туре, так что коллектив может исправить свое положение в таблице. На данный момент «Ордабасы» набрал 14 очков.

Последние матчи: две последние игры «Ордабасы» закончил в ничью. Соперниками стали «Женис» (2:2) и «Елимай» (1:1).

После переноса игры в 9-м туре у команды заметен регресс. На протяжении трех последних матчей «Ордабасы» не знает побед. Выделим домашнее поражение от «Улытау» со счетом 0:1.

Команде необходимо вернуть прежний настрой. С пятого по восьмой тур «Ордабасы» забирал три очка в каждом мяче, а разница мячей равнялась 8:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: В начале сезона команда потерпела крупное поражение от «Кайрата» со счетом 0:4. Однако коллектив смог поймать правильный настрой и выдать сильный отрезок из четырех побед к ряду.

Болельщикам остается надеяться, что «Ордабасы» вновь сможет вернуть былую уверенность в своей игре. Однако в гостях команда играет не удачно — лишь одна победа в этом сезоне.

«Ордабасы» в этом матче выйдет с зарядом победить и продолжить погоню за лидерами чемпионата.

Статистика для ставок

В последних трех матчах между командами победу одержал «Ордабасы»

«Окжетпес» забивает в среднем по два мяча в играх чемпионата

«Ордабасы» пропускает менее гола в среднем за игру

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» является фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Коэффициент на победу гостей равняется 2.25.. Ничейный результат оценивается в 3.25., а победа «Окжетпеса» — 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно равными показателями —1.94 и 1.77.

Прогноз: Хозяева играют в агрессивный футбол с уклоном в атаку, однако назвать фаворита достаточно сложно.

Гости имеют хорошую статистику против оппонента, однако в команде чувствуется спад. Скорее всего «Ордабасы» будет действовать от обороны и постарается задушить атаку «Окжетпеса».

Ставка: Победа «Ордабасы» в основное время за 2.25.

Прогноз: Закономерно предположить, что в этом матче, учитывая все факты, будет много забитых мячей. Так что более рискованной ставкой будет предположение о трех и более забитых мячах в игре.

Ставка: В матче будет забито 3 и более мячей за 3.25.