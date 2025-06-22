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    Сможет ли «Ордабасы» прервать серию неудач?

    Окжетпес — Ордабасы. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Высшая лига Казахстана, 21 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Окжетпес» — «Ордабасы»
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    Футбольный клуб «Ордабасы»
    21 июня в 13-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Окжетпес» и «Ордабасы». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Окжетпес» — «Ордабасы», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 22 Июня 2025 года

    Окжетпес

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Окжетпес 15:00 Ордабасы

    Ордабасы

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Окжетпес»

    Турнирное положение: «Окжетпес» после 12-ти туров занимает пятую строчку в чемпионате Казахстана. На счету команды шесть побед, четыре поражения и два матча вничью. Разница мячей 19:19.

    Команда ярко начала сезон, однако его продолжение оказалось менее радостным. Однако «Окжетпес» продолжает показывать уверенную игру в атаке, в среднем забивая два мяча за матч.

    Окжетпес — Ордабасы: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Несмотря на уверенную игру в домашних стенах, «Окжетпес» «штормит» в последних играх. Чувствуется, что команде не хватает тактической гибкости и глубины состава.

    В пяти последних играх клуб одержал три победы и потерпел два болезненных поражения. Отметим неудачный матч против «Астаны» в гостях. «Окжетпес» проиграл поединок со счетом 2:5.

    В домашних стенах команда чувствует себя уверенно, однако в игре против «Актобе» коллектив потерпел второе поражение на данном отрезке со счетом 1:3. Разница мячей в этих играх 11:12.

    Команда показывает отличную игру в атаке, но при этом допускает большое количество ошибок у своих ворот, что подтверждает в среднем два пропущенных мяча за матч.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Как было отмечено, «Окжетпес» является угрозой для любого соперника в лиге, имея креатив в атаке и уверенную игру в завершении.

    Команда имеет все шансы приблизиться к тройке лидеров чемпионата, если сможет одолеть своего оппонента. Разница от третьего места всего шесть очков.

    Однако всю картину портит игра в обороне. У коллектива всего два матча без пропущенных мячей после 12 туров. Команда старается играть с высокой линией обороны, но на дистанции это создает для клуба проблемы.

    «Ордабасы»

    Турнирное положение: После 11-ти матчей «Ордабасы» идет на седьмой строчке чемпионата Казахстана. В активе команды четыре победы, три поражения и четыре ничейных результата. Разница мячей 13:11.

    У команды есть игра в запасе из-за переноса матча с «Тоболом» в 9-м туре, так что коллектив может исправить свое положение в таблице. На данный момент «Ордабасы» набрал 14 очков.

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  • 19/06/2025

    • Последние матчи: две последние игры «Ордабасы» закончил в ничью. Соперниками стали «Женис» (2:2) и «Елимай» (1:1).

    После переноса игры в 9-м туре у команды заметен регресс. На протяжении трех последних матчей «Ордабасы» не знает побед. Выделим домашнее поражение от «Улытау» со счетом 0:1.

    Команде необходимо вернуть прежний настрой. С пятого по восьмой тур «Ордабасы» забирал три очка в каждом мяче, а разница мячей равнялась 8:2.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: В начале сезона команда потерпела крупное поражение от «Кайрата» со счетом 0:4. Однако коллектив смог поймать правильный настрой и выдать сильный отрезок из четырех побед к ряду.

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    Болельщикам остается надеяться, что «Ордабасы» вновь сможет вернуть былую уверенность в своей игре. Однако в гостях команда играет не удачно — лишь одна победа в этом сезоне.

    «Ордабасы» в этом матче выйдет с зарядом победить и продолжить погоню за лидерами чемпионата.

    Статистика для ставок

    • В последних трех матчах между командами победу одержал «Ордабасы»

    • «Окжетпес» забивает в среднем по два мяча в играх чемпионата

    • «Ордабасы» пропускает менее гола в среднем за игру

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» является фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Коэффициент на победу гостей равняется 2.25.. Ничейный результат оценивается в 3.25., а победа «Окжетпеса» — 3.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно равными показателями —1.94 и 1.77.

    Прогноз: Хозяева играют в агрессивный футбол с уклоном в атаку, однако назвать фаворита достаточно сложно.

    Гости имеют хорошую статистику против оппонента, однако в команде чувствуется спад. Скорее всего «Ордабасы» будет действовать от обороны и постарается задушить атаку «Окжетпеса».

    Ставка: Победа «Ордабасы» в основное время за 2.25.

    Прогноз: Закономерно предположить, что в этом матче, учитывая все факты, будет много забитых мячей. Так что более рискованной ставкой будет предположение о трех и более забитых мячах в игре.

    Ставка: В матче будет забито 3 и более мячей за 3.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Окжетпес — Ордабасы?

    Матч Окжетпес — Ордабасы состоится 22 июня 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Окжетпес — Ордабасы?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Ордабасы» в основное время.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Окжетпес — Ордабасы?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Ордабасы» в основное время» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Окжетпес — Ордабасы?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Окжетпес — Ордабасы?

    Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» является фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Коэффициент на победу гостей равняется 2.25.. Ничейный результат оценивается в 3.25., а победа «Окжетпеса» — 3.05.

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    Окжетпес — Ордабасы: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 22.06.202515:00. Сможет ли «Ордабасы» прервать серию неудач?
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