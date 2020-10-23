Не хватает класса. ЦСКА не удержал победу над австрийским середняком

Московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» (1:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Уже на 5-й минуте дебютный мяч за армейцев забил нападающий Адольфо Гайч. Однако в концовке первого тайма защитник Виктор Васин сбил соперника в штрафной, после чего Михаэль Линдль точно реализовал пенальти.

Васин затыкает дыры

Редакция Sport24 рассказывает, почему матч не проходил в Вольфсберге и оценивает стартовые составы команд.

«На этот раз ЦСКА оказался единственным представителем России на групповом этапе Лиги Европы. В одном квартете с армейцами "Динамо" Загреб, "Фейеноорд" и "Вольфсберг". Поначалу название последнего клуба смутило многих — некоторые думали, что ЦСКА предстоит сыграть с крепкой командой из Бундеслиги.

На деле же "ВольфсбЕрг" — клуб из австрийской деревни с населением в 25 тысяч человек. Даже стадион у них миниатюрный — всего 7 тысяч мест, из них только 3 тысячи — сидячие. Само собой УЕФА, не разрешил "Вольфсбергу" проводить матчи на таком стадионе — пришлось играть в соседнем городе Клагенфурт.

Сюда и приехал ЦСКА, которому после прошлогоднего еврокубкового позора нужно было реабилитироваться. Тем более после ряда серьезных подписаний этим летом. Гончаренко наконец поставил в основу Адольфо Гайча. Не был доступен и Марио Фернандес — дыру пришлось затыкать Виктором Васиным.

Что касается состава "Вольфсберга", то в заявке клуба всего один футболист, которого Transfermarkt оценивает дороже 1 млн евро — нападающий Йовелич. И то серба арендовали у Айнтрахта».

Дебютный гол Гайча

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов радуется быстрому голу ЦСКА и отдает должное австрийскому клубу, оказавшему достойное сопротивление.

«ЦСКА, словно спешив подтвердить слова Гончаренко, начал здорово — забил быстрый гол! Его сделал потрясающим проходом Никола Влашич. Скауты из топ-лиг Европы, следящие за хорватом, ещё раз поставят плюсик напротив его фамилии. Влашич протащил мяч мимо троих и выдал точную передачу хорошо открывшемуся Гайчу, которого отпустил грузинский защитник хозяев Лука Лочошвили. Аргентинец технично исполнил удар и наконец-то открыл счёт своим голам за "армейцев".

"Вольфсберг" послабее "Зальцбурга" — вчерашнего соперника "Локомотива". Стартовал в чемпионате Австрии с трёх поражений и одной победы в четырёх турах. Тем не менее любая иностранная команда, играющая в современный футбол, может создать проблемы команде из РПЛ. Хозяева неплохо комбинировали по центру за счёт узкого расположения квартета полузащитников, вступали в прессинг при потерях мяча, зарабатывали опасные фолы.

Календарь и таблица Лиги Европы

Были эпизоды, когда центрхавы ЦСКА теряли за своими спинами "десятку" и капитана "Вольфсберга" Михаэля Линдля. Но так или иначе гости держались: до 41-й минуты ничего страшного у ворот Игоря Акинфеева не происходило. В первом тайме хозяева нанесли 4 удара (2 в створ), а контратаковавший ЦСКА — 3 (все 3 в створ)».

Виктор Гончаренко Главный тренер ЦСКА Конечно, хотелось стартовать с победы. Хорошо понимали, как действует соперник. Они на протяжении всего матча очень высоко и агрессивно прессингуют. Нашей задачей было как можно больше выходить из этого прессинга, но не всегда получалось, особенно это касается середины и конца первого тайма. После перерыва из-за замен стало гораздо лучше. Мы провели много неплохих атак, которые могли завершиться опасными моментами. Но, к сожалению, не получилось более остро сыграть в завершающей стадии.

Очередной привоз Васина

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев огорчен тем, что армейцы не сумели удержать преимущество даже до перерыва.

«После гола подопечные Виктора Гончаренко вдруг сели назад. Соперник же оказался сильнее, чем ожидалось. Хозяева заставляли гостей фолить, предупреждения получили Влашич и Наир Тикнизян. Грязно действовал в отборе опорник Константин Марадишвили. Хозяева простецки забрасывали мяч в штрафную. До поры до времени у Игоря Акинфеева не было работы, если не считать плотного дальнего удара на 25-й минуте.

Пожар полыхнул после кросса справа в конце первого тайма. Защитник Виктор Васин рукой слегка придержал форварда Деяна Йовелича, тот рухнул на газон. А немецкий судья Саша Штегеманн вместо того, чтобы зафиксировать офсайд, назначил пенальти, наградив армейца желтой карточкой. Капитан хозяев — легенда местного розлива Михаэль Линдль не промахнулся.

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Тут-то и вспомнился Разград и разгром, тогда ведь после первой половины москвичи вели 1:0, а во второй получили пять мячей в течение 26 минут. Сразу после перерыва Гончаренко убрал Тикнизяна и Васина, повисших на карточках. Из-за боязни остаться в меньшинстве. Уж слишком этот немецкий Саша подсвистывал хозяевам, трактуя спорные моменты в их пользу».

Константин Кучаев Полузащитник ЦСКА Мы разбирали игру «Вольфсберга», знали, что он будет прессинговать. Нам было тяжело выходить из-под прессинга короткими передачами, поэтому мы больше ориентировались на длинные. Наверное, ничья не самый плохой результат, тем более в таких непростых условиях. В общем, итог скорее положительный, чем отрицательный.

Гончаренко провел работу над ошибками

Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина фиксирует перестановки и замены, сделанные в перерыве Виктором Гончаренко.

«Реакция Гончаренко — лучшее доказательство ошибочности выбора стартового состава. Правого защитника стал играть Марадишвили: во-первых, так надежнее, во-вторых, эффективнее в атаке. А в нападении слева появился Эджуке — еще один человек, способный обводить соперников, как кегли.

Сработало. Скорости стали выше, прессинг — интенсивнее, креатив — больше. Позже Гайча сменил легкий форвард Чалов, а Кучаева — восстановившийся после травмы плеча Ахметов.

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Возвращаемся к уровню команд, представляющих маленькие страны. Они берут организацией. Как атаки, так и обороны. У игроков "Вольфсбергера" все в порядке с отбором и перехватом. А еще — с расположением в защите. Прессинг интенсивный (временами у штрафной ЦСКА), но компактность поддерживается (4-4-2 без мяча), назад все успевают возвращаться.

Чего не хватило ЦСКА для победы? Видимо, не тактики. А настроя. Он — и в выборе стартового состава: почему не сразу Эджуке? И зачем медленный Васин на фланге? Вероятно, мы снова недооценили соперника. Пора бы уже понять, что Бельгия и Австрия — ничуть не хуже РПЛ».

Константин Марадишвили Защитник ЦСКА Считаю, что могли выигрывать. Дело не в поле, которое для всех было одинаковым. Мы просто не смогли реализовать свои моменты. Да, мы были готовы к такой игре соперника, чуть-чуть не хватило в завершении, а так все хорошо. Никаких трудностей не составило перейти к открытому футболу в Европе после российского чемпионата. Просто соперник чуть побыстрее, чем в России, а так трудностей нет

Эксперимент с Васиным не удался

Автор Soccer.ru Олег Лыткин критикует игру проблемного защитника ЦСКА, уже не в первый раз допускающего критические ошибки.

«В итоге ничья 1:1. Наверное, не тот счёт, о котором мечтали "армейские" болельщики. "Вольфсбург" старательная, неуступчивая, но при этом вполне серенькая команда, которую надо обыгрывать в обеих встречах. ЦСКА же довольствовался ничьей, потеряв два очка. Причём по своей воле.

Некий анабиоз после забитого гола и в начале второго тайма. Совершенно ненужный пенальти на ровном месте. Букет жёлтых карточек, которые могут аукнуться по ходу турнира. И невезение Эджуке, который мог спокойно положить пару-тройку мячей

Эксперимент с переводом Васина на правый фланг оказался неудачным. Во-первых, Виктор ни разу ни Марио Фернандес, и толку от него в атаке практически не было. Кроме того, Васин довольно быстро устал, упустил нападающего и привёз пенальти.

Большинство угроз воротам Акинфеева приходили с "васинского" фланга. Виктор Ганчаренко ещё до перерыва понял, что надо вносить коррективы. Поэтому на второй тайм Васин уже не вышел, а Марадишвили спокойно закрыл проблемную позицию.

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Вторая встреча в группе К тоже завершилась миром. Загребское "Динамо" и "Фейеноорд" мячей не забили. В итоге после первого тура у всех четырёх соперников по одному очку. А ведь будь ЦСКА не столь добр к "волкам", подопечные Ганчаренко могли завершить первый тур лидерами. Но не срослось».

Дзагоев заслужил место в старте

Автор Rusfootbal.info Андрей Мордовин хвалит армейского ветерана, хорошо проявившего себя в матче против «Вольфсберга».

«Понятно, что "Вольфсберг" был загадкой для всех. Гончаренко решил не менять наигранную схему. Но быстрый гол Гайча показал, что центр поля у армейцев можно было облегчить изначально. Марадишвили и Облякова было слишком много для того, чтобы сдерживать Тафернера, от которого шла основная угроза.

А в атаке оставались Влашич и Гайч (Кучаев помогал Васину, а Тикнизян искал себя). У хорвата старт сезона получается мощным, но силы не безлимитные. Вот и устал Влашич во втором тайме, резко понизив атакующий потенциал армейцев.

Календарь и таблица РПЛ

А если бы Дзагоев, чей выход снова получился качественным, сыграл с первых минут? Марадишвили и Облякову стоит поучиться у Дзагоева, как одной передачей выходить в атаку. Алан снова демонстрировал классные забросы. А самое главное — все шли к адресатам (92% точных).

Когда австрийские защитники приспособились к дриблингу Влашича, передачи Дзагоева были необходимы. Чтобы взламывать плотные обороны, Гончаренко придется жертвовать кем-то из дуэта Марадишвили-Обляков ради Алана. Скорее всего, из основы выпадет первый».

Нехватка класса

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин рассуждает о уровне российского футбола, в очередной раз проявившемся в еврокубках.

«Жаль, что в итоге забить второй гол и добиться победы так и не получилось. Гостевая ничья с номинально слабейшим соперником в группе — результат удовлетворительный, но не более того. Теперь придется добирать очки с загребским "Динамо" и "Фейеноордом". Но, повторю, в турнирном плане ничего страшного не случилось, впереди еще пять туров.

Обиднее другое. То, что один из лидеров РПЛ, клуб, который потратил летом 30 миллионов евро на усиление состава и располагающий сейчас приличной скамейкой и красивой поставленной игрой, не смог на классе победить крепкую, обученную, боевитую, но, будем откровенны, ничем не примечательную команду из Австрии.

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Хотелось бы, чтобы наши клубы умели это делать. В нынешнем жестком, спрессованном донельзя календаре это важный навык. Или, может быть, нам просто не хватает этого самого класса?»

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