«Ливерпуль» готов к успеху и без ван Дейка

В первом туре группового раунда Лиги чемпионов «Аякс» проиграл на своем поле «Ливерпулю» (0:1). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Аякс» вправе сетовать на нефарт

«Судьбу матча решил случайный гол, но "Ливерпуль" должен быть доволен показанной игрой в Амстердаме. Фабиньо в отсутствие ван Дейка и Матипа сделал все что от него требовалось в связке с Гомесом в центре обороны. Великолепно сыграл и Адриан, который впервые сыграл на ноль в Лиге чемпионов», — рассуждает на сайте УЕФА журналист Саймон Харт.

«"Аякс" не ударил в грязь лицом в матче с лучшей, как многие считают, клубной командой мира на сегодняшний день и заслужил похвалу, но за хорошую игру очки не дают. При более удачном стечении обстоятельств хозяева могли даже выиграть. Классен сыграл великолепно, отлично проявили себя Схюрс, Гравенберх, Тадич и Блинд», — добавляет там же его коллега Дерек Брукман.

Фабиньо успешно заменяет ван Дейка

«Фабиньо блестяще боролся в воздухе, дорожил мячом, а также совершил вынос с "ленточки", который помог команде Юргена Клоппа набрать три очка», — хвалит британская The Mirror выступление бразильца, который в этом поединке был вынужден действовать в центре обороны «Ливерпуля» в отсутствие ее оплота Вирджила ван Дейка.

«Перед началом матча Клопп наверняка прикидывал, как часто ему придется использовать Фабиньо в центре обороны. Покидал "Йохан Кройфф Арену" немецкий специалист уже с другими мыслями. Очень вероятно, что он думал, кого теперь ставить в пару бразильцу — Джо Гомеса или Жоэля Матипа? Фабиньо был неподражаем», - пишут их соотечественники из The Telegraph.

Глубина состава позволяет «Ливерпуля» не замечать потерь

«Гомес заметно возмужал. Обычно мы ждем от "Ливерпуля" взрывной, атакующей игры, но вчера мерсисайдцы буквально выгрызли три очка. И Джо действовал очень хорошо, пережив непростой период, когда ему не доверяли в клубе и сборной», — отдает должное партнеру Фабиньо в центре обороны британская The Times.

«Ливерпуль» пережил несколько очень непростых дней, но в итоге выиграл. Сухой матч — это всегда хорошо, хотя не обошлось без удачи. Фабиньо действовал выше всяких похвал, и мы снова увидели, что у Клоппа под рукой множество опытнейших бойцов, которым по силам выигрывать даже без травмированного ван Дейка«, — вторят коллегами соотечественники из The Guardian.

"Аякс" разучился выигрывать дома в Лиге чемпионов

"'Красные' были очень надежны, бились изо всех сил и преодолели все трудности. 'Ливерпуль' не дрогнул в сложный момент. [Левый защитник Энди] Робертсон действовал просто блестяще, как впрочем и всегда", — отмечает еще одна британская газета Daily Mail.

"Аякс" установил антирекорд по числу домашних поражений кряду в Лиге чемпионов», — пишет нидерландская Algemeen Dagblad, напоминая, что два предыдущих матча главного еврокубка на своем поле амстердцы уступили «Валенсии» и «Челси» с тем же счетом 0:1. 0