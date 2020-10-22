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    «Ливерпуль» готов к успеху и без ван Дейка

    Реакция прессы на матч «Аякс» — «Ливерпуль»

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    В первом туре группового раунда Лиги чемпионов «Аякс» проиграл на своем поле «Ливерпулю» (0:1). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Аякс» вправе сетовать на нефарт

    «Судьбу матча решил случайный гол, но "Ливерпуль" должен быть доволен показанной игрой в Амстердаме. Фабиньо в отсутствие ван Дейка и Матипа сделал все что от него требовалось в связке с Гомесом в центре обороны. Великолепно сыграл и Адриан, который впервые сыграл на ноль в Лиге чемпионов», — рассуждает на сайте УЕФА журналист Саймон Харт.

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    • «"Аякс" не ударил в грязь лицом в матче с лучшей, как многие считают, клубной командой мира на сегодняшний день и заслужил похвалу, но за хорошую игру очки не дают. При более удачном стечении обстоятельств хозяева могли даже выиграть. Классен сыграл великолепно, отлично проявили себя Схюрс, Гравенберх, Тадич и Блинд», — добавляет там же его коллега Дерек Брукман.

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    • Фабиньо успешно заменяет ван Дейка

    «Фабиньо блестяще боролся в воздухе, дорожил мячом, а также совершил вынос с "ленточки", который помог команде Юргена Клоппа набрать три очка», — хвалит британская The Mirror выступление бразильца, который в этом поединке был вынужден действовать в центре обороны «Ливерпуля» в отсутствие ее оплота Вирджила ван Дейка.

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    «Перед началом матча Клопп наверняка прикидывал, как часто ему придется использовать Фабиньо в центре обороны. Покидал "Йохан Кройфф Арену" немецкий специалист уже с другими мыслями. Очень вероятно, что он думал, кого теперь ставить в пару бразильцу — Джо Гомеса или Жоэля Матипа? Фабиньо был неподражаем», - пишут их соотечественники из The Telegraph.

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    • Глубина состава позволяет «Ливерпуля» не замечать потерь

    «Гомес заметно возмужал. Обычно мы ждем от "Ливерпуля" взрывной, атакующей игры, но вчера мерсисайдцы буквально выгрызли три очка. И Джо действовал очень хорошо, пережив непростой период, когда ему не доверяли в клубе и сборной», — отдает должное партнеру Фабиньо в центре обороны британская The Times.

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    • «Ливерпуль» пережил несколько очень непростых дней, но в итоге выиграл. Сухой матч — это всегда хорошо, хотя не обошлось без удачи. Фабиньо действовал выше всяких похвал, и мы снова увидели, что у Клоппа под рукой множество опытнейших бойцов, которым по силам выигрывать даже без травмированного ван Дейка«, — вторят коллегами соотечественники из The Guardian.

    "Аякс" разучился выигрывать дома в Лиге чемпионов

    "'Красные' были очень надежны, бились изо всех сил и преодолели все трудности. 'Ливерпуль' не дрогнул в сложный момент. [Левый защитник Энди] Робертсон действовал просто блестяще, как впрочем и всегда", — отмечает еще одна британская газета Daily Mail.

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    • "Аякс" установил антирекорд по числу домашних поражений кряду в Лиге чемпионов», — пишет нидерландская Algemeen Dagblad, напоминая, что два предыдущих матча главного еврокубка на своем поле амстердцы уступили «Валенсии» и «Челси» с тем же счетом 0:1. 0

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