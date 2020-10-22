Угроза Лиге чемпионов. Возможно ли появление европейской Суперлиги?

Зачем играть с «Бернли» дважды в год, если вместо этого можно встретиться с «Барселоной» и при этом заработать больше денег? И если вы последуете примеру США, где лига имеет постоянный состав участников и потолок зарплат, то гарантированно получите доход.

Разговоры о создании Суперлиги ведутся с 1990-х годов, и, учитывая глобализацию спорта, она имеет большую финансовую привлекательность для тех немногих счастливчиков, которые могут стать ее частью. Но пока Суперлига существует лишь в виде идеи, притом почти никто не желает продвигать эту идею публично. Как сказал ESPN один функционер: «Если она будет создана при нашей жизни, то это произойдет сейчас».

Почему сейчас? Потому что пандемия оказывает огромное финансовое давление на спорт. Давайте углубимся в проблему.

Когда вернулась идея создания Суперлиги, которая должна заменить Лигу чемпионов?

Мы прочитали об этом в двух изданиях, которые обычно не пишут о спорте. Испанский бизнес-сайт Voz Populi написал во вторник утром, что по крайней мере 18 европейских клубов планируют создать общеевропейскую лигу в стиле НБА, которая фактически заменит Лигу чемпионов уже в 2022 году.

Несколькими часами позже журналисты Sky News сообщили, по сути, ту же историю, отметив, что JP Morgan Chase ведет переговоры о предоставлении заемного финансирования на сумму около 6 миллиардов долларов.

Тот факт, что обе истории исходят от бизнес-репортеров, очень важен. Это говорит о том, что утечка информации произошла не от гипотетически вовлеченных клубов, а от тех, кто намеревается финансировать Суперлигу.

О ком речь?

О частном капитале, фондах, инвесторах, всех, кто сидит на больших кучах денег, кому нужно во что-то инвестировать во время пандемии. COVID-19 сильно ударил по футболу, и многие клубы испытывают нехватку денег, в основном из-за того, как все функционирует. Проблемы заключаются в том, что вещатели и спонсоры требуют скидок, а стадионы так полностью и не открылись для болельщиков.

Не обошлось и без УЕФА, который проводит Лигу чемпионов и Лигу Европы. В понедельник ведущий футбольный орган Европы сообщил клубам, что из-за пандемии было потеряно почти 600 миллионов долларов, а выплаты клубам будут сокращены в течение следующих пяти сезонов. Люди продолжают ссориться из-за того, что осталось от пирога, а более крупные клубы не хотят делиться.

Отсюда и фиаско проекта «Большая картина», радикального плана по капитальному ремонту английского футбола, в результате, которого контроль над Премьер-лигой должен был перейти к ведущим клубам.

Но если крупнейшие клубы отделятся и создадут собственный турнир, они смогут продавать телеправа и рекламу. Зачем им нужна поддержка частного капитала?

Она нужна, потому что вы не можете создать турнир и продать телеправа в одночасье. Это требует времени. А поскольку клубы настолько зависят от этих доходов, они чувствуют себя в большей безопасности с партнером, который эффективно обеспечит финансирование в течение первых нескольких сезонов.

Какова во всем этом роль ФИФА?

ФИФА выступила с заявлением, в котором говорилось, что она «не желает комментировать и участвовать в каких-либо спекуляциях на эту тему». Организация сообщила, что существуют структуры и механизмы для решения проблем на национальном, европейском и глобальном уровнях.

Не совсем отрицание…

И не одобрение. В ФИФА придерживаются подхода «выжидания». Ясно одно: с поддержкой ФИФА создать Суперлигу будет проще.

Это почему?

В конечном итоге ФИФА лицензирует игру, управляет международным трансферным рынком и международными турнирами, такими как чемпионат мира. Если вы создадите турнир вне зоны влияния ФИФА, то эта организация может запретить вашим игрокам участвовать в чемпионате мира, запретить вашим клубам участвовать в клубном чемпионате мира (сейчас это не важно, но в будущем этот турнир может перерасти во что-то более важное) и запретить своим игрокам переходить в ваши клубы.

ФИФА также может попросить вашу национальную федерацию исключить вас из вашего же местного чемпионата. Так что да, создать турнир без ФИФА и УЕФА можно, но это очень сложно.

Почему ФИФА может поддержать инициативу? Разве глава ФИФА Джанни Инфантино не говорил о желании развивать игру во всех частях мира, а не только в Европе?

Это хороший вопрос. Отношения между ФИФА и УЕФА (и КОНМЕБОЛ) не очень хорошие. Камнем преткновения является план Инфантино проводить раз в два года клубный чемпионат мира с участием 24 (или 32) команд, что может поставить под угрозу Лигу чемпионов.

Есть сценарий, при котором происходит объединение ряда закрытых континентальных Суперлиг за пределами Европы под эгидой ФИФА, а их чемпионы затем встречаются на клубном чемпионате мира. Например, уже давно идут разговоры о слиянии MLS и чемпионата Мексики, которое охватит Северную Америку.

Инфантино обсуждал, как лучшим способом развить футбол в Африке, создав панафриканскую Суперлигу. Подобное можно легко воспроизвести в Южной Америке, и, возможно, в Азии.

Нет никакой тайны в том, кто хотел бы это увидеть — президент «Реала» Флорентино Перес. Около года назад он созвал собрание клубов со всего мира и пригласил Инфантино, но не руководителей конфедераций. Может быть, мы станем свидетелями создания нескольких континентальных Суперлиг с лучшими командами.

Поддержит ли Инфантино европейскую Суперлигу?

Пока что речь идет только о спекуляциях, но если бы он это сделал, это было бы огромной авантюрой, потому что это мгновенно оттолкнет УЕФА и КОНМЕБОЛ, как минимум. И его поддержка повсюду, за пределами КОНКАКАФ, не является убедительной.

Ему пришлось бы убедить национальные федерации в том, что это часть каких-то глобальных усилий по продвижению и развитию футбола во всем мире. Это серьезный вопрос, учитывая, что ему предстоит идти на выборы в 2023 году.

А как насчет УЕФА? Да, европейская Суперлига уничтожит Лигу чемпионов, но что можно сказать о национальных чемпионатах?

На данный момент они отвергают эту идею как пустяк. Они говорят, что принципы солидарности, повышения и понижения в классе не подлежат обсуждению и что Суперлига неизбежно станет скучной. Но им стоит немного понервничать. Каждые несколько лет более крупные клубы требуют большей доли от пирога, и они хотят, чтобы пирог рос (поэтому в 2024 году, мы, вероятно, увидим увеличение количества матчей на групповом этапе Лиги чемпионов).

Что касается национальных чемпионатов, для них это очевидная угроза. Даже если, скажем, «Реалу» разрешат играть и в Ла Лиге, и в Суперлиге, очевидно, что будет в приоритете. Не говоря уже о том, что Суперлига с 18 командами, плюс плей-офф и Ла Лига с 20 командами приведут к тому, что количество матчей за сезон превысит 80 (и это без учета национальных кубковых турниров). Это просто не рационально.

А клубы? Считается, что этим движут «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед»?

Официально они ничего не комментируют, но совершенно ясно, что они слушают то, что им предлагают. Мы находимся в ситуации огромной неопределенности, и имеет смысл хотя бы рассмотреть каждый вариант. Как мы видели на примере проекта «Большая картина», даже в Премьер-лиге — самом стабильном и прибыльном национальном чемпионате — многие не прочь встряхнуть ситуацию, если это принесет пользу.

Тем не менее, за исключением, возможно, «Реала» — Флорентино Перес давно открыто высказал свои мысли — большинству других нужно быть осторожным по разным причинам. «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен» входят в состав исполкома УЕФА как представители Европейской ассоциации клубов. Им нужно быть лояльными по отношению к УЕФА, по крайней мере внешне. «Бавария» и дортмундская «Боруссия», скорее всего, также будут молчать из-за фанатской культуры в Германии и потенциальной порочности ответной реакции.

Скорее всего, в Англии возникнет оппозиция, хотя неясно, насколько это волнует некоторых из владельцев клубов, которые могли бы продать это своим сторонникам. В конце концов, сама Премьер-лига была основана в 1992 году, отделившись от Футбольной лиги, и у каждого клуба большой шестерки есть иностранный владелец, который не обязательно будет следовать традициям.

Я думаю, что в большинстве своем клубы смотрят и ждут. Они знают, что их пригласят если что, но не собираются ничем рисковать. Если вам не нравится идея Суперлиги, в этом есть некоторое утешение, потому что, если вы не выступите и не поддержите ее, она вряд ли будет создана. Но также в интересах некоторых клубов сделать эту угрозу реальной.

Почему?

Потому что в следующие 18 месяцев так много поставлено на карту. Международный календарь матчей истекает в 2024 году. Структура Лиги чемпионов и распределение доходов подлежат обсуждению. Такова структура национальных чемпионов. Они являются частью предстоящих дискуссий, и, если клубы, поддерживающие идею Суперлиги, смогут создать реальную угрозу, у них будет больше влияния. Проблема в том, что для того, чтобы угроза была реальной, они должны выступить открыто. То же самое касается ФИФА.

Кстати, подобный сценарий мы видели в европейском баскетболе. В 2000 году ряд крупных клубов отделился от ФИБА и учредил собственный турнир — Евролигу. В конце концов они пришли к компромиссу, и сегодня Евролига — турнир, которым по сути управляет небольшое количество клубов, которые делят доходы и которым гарантированно участие в соревнованиях. С коммерческой точки зрения это было очень успешно.

Так что же произойдет?

Если вы хотите, чтобы я поразмышлял, то я сделаю это. На самом деле, для того, чтобы Суперлига состоялась потребуются три вещи: участие ФИФА, открытость клубов и целая масса прямых инвестиций.

Я не уверен, что все три фактора сработают одновременно и гладко. Но если вы начнете слышать, как клубы, отличные от «Реала», будут говорить о том, что «ничто не вечно» и «мы изучаем все варианты», то будьте готовы к драке. 0