Влашич уничтожил «Арсенал». ЦСКА поднялся на второе место

ЦСКА в домашнем матче разгромил тульский «Арсенал» со счетом 5:1. Героем встречи стал полузащитник Никола Влашич, оформивший дубль и сделавший результативную передачу. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Безоговорочное преимущество ЦСКА

Автор rusfootball.info Роман Гуськов указал на тот факт, что «армейцы» уже в начале первого тайма завладели инициативой и не отдавали ее сопернику до перерыва.

«Тульский "Арсенал" ударно начал встречу моментом бывшего игрока ЦСКА Панченко, но так же быстро и закончил с активностью в атаке. Хозяева безраздельно владели инициативой до концовки тайма, когда команду, похоже, начали покидать силы. По словам Алана Дзагоева, его команда отдала только последние минут 7, но в этот отрезок и забила.

До концовки ЦСКА владел мячом аж 70%, а где — видно из тепловых карт. Показательно, что самая большая зона касаний мяча игроков "Арсенала" находится в его штрафной, а все остальные разорваны. Туляки играли разрозненно и не понимали, как выходить из обороны в атаку.

Но многие хорошие заходы на гол не доводились до последнего удара, а то и передачи. Тем не менее, ударов хватало, но из 12 в створ прилетел только один — голевой, с пенальти. Эпизод, если не решивший игру, то круто ее повернувший, на первый взгляд мог показаться абсолютно чистым. Ни один из ракурсов не показывал явного и серьезного касания. Рассказов пытался избежать контакта и не играл в соперника. Причиной падения послужило то, что Зайнутдинов споткнулся о свою ногу.

Но причиной этого оказалось касание Рассказова по пятке казаха, едва различимое с одного ракурса. При этом судьи постоянно твердят нам, что не любое касание в штрафной — пенальти. Но, похоже, не в этом случае: в концовке прошлого чемпионата Алексей Еськов не назначил вот такой пенальти в ворота "Уфы", провалил полиграф по тому матчу и больше не будет судить "по состоянию здоровья".

Сергей Подпалый Главный тренер тульского «Арсенала» Судья придумал 11-метровый, посмотрели. Игрок нарисовал падение. Нам было не вполне приятно получать гол в раздевалку. Провалили второй тайм. Провал полнейший, столько пропустить. Хотя и первый провели не очень хорошо. В раздевалке поговорили, почему. В первом тайме будто испугались, потеряли мяч и контроль. Было большое преимущество ЦСКА, у них были подходы, но по большому счету явных моментов не создавали. Провалили центр. Все мячи залетали в основном оттуда. Не дорабатывали. Пытались усилить, заменив Панченко, стали играть в трех опорных. Думали, с ними будет лучше в отборах и контратаках. Жаль, не получилось.

Так что пенальти, конечно, дико обидный для "Арсенала", фол по неосторожности, но в твит-ленте я увидел только поддержку по решению Москалева на ВАР и главного арбитра Панина после просмотра», — подчеркивает Гуськов.

Дубль и ассист Влашича

Корреспондент «Чемпионата» Николай Егорычев отметил, что во втором тайме особой активностью отметился Никола Влашич, забивший два гола и сделавший результативную передачу.

«Хозяева бодро начали вторую половину встречи: уже на 50-й минуте отличился Влашич, отправив мяч в дальний нижний угол. На счету хорвата к тому моменту было 7 ударов, так что гол можно считать прямым следствием его активности. Чуть позже Никола мощно пробил со штрафного, но "Арсенал" выручил Егор Шамов.

Настырный Влашич всё-таки оформил дубль. На 57-й минуте хавбек ЦСКА, получив свободу перед штрафной "Арсенала", вновь приложился к мячу. Удар оказался точен, и Шамов здесь уже не спас.

После этого Гончаренко произвёл две замены: вместо Марио Фернандеса и Алана Дзагоева вышли Константин Марадишвили и Ильзат Ахметов. Из игры ЦСКА немного выпадал Эджуке. Нигериец чересчур увлекался дриблингом и часто терял мяч. Гончаренко поменял и его — вместо Чидеры на поле появился Адольфо Гайч.

Ничего не получалось у "Арсенала". Редкие подходы к владениям Акинфеева выглядели сумбурно, отчего туляки порой откровенно грубили. На 78-й минуте гостям удалось сократить отставание, причём гол совершенно не вытекал из логики встречи. Простой вынос мяча стал голевой передачей для Джорджевича. Грубо ошибся Акинфеев: выйдя на перехват, он не достал до мяча, после чего Лука забивал уже в пустые ворота.

Виктор Гончаренко Главный тренер ЦСКА У нас два пенальтиста. Чалов и Влашич имеют право выбирать, кто лучше себя чувствует. В первом тайме пробовали расшатать соперника, найти пространство. Не скажу, что плохо атаковали, но до удара в створ довели мало моментов. Хорошо вымотали «Арсенал», и во втором тайме пошли атаки качественнее с первых минут. Победа закономерна. Много моментов создали, доминировали в атакующем ключе.

Пропущенный мяч лишь раззадорил "армейцев". В течение двух минут ЦСКА забил дважды — отличились Сигурдссон и Обляков. Влашич к дублю добавил ещё и результативную передачу (он ассистировал Сигурдссону)», — констатирует Егорычев.

Есть ли в РПЛ кто-то круче Влашича?

Орест Дыда в своем блоге на sports.ru тоже похвалил Николу Влашича, который в этом сезоне стал безоговорочным лидером ЦСКА.

«СКА уверенно закрыл тур РПЛ — 5:1 против "Арсенала". Команда Гончаренко одержала крупнейшую победу в сезоне и вскочила на второе место — впереди только "Спартак" (27 очков против 25), а позади остался "Зенит" (24).

Главным героем разгрома стал, естественно, Никола Влашич — два гола, голевая передача и 9 ударов по воротам "Арсенала" (у туляков 6 ударов на всю команду).

Самым красивым получился второй гол: Влашич получил мяч недалеко от штрафной, качнул Панченко и влепил под дальнюю стойку без шансов для Егора Шамова.

Никола Влашич Полузащитник ЦСКА Мы в прошлом году тоже играли хорошо, но не могли забивать. Мы провели работу над ошибками. В первом тайме у нас были подходы, не хватало реализации, до пенальти. Но во второй половине мы свои шансы реализовали.

Теперь у Влашича 6 голов и 4 голевых передачи в 10 матчах сезона. Он второй и в списке бомбардиров (больше забил только Нобоа — 7), и в списке ассистентов (больше отдал только Шиманьски — 5). Есть ли в РПЛ кто-то круче Николы в этом сезоне?», — задается вопросом Дыда.

Приоритет отдан РПЛ

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин допустил, что ЦСКА выступает в чемпионате России лучше, чем в еврокубках, поскольку считает национальное первенство более важным турниром.

«Тех, кто пришел на стадион, наверняка порадовало возвращение в стартовый состав ЦСКА Марио Фернандеса, который вылечился от коронавируса.

У хозяев снова на полную заработал правый фланг, да и вообще дела в атаке пошли веселее. Особенно по сравнению с матчем против "Вольфсбергера" в Лиге Европы несколькими днями ранее.

Интересно, дело в Марио? Или в том, что "Арсенал" настолько слабее австрийского середняка? Или, может, в том, что ЦСКА не настроен особенно упираться в Лиге Европы, понимая, что чемпионат России важнее, что бы там политкорректно не говорили игроки и тренеры?

Виктор Онопко Тренер ЦСКА Убежден, что нынешняя команда существенно отличается от самой себя образца прошлого года. За этот период она стала опытнее и мудрее. Игроки взрослеют, коллектив становится более сыгранным и сплоченным. Могу сказать, что матчи ЦСКА в нынешнем сезоне мне нравятся намного больше. В предыдущем тоже проводили хорошие игры, но были и такие, в которых мы совершали детские ошибки. Сейчас их намного меньше. Вообще, становление команды — непрерывный процесс. Приходят новые футболисты, кто-то уходит. Очень важно, что у нас сохранился костяк. Класс команды становится выше, и в этом сезоне, уверен, мы уже не будем терять столько очков из-за детских ошибок.

Пожалуй, тут всего понемногу, хотя, например, в то, что туляки слабее "Вольфсбергера", лично я не верю», — убеждает Гирин.

Психология победителей

Обозреватель bobsoccer.ru Максим Квятковский выделил всю команду ЦСКА, которая, по его мнению, начала обретать психологию победителя.

«Еще один чудесный вечер на "ВЭБ Арене". Для конца октября в московском регионе сейчас установилась чудесная погода. Безветренно, тепло. Еще и команда согревает своей игрой.

На ЦСКА приятно смотреть. Задорный, атакующий футбол приносит красивые победы. Потихоньку приходит уверенность, появляется психология победителей. Важнейший момент, на самом деле.

Преувеличивать сам факт победы над "Арсеналом" никто не собирается. Дело в том, каким образом добыты эти три очка, насколько поменялась за это время команда.

Гурам Аджоев Руководитель тульского «Арсенала» Понимаю, что при таком счете тему судейства обсуждать вроде бы неуместно, но вопрос с пенальти, который был назначен в наши ворота перед самым перерывом, очень большой. И счет тогда был 0:0. Многочисленные видеоповторы показывают, что была симуляция со стороны игрока ЦСКА, а не фол со стороны защитника «Арсенала». Честно говоря, когда вижу такие судейские решения, стыдно за весь российский футбол. Именно стыдно.

Поведя в счете, "армейцы" даже не думают играть на удержание. Продолжают играть в свое удовольствие, атакуют и забивают — еще и еще. Любителям футбола такая игра доставляет удовольствие. Сегодня после матча команда отправилась к трибунам. "Мы — ЦСКА!", — кричали болельщики. "Мы победим!", — отвечали футболисты», — пишет Квятковский. 0