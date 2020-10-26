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    Ростовская сенсация. Мирзов приблизил «Химки» к спасению от вылета

    Реакция спортивных СМИ на поражение «Ростова» от «Химок»

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    «Ростов» — «Химки»
    «Ростов» — «Химки»
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    «Ростов» в родных стенах уступил подмосковным «Химкам» (0:2) в матче 12-го тура чемпионата России. На 71-й минуте ростовчане остались в меньшинстве, так как за фол около штрафной Василий Казарцев показал прямую красную карточку полузащитнику Роману Еременко. Победный мяч уже в добавленное время забил хавбек красно-черных Резиуан Мирзов. Финальную точку в матче поставил точный удар защитника химчан Брайна Идову.

    «Ростов» в оптимальном составе

    Автор «Коммерсанта» Александр Ильин отмечает, что ростовский клуб к матчу с «Химками» подошел в боевом составе, за исключением приболевшего Норманна.

    «Между тем, еще не получив последнюю партию новых футболистов, но уже расставшись с теми же Алексеем Ионовым, Евгением Черновым и Дмитрием Чистяковым, ростовчане одолели в предыдущем туре боевитый "Ахмат" и даже довели дело до разгрома (3:0), забив два гола в компенсированное время второго тайма. А ведь у них тогда были и другие кадровые потери, тем не менее ротации хватило.

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    • К матчу с "Химками" наконец-то подтянулись и все приобретенные игроки, в том числе скандинавское трио — норвежец Хайтам Алеесами и шведы Понтус Альмквист, Армин Гигович. Отбыл дисквалификацию главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, а вот также пропускавшего прошлый тур из-за красной карточки Матиаса Норманна не оказалось в заявке по состоянию здоровья.

    Впрочем, сейчас у желто-синих по-настоящему незаменим отнюдь не Норманн, а Кенто Хасимото. Японский хавбек забил пять голов в шести встречах, и четыре из них стали победными, то есть он принес команде 12 очков. Что любопытно, купили его всего за €800 тыс

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    И уже на десятой минуте матча с "Химками" у Хасимото возник отличный момент для взятия ворот, но на сей раз его нога дрогнула, и это был, как выяснилось позже, дурной знак».

    Отмененный пенальти

    Автор Rusfootball.info Алексей Радюк отмечает ошибку арбитров в первом тайме, которую те сами и исправили.

    «Дальние удары у хозяев не шли — они либо уходили выше перекладины, либо гасили скорость о траву и становились добычей Лантратова. Из 7 ударов в створ ростовчан опасность для вратаря гостей за весь матч таили лишь 3 — а в первом тайме и вовсе один только удар Полоза из пределов штрафной. Быстрые атаки химчане желто-синим проводить тоже не давали, моментально накрывая их диспетчера Еременко — из-за чего мозговой центр донского креатива много ошибался в передачах и заметно нервничал.

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    • В свою очередь, Козлов на своем фланге ничего не позволял сделать Мирзову, а Хаджикадунич с Осипенко вовремя пресекали попытки обострения со стороны Конате и Долгова. В результате на поле возникла патовая ситуация — матч тихонько катился к итоговым 0:0 в ожидании ошибок соперника, которые позволили бы создать решающий эпизод.

    «Ростов» — «Химки»

    Такая ошибка, она же самый яркий момент первого тайма, случилась на 19 минуте. Осипенко не очень расчетливо пропустил идущий из центра поля мяч в край штрафной площади, куда Песьякову еще предстояло пробежаться, в то время как в ту же точку уже устремился скоростной Мирзов; форвард был на мяче раньше вратаря и завалился через его руки. В динамике это выглядело как пенальти, который и не замедлил назначить вернувшийся из опалы Василий Казарцев.

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    Однако повтор настолько явно показал, что Мирзов подгибал ноги еще до контакта с Песьяковым, что этого не смог не заметить даже сидящий за монитором Москалев. "Проверим! Проверим!" — сказал, должно быть, своему коллеге Казарцев, и сам пошел смотреть видео. После чего справедливо выписал уже установившему было мяч на "точку" Мирзову "горчичник" за симуляцию».

    Пять замен не помогли «Ростову»

    Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина фиксирует перестановки в составе «Ростова» после перерыва, которые не помогли донской команде.

    «Взламывать "автобус", играющий по расстановке 5-4-1, сложно. Да еще и такой, что угрожает скоростными контратаками. Поэтому в перерыве Карпин сделал сразу три замены. Шведские новички не появились, однако вышли Байрамян, Поярков и Тугарев.

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    • Стало интереснее. Понравилось взаимодействие связки Байрамян — Тугарев. Они менялись флангами и отдавали друг другу передачи под удар. Байрамян — это скорость и творчество в дополнение к Еременко. Тугарев — уверенность в себе: он быстро принимает решения и не стесняется бить, пусть и пока мимо.

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    Правда, все атакующие усилия "Ростова" были поставлены под сомнение на 70-й минуте. Еременко шипами врезался в Кухарчука и получил прямую красную карточку. Хорошо, что не пенальти, ведь нарушение было рядом со штрафной.

    «Ростов» — «Химки»

    Несмотря на угрожающую ситуацию, Карпин все же задействовал шведских новичков. Сначала вышел Гигович вместо Мамаева. Затем — Альмквист вместо Полоза. Перестановки не помогли. У обоих шведов — по четыре касания мяча. Это передачи в средней трети поля».

    «Химкам» помогли арендованные игроки

    Автор «Чемпионата» Павел Прохоров в своем обзоре матчей тура хвалит арендованных игроков подомосковного клуба, сделавших разницу.

    «Арендованный игрок "Спартака" продолжает блистать в подмосковной команде. В матче против красно-белых Мирзов открыл счёт, а сегодня отметился победным голом в ворота "Ростова" на 91-й минуте, проскочив змейкой к воротам жёлто-синих.

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    • Проявил себя и другой арендованный игрок — Брайан Идову, принадлежащий "Локомотиву". Спустя четыре минуты после гола Мирзова русский нигериец забил второй мяч "Химок", обеспечив гостевую победу над "Ростовом" (2:0). Для Брайана это также второй гол за команду Черевченко».

  • Игорь Черевченко
  • Главный тренер «Химок»
  • Игра получилась тяжелой. «Ростов» имел территориальное преимущество, но мы создали больше моментов и нанесли больше ударов. Почему не сыграл Логашов? Накануне матча он получил непростую травму — повреждение голеностопа. Доктора делали ему уколы. Заявку на матч делали заранее, поэтому он в нее попал. Но Логашов мне сказал, что не сможет сыграть на сто процентов. И в таком случае для меня понятно, что он не может быть в основном составе. Мирзов лучший игрок? Я так не могу говорить — лучший или худший. Для меня в этом матче на поле была одна единая команда, одно целое.

    • Мирзов как Месси

    Редакция Sport24 называет сенсационным поражение «Ростова» и восхищается голом Резиуана Мирзова в компенсированное время.

    «Хозяева продолжили наседать и после перерыва — особенно активничал вышедший на замену Тугарев. Молодой полузащитник, арендованный у "Локомотива", два раза пристреливался со средней и дальней дистанции, но так и не попал в цель. Попробовал зарядить издали и Хаджикадунич, но снова на месте был Лантратов. Но на 70-й минуте все перевернулось с ног на голову — Роман Еременко получил прямую красную.

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    • После этого "Ростов" уже отбивался, хоть и на 89-й минуте Тугарев снова имел шанс вывести команду вперед, но серьезных неприятностей вратарю "Химок" не доставил. Ну а на 91-й минуте снова включился Резиуан Мирзов, который исполнил шедевр в стиле Месси.

    «Ростов» — «Химки»

    А спустя еще три минуты шикарно отыграл на подключившегося в атаку Идову, который со второй попытки сумел расстрелять ворота Песьякова. 0:2 — во многом сенсационное домашнее поражение "Ростова". Хозяева доминировали большую часть матча, но удаление Еременко сломало всю игру. Ну а гол Мирзова — претендент на звание одного из лучших в сезоне».

  • Валерий Карпин
  • Главный тренер «Ростова»
  • В первом тайме не хватало ясности в голове и атаке, не хватало идей. В обороне, не считая момента с отмененным пенальти у наших ворот, не могу вспомнить каких-то других опасностей. Второй тайм до удаления можно занести себе в актив, делали то, что должны были делать. Помогли замены, до красной карточки игра устраивала. Планировались ли заранее замены Гиговича и Алмквиста? Во-первых, мы перестроились на 4-4-1, Алмквист — центральный нападающий, это его позиция. У него неплохая скорость, может убежать от защитников. Не планировали заранее, по ходу игры внесли коррективы.

    • Казарцев неправильно удалил Еременко

    Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Александр Бобров разбирает момент с удалением игрока «Ростова», ставший ключевым в матче.

    «На 71-й минуте Казарцев показал красную карточку полузащитнику ростовчан Еременко и снова назначил 11-метровый удар. Примерно за минуту до этого хавбек грубо сыграл против соперника, угодив ему шипами в бедро. Рефери фол сразу не зафиксировал, мяч вылетел за пределы поля. После этого Казарцев подошел к пострадавшему Кухарчуку, что-то уточнил, а затем указал на 11-метровую отметку и удалил Еременко, сразу достав красную карточку.

    «Ростов» — «Химки»

    Предположу, что руководство департамента судейства может поддержать решение судьи. Но, на мой взгляд, лучше бы он вынес нарушителю второе предупреждение. Потому что в момент контакта с ногой Кухарчука Еременко уже согнул свою ногу. В итоге тот все равно покинул бы поле, но оценка случившегося была бы иной, равно как и срок дисквалификации.

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    • А пенальти Казарцеву пришлось отменить, потому что видеоассистенты определили, что фол произошел вне штрафной площади».

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