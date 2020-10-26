Ростовская сенсация. Мирзов приблизил «Химки» к спасению от вылета

«Ростов» в родных стенах уступил подмосковным «Химкам» (0:2) в матче 12-го тура чемпионата России. На 71-й минуте ростовчане остались в меньшинстве, так как за фол около штрафной Василий Казарцев показал прямую красную карточку полузащитнику Роману Еременко. Победный мяч уже в добавленное время забил хавбек красно-черных Резиуан Мирзов. Финальную точку в матче поставил точный удар защитника химчан Брайна Идову.

«Ростов» в оптимальном составе

Автор «Коммерсанта» Александр Ильин отмечает, что ростовский клуб к матчу с «Химками» подошел в боевом составе, за исключением приболевшего Норманна.

«Между тем, еще не получив последнюю партию новых футболистов, но уже расставшись с теми же Алексеем Ионовым, Евгением Черновым и Дмитрием Чистяковым, ростовчане одолели в предыдущем туре боевитый "Ахмат" и даже довели дело до разгрома (3:0), забив два гола в компенсированное время второго тайма. А ведь у них тогда были и другие кадровые потери, тем не менее ротации хватило.

К матчу с "Химками" наконец-то подтянулись и все приобретенные игроки, в том числе скандинавское трио — норвежец Хайтам Алеесами и шведы Понтус Альмквист, Армин Гигович. Отбыл дисквалификацию главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, а вот также пропускавшего прошлый тур из-за красной карточки Матиаса Норманна не оказалось в заявке по состоянию здоровья.

Впрочем, сейчас у желто-синих по-настоящему незаменим отнюдь не Норманн, а Кенто Хасимото. Японский хавбек забил пять голов в шести встречах, и четыре из них стали победными, то есть он принес команде 12 очков. Что любопытно, купили его всего за €800 тыс

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И уже на десятой минуте матча с "Химками" у Хасимото возник отличный момент для взятия ворот, но на сей раз его нога дрогнула, и это был, как выяснилось позже, дурной знак».

Отмененный пенальти

Автор Rusfootball.info Алексей Радюк отмечает ошибку арбитров в первом тайме, которую те сами и исправили.

«Дальние удары у хозяев не шли — они либо уходили выше перекладины, либо гасили скорость о траву и становились добычей Лантратова. Из 7 ударов в створ ростовчан опасность для вратаря гостей за весь матч таили лишь 3 — а в первом тайме и вовсе один только удар Полоза из пределов штрафной. Быстрые атаки химчане желто-синим проводить тоже не давали, моментально накрывая их диспетчера Еременко — из-за чего мозговой центр донского креатива много ошибался в передачах и заметно нервничал.

В свою очередь, Козлов на своем фланге ничего не позволял сделать Мирзову, а Хаджикадунич с Осипенко вовремя пресекали попытки обострения со стороны Конате и Долгова. В результате на поле возникла патовая ситуация — матч тихонько катился к итоговым 0:0 в ожидании ошибок соперника, которые позволили бы создать решающий эпизод.

Такая ошибка, она же самый яркий момент первого тайма, случилась на 19 минуте. Осипенко не очень расчетливо пропустил идущий из центра поля мяч в край штрафной площади, куда Песьякову еще предстояло пробежаться, в то время как в ту же точку уже устремился скоростной Мирзов; форвард был на мяче раньше вратаря и завалился через его руки. В динамике это выглядело как пенальти, который и не замедлил назначить вернувшийся из опалы Василий Казарцев.

Однако повтор настолько явно показал, что Мирзов подгибал ноги еще до контакта с Песьяковым, что этого не смог не заметить даже сидящий за монитором Москалев. "Проверим! Проверим!" — сказал, должно быть, своему коллеге Казарцев, и сам пошел смотреть видео. После чего справедливо выписал уже установившему было мяч на "точку" Мирзову "горчичник" за симуляцию».

Пять замен не помогли «Ростову»

Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина фиксирует перестановки в составе «Ростова» после перерыва, которые не помогли донской команде.

«Взламывать "автобус", играющий по расстановке 5-4-1, сложно. Да еще и такой, что угрожает скоростными контратаками. Поэтому в перерыве Карпин сделал сразу три замены. Шведские новички не появились, однако вышли Байрамян, Поярков и Тугарев.

Стало интереснее. Понравилось взаимодействие связки Байрамян — Тугарев. Они менялись флангами и отдавали друг другу передачи под удар. Байрамян — это скорость и творчество в дополнение к Еременко. Тугарев — уверенность в себе: он быстро принимает решения и не стесняется бить, пусть и пока мимо.

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Правда, все атакующие усилия "Ростова" были поставлены под сомнение на 70-й минуте. Еременко шипами врезался в Кухарчука и получил прямую красную карточку. Хорошо, что не пенальти, ведь нарушение было рядом со штрафной.

Несмотря на угрожающую ситуацию, Карпин все же задействовал шведских новичков. Сначала вышел Гигович вместо Мамаева. Затем — Альмквист вместо Полоза. Перестановки не помогли. У обоих шведов — по четыре касания мяча. Это передачи в средней трети поля».

«Химкам» помогли арендованные игроки

Автор «Чемпионата» Павел Прохоров в своем обзоре матчей тура хвалит арендованных игроков подомосковного клуба, сделавших разницу.

«Арендованный игрок "Спартака" продолжает блистать в подмосковной команде. В матче против красно-белых Мирзов открыл счёт, а сегодня отметился победным голом в ворота "Ростова" на 91-й минуте, проскочив змейкой к воротам жёлто-синих.

Проявил себя и другой арендованный игрок — Брайан Идову, принадлежащий "Локомотиву". Спустя четыре минуты после гола Мирзова русский нигериец забил второй мяч "Химок", обеспечив гостевую победу над "Ростовом" (2:0). Для Брайана это также второй гол за команду Черевченко».

Игорь Черевченко Главный тренер «Химок» Игра получилась тяжелой. «Ростов» имел территориальное преимущество, но мы создали больше моментов и нанесли больше ударов. Почему не сыграл Логашов? Накануне матча он получил непростую травму — повреждение голеностопа. Доктора делали ему уколы. Заявку на матч делали заранее, поэтому он в нее попал. Но Логашов мне сказал, что не сможет сыграть на сто процентов. И в таком случае для меня понятно, что он не может быть в основном составе. Мирзов лучший игрок? Я так не могу говорить — лучший или худший. Для меня в этом матче на поле была одна единая команда, одно целое.

Мирзов как Месси

Редакция Sport24 называет сенсационным поражение «Ростова» и восхищается голом Резиуана Мирзова в компенсированное время.

«Хозяева продолжили наседать и после перерыва — особенно активничал вышедший на замену Тугарев. Молодой полузащитник, арендованный у "Локомотива", два раза пристреливался со средней и дальней дистанции, но так и не попал в цель. Попробовал зарядить издали и Хаджикадунич, но снова на месте был Лантратов. Но на 70-й минуте все перевернулось с ног на голову — Роман Еременко получил прямую красную.

После этого "Ростов" уже отбивался, хоть и на 89-й минуте Тугарев снова имел шанс вывести команду вперед, но серьезных неприятностей вратарю "Химок" не доставил. Ну а на 91-й минуте снова включился Резиуан Мирзов, который исполнил шедевр в стиле Месси.

А спустя еще три минуты шикарно отыграл на подключившегося в атаку Идову, который со второй попытки сумел расстрелять ворота Песьякова. 0:2 — во многом сенсационное домашнее поражение "Ростова". Хозяева доминировали большую часть матча, но удаление Еременко сломало всю игру. Ну а гол Мирзова — претендент на звание одного из лучших в сезоне».

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» В первом тайме не хватало ясности в голове и атаке, не хватало идей. В обороне, не считая момента с отмененным пенальти у наших ворот, не могу вспомнить каких-то других опасностей. Второй тайм до удаления можно занести себе в актив, делали то, что должны были делать. Помогли замены, до красной карточки игра устраивала. Планировались ли заранее замены Гиговича и Алмквиста? Во-первых, мы перестроились на 4-4-1, Алмквист — центральный нападающий, это его позиция. У него неплохая скорость, может убежать от защитников. Не планировали заранее, по ходу игры внесли коррективы.

Казарцев неправильно удалил Еременко

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Александр Бобров разбирает момент с удалением игрока «Ростова», ставший ключевым в матче.

«На 71-й минуте Казарцев показал красную карточку полузащитнику ростовчан Еременко и снова назначил 11-метровый удар. Примерно за минуту до этого хавбек грубо сыграл против соперника, угодив ему шипами в бедро. Рефери фол сразу не зафиксировал, мяч вылетел за пределы поля. После этого Казарцев подошел к пострадавшему Кухарчуку, что-то уточнил, а затем указал на 11-метровую отметку и удалил Еременко, сразу достав красную карточку.

Предположу, что руководство департамента судейства может поддержать решение судьи. Но, на мой взгляд, лучше бы он вынес нарушителю второе предупреждение. Потому что в момент контакта с ногой Кухарчука Еременко уже согнул свою ногу. В итоге тот все равно покинул бы поле, но оценка случившегося была бы иной, равно как и срок дисквалификации.

А пенальти Казарцеву пришлось отменить, потому что видеоассистенты определили, что фол произошел вне штрафной площади».

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