Третий титул чемпиона под вопросом. «Зенит» уступил «Рубину» в домашнем матче РПЛ

В матче 12 тура российской Премьер-лиги «Зенит» потерпел второе поражение в сезоне, уступив дома «Рубину» со счетом 1:2. Обзор прессы по этому поединку в нашей статье.

«Зенит» проиграл без Сердара

В преддверии этого поединка хозяева лишились одного из своих ключевых футболистов — Сердара Азмуна. Подробнее о причине написали на Sport24.

Вендел заменил выбывшего Сердара Азмуна zenit_spb

«Перед матчем у Сергея Семака возникла проблема. Нападающий Сердар Азмун почувствовал недомогание, оперативно сдал тест на коронавирус и до его результатов был изолирован от команды. В итоге на поле освободилось место для новичка "Зенита" Вендела, который впервые вышел в стартовом составе. Также вернулся в основу набравший в последних матчах хорошую форму Александр Ерохин».

«Рубин» снова наносит удар

Обозреватель «Чемпионата» Анатолий Романов сделал акцент на том, что последнее домашнее поражение «Зенита» в РПЛ было как раз от «Рубина».

Дарко Евтич ФК «Рубин»

«"Зенит" потерпел второе домашнее поражение подряд — после "Брюгге" чемпион проиграл в РПЛ "Рубину". Игра Лиги чемпионов, несомненно, отразилась на сегодняшнем выступлении петербуржцев, а казанцы выдали отличный матч. Интересное совпадение: в последний раз "Зенит" уступал на своём поле в чемпионате России как раз "Рубину" Курбана Бердыева в декабре 2018-го».

Орлов разбирает проблемы хозяев

Представитель «Спорт Экспресс» Виталий Айрапетов представил интервью спортивного комментатора Геннадия Орлова, в котором он полностью разобрал все недочеты в игре «сине-бело-голубых».

Сергей Семак zenit_spb

«По-моему, "Зенит" сыграл даже хуже, чем против "Брюгге". Мало что получается, не клеится... Возможно, футболисты не выдержали шквала критики, причем заслуженной, после Лиги чемпионов, — сказал Орлов.— И сегодня Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев никак не могли отдать точный пас! Вот Ерохин, которого я ранее хвалил, смотрелся неплохо, сразу гол забил. Дзюба? Малоактивен, не отскакивает, нет прежнего КПД...

Вендел опять удивил. У него передачи всего на 5-10 метров! Вообще не берет на себя игру возле чужой штрафной. Что же это за полузащитник такой?! Опасается что ли? Хм.

Ну и конечно, нельзя не отметить грубые ошибки в обороне. Почему никто не мешал Деспотовичу, когда тот забивал головой? Где находились Ловрен или Ракицкий? А когда Йевтич отличился, справа бежал Барриос и вообще не помешал ему. Как так? Прыгни — не дай пробить!

"Рубин" мне понравился. Слуцкий поставил четкую игру. Раньше казанцам немного не везло. Но в Петербурге их победа заслуженная.

Особенные эмоции нашего главного тренера после победы 😏 pic.twitter.com/CQHApnidnt — "Рубин" Казань (@fcrk) October 24, 2020

Трудный период для Семака. Серьезное испытание для всей команды. Народ в Питере просто "убит". Болельщики разводят руками, ничего не могут понять. Как можно так проводить дома второй матч кряду?

С таким футболом "Зенит", конечно, чемпионом не станет. Надо ставить качественную игру. Тогда и очки придут. У Слуцкого это получилось. Хорошие у него ребята, ничего не скажешь».

«Зенит» подсел и отдал инициативу

На Sports.Ru подробно описали голевые моменты поединка. «Зенит» явно подсел после своего забитого мяча.

Я привык обычно, что шампанским обливаются в раздевалке, но для начала начнем с воды. Леонид Слуцкий

«Хозяева открыли счет в середине первого тайма: Ерохин после подачи Сантоса со штрафного классно открылся и переправил мяч в дальний угол. Но гости отыгрались еще до перерыва: Деспотович выпрыгнул выше Ракицкого после кросса от Бакаева и вколотил головой. Украинский защитник, кажется, только сделал вид, что прыгает.

Во втором тайме "Рубин" придавил еще сильнее — после матча Семак говорил об усталости игроков, особенно психологической. Дзюба который матч подряд выглядит выжатым и в октябре не забивал. К тому же команда лишилась Азмуна: у иранца недомогание — его отстранили от работы с командой до результата ковид-теста.

Давление "Рубин" превратил в ярчайший гол Евтича: после паса Деспотовича Дарко качнул игрока "Зенита" и бахнул в ближний из-за штрафной».

Семак должен брать ситуацию под контроль

Владислав Домрачев с «Советского спорта» считает, что будущее Сергея Семака в качестве главного тренера «Зенита» может оказаться под угрозой.

Возможность отставки не рассматриваю Сергей Семак

«Тренер Семак вторично проиграл тренеру Слуцкому, их предыдущая встреча состоялась в 2014 году, когда Сергей Богданович исполнял обязанности главного после отставки Лучано Спаллетти. Отставка Семаку, конечно, не грозит. Но если "Зенит" продолжит валиться, кто знает, что может случиться через меяц-другой?

Лигочемпионский урок "Брюгге" в прок "Зениту" не пошел. А в спину дышат и "Спартак", и ЦСКА, который по итогам 12-го тура может опередить питерцев».

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