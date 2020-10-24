РПЛ. «Динамо» выиграло у «Сочи», «Зенит» примет «Рубин»

«Динамо» — «Сочи» 3:1
Московское «Динамо» в домашнем матче 12-го тура российской Премьер-лиги обыграло «Сочи» — 3:1.
Хозяева открыли счет на 11-й минуте, когда Тимофей Маргасов неудачно отразил скидку динамовцев после подачи с углового, а подхвативший мяч Даниил Лесовой расстрелял ворота соперника.
Гости отыгрались на 22-й минуте. Вячеслав Грулев срезал мяч, выбивая его из своей штрафной, и тот опустился на голову Михи Мевли, который с линии вратарской пробил в дальний угол.
Еще через четыре минуты «Динамо» вернуло себе минимальный перевес. Себастьян Шиманьски удачно сыграл на добивании после того, как Николай Заболотный отразил мяч перед собой.
На 55-й минуте москвичи развили свой успех. Николай Комличенко выскочил на проникающий пас и в борьбе с двумя соперниками оставил мяч набежавшему Даниилу Фомину, который пробил точно в дальний угол.
Гости доигрывали встречу в меньшинстве — на 87-й минуте вторую желтую карточку получил Ибрагим Цаллагов.
В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает пятое место (20 очков), а «Сочи» — седьмое (19 очков).
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