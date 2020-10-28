Переломный момент для «Сити»? Команда Гвардиолы легко разобралась с «Марселем»

«Манчестер Сити» одержал вторую победу на старте ЛЧ, разгромив «Марсель» со счетом 3:0.

Без Агуэро, но с де Брюйне в основе

Manchestereveningnews.co.uk отмечает изменения в составе «Сити» и коротко резюмирует итоги матча:

«Обыграв "Марсель" со счетом 3:0, "Манчестер Сити" одержал вторую победу в двух стартовых турах Лиги чемпионов. На выходных "горожане" остались без Серхио Агуэро, который был заменен во время матча АПЛ против "Вест Хэма". Аргентинец не полетел с командой во Францию, так же, как Натан Аке, Бенджамен Менди и Габриэл Жезус.

Эмерик Ляпорт и Кевин де Брюйне впервые после паузы на матчи сборных вышли в основе 'Сити', а Александр Зинченко впервые в текущем сезоне получил место в старте.

Ферран Торрес вывел "Сити" вперед в первом тайме, а Илкай Гюндоган и Рахим Стерлинг своими голами закрыли доминирование 'горожан' в этом матче. "Ман Сити" одержал заслуженную победу и набрал максимум очков по итогам двух туров».

Ферран Торрес и Илкай Гюндоган twitter.com/mancity

Нет нападающих — не проблема

BBC подчеркивает, что «Сити» не испытал трудности из-за отсутствия Серхио Агуэро и Габи Жезуса:

«В этом сезоне "Сити" не везет с травмами нападающих — на выходных Серхио Агуэро присоединился в лазарете к Габриэлу Жезусу. "Сити" не мог рассчитывать на двух форвардов одновременно ни в одном из девяти матчей во всех турнирах в этом сезоне, и лишь в четырех случах у них был один здоровый нападающий.

Это побудило Пепа Гвардиолу экспериментировать. В матче с "Марселем" роль центрального нападающего была отведена Феррану Торресу, который дебютировал в ЛЧ. На флангах же расположились Фил Фоден и Рахим Стерлинг.

Эксперимент оправдал себя. Это трио обеспечило энергию в атаке и создало трудности пятерым защитникам "Марселя". А де Брюйне вновь дергал за ниточки, располагаясь позади атакующего трио.

Конечно, потеря сразу двух основных форвардов является для "Сити" ударом, но этот матч подчеркнул, что они все еще могут забивать голы в их отсутствие. А также еще раз подчеркнул важность де Брюйне. "Сити" стал более эффективен, когда бельгиец вышел на замену в матче против "Вест Хэма" в АПЛ, и снова стал мотором команды в игре против 'Марселя', отдав два ассиста».

У «Сити» нет проблем в Европе

«Ман Сити», несмотря на неудачи в АПЛ, успешно играет в Европе, а «Марсель» поплатился за неудачную тактику, отмечает Goal.com:

«Команда Гвардиолы выдал свой худший старт в АПЛ, начиная с сезона 2014-2015, однако в Европе у них пока не было особых проблем. Они отличились шесть раз в двух матчах, а в игре с "Марселем" еще и прервали восьмиматчевую серию с пропущенными голами в ЛЧ.

Игроки «Сити» twitter.com/mancity

"Марсель" поплатился за свою тактику. Андре-Виллаш Боаш предпочел действовать по схеме 3-5-2, и его команда не смогла противостоять "Сити". "Марсель" проиграл в пятом подряд домашнем матче в Лиге чемпионов. Против "горожан" они владели мячом всего 36% времени, и нанесли лишь два удара, хотя и оба в створ».

Виллаш-Боаш упустил шанс победить кумира

Squawka.com — о тактике главного тренера «Марселя» на этот матч:

«Андре Виллаш-Боаш давно известен как большой фанат Пепа Гвардиолы. Он много говорил о том, насколько велика была "Барселона" Гвардиолы и какое влияние "блаугранас" оказали на его команды. Но когда у него появился шанс затмить человека, которого считает своим кумиром, он им не воспользовался.

Андре Виллаш-Боаш globallookpress.com

Он определенно пытался, однако он изменил привычную схему "Марселя" и оставил звездного Димитри Пайета на скамейке запасных, чтобы попытаться в первую очередь сдержать "Сити" и сыграть на контратаках. Он проявил слишком большое уважение по отношению к Гвардиоле вместо того, чтобы атаковать и яростно прессинговать соперника, что могло бы дать результат против нервного "Ман Сити".

Конечно, "Марсель" смог продержаться в игре 70 с лишним минут, но их защита рушилась под постоянным давлением "Сити". АВБ пожалеет, что пошел на такой риск».

Андре Виллаш-Боаш Главный тренер «Марселя» «Команды играют в пять защитников против "Сити", потому что "Сити" контролирует игру и ширину. И пятерка лучше помогает справляться с широтой атаки. Мы выбрали эту схему именно для этого. Но мы легко теряли мяч, они чисто и агрессивно прессинговали. Мы знаем, что из себя представляет "Сити". Это команда, которая контролирует мяч, а у тебя 2-3 момента. Так бывает всегда. "Сити" — это "Сити". Они потратили миллиард, они хорошо играли, их тренер — феномен, который всегда играет в контроль мяча. У "Марселя" нет денег, чтобы привезти сюда Гвардиолу, к сожалению, у вас есть только АВБ с его тактикой»

Блеск в глазах Гвардиолы

The Telegraph отмечает, что матч против «Марселя» может стать переломным моментом для «Сити» в этом сезоне:

«Оставалось всего несколько минут до конца встречи. Команда Пепа Гвардиолы вела 3:0, дело было сделано, и "горожане" доигрывали матч уже по инерции. Но Гвардиола на бровке по-прежнему умолял своих игроков идти на соперника. Он требовал, чтобы никто не опускал руки. 'Прессинг, прессинг, прессинг', — прокричал Гвардиола.

В ходе непростого для "Сити" старта сезона испанский тренер порой выглядел как человек, несущий на своих плечах всю тяжесть этого мира. Но в этом случае он был напряжен в лучшем смысле этого слова. Он был целеустремленным и беспощадным, как и его команда. Был ли это тот момент, когда сезон для "Сити" действительно начался? Субботний матч против '»еффилд Юнайтед« расскажет нам больше, но в глазах Гвардиолы снова появился блеск, а в походке его игроков — весенняя легкость».

Пеп Гвардиола Главный тренер «Ман Сити» «Мы здорово играли, не допускали моментов у своих ворот и контролировали ход игры, действуя спокойно и агрессивно без мяча. Я очень доволен и игрой, и результатом. Не ждали, что "Марсель" сыграет в пять защитников, пока не увидели состав. То же самое было и с "Порту". Чем чаще мы играем против пятерки защитников, тем чаще начинаем брать контроль и темп игры под свое управление».

Лучшие игроки матча

Сайт Si.com определил лучших игроков матча:

«Кевин Де Брюйне — оценка 8,5. Наблюдать за его игрой — это всегда наслаждение. Бельгиец записал на свой счет два классических ассиста. Второй из них был часть прекрасного командного движения. Вдохновляющее выступление, которое помогло "Сити" вернуться в свою лучшую форму.

Рахим Стерлинг — оценка 8,5. Стерлинг выглядел наиболее ярко и динамично среди всех нападающих "Сити". Он совершал прекрасные забеги в штрафную в первом тайме и ассистировал Гюндогану, когда "горожане" забивали второй гол».

Рахим Стерлинг globallookpress.com

Цифры матча

Sky Sports приводит данные Opta:

«Манчестер Сити» выиграл два стартовых матча Лиги чемпионов в третий раз за последние четыре сезона. Кроме того, «Сити» не знает поражений в 13 последних матчах группового этапа (10 побед и 3 ничьи).

«Марсель» потерпел одиннадцатое поражение в ЛЧ подряд. В истории КЕЧ/ЛЧ только две команды проиграли больше матчей подряд: «Женесс Эш» (16 в период с 1973 по 1987 годы) и «Андерлехт» (12 — с 2003 по 2005 годы).

Рахим Стерлинг поучаствовал в 28 голах в 36 матчах в Лиге чемпионов под руководством Пепа Гвардиолы (18 голов и 10 ассистов). Это больше, чем у любого другого игрока «Ман Сити» с сезона 2016-2017.

Ферран Торрес из «Ман Сити» в 20 лет и 241 день стал самым молодым испанским игроком, который забил в трех подряд матчах в Лиге чемпионов. 0