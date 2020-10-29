Не дотерпели. Ставка «Зенита» на игру от обороны не оправдалась

Дортмундcкая «Боруссия» на своем поле обыграла «Зенит» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Первый мяч был забит на 78-й минуте. Вячеслав Караваев в своей штрафной прихватил руками соперника, за что в ворота питерцев был назначен пенальти. Гол с точки оформил Джейдон Санчо. В концовке встречи отличился Эрлинг Холанд. «Зенит» потерпел второе поражение, а «Боруссия» одержала первую победу.

Кузяев вместо Оздоева

Автор Sport24 Владимир Колос изучает стартовые составы команд, фиксируя минимальные перестановки в их составах.

«И "Зенит", и "Боруссия" кошмарно начали новый сезон Лиги чемпионов. Сине-бело-голубые дома проиграли "Брюгге", а немецкая команда на выезде не справилась с римским "Лацио". В итоге к очной встрече соперники подошли без набранных очков.

Сергей Семак перед матчем не мог рассчитывать на заболевшего Сердара Азмуна и травмированного Малкома. В итоге состав на матч был практически тем же, что и в субботу с "Рубином". Одно изменение — вместо Оздоева с первых минут вышел Кузяев.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

"Боруссия" не могла рассчитывать на Эмре Диана, который продолжает лечиться от коронавируса. В остальном — все сильнейшие на месте».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» К сожалению, проиграли. «Боруссия» играла хорошо, интенсивно много прессинговала, поэтому у нас не получилась игра. Хорошие атакующие действия в обороне было несколько ошибок в первом тайме. Во втором тайме играли лучше, но, к сожалению, в простой ситуации ошиблись, что привело к пенальти. Мы пытались обострить игру, используя ресурсы, но у нас не получилось сравнять счет. А в добавленное время пропустили. Почему контратакующий план? Мы хотели контролировать мяч, иногда это получалось, но не так много, как хотелось бы. В быстрых атаках у нас были Саша Ерохин и Далер Кузяев — та группа, которая могла выбежать в атаку.

«Зенит» играл от обороны

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов оценивает игру питерцев до перерыва, отмечая явный крен в сторону обороны.

«У первого тайма получился простой сценарий — почти вся игра шла на половине поля "Зенита". Петербуржцы защищались низким блоком, иногда садились совсем глубоко в свою штрафную, что Семака не устраивало. Тем не менее откровенная ставка на игру от обороны приносила результат.

Зенитовцы лишили "Боруссию" одного из её козырей — атак на скорости, не давали игрокам Дортмунда бежать за спины. За 45 минут хозяева создали два по-настоящему голевых момента. Джованни Рейна и Эрлинг Холанд простили чемпионам России редкие ошибки. Кстати, вторая атака началась с потери Дзюбы.

«Боруссия» — «Зенит» uefa.com

К перерыву счёт по ударам был всего лишь 4:2 (в створ — 2:0) в пользу "Боруссии". "Зенит" тоже имел один момент, когда Себастьян Дриусси едва не забил головой после кросса Дугласа Сантоса. В этом эпизоде ошибся на выходе голкипер чёрно-жёлтых Роман Бюрки. Рассчитывать на большее было трудно».

Люсьен Фавр Главный тренер дортмундской «Боруссии» Мы хорошо контролировали игру, были терпеливы, и в итоге заслуженно победили, — сказал Фавр. — Мы старались больше использовать фланги, поэтому Санчо и Рейна смещались в центр. А «Зенит» оборонялся в девять человек. Но в итоге я доволен действиями команды. У «Зенита» не было шансов, потому что мы хорошо играли. Я смотрел матч «Зенита» с «Брюгге» и заметил, что российская команда хорошо играла и должна была побеждать. Мы сделали верные выводы.

Дзюба не тянул

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев оценивает игру капитана «Зенита» и, как и наставник питерского клуба, находит ее неудовлетворительной.

«Проблемы у "Зенита" начинались только при попытках быстрых выходов вперед. Артем Дзюба традиционно становился целью для всех длинных передач, но его качество игры на мяче оставляло желать лучшего. За первый тайм Дзюба допустил 17 потерь мяча. Несколько раз он проигрывал борьбу на своей половине поля.

Одна из потерь привела к опаснейшему моменту, типичному для дортмундской "Боруссии", по итогам которого чудом "Зенит" простил Эрлинг Холанд, не реализовавший выход один на один.

«Боруссия» — «Зенит» uefa.com

При обороне в низком блоке Дзюба тоже не дорабатывал, как следовало. Наверняка при должной игре "Боруссии" оказалось бы сложно доводить мяч даже до фланговых зон. Во всяком случае от Семака постоянно было слышно (на стадионе не было зрителей) подсказки в адрес Дзюбы: "Артем, играй по опорному!"

Как оказалось, Семак остался очень недоволен работой Артема Дзюбы без мяча. Слабую физическую подготовку капитана "Зенита" отмечали многие. В результате футболиста в перерыве заменил Андрей Мостовой».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» На плечи Артема легла большая нагрузка. Мы тяжело выходили из обороны — не так, как хотелось бы. Поэтому мы выпустили другого нападающего, быстрого. Мостовой должен был использовать пространство, но Андрею нужно много работать. Иногда он находился не в той позиции, где нужно было находиться. Прессинг был. Просто недостаточно. И атаки были, просто недостаточно. Конечно, нужно было играть смелее, больше атаковать. Тех ситуаций, которые мы создали, было недостаточно, чтобы забить.

Караваев сфолил — Санчо забил

Корреспондент «Чемпионата» Гоша Чернов признает, что «Зениту» не удалось переломить ход игры после перерыва и первых замен.

«Семак признал тактическую ошибку в перерыве и заменил Дзюбу на Мостового. Однако полузащитник "Зенита" отправился не на фланг, а как раз в центр нападения. Любопытное решение, учитывая наличие Дриусси. В любом случае перестановка не сыграла — Мостовой, как и Дзюба, оказался отрезан от игры.

Стандартные положения, которые часто спасают "Зенит", на этот раз тоже гостям не помогли. Их просто не было: первый угловой сине-бело-голубые подали на 76-й минуте, а фолы в атаке зарабатывать было некому, да и способов было мало.

«Боруссия» — «Зенит» uefa.com

А вот у "Боруссии" шансы на "стандарты" оставались всю игру, хотя она еще до пенальти могла забить и с игры — ударов у дортмундцев хватало, но они редко несли в себе опасность. А вот 11-метровый — реальный шанс на гол. Караваев уронил Торгана Азара в штрафной, а Санчо легко забил».

Джейдон Санчо Полузащитник «Боруссии» Было важно победить после поражения в первом матче. Пришлось нелегко, потому что мы знали, что надо выигрывать. Они заставили нас потрудиться, но в итоге нам удалось забить голы.Мы двигаемся от матча к матчу. Нужно показывать, на что мы способны, как сегодня. Если продолжим в том же духе, результаты должны прийти.Я отрабатывал 11-метровые летом. Сегодня команда показала, что она уверена во мне. Я поошел к «точке» и забил важный гол, чему я несказанно рад. Знаем, что это лучший турнир в мире. Знаем, что каждый матч будет трудным, и домашний, и выездной. Сегодняшняя победа показывает, что мы добиваемся результата, когда усердно работаем.

Холанд не ушел без гола

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак предлагает питерскому клубу пойти ва-банк в предстоящих сдвоенных матчах с «Лацио».

«А под занавес матча (на финальный штурм "Зенит" не сподобился) отличился еще и Холанд — с передачи еще одного молодого дарования, вышедшего на замену Джуда Беллингема. Так "Боруссия" взяла рабочие три очка, не прикладывая сверхусилий. А чемпион России остался с нулем. И весьма туманной перспективой улучшить турнирное положение в двух следующих матчах против "Лацио".

«Боруссия» — «Зенит» uefa.com

Если Семак и против римлян попробует столь откровенно сыграть на 0:0, то почти наверняка итог будет аналогичным дортмундскому. Не такая у питерцев оборона, чтобы выдержать без ошибок 90 минут. Так может все-таки рискнуть? И вспомнить, что в РПЛ "Зенит" — самая забивающая команда?

В конце концов, в этой Лиге чемпионов уже потеряно почти все. Осталось сохранить лицо. С таким закрытым, безынициативным, совершенно "не зенитовским" футболом это невоможно».

Стыдная игра

Автор Soccer.ru Сергей Иванов критикует наставника «Зенита» Сергея Семака за трусливую тактику на матч, которая в итоге не принесла успеха.

«Еще перед стартом Лиги чемпионов многие кивали в сторону "Локомотива", ожидая от него "традиционного провала" и невнятной игры. Когда же узнали состав групп, только громче стали об этом говорить. Почему начали с "Локомотива"?

Потому что он пару дней назад показал нестыдный футбол с действующим чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов и главным гегемоном немецкого и европейского футбола. Дортмундская "Боруссия" у него вроде как на подпевках. А "Локомотив" — в той же роли у "Зенита" был в чемпионате России. Но стыдно именно после игры чемпиона РПЛ, а не после игры "железнодорожников".

«Боруссия» — «Зенит» uefa.com

Ну, где-то сейчас улыбается один Марко Николич и ухмыляется Антон Миранчук. Чемпион России едет в Дортмунд играть на нулевую ничью. Возможно, Семак решил излишне осторожно сыграть после двух подряд поражений своей команды. Но и это вряд ли оправдывает такой выбор тактики». 0