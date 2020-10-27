ЛЧ. «Локомотив» уступил «Баварии», «Шахтер» сыграл вничью с «Интером»

27 и 28 октября в Лиге чемпионов пройдут матчи второго тура группового этапа.

«Локомотив» — «Бавария» 1:2

Московский «Локомотив» потерпел домашнее поражение от мюнхенской «Баварии» (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.

Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Толиссо сделал мягкий заброс в штрафную «Локо», Павар забежал и сделал скидку во вратарскую, а Горецка опередил Мурило и головой переправил мяч в ближний угол.

На 63-й минуте Левандовский взял инициативу на себя, ворвался в штрафную «Локо» и получил по ногам от Куликова. Арбитр указал на «точку», но после просмотра ВАР отменил это решение..

На 70-й минуте москвичи отыгрались. Зе Луиш протащил мяч по правому флангу и прострелил низом на линию вратарской «Баварии», Антон Миранчук набежал и в касание переправил мяч в нижний угол ворот.

А на 79-й минуте Киммих подхватил мяч возле штрафной «Локомотива», подстроился и великолепно пробил точно в нижний угол.

Группа А: 1. «Бавария» — 6 очков (2 матча), 2. «Запльцбург» — 1 (1), 3. «Локомотив» — 1 (2), 4. «Атлетико» — 0 (1).

3 ноября железнодорожники на своем поле примут «Атлетико», а «Бавария» встретится в гостях с «Зальцбургом».

«Атлетико» — «Зальцбург»

27 октября, 23:00 мск

«Шахтер» — «Интер» 0:0

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с миланским «Интером» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы B, которая прошла в Киеве, завершилась со счетом 0:0.

«Горняки» неплохо начали матч, но ближе к 15-й минуте «нерадзурри» завладели заметной инициативой и регулярно угрожали воротам Анатолия Трубина.

Только в первом тайме подопечные Антонио Конте дважды проверили на прочность перекладину чужих ворот.

На 17-й минуте в каркас ворот пробил Николо Барелла, а на 42-й Трубин перевел мяч в перекладину после опасного удара Ромелу Лукаку со штрафного.

После перерыва миланская команда тоже владела преимуществом. Отличный шанс на 55-й минуте упустил Лаутаро Мартинес, который с пяти метров на попал в полупустые ворота.

В следующем туре «Шахтер» дома примет «Боруссию» Менхенгладбах, а «Интер» в Мадриде сыграет с «Реалом».

Группа B: 1. «Шахтер» — 4 очка, 2. «Интер» — 2 очка, 3. «Боруссия» М — 1, 4. «Реал» — 0.

«Боруссия» М — «Реал»

27 октября, 23:00 мск

«Аталанта» — «Аякс»

27 октября, 23:00 мск

«Ливерпуль» — «Мидтьюлланн»

27 октября, 23:00 мск

«Марсель» — «Манчестер Сити»

27 октября, 23:00 мск

«Порту» — «Олимпиакос»

27 октября, 23:00 мск