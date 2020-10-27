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    ЛЧ. «Локомотив» уступил «Баварии», «Шахтер» сыграл вничью с «Интером»

    Обзор матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов

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    «Локомотив» — «Бавария»
    «Локомотив» — «Бавария»
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    27 и 28 октября в Лиге чемпионов пройдут матчи второго тура группового этапа.

    «Локомотив» — «Бавария» 1:2

    Московский «Локомотив» потерпел домашнее поражение от мюнхенской «Баварии» (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.

    Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Толиссо сделал мягкий заброс в штрафную «Локо», Павар забежал и сделал скидку во вратарскую, а Горецка опередил Мурило и головой переправил мяч в ближний угол.

    На 63-й минуте Левандовский взял инициативу на себя, ворвался в штрафную «Локо» и получил по ногам от Куликова. Арбитр указал на «точку», но после просмотра ВАР отменил это решение..

    На 70-й минуте москвичи отыгрались. Зе Луиш протащил мяч по правому флангу и прострелил низом на линию вратарской «Баварии», Антон Миранчук набежал и в касание переправил мяч в нижний угол ворот.

    А на 79-й минуте Киммих подхватил мяч возле штрафной «Локомотива», подстроился и великолепно пробил точно в нижний угол.

    Группа А: 1. «Бавария» — 6 очков (2 матча), 2. «Запльцбург» — 1 (1), 3. «Локомотив» — 1 (2), 4. «Атлетико» — 0 (1).

    3 ноября железнодорожники на своем поле примут «Атлетико», а «Бавария» встретится в гостях с «Зальцбургом».

    «Атлетико» — «Зальцбург»

    27 октября, 23:00 мск

    «Шахтер» — «Интер» 0:0

    Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с миланским «Интером» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Встреча группы B, которая прошла в Киеве, завершилась со счетом 0:0.

    «Горняки» неплохо начали матч, но ближе к 15-й минуте «нерадзурри» завладели заметной инициативой и регулярно угрожали воротам Анатолия Трубина.

    Только в первом тайме подопечные Антонио Конте дважды проверили на прочность перекладину чужих ворот.

    На 17-й минуте в каркас ворот пробил Николо Барелла, а на 42-й Трубин перевел мяч в перекладину после опасного удара Ромелу Лукаку со штрафного.

    После перерыва миланская команда тоже владела преимуществом. Отличный шанс на 55-й минуте упустил Лаутаро Мартинес, который с пяти метров на попал в полупустые ворота.

    В следующем туре «Шахтер» дома примет «Боруссию» Менхенгладбах, а «Интер» в Мадриде сыграет с «Реалом».

    Группа B: 1. «Шахтер» — 4 очка, 2. «Интер» — 2 очка, 3. «Боруссия» М — 1, 4. «Реал» — 0.

    «Боруссия» М — «Реал»

    27 октября, 23:00 мск

    «Аталанта» — «Аякс»

    27 октября, 23:00 мск

    «Ливерпуль» — «Мидтьюлланн»

    27 октября, 23:00 мск

    «Марсель» — «Манчестер Сити»

    27 октября, 23:00 мск

    «Порту» — «Олимпиакос»

    27 октября, 23:00 мск

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