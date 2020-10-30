Четыре замены в перерыве не спасли. Моуринью и «Тоттенхэм» провалились в Бельгии

Победители

Риччи Де Лат

Защита «Антверпена» и вратарь Жан Бутес были великолепны и заслуживают похвалы, но особенно хорош был Риччи де Лат. После тура по Европе с участием 11 клубов, включая «Манчестер Юнайтед» и «Лестер» (с которым он выиграл АПЛ), он вернулся туда, где начиналась его карьера. И этим вечером он использовал свой многолетний опыт, чтобы закрыть «шпор».

Риччи Де Лат против Гарета Бейла globallookpress.com

Де Лат завершил матч, имея в активе 6 отборов и 6 перехватов (оба показателя являются лучшими в игре). Как бы «шпоры» ни старались, но им никак не удавалось пройти 31-летнего бельгийца. Он постоянно вовремя вмешивался в ситуацию, чтобы помешать атакующим игрокам, или бросался под удары. Героический матч от Де Лата.

Лиор Рефаэлов

Забить гол в ворота «шпор» — всегда прекрасно. Но вряд ли Лиор Рефаэлов рассчитывал забить столь большой гол, как тот, что забил. Возможно, он мог представлять себе гол престижа или красивый мяч, который сравнивает счет, но победный? Конечно, никаких шансов.

Лиор Рефаэлов globallookpress.com

Однако именно это и удалось Рефаэлову, когда он набежал на подачу Дьемерси Мбокани и нанес прицельный удар. Это был простой гол и, возможно, когда он забил его, то ожидал, что следом вихрь «шпор» сокрушит «Антверпен». Однако этого шторма так и не последовало. Бельгийцы провели остаток матча с невероятным спокойствием.

Проигравшие

Деле Алли, Стивен Бергвейн, Ло Чельсо и Карлос Винисиус

Быть замененным в перерыве — всегда унизительно, особенно если вы уступаете всего лишь 0:1. Моуринью, очевидно, уже менял игроков ранее в перерыве, однако обычно это происходило в безвыходных ситуациях, а не всего лишь при счете 0:1.

Конечно, в первом тайме «шпоры» играли очень плохо, но это в равной степени было связано с тактикой Моуринью и огромным количеством изменений, которые он внес в стартовый состав. Просто внести как можно больше изменений — никогда не было правильным решением, если не проведены подходящие изменения. И то, что Моуринью снял с игры трех неосновных футболистов, а также своего мальчика для битья Деле Алли, говорит о многом.

Это было почти мстительно со стороны португальца. Но какими бы ни были его мотивы, четыре этих игрока, должно быть, чувствуют себя ужасно. В частности, Деле. Что с ним случилось?

Гарет Бэйл

Что более унизительно — быть замененным в перерыве с тремя другими товарищами по команде или когда тренер оставляет вас в игре, надеясь, что вы сможете улучшить свою игру, однако вы все равно играете так плохо, что вас меняют уже через десять минут после перерыва. Наверное, второе, правда?

Замена Гарета Бейла globallookpress.com

Гарет Бейл практически не играл в футбол на протяжении года. Ему понадобится какое-то время, чтобы вернуться в форму, но сейчас он выглядит тенью того нестабильного игрока, который был в «Реале», не говоря уже о том гиганте, которым он был в своем первом периоде «шпорах».

Давинсон Санчес

Что более унизительно — быть замененным в перерыве с тремя другими товарищами по команде или когда тренер оставляет вас в игре, надеясь, что вы сможете улучшить свою игру, однако вы играете так плохо, что замена напрашивается уже спустя десять минут после перерыва, а тренер не меняет вас только потому, что не хочет тратить замену на игрока обороны?

Давинсон Санчес и Дьемерси Мбокани globallookpress.com

Давинсон Санчес обычно играет великолепно. Но в этом матче он потерпел полное крушение. Бэн Дэвис даже с учетом своей ошибки, которая привела к единственному голу «Антверпена», все равно был лучшим центральным защитником «Тоттенхэма» в поединке. Давинсон Санчес регулярно не справлялся с простыми заданиями на всех участках поля и просто не понимал, как поймать защитников «Антверпена» в офсайд. Просто прискорбно.

Жозе Моуринью

«Шпоры» так хорошо играют в этом сезоне, что вскоре многие разговоры начали бы сводиться к ретроспективам времени Моуринью в «МЮ» и тому, что он на самом деле был хорошим тренером, но никто не может находиться в гармонии с «Манчестер Юнайтед».

Жозе Моуринью globallookpress.com

Но о чем точно не скажут, так это о том, что «шпоры» — это такая же преимущественно оборонительная команда, как и «Юнайтед» Моуринью, с той лишь разницей, что Гарри Кейн и Сон Хын Мин — два нападающих мирового уровня, которые в настоящее время находятся в невероятно хорошей форме. У Моуринью не было столь же сильной пары в атаке со времен Карима Бензема и Криштиану Роналду в «Реале». Вот настолько хороши Кейн и Сон.

Поэтому неудивительно то, что когда Моуринью оставил их в запасе на матч с «Антверпеном», «Тоттенхэм» был предсказуемо ужасен. И даже когда португалец выпустил их на поле (Сон вышел после перерыва, а Кейн — чуть позже), это практически не дало эффекта. Во втором тайме «Антверпен» по-прежнему был лучше, и «Тоттенхэму» повезло не пропустить больше.

Когда его суперзвезды не творили чудеса, у Моуринью в шкафу не было ничего, что могло бы изменить положение вещей. В лучшем случае он выглядел человеком, лишенным вдохновения. По правде говоря, возможно, сейчас он ограничен больше, чем когда-либо. Просто у него есть два форварда мирового класса, которые спасают его. Жозе снова нужно начинать с начала. 0