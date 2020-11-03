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    И снова Варди. «Лестер» наказал «Лидс» за ошибки

    «Лестер» разгромил «Лидс» и поднялся на вторую строчку в АПЛ

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    Джейми Варди
    Джейми Варди
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    Юри Тилеманс оформил дубль, Джейми Варди поучаствовал в трех голах, а «Лестер» одержал убедительную победу над «Лидсом» и приблизился к лидеру АПЛ «Ливерпулю». BBC подводит итоги матча.
    Джейми Варди принял участие в трех первых голах «Лестера». Уже на 2-й минуте после ошибки Роберта Коха он подхватил мяч и выкатил его Харви Барнсу под удар в пустые ворота. Затем Варди пробил головой в падении, вратарь парировал, а Тилеманс сыграл на добивании.

    В начале второго тайма мяч влетел в сетку ворот «Лестера» после кросса Стюарта Далласа. Но совершить камбэк «Лидсу» не удалось. Варди закатил мяч в ворота, забив третий гол «лис», а в компенсированное время Тилеманс оформил дубль с пенальти, который был назначен после просмотра VAR за фол Матеуша Клиха.

    Юри Тилеманс
    twitter.com/lcfc

    Команда Марсело Бьелсы, которая играла без своего рекордного подписания Родриго, вынужденного самоизолироваться после контакта с инфицированным коронавирусом, дорого заплатила за небрежно проведенную первую половину матча.

    У «Лидса» были моменты — Патрик Бэмфорд ударом головой с близкого расстояния направил мяч прямо в руки Касперю Шмейхелю за секунды до того, как Барнс открыл счет в игре, а во втором тайме Пабло Эрнандес пробил в штангу.

    В итоге «Лестер» одержал четвертую победу подряд.

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    • «Лестер» начал прошлый сезон в блестящей форме. И то же самое они делают на старте сезона 2020-2021.

    Агрессивный прессинг «Лестера» в первом тайме приводил к тому, что «Лидс» неоднократно отдавал владение — у хозяев не получалось справляться с выходами в контратаки.

    Доминирование гостей в первой половине заложило основу для итогового успеха. К тому же Брендан Роджерс грамотно отреагировал на ситуацию, когда «Лидс» набрал обороты во втором тайме. Тренер «Лестера» выпустил на поле Джеймса Мэддисона и Дженгиза Юндера, которые внесли свой вклад в третий и четвертый голы команды.

    «Лестер» по ходу всего матча был нацелен только на победу — во многом благодаря постоянной угрозе, которая исходила от Варди. Этот матч был напоминанием о том, почему «Лестер» входил в число претендентов на топ-четверку АПЛ в прошлом сезоне, а также заявлением о том, что они вновь готовы бороться за Лигу чемпионов.

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    • Ошибки на старте матча дорого обошлись «Лидсу»

    На счету Бэмфорда перед этой игрой было шесть голов в шести матчах АПЛ в составе «Лидса», включая хет-трик в поединке против «Астон Виллы».

    Но когда на второй минуте форвард с нескольких метров пробил головой прямо в руки Шмейхелю, это задало тон всему первому тайму. «Лестер» был безжалостным, резким и настойчивым, в то время как «Лидс» выглядел неуверенно при владении мячом и нерешительно — без него.

    «Лидс» — «Лестер»
    globallookpress.com

    Ошибка Коха, допущенная через несколько секунд после упущенного Бэмфордом шанса, стала настоящим подарком для Барнса. И после этого «Лидс» испытывал новые трудности вместо того, чтобы исправлять ситуацию.

    Разговор в перерыве, казалось, подстегнул «Лидс», и им повезло, когда после навеса Далласа мяч пролетел над всеми и нырнул в ворота Шмейхеля, но не повезло, когда мяч после удара Эрнандеса попал в штангу, хотя этот гол мог бы полностью изменить игру.

    «Лидс» стал более напорист. Так, Даллас получил желтую карточку за чрезмерно агрессивный захват Марка Олбрайтона, а тренерский штаб подгонял своих подопечных, чтобы те побыстрее вбрасывали мяч из аутов и, таким образом, поддерживали напряжение в игре.

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    Но «Лидсу» не удавалось справиться с рывками Варди. А когда на замену вышел Мэддисон, он оказал большое влияние на игру в центре поля, восстановив контроль для «Лестера» и создавая возможности своими пасами.

    В итоге «Лидс» — на 12-м месте в АПЛ, но всего в 3 очках от топ-четверки. Впереди команду Бьелсы ждут матчи с «Кристал Пэлас», «Арсеналом» и «Эвертоном», которые дадут более четкое представление о том, куда их заведет этот сезон.

    Что говорили тренеры

    Марсело Бьелса после матча сказал BBC: «В первые 30 минут мы плохо оборонялись, а после этого не создали достаточно опасных моментов. Это одна из главных ответственностей тренера. Наши игроки разочарованы».

    «Мои игроки были великолепны. Нам нужно было действовать дисциплинированно тактически и действовать, когда мы были с мячом. Если мы продержимся на втором месте в таблице до марта-апреля, это, конечно, будет хорошо. Но впереди еще очень долгий путь», — отметил Брендан Роджерс.

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    • Цифры матча

    «Лестер» повторил свой лучший старт в сезоне по итогам семи туров. Ранее им удавалось набрать 15 очков в семи турах в начале сезона 2000-2001.

    Игроки «Лестера»
    twitter.com/LCFC

    «Лестер» впервые в истории клуба выиграл во всех четырех выездных матчах на старте сезона. Они проводят свой 116-й сезон в английских лигах.

    «Лидс» впервые проиграл в двух подряд домашних матчах под руководством Марсело Бьелсы. В предыдущий раз подобное происходило в 2018 году под руководством Пола Хеккингботтома.

    Джейми Варди принял непосредственное участие в 13 голах в 12 последних матчах в АПЛ (11 голов и 2 ассиста). Его ассист на Харви Барнса позволил ему стать всего вторым игроком в истории «Лестера», на счету которого 30 результативных передач в чемпионате Англии, после Стива Гуппи (34).

    Варди стал седьмым игроком в истории АПЛ, который забил девять или более голов подряд на выезде в чемпионате, и первым после Гарри Кейна (13 голов подряд на выезде в сентябре 2017 года).

    Стюарт Даллас стал первым игроком из Северной Ирландии, забившим за «Лидс» в высшем дивизионе со времен Найджела Уортингтона (в декабре 1994 года против «Вест Хэма»). 0

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