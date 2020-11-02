Трансферный дайджест. 27 октября — 2 ноября

Антуан Гризманн

«Барселона», нападающий, 29 лет

Французский «Лион» заинтересован в услугах нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна, утверждает Okdiario.

По информации издания, «сине-гранатовые» готовы расстаться с 29-летним футболистом, поскольку наставник каталонцев Рональд Куман разочарован его игрой.

Если Гризманн согласится уйти в аренду во французский клуб зимой, то из «Лиона» в «Барселону» бесплатно перейдет форвард Мемфис Депай, которого каталонский клуб пытался подписать в летнее трансферное окно.

Впрочем, нам кажется, что эта информация преувеличена, да и Куман в своих интервью регулярно говорит о том, что со временем Гризманн вновь начнет забивать.

Рональд Куман Главный тренер «Барселоны» Для любого игрока при невезении есть лишь одно решение — продолжать работать. Голы придут, у меня в этом нет никаких сомнений.

На минувших выходных Гризманн действительно отличился, пусть его гол и не помог «Барселоне» обыграть «Алавес». Нам кажется, что француз продолжит развиваться в каталонском клубе.

Наш прогноз: «Барселона».

Дониэл Маллен

ПСВ, нападающий, 21 год

Дониэл Маллен globallookpress.com

Если вариант с подписанием Мемфиса Депая не осуществится, «Барселона» переключит внимание на нападающего ПСВ Дониэла Маллена, пишет Mundo Deportivo.

И данный игрок, как нам кажется, больше подходит Рональду Куману, который умеет раскрывать футбольные таланты.

Да, Депаю всего 26 лет, но Маллен значительно моложе и имеет неплохие перспективы, судя по отзывам экспертов.

В нынешнем сезоне нападающий из Нидерландов забил 3 гола в 6 матчах Эредивизи.

Если Куману удастся убедить руководство, то Маллен может перейти в «Барселону» и стать одним из элементов обновленной команды.

Наш прогноз: «Барселона».

Эрик Гарсия

«Манчестер Сити», защитник, 19 лет

Эрик Гарсия globallookpress.com

«Барселона» уже пыталась приобрести у «Манчестер Сити» молодого защитника Эрика Гарсию, но не смогла согласовать условия трансфера.

Зимой, как пишет ESPN, каталонцы вновь попробуют переманить 19-летнего игрока. Они убеждены, что, поскольку его контракт истекает в 2021 году, «горожане» согласятся снизить цену.

Изначально, «Сити» просил за испанца 20 миллионов евро — довольно высокий ценник для нераскрывшегося центрального защитника.

Действительно ли англичане пойдут на уступки? Мы в этом сомневаемся. «Манчестер Сити» не станет разбрасываться талантами за смешные деньги, тем более в столь кризисный период.

Кроме того, нужно понимать, что кандидатура Гарсии пока не согласована с новым президентом «Барселоны».

Наш прогноз: «Манчестер Сити».

Денис Закария

«Боруссия» Менхенгладбах, полузащитник, 23 года

Денис Закария globallookpress.com

В то же время появилась информация, что «Манчестер Сити» хочет купить у менхенгладбахской «Боруссии» полузащитника Дениса Закарию.

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, «горожане» предложат за 23-летнего футболиста 40 миллионов евро.

Проблемой может стать тот факт, что в очередь за Закарией выстроился целый ряд претендентов, среди которых «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Интер» и «Бавария».

Честно говоря, нам кажется, что интерес к швейцарцу больше подогревают его же агенты. Закария не обладает выдающейся техникой, поэтому его сложно представить в команде Пепа Гвардиолы.

В той же «Баварии» ему было бы проще освоиться, также можно попробовать силы в «Арсенале», но в игру «Манчестер Сити» он вряд ли впишется.

Наш прогноз: «Бавария».

Хакан Чалханоглу

«Милан», полузащитник, 26 лет

Хакан Чалханоглу globallookpress.com

Полузащитником «Милана» Хаканом Чалханоглу интересуется «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, «красные дьяволы» готовы предложить турецкому футболисту более выгодные условия, чем «россонери».

У 26-летнего игрока летом истекает контракт. В ноябре он должен встретится с представителями «Милана», чтобы продолжить переговоры по новому соглашению.

И вновь подобная информация наводит нас на мысли о том, что агенты хавбека пытаются выбить у «Милана» более выгодные условия, распространяя слухи о том, что их клиент является столь желанным объектом на трансферном рынке.

Да, Чалханоглу хороший игрок, в этом сезоне он забил 4 гола и сделал столько же результативных передач, но «Юнайтед» на этой позиции есть Бруну Фернандеш.

Наш прогноз: «Милан».

Жоффре Кондогбья

«Валенсия», полузащитник, 27 лет

Жоффре Кондогбья globallookpress.com

Куда более правдивой кажется информация о том, что полузащитник «Валенсии» Жоффре Кондогбья перейдет в «Атлетико».

27-летний француз уже прошел медосмотр для трансфера в мадридский клуб, сообщает журналист Sky Sport Italia Маттео Моретто.

Отмечается, что «Атлетико» заплатит за Кондогбья 11 миллионов евро. Еще 2 миллиона «Валенсия» получит бонусами в случае успехов хавбека в составе «индейцев», а также 10 процентов — от суммы возможной перепродажи игрока.

«Атлетико» сможет заявить Кондогбья уже в ближайшее время, вне трансферного окна, поскольку месяц назад полузащитник Томас Парти перешел в «Арсенал», юридически расторгнув контракт с мадрдицами в одностороннем порядке.

Наш прогноз: «Атлетико».

Аркадиуш Милик

«Наполи», нападающий, 26 лет

Аркадиуш Милик globallookpress.com

Ни для кого не станет открытием тот факт, что зимой Аркадиуш Милик может покинуть состав «Наполи».

На прошлой неделе агенты поляка встретились с представителями клуба, чтобы обсудить формулу расставания, пишет Football Italia.

Срок контракта форварда с клубом истекает в июне 2021 года, он отказался подписывать новое соглашение, поэтому был выставлен на трансфер летом.

Главными претендентами на Милика считаются «Тоттенхэм» и «Атлетико», но если у «шпор» достаточно игроков на этой позиции, то «матрасники» действительно могут подписать форварда для замены нестабильного Диего Косты.

Наш прогноз: «Атлетико».

Хвича Кварацхелия

«Рубин», полузащитник, 19 лет

Хвича Кварацхалия globallookpress.com

Не успел «Рубин» отказать «Галатасараю» в трансфере Хвичи Кварацхелии, как претендентом на 19-летнего игрока стала дортмундская «Боруссия», информирует «Чемпионат».

По данным издания, в данном случае речь идет о детальном изучении возможности купить игрока.

Впрочем, ситуация пока развивается не настолько быстро, чтобы говорить о том, что грузин уже зимой сменит клубную прописку.

Допускаем, что Хвича в скором времени уедет в Европу, но нынешний сезон он, вероятно, доиграет в «Рубине».

Наш прогноз: «Рубин». 0