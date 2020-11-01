Справились без Дзюбы. «Зенит» прервал неудачную серию перед матчем с «Лацио»

Питерский «Зенит» одержал победу над «Химками» (2:0) в выездном матче 13-го тура РПЛ. Голы в составе гостей забили полузащитники Андрей Мостовой и Александр Ерохин. В компенсированное время у хозяев забил нападающий Владимир Дядюн, но мяч не был засчитан из-за офсайда после просмотра видеоповтора.

«Зенит» без зрителей и Дзюбы

Автор Sport24 Владимир Колос рассказывает о проблемах с составом, с которыми столкнулся тренер «Зенита» перед матчем в Химках.

«Несмотря на не самый удачный отрезок — три поражения в трех матчах — у "Зенита" появился шанс вернуться на первую строчку. "Спартак" накануне проиграл "Ростову". И в случае победы в Химках сине-бело-голубые как минимум на три часа, а как максимум — до следующего тура снова стали бы первыми.

Но было несколько трудностей. Во-первых, впервые в сезоне "Зенит" сыграл без зрителей — в Подмосковье массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса снова запрещены. Но без поддержки петербуржцы не остались. Болельщики сине-бело-голубых заняли три балкона на верхних этажах ближайшей высотки и поддерживали своих кумиров.

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Вторая трудность — состав. Азмун и Малком до сих пор лечатся. Дзюба и Дриусси остались в Петербурге. А Барриос остался в запасе. Видимо, тренерский штаб "Зенита" решил поберечь лидеров перед важным матчем против "Лацио" в Лиге чемпионов».

«Химки» могли открывать счет

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает активность хозяев в начале матча и опасный момент у ворот «Зенита».

«Даже без номинальных форвардов "Зенит" сыграл 4-4-2: в линии атаки располагались Андрей Мостовой и Александр Ерохин, чей рост и умение открываться в штрафной позволяли чемпиону не отказывать от привычных кроссов.

Любопытно, что Дуглас Сантос в этот раз исполнял опорника (Вильмар Барриос тоже получил паузу — был в запасе), а левый фланг обороны закрывал Юрий Жирков.

Петербуржцы неплохо двигались, не чувствовалось, что у кого-то "гири на ногах", но лучший момент при счёте 0:0 имели "Химки".

Самый опасный в составе химчан Резиуан Мирзов убежал от Деяна Ловрена, прокинул мяч мимо Михаила Кержакова и должен был забивать, однако слабо пробил. Ярослав Ракицкий выбил летевший в ворота мяч».

Без Дзюбы выходит лучше

Автор Rusfootball.info Иван Долинин изучает, как «Зенит» справлялся в атаке баз капитана, и приходит к выводу — успешно.

«Наступления "питерцев" были креативнее и разнообразнее, чем с Дзюбой и компанией в последних матчах. И это при том, что в роли форвардов выступали номинальные полузащитники Сутормин, Кузяев и Мостовой. Награда за старания пришла к "Зениту" достаточно быстро — на 18-й минуте.

Гол получился по-настоящему командным. Караваев придержал мяч на правом фланге. Сутормин в это время освободил зону в штрафной для рывка Оздоева. Магомед ворвался на свободное пространство, принял, обработал и отдал шикарную передачу на дальнюю штангу, которую уверенно замкнул Мостовой.

Примечательно, что за Оздоевым в этом эпизоде бежал Конате — центральный нападающий. Глушаков был практически в углу поля — туда его увел Кузяев. Трошечкина увел к боковой линии Сутормин. Мирзов и Кухарчук, по факту, охраняли пустоту и смотрели футбол на удалении от места происходящих событий.

Таким образом, получилось так, что Конате оказался в роли преследователя Оздоева. К защитникам подмосковного клуба вопросы, конечно, тоже есть. Особенно к Логашову, который просто-напросто упустил из виду Мостового и оказался не готов помешать ему забить».

Матюнин забыл удалить Жиркова?

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак отмечает, что очередной матч чемпионата России не обошелся без судейской ошибки и небольшого скандала.

«После перерыва питерцы тоже отказались от борьбы за инициативу, пытаясь убегать в контратаки. Так же безуспешно, как и ранее. Кроме того, случился потенциально скандальный эпизод.

Еще в первом тайме арбитр Алексей Матюнин (его работой, судя по репликам футболистов, оказались недовольны все участники) вынес предупреждение Сутормину в эпизоде, в котором принимали участие Илья Кухарчук и Юрий Жирков. Однако дело в том, что именно Жирков наступил на ногу оппоненту, а тот уже завалился на Сутормина. Велика вероятность, что судья просто перепутал игроков при вынесении предупреждения.

Этот момент имел бы не столь большое значение, если бы во втором тайме Матюнин... не показал желтую Жиркову. Получается, ветеран избежал удаления из-за технической ошибки судьи. А это может быть поводом для переигровки. Именно так, как все помнят, произошло в 2001 году с "Локомотивом" в Тироле. Будем следить за развитием событий, реакцией химчан и объяснением Матюнина и РФС».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Мы допустили одну грубую ошибку, но в остальном не давали «Химкам» много создавать у наших ворот. Во втором тайме у нас было много контратак и атак, но не принимали правильные решения в завершении. Счет 1:0 сохранял нервозность. Но в целом получилась боевая и интересная игра, мы одержали заслуженную победу.

Нет Дзюбы — забивает Ерохин

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев считает, что питерцы победили в «Химках» на классе, а хозяевам не хватило запала на второй тайм.

«Серьезного преимущества у "Зенита" в первом тайме не было. Хозяева создали достаточно моментов, чтобы сравнять счет еще до перерыва. Ближе всех к голу был Конате, не попавший в створ с близкого расстояния.

Во втором тайме "Химки" продолжили атаковать. Однако забить не удалось, и запал угас. Чем "Зенит" и воспользовался: Юрий Жирков здорово подал с фланга, и Александр Ерохин буквально внес мяч в сетку и продлил личную результативную серию в чемпионате до четырех встреч.

"Зенит" прервал серию из трех поражений и сделал все, чтобы критические разговоры поутихли. И сейчас это особенно важно, ведь в среду в Питере пройдет важнейший матч Лиги чемпионов против Лацио».

Игорь Черевченко Главный тренер подмосковных «Химок» Были хорошие моменты, что у нас, что у «Зенита». Они забили свои голы — мы не забили. Хорошо провели концовку первого тайма — 20 минут перед перерывом, и 25 минут в начале второго тайма. Будем с ребятами разговаривать, будем анализировать игру. По горячим следам нет смысла об этом говорить. Не могу назвать результат матча закономерным. «Зенит» просто использовал свои моменты.

Ротация перед «Лацио» сработала

Автор «Спорта день за днем» Вячеслав Дымов разбирает игру питерского клуба в атаке и сравнивает ее с выступлением в Лиге чемпионов.

«Сергей Семак объяснил замену Артема Дзюбы в Дортмунде тактическими соображениями. По словам главного тренера "Зенита", капитан в матче против "Боруссии" проигрывал много единоборств, а выход Андрея Мостового открывал возможности для скоростных и вариативных контратак.

Если в Дортмунде план провалился, то на "Химках" чемпион хотя бы смог отработать этот тактический вариант. Мостовой открыл счет, а во втором тайме "Химки" добил традиционно свежий Александр Ерохин.

Из игры "Зенита" никуда не пропали фланговые подачи (16 за игру), но Мостовой открыл счет в матче, завершив именно ту комбинацию, которой так не хватает сине-бело-голубым в Лиге чемпионов. Мяч Мостовому доставили Караваев и Ерохин, параллельно игроков "Химок" запутали своими перемещениями Кузяев и Сутормин.

Мостовой в итоге ограничился всего одним ударом по воротам. Чаще же всех на ударную позицию выходил Далер Кузяев, пробивший по воротам "Химок" трижды».

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