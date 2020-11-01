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    Справились без Дзюбы. «Зенит» прервал неудачную серию перед матчем с «Лацио»

    Реакция спортивных СМИ на победу «Зенита» над «Химками»

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    «Химки» — «Зенит»
    «Химки» — «Зенит»
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    Питерский «Зенит» одержал победу над «Химками» (2:0) в выездном матче 13-го тура РПЛ. Голы в составе гостей забили полузащитники Андрей Мостовой и Александр Ерохин. В компенсированное время у хозяев забил нападающий Владимир Дядюн, но мяч не был засчитан из-за офсайда после просмотра видеоповтора.

    «Зенит» без зрителей и Дзюбы

    Автор Sport24 Владимир Колос рассказывает о проблемах с составом, с которыми столкнулся тренер «Зенита» перед матчем в Химках.

    «Несмотря на не самый удачный отрезок — три поражения в трех матчах — у "Зенита" появился шанс вернуться на первую строчку. "Спартак" накануне проиграл "Ростову". И в случае победы в Химках сине-бело-голубые как минимум на три часа, а как максимум — до следующего тура снова стали бы первыми.

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    • Но было несколько трудностей. Во-первых, впервые в сезоне "Зенит" сыграл без зрителей — в Подмосковье массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса снова запрещены. Но без поддержки петербуржцы не остались. Болельщики сине-бело-голубых заняли три балкона на верхних этажах ближайшей высотки и поддерживали своих кумиров.

    Календарь и таблица РПЛ

    Вторая трудность — состав. Азмун и Малком до сих пор лечатся. Дзюба и Дриусси остались в Петербурге. А Барриос остался в запасе. Видимо, тренерский штаб "Зенита" решил поберечь лидеров перед важным матчем против "Лацио" в Лиге чемпионов».

    «Химки» могли открывать счет

    Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает активность хозяев в начале матча и опасный момент у ворот «Зенита».

    «Даже без номинальных форвардов "Зенит" сыграл 4-4-2: в линии атаки располагались Андрей Мостовой и Александр Ерохин, чей рост и умение открываться в штрафной позволяли чемпиону не отказывать от привычных кроссов.

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    • Любопытно, что Дуглас Сантос в этот раз исполнял опорника (Вильмар Барриос тоже получил паузу — был в запасе), а левый фланг обороны закрывал Юрий Жирков.

    Петербуржцы неплохо двигались, не чувствовалось, что у кого-то "гири на ногах", но лучший момент при счёте 0:0 имели "Химки".

    «Химки» — «Зенит»

    Самый опасный в составе химчан Резиуан Мирзов убежал от Деяна Ловрена, прокинул мяч мимо Михаила Кержакова и должен был забивать, однако слабо пробил. Ярослав Ракицкий выбил летевший в ворота мяч».

    Без Дзюбы выходит лучше

    Автор Rusfootball.info Иван Долинин изучает, как «Зенит» справлялся в атаке баз капитана, и приходит к выводу — успешно.

    «Наступления "питерцев" были креативнее и разнообразнее, чем с Дзюбой и компанией в последних матчах. И это при том, что в роли форвардов выступали номинальные полузащитники Сутормин, Кузяев и Мостовой. Награда за старания пришла к "Зениту" достаточно быстро — на 18-й минуте.

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    Гол получился по-настоящему командным. Караваев придержал мяч на правом фланге. Сутормин в это время освободил зону в штрафной для рывка Оздоева. Магомед ворвался на свободное пространство, принял, обработал и отдал шикарную передачу на дальнюю штангу, которую уверенно замкнул Мостовой.

    «Химки» — «Зенит»

    Примечательно, что за Оздоевым в этом эпизоде бежал Конате — центральный нападающий. Глушаков был практически в углу поля — туда его увел Кузяев. Трошечкина увел к боковой линии Сутормин. Мирзов и Кухарчук, по факту, охраняли пустоту и смотрели футбол на удалении от места происходящих событий.

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    • Таким образом, получилось так, что Конате оказался в роли преследователя Оздоева. К защитникам подмосковного клуба вопросы, конечно, тоже есть. Особенно к Логашову, который просто-напросто упустил из виду Мостового и оказался не готов помешать ему забить».

    Матюнин забыл удалить Жиркова?

    Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак отмечает, что очередной матч чемпионата России не обошелся без судейской ошибки и небольшого скандала.

    «После перерыва питерцы тоже отказались от борьбы за инициативу, пытаясь убегать в контратаки. Так же безуспешно, как и ранее. Кроме того, случился потенциально скандальный эпизод.

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    • Еще в первом тайме арбитр Алексей Матюнин (его работой, судя по репликам футболистов, оказались недовольны все участники) вынес предупреждение Сутормину в эпизоде, в котором принимали участие Илья Кухарчук и Юрий Жирков. Однако дело в том, что именно Жирков наступил на ногу оппоненту, а тот уже завалился на Сутормина. Велика вероятность, что судья просто перепутал игроков при вынесении предупреждения.

    «Химки» — «Зенит»

    Этот момент имел бы не столь большое значение, если бы во втором тайме Матюнин... не показал желтую Жиркову. Получается, ветеран избежал удаления из-за технической ошибки судьи. А это может быть поводом для переигровки. Именно так, как все помнят, произошло в 2001 году с "Локомотивом" в Тироле. Будем следить за развитием событий, реакцией химчан и объяснением Матюнина и РФС».

  • Сергей Семак
  • Главный тренер «Зенита»
  • Мы допустили одну грубую ошибку, но в остальном не давали «Химкам» много создавать у наших ворот. Во втором тайме у нас было много контратак и атак, но не принимали правильные решения в завершении. Счет 1:0 сохранял нервозность. Но в целом получилась боевая и интересная игра, мы одержали заслуженную победу.

    • Нет Дзюбы — забивает Ерохин

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев считает, что питерцы победили в «Химках» на классе, а хозяевам не хватило запала на второй тайм.

    «Серьезного преимущества у "Зенита" в первом тайме не было. Хозяева создали достаточно моментов, чтобы сравнять счет еще до перерыва. Ближе всех к голу был Конате, не попавший в створ с близкого расстояния.

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    • Во втором тайме "Химки" продолжили атаковать. Однако забить не удалось, и запал угас. Чем "Зенит" и воспользовался: Юрий Жирков здорово подал с фланга, и Александр Ерохин буквально внес мяч в сетку и продлил личную результативную серию в чемпионате до четырех встреч.

    «Химки» — «Зенит»

    "Зенит" прервал серию из трех поражений и сделал все, чтобы критические разговоры поутихли. И сейчас это особенно важно, ведь в среду в Питере пройдет важнейший матч Лиги чемпионов против Лацио».

  • Игорь Черевченко
  • Главный тренер подмосковных «Химок»
  • Были хорошие моменты, что у нас, что у «Зенита». Они забили свои голы — мы не забили. Хорошо провели концовку первого тайма — 20 минут перед перерывом, и 25 минут в начале второго тайма. Будем с ребятами разговаривать, будем анализировать игру. По горячим следам нет смысла об этом говорить. Не могу назвать результат матча закономерным. «Зенит» просто использовал свои моменты.

    • Ротация перед «Лацио» сработала

    Автор «Спорта день за днем» Вячеслав Дымов разбирает игру питерского клуба в атаке и сравнивает ее с выступлением в Лиге чемпионов.

    «Сергей Семак объяснил замену Артема Дзюбы в Дортмунде тактическими соображениями. По словам главного тренера "Зенита", капитан в матче против "Боруссии" проигрывал много единоборств, а выход Андрея Мостового открывал возможности для скоростных и вариативных контратак.

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    • Если в Дортмунде план провалился, то на "Химках" чемпион хотя бы смог отработать этот тактический вариант. Мостовой открыл счет, а во втором тайме "Химки" добил традиционно свежий Александр Ерохин.

    «Химки» — «Зенит»

    Из игры "Зенита" никуда не пропали фланговые подачи (16 за игру), но Мостовой открыл счет в матче, завершив именно ту комбинацию, которой так не хватает сине-бело-голубым в Лиге чемпионов. Мяч Мостовому доставили Караваев и Ерохин, параллельно игроков "Химок" запутали своими перемещениями Кузяев и Сутормин.

    Мостовой в итоге ограничился всего одним ударом по воротам. Чаще же всех на ударную позицию выходил Далер Кузяев, пробивший по воротам "Химок" трижды».

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