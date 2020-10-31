РПЛ. «Рубин» выиграл у «Арсенала», «Спартак» принимает «Ростов»

«Рубин» — «Арсенал» 3:1
«Рубин» в домашнем матче 13-го тура российской Премьер-лиги обыграл «Урал» со счетом 3:1.
Казанская команда вышла вперед на 20-й минуте, когда Дарко Йевтич с углового вырезал подачу в центр штрафной, а Карл Старфельт точно пробил головой с отскоком от газона.
Спустя две минуты подопечные Леонида Слуцкого удвоили свое преимущество. Солтмурад Бакаев сделал передачу вперед на Джордже Деспотовича, тот ворвался в штрафную, накрутил соперника и нанес роскошный обводящий удар в дальнюю девятку.
На 53-й минуте отличился уже сам Бакаев, когда точно пробил в нижний угол с пределов штрафной площади.
Гости забили единственный гол на 83-й минуте. Эванс Кангва прошел по левому флангу и прострелил в штрафную, Кирилл Панченко принял мяч и вторым касанием пробил в дальний нижний угол.
В турнирной таблице РПЛ «Рубин» занимает пятое место (21 очко), «Урал» идет 12-м (12 очков).
«Ахмат» — «Краснодар»
31 октября, 16:30 мск
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31 октября, 16:30 мск
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1 ноября, 16:30 мск