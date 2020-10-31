РПЛ. «Рубин» выиграл у «Арсенала», «Спартак» принимает «Ростов»

31 октября и 1 ноября в российской Премьер-лиге пройдут матчи 13-го тура.

«Рубин» — «Арсенал» 3:1

«Рубин» в домашнем матче 13-го тура российской Премьер-лиги обыграл «Урал» со счетом 3:1.

Казанская команда вышла вперед на 20-й минуте, когда Дарко Йевтич с углового вырезал подачу в центр штрафной, а Карл Старфельт точно пробил головой с отскоком от газона.

Спустя две минуты подопечные Леонида Слуцкого удвоили свое преимущество. Солтмурад Бакаев сделал передачу вперед на Джордже Деспотовича, тот ворвался в штрафную, накрутил соперника и нанес роскошный обводящий удар в дальнюю девятку.

На 53-й минуте отличился уже сам Бакаев, когда точно пробил в нижний угол с пределов штрафной площади.

Гости забили единственный гол на 83-й минуте. Эванс Кангва прошел по левому флангу и прострелил в штрафную, Кирилл Панченко принял мяч и вторым касанием пробил в дальний нижний угол.

Футбол. Россия. Премьер-лига Рубин — Арсенал Тула 3:1 Голы: 1:0 Карл Старфельт (20'), 2:0 Джордже Деспотович (22'), 3:0 Солтмурад Бакаев (53'), 3:1 Кирилл Панченко (83') Рубин: Юрий Дюпин, Карл Старфельт, Силвие Бегич, Филип Уремович (Александр Зуев, 72'), Илья Самошников, In-Beom Hwang, Дарко Йевтич (Дмитрий Тарасов, 85'), Хвича Кварацхелия (Кирилл Косарев, 85'), Оливер Абильгор, Солтмурад Бакаев (Георгий Зотов, 80'), Джордже Деспотович (Денис Макаров, 71') Арсенал Тула: Егор Шамов, Роберт Бауэр, Максим Беляев, Гиа Григалава, Николай Рассказов (Artem Sokol, 80'), Александр Ломовицкий, Эванс Кангва, Кирилл Панченко (Даниил Хлусевич, 84'), Горан Чаушич, Kadri Mohammed (Кингз Кангва, 69'), Лука Джорджевич (Роман Минаев, 85') Предупреждения: Эванс Кангва (55'), Илья Самошников (63'), Максим Беляев (86'), Кирилл Косарев (90')

В турнирной таблице РПЛ «Рубин» занимает пятое место (21 очко), «Урал» идет 12-м (12 очков).

«Ахмат» — «Краснодар»

31 октября, 16:30 мск

«Спартак» — «Ростов»

31 октября, 16:30 мск

«Сочи» — «Локомотив»

31 октября, 19:00 мск

«Уфа» — «Урал»

1 ноября, 12:00 мск

«Химки» — «Зенит»

1 ноября, 14:00 мск

«Ротор» — ЦСКА

1 ноября, 16:30 мск

«Тамбов» — «Динамо»

1 ноября, 19:00 мск