Без Тедеско нет огня. Карпин вновь огорчил Федуна

Московский «Спартак» в родных стенах уступил «Ростову» (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России. Победный мяч в составе команды Валерия Карпина забил полузащитник Павел Мамаев, отличившийся в середине первого тайма. Заканчивали матч ростовчане в меньшинстве, так как за две желтые карточки был удален с поля защитник Деннис Хаджикадунич.

Без Тедеско, но с Еременко

Редакция Sport24 рассказывает о ситуации с отмененной дискваилфикацией Романа Еременко, который сумел принять участие в матче со «Спартаком».

«Неприятности начались еще до начала встречи — экспертно-судейская комиссия РФС отменила красную карточку Романа Еременко, полученную хавбеком с "Химками". Таким образом изначально дисквалифицированный полузащитник смог выйти против "Спартака" в стартовом составе.

Занятно, что удалил Еременко арбитр Василий Казарцев, утопивший "Спартак" в матче первого тура против "Сочи". Если бы рефери вынес игроку второе предупреждение за фол на Кухарчуке, обжаловать удаление у "Ростова" точно бы не получилось. Но Казарцев решил показать прямую красную — и снова, пусть и заочно, насолил "Спартаку".

Календарь и таблица РПЛ

Наверняка возмущенный этим обстоятельством Тедеско принять участие в матче не мог из-за перебора желтых карточек. Пропускал игру по причине дисквалификации и защитник Маслов (вместо него вышел Кутепов). В остальном "Спартак" был в сильнейшем составе, но при этом провел максимально серый тайм: в социальных сетях болельщики вспоминали уже не про чемпионский сезон, а про времена Олега Кононова».

«Ростов» задавил «Спартак» прессингом

Автор «Спорта День за днем» Тимур Валеев разбирает тактику «Ростова» в первом тайме.

«Первый же матч в роли единоличного лидера РПЛ "Спартак" с треском провалил. Но тут мало вины самих красно-белых. "Ростов" здорово подготовился к сопернику и практически полностью нейтрализовал билд-ап.

Буквально на первых минутах "Ростов" шокировал соперника. Это был тотальный прессинг, который в цифрах отобразить достаточно сложно. При 16 попытках отбора на чужой половине поля всего 3 раза удалось отнять мяч. Но так сразу и не скажешь, сколько раз "Ростов" заставил вратаря и защитников "Спартака" выбивать вперед.

При розыгрыше от ворот команда Валерия Карпина разбирала игроков "Спартака" персонально. Если Александр Максименко начинал игру низом, то сразу включалось давление. Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон не так хороши в игре верхом, а вот Деннис Хаджикадунич и особенно Максим Осипенко — в числе лучших в РПЛ по единоборствам вверху.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Против Зелимхана Бакаева, который тоже многое может при игре с мячом, персонально действовал Даниил Глебов. В итоге "десятка" "Спартака" была полностью выключена».

Оборона «Спартака» привезла гол

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов рассказывает, как был забит единственный гол в матче, отмечая проблемы обороны красно-белых.

«А "Ростов" закреплялся на половине поля "Спартака", неплохо контролировал мяч. Наконец, на 26-й минуте забил. Гол — следствие цепочки ошибок красно-белых в обороне. Виктор Мозес не закрыл кросс Николая Пояркова, Айртон неправильно прочитал эпизод и бросил Ерёменко на подборе, а Самуэль Жиго не заблокировал удар Павла Мамаева.

До конца первого тайма "Спартак" так и не смог чем-либо поставить в тупик оборону "Ростова". Разве что молодой Поярков испытывал небольшие проблемы с Мозесом на мяче, но коллективными усилиями южане справлялись с этим.

Хотя ещё при счёте 0:0 кросс нигерийца едва не привёл к голу Эсекьеля Понсе. По ударам было практически равенство — 7:6 (в створ — 1:1). Джордан Ларссон с Зелимханом Бакаевым сделали на двоих лишь 37 касаний мяча, совсем не угрожали воротам соперника».

Андреас Хинкель Тренер московского «Спартака» Да, не хватало конкретики в атаке. Конечно, расстроены этим результатом, этим поражением. Даже не столько счетом, сколько тем, как мы играли. Когда только вышли на поле, было ощущение, что ребята недонастроились. Не было стопроцентной готовности к матчу. Теряли мячи, допускали простые ошибки. Мы заслужили это поражение. К последним 15 минутам как раз нет претензий. Больше беспокоит первый тайм. Начало второго тайма чуть получше выглядели. Но все еще далеко от идеала. Сегодня просто был не наш день

Как Кокорин встретился с Мамаевым

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев отмечает, что и после перерыва «Спартаку» не удалось переломить ход матча.

«У "Спартака" практически ничего не получалось в атаке, а гости порой надолго запирали красно-белых на их половине поля. Поэтому гол дончан выглядел логичным. Конечно, не обошлось без участия Еременко: именно после его удара-прострела Павел Мамаев переправил мяч в сетку.

Празднуя гол, 10-й номер гостей показал спартаковской трибуне характерную распальцовку. Друг Мамаева, Александр Кокорин, в это время разминался у углового флага. Время Кокорина пришло в середине второго тайма. "Спартак" пытался отыграться, проводя настойчивые, но лишенные остроты атаки.

За весь тайм создан только один по-настоящему опасный момент: Ларссон получил мяч в штрафной, но пробил неточно. Не помогло красно-белым и то, что за 15 минут до конца "Ростов" остался в меньшинстве — красную карточку после единоборства с Александром Соболевым получил Деннис Хаджикадунич».

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» Понятно, что нам было тяжело, но будет и еще труднее дальше. Для меня могут быть все особенными соперниками. Главное, чтобы футболисты должным образом отнеслись к этому, им выходить на поле. Наши дебютанты? Достойно выглядели, уровень поддержали. Понятно, что ничего сверхъестественного не показали, тот же Альмквист находится у нас всего неделю. Момент с удалением я не смотрел. По поводу судей уже столько было сказано, так что нет смысла что-то сейчас еще озвучивать. Ничего нового вы не услышите. Все те фразы, которые были до этого матча, можно сказать и сейчас.

Соболев лучше Кокорина

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак хвалит нападающего «Спартака», который выделялся на фоне напарников по линии атаки.

«Имея сразу двоих высоких нападающих, "Спартак" почему-то не стал переходить на навал. Хотя последние 15 минут хозяева провели в большинстве после сомнительного удаления Денниса Хаджикадунича. Защитник "Ростова" получил вторую желтую карточку после неочевидного фола на Соболеве.

И все же отметим последнего — за 45 минут он принес больше пользы, чем любой из трех других форвардов красно-белых (Кокорин вообще растворился). В концовке "Спартак" перешел на игру в четыре защитника (Кутепова заменил Остон Урунов), но так и не заставил "Ростов" дрогнул. Красно-белые потерпели первое домашнее поражение в РПЛ-2020/21 и, скорее всего, потеряют по итогам тура лидерство. Ведь отстающий на два очка ЦСКА играет в гостях с "Ротором" и имеет большие шансы на победу.

Добавим, что Карпин второй раз подряд победил "Спартак" на "Открытие Арене". Год назад ростовчане праздновали успех со счетом 4:1. Казалось, команда Тедеско с тех пор заметно прибавила, а желто-синие потеряли почти всех лидеров. Но нет — результат оказался тем же. Три очка в копилке Ростова».

Павел Мамаев Полузащитник «Ростова» Готовились непосредственно к «Спартаку», даже ради этого изменили выдвижение в прессинг. Задача стояла не дать спокойно сопернику начать свою атаку. На второй тайм выходили с тем же настроем, но где-то чуть подустали, чуть «поднаелись», поэтому пошли невынужденные ошибки, поэтому москвичи «накрыли» нас на своей половине. Еременко? Мы как готовились к «Спартаку», так и продолжили. Задача Романа никак не изменилась по сравнению с другими матчами. Все мячи, которые красно-белые принимали, были в первой половине в единоборствах. Хотелось бы, чтобы наша победная серия продолжилась, и все футболисты в нашей команде были здоровы

«Спартак» побаивается неудобных соперников

Автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что «Спартак» не заслуживал победы в матче с «Ростовом».

«У "Спартака" наблюдаются проблемы молодой команды, которую достаточно сковать тактически — все, нет уверенности, куража, резкости и не получается найти свободные зоны у чужих ворот. Тут что "Уфа", что "Ростов" — все отберут очки. Дело и в тактике Тедеско, которую Карпин сегодня помножил на ноль "елочкой" "4-3-2-1" в первом тайме, и в отсутствии смекалки у футболистов "Спартака".

Если дома против соперника, у которого в старте полкоманды новичков, лидер РПЛ наносит два точных удара, то не удивительно, что гостям заслуженно улыбается удача. Карпин выбрал осторожность как метод, имея на это право. Его стратегия сработала, реализовали единственный за весь матч меткий выстрел по воротам.

"Ростов" радуется сам и порадовал преследователей "Спартака". Если ЦСКА обыграет "Ротор" на выезде — выйдут на чистое первое место. А если нет, то победа "Зенита" выведет Семака в лидеры по дополнительным показателям при равенстве пунктов с москвичами. Ждем интригующие повороты в таблице, чемпионская борьба будет увлекательной.

А Тедеско пора задуматься. "Спартак" позиционно против закрытых соперников слишком часто неубедительный. Да, без гола Мамаева могли оставить на табло 0:0, но поражение есть поражение, пусть и минимальное. С предсказуемым футболом сложно задержаться на вершине. Невозможно не согласиться с Хинкелем — "Спартак" не заслужил победу».

0