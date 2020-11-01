Подарок «Реалу». «Барса» оступилась в Витории, но вера в Кумана сохраняется

«Барселона» в выездном матче восьмого тура испанской Примеры сыграла вничью с «Алавесом» со счетом 1:1. На гол Луиса Риохи каталонцы ответили единственным точным ударом в исполнении Антуана Гризманна. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Два набранных очка в четырех матчах

Обозреватель Marca Луис Рохо попытался разобраться в причинах того, почему «Барселону» потеряла так много очков за минувший месяц.

«Каталонская "Барселона" набрала всего два очка в последних четырех матчах чемпионата Испании, то есть за последний месяц она лишилась целых десяти баллов, из-за чего оказалась на 12-м месте в турнирной таблице с отставанием в восемь баллов от "Реала".

"Сине-гранатовые" потеряли слишком много за то короткое время, что длится нынешний сезон. В этих четырех играх был очевидный фактор неудач — команда упустила бесчисленное количество моментов. Однако есть еще одна закономерность, которая повторяется и вызывает, возможно, даже большее беспокойство. Речь идет о том, что "Барселона" пропускала первой и не могла после этого оправиться. Так произошло в матчах с "Севильей", "Хетафе", "Реалом" и накануне в Витории.

В четырех матчах "Барселоне" не хватило сил и, прежде всего, успеха, чтобы взять три очка. То, что произошло вчера, усугубляется тем, что последние полчаса у команды Рональда Кумана было численное преимущество. Однако ей не хватало ясности идей для достижения конечной цели.

Рональд Куман Главный тренер «Барселоны» Конечно, меня беспокоит, что мы набрали только два очка из двенадцати. Думаю, игра в целом была удовлетворительной. Я бы больше волновался, если бы мы ничего не создавали. Но мы должны лучше действовать перед воротами. Последний пас, последний удар. Мы не можем упускать так много. Сейчас мы упускаем слишком много.

В течение этого времени каталонцы заперли соперника на чужой половине поля и выполнили множество угловых, но не смогли забить, не найдя решения, кем достойно заменить Ансу Фати и Жорди Альбу. Эти двоих сидели на скамейке запасных, поэтому не левом фланге команда лишилась атакующей мощи, ей приходилось играть через правую сторону. И, несмотря на большое количество поданных угловых, мяч так и не нашел голову Жерара Пике, Миралема Пьянича или Френки де Йонга», — констатирует Рохо.

Лучший подарок «Реалу»

Колумнист AS Альфредо Реланьо подчеркнул, что ничья «Барселоны» в Витории стала отличным подарком «Реалу».

«Самым большим счастьем "Реала" в нынешнем туре стала ничья "Барселоны" в Витории, где она сыграла в гетрах "Бетиса", черных шортах и футболке цвета жевательной резинки — сложно представить, чтобы эта форма была мечтой моего детства.

В такой одежде "Барселона" играла более чем прилично, но в первом тайме упустила моменты и пропустила гол. Отыграться ей удалось лишь во втором тайме. Затем, когда одиннадцать каталонцев играли против десяти футболистов "Алавеса", хозяев спасал Пачеко.

Антуан Гризманн Форвард «Барселоны» Мы не реализуем много моментов, и я — в первую очередь. Мы должны работать, чтобы прогрессировать. Нас ждет длинный сезон, мы будем действовать более надежно. Я не реализую много моментов. Команде нужны мои голы, и я стараюсь стать лучше. Я хорошо себя чувствую, получаю удовольствие. Нам предстоит долгий путь, но с уверенностью, упорным трудом и смирением мы добьемся результата.

Куман, который зачем-то заменил Ансу Фати на Мартина Брейтуэйта, с интригующим и апатичным видом наблюдал за последней атакой своей команды. Странно, очень странно», — пишет Реланьо.

Не время для критики

Журналист Mundo Deportivo Санти Нолла не стал сильно критиковать «Барселону», игра которой ему понравилась.

«Во втором тайме "Барселона" сделала все, чтобы выиграть у "Алавеса", но в итоге довольствовалась ничьей. Ей не хватало точности, но она создала впечатляющее количество моментов, много в большинстве и довольно много в равных составах. Два набранных очка из 12 возможных разочаровывают, но это не должно вызывать беспокойства, потому что команда Кумана хорошо играет в футбол. Она просто слишком часто прощает соперников.

Последний матч оставил много открытых вопросов: почему первые таймы в исполнении "Барселоны" не похожи на вторые? Почему вчера не назначили пенальти за фол на де Йонге? И если нужен гол, то зачем менять Ансу?

Первый вопрос говорит о том, что в "Барсе" продолжается строительство. Куман чувствует себя хорошо, и его ставка хороша, потому что за его футболом интересно наблюдать. Второй вопрос не поддается расшифровке, его можно измерить только фактами: "Барса" пострадала от судейства или решений VAR, а "Реал" выиграл. Третий вопрос можно понять по появлению Деста, хотя трудно оправдать замену одного из лучших в матче Фати на человека, который ничем не запомнился.

Сейчас не время тревожить Месси. У аргентинца имеются шансы, но в финальных моментах ему не везет. Его время еще придет. Пока рано делать выводы, выходящие за рамки неудачной серии. Все адаптируются к новой реальности, и нынешняя "Барса" смотрится хорошо, но требует корректировок, поскольку находится в зачаточном состоянии столь необходимого процесса перемен», — убежден Нолла.

Куман делает ставку на молодежь

Журналист Sport.es Хосе Мария Касановас похвалил Рональда Кумана за смелость в работе с молодежью.

«Куман прибыл в "Барсу" в качестве аварийной заплатки, которая должна была заткнуть кровоточащие раны, открывшиеся после вылета из Лиги чемпионов. Клуб допустил ошибку, уволив Вальверде в середине прошлого сезона, поэтому он стал свидетелем фиаско Сетьена. После него каталонцам требовался престижный тренер, который помог бы вернуться на правильный путь. Выбор был сделан в пользу экс-бомбардира "Барсы", тренера с харизмой и лидерскими качествами в стиле Кройфа.

Прошло всего два месяца, и нидерландский наставник уже оставил свой след. "Барса" здорово сыграла против "Ювентуса", рулевой не имеет любимчиков, он явно повысил уровень спроса на тренировках, четко говорит на пресс-конференциях и завоевывает доверие болельщиков.

Куман — это больше, чем просто заплатка. Если ему удастся омолодить старую и состоятельную команду, он станет человеком будущего на "Камп Ноу". Его пульс остается стабильным при принятии решений, он проводит смену поколений и сумел сделать Месси своим союзником. Куман лучше, чем многие думали.

Куман пришел в "Барсу" зрелым после долгого двадцатилетнего путешествия, в течение которого он был тренером девяти команд и национальной сборной Нидерландов. Одно из его самых важных качеств заключается в том, что он всегда доверял молодым, которые имели шанс раскрыться.

Когда он был в "Аяксе" в 2001 году, то подписал контракт с малоизвестным 19-летним Ибрагимовичем из "Мальме". Через четыре года его продали в "Ювентус" за миллионы. Он также раскрыл двух подававших надежды игроков — Снейдера и ван дер Варта, которые ушли далеко. В "Валенсии" он отказался от ветеранов Альбельды и Ангуло, доверившись Банеге, 19-летнему новичку из "Бока Хуниорс", и сделал ставку на малоизвестного Хуана Мату.

В "Саутгемптоне" он вырастил Мане и ван Дейка, которые позже были проданы "Ливерпулю" за 125 миллионов. Наконец, в сборной Нидерландов, куда он пришел после того, как команда провалила отбор на ЧМ-2018, Куман обновил состав, сделав лидерами де Йонга и де Лигта.

Не стоит забывать, что Куман не получил усиления, о котором просил летом, когда хотел купить центрального нападающего и центрального защитника. Ему приходится работать с тем, что у него есть.

Его ставка в этом сезоне — омолодить команду, и в этом смысле Ансу Фати и Педри служат примерами. В совокупности они стоят 5 миллионов, а приносят гораздо больше пользы, чем другие футболисты. Лучшее дело, которое может сделать "Барса" в этом сезоне — это переоценить команду с помощью молодых игроков, которые вернут болельщикам надежду», — убежден Касановас. 0