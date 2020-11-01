Заболотный блистает, «Локомотив» страдает. «Железнодорожники» проиграли «Сочи»

В матче 13 тура российской Премьер-лиги «Локомотив» проиграл «Сочи» со счетом 1:2. Что по поводу поражения пишут обозреватели — в нашем обзоре.

На равных с «Баварией» и не на равных с «Сочи»

Среди недели «Локомотив», несмотря на поражение, провел хороший матч против «Баварии». Команда Николича сражалась за результат. Не исключено, что это отобрало у «железнодорожников» много сил. В любом случае, кадровых перестановок избежать не удалось. О них рассказали на «Спорт Экспресс».

«Обидно и то, что красно-зеленые впустую растратили силы. Играть на равных с лучшим клубом Европы — не просто энергозатратно. Футболисты стараются прыгнуть выше головы, что может привести к банальному эмоциональному опустошению. Особенно в этом случае, когда результата нет.

А еще хуже, что передохнуть в ковидном календаре невозможно. "Локо" едва сыграл с "Баварией" — и уже вот-вот матч с "Атлетико". А между ними еще и нужно было побороться с одним из главных открытий чемпионата — "Сочи". И ни сил, ни эмоций у "Локомотива" на южан не хватило.

У хозяев перед игрой тоже были трудности — Нобоа травмирован, Цаллагов дисквалифицирован, поэтому Владимир Федотов решил доверить опорную зону 20-летнему Пруцеву, которому помогал Юсупов. Но "Сочи" проще — больше времени на восстановление, больше времени на подготовку к соперникам по лиге, меньше давления.

"Локомотив", как и "Сочи" страдал от нехватки опорных полузащитников. Баринов давно в лазарете, Магкеев — со вторника, Крыховяк отбывал дисквалификацию за удаление в матче с "Ротором". Из профильных исполнителей остался один Куликов, который сам совсем недавно вошел в основную обойму красно-зеленых. Но он всегда играл с кем-то, а тут Николич решил оставить его одного.

Варианты были. Тренер "Локо" мог перевести в опорную зону Мурило, но в этом случае центр обороны осиротел бы — Чорлука тоже травмирован, а ставить в пару Лысцова и Райковича опасно. Поэтому тренерский штаб решился на мини-революцию — сыграл с двумя нападающими и ромбом в центре поля. Куликов в одиночестве покрывал опорную зону, ему с флангов старались помогать Камано и Рыбчинский, а Жемалетдинов занял непривычное место "десятки", хотя все время сваливался на профильный правый фланг.

Фрагмент матча fclokomotiv

Эдер в паре со Смоловым — тоже неочевидный дуэт при такой схеме. Но Николич решил дать отдохнуть Зе Луишу и Миранчуку, которые стали главными действующими лицами матча с "Баварией". Да и не нужны они были по такой игре — атакующих футболистов и так с избытком».

Первый тайм под диктовку «Сочи»

В первом тайме «Локомотив» почти полностью проиграл «Сочи». Хозяева были опаснее в атаке, имели больше голевых моментов. Уже после первых 10 минут активность была вознаграждена. О первом тайме рассказывает Анатолий Романов с «Чемпионата».

«Москвичи уступили по ударам 4:12, ни разу не пробили в створ (0:4).

Первый гол на 14-й минуте состоялся в результате ошибки Мацея Рыбуся при розыгрыше от ворот. Поляк потерял мяч под давлением, и Заболотный забил головой после кросса Тимофея Маргасова. Нападающий классно исполнил удар, открывшись между центральными защитниками "Локомотива" Виталием Лысцовым и Мурило.

Потом Заболотный был близок ко второму голу, когда сыграл на опережение после углового. Антон опять бил головой — "железнодорожников" спасла от пропущенного мяча перекладина. Не сумев оформить дубль, центрфорвард "Сочи" проявил себя в подыгрыше, отдал голевую передачу. Заболотный на пару Никитой Бурмистровым разорвали оборону "Локомотива" в стремительной контратаке, которая началась с потери мяча Лысцовым.

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За какие-то 45 минут у Заболотного при 20 касаниях мяча набралось пять ударов по воротам и четыре ключевых паса!»

Первый удар в створ

«Локомотив» нанес первый удар в створ лишь на 65 минуте поединка. Этот удар стал результативным. Однако данный эпизод стал, пожалуй, самым опасным у гостей. Далее пишет «Чемпионат».

Антон Миранчук fclokomotiv

«Во втором тайме "Локомотив" окончательно забрал себе мяч, вся игра шла на половине поля "Сочи". Тем не менее впервые удар в створ москвичи нанесли лишь на 65-й минуте. И забили! Причём сделал это только-только вышедший на замену Миранчук, пославший мяч в сетку первым же касанием. Ошибся арендованный у "Зенита" Эмануэль Маммана, который сделал неудачную скидку головой.

Хотя сочинцы глубоко защищались весь второй тайм, Заболотный имел ещё один момент за 15 минут до конца. Тоже после подачи углового. Антон выиграл верх, но пробил головой немного выше цели. С такой игрой Заболотный может и в сборную России вернуться. Почему нет, если октябрь он провёл лучше, чем, например, капитан команды Антон Дзюба?»

Замены помогли «Локо» проснуться

Как пишет Гоша Чернов со «Спорт Экспресс», после начала проведения замен «красно-зеленые» забегали по-другому. Миранчук вышел на замену и забил, но все же команде в атаке не хватило конструктива.

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«"Локомотиву" требовались изменения — если не в тактике, то в кадрах. Проблема в том, что Николич и так выставил атакующий состав, но, оказалось, можно было сделать его еще мощнее. "Сочи" после перерыва сбавил обороты, а "Локо" тянул с заменами. Но когда Николич сделал первые — началось веселье. Железнодорожники снова стали похожи на себя.

Во-первых, Миранчук забил через минуту после выхода на замену. Во-вторых, с середины второго тайма за "Локо" стали играть сразу три номинальных центрфорварда — Эдер, Лисакович и Смолов (чуть позже вместо него вышел Зе Луиш). При этом на поле находились еще и Миранчук с Жемалетдиновым (позже вышел вингер Иосифов). В общем, "Локомотив" изо всех сил пытался уйти от третьего поражения подряд.

Но — не получилось. Народу в атаке было действительно много, но конструктивных действий гостям в конце встречи явно не хватало. А "Сочи" спокойно оборонялся и довел-таки игру до победы. Южане обогнали "Локомотив" и вновь включились в гонку за еврокубки».

Клубы РПЛ не готовы к игре на два фронта

Алексей Радюк с Rusfootball.info считает, что такой плотный график с еврокубками перегружает команды, выступающие в РПЛ. По его мнению, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» оступаются в РПЛ именно из-за больших нагрузок.

«Наши клубы плохо готовы к игре на два фронта — этот тезис, который родился довольно давно, в условиях ломаного-переломаного календаря текущего сезона обрел невероятную степень актуальности. Еще летом российские команды успели получить беспрецедентную нагрузку — два месяца игры по два матча в неделю практически без паузы между чемпионатами. Осенью участники еврокубков получили еще пару месяцев такого графика — о ленивом календаре с турами группы раз в 2-3 недели в ковидный год осталось только ностальгически мечтать, матчи идут еженедельно с паузой исключительно на окно ФИФА.

Вдохновение всегда было. Иногда просто игры складываются. Хорошо поработали и выиграли. Забивать — моя работа. Я играю ради этого. Все время совершенствуешься, хочешь стать лучше. День за днем двигаешься вперед. Антон Заболотный

Уже после первого ЛЧ-тура стало понятно: не вывозят. Все трое участников Лиги дружно проиграли последующие календарные матчи РПЛ. Из ряда выбился разве что ЦСКА, устроивший разнос тульскому "Арсеналу", но у него в Лиге Европы и соперник был попроще. Последствия второго тура ЛЧ пока подтверждают эту тенденцию: вслед за "Краснодаром", уступившим "Ахмату" по всем игровым показателям (даже по владению мячом, что для "быков" из ряда вон выходящее событие), второе поражение подряд потерпел и "Локомотив" ».

Заболотный — лучший игрок матча

Обозреватель «Футбол на Куличках» Александр Карамышев отметил игру форварда «Сочи» Антона Заболотного, который своими действиями заслужил звание лучшего игрока матча.

«Раскрылся Антон Заболотный после ухода большинства конкурентов со стабильным местом в стартовом составе. В игре с "Локомотивом" он проявил себя разносторонним и тонким игроком. Забил эффектный гол головой после кросса Маргасова и дважды был близок к дублю, но при выходе один на один спас Гилерме, а после углового — перекладина. Однако Антон еще и голевой передачей отметился на забившего победный мяч Бурмистрова».

Кадровый голод, а перерыв нам только снится

Впереди у «Локо» испытание в виде «Атлетико». При этом, как пишет редакция Sport24, «железнодорожники» практически выдохлись. Необходимой глубины состава нет.

Для меня непонятно, почему с «Зальцбургом» и «Баварией» мы играем на полную, выкладываемся, а через два дня так неуважительно играем в РПЛ. Это та проблема, которую мне надо решить в ближайшее время. Марко Николич

«После "Баварии" Николич сильно перетряхнул состав (пять изменений в старте), но, кажется, команда просто выдохлась.

Поражение от "Сочи" для "Локо" — уже третье подряд. Впереди новое испытание — игра с "Атлетико", к которой не факт что вернутся Чорлука и Магкеев. А значит, в паре с Мурило снова сыграет Райкович или Лысцов, в центре — Куликов, а слева — Рыбус, которому просто нет альтернативы».

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