Удачное возвращение Дзагоева. ЦСКА выходит на первое место в РПЛ

ЦСКА победил «Ротор» со счетом 1:0 и стал лидером чемпионата России. «Армейцы» чуть ли не единственные, кто сейчас выделяется на фоне других грандов российского футбола. Подопечным Гончаренко удается держать тонус, несмотря на плотный игровой календарь. В нашей статье посмотрим, что пишут обозреватели по этому поводу.

Все в боевой готовности

Обозреватель «Спорт Экспресс» Наталья Юрина сделала акцент на боевых обоймах обеих команд. Особенно удивил ЦСКА, который вышел на матч основным составом, несмотря на то, что в четверг «армейцы» играли в Лиге Европы.

«Клубы, не играющие в еврокубках, пользуются усталостью грандов. Вот и на ЦСКА "Ротор" выставил боевой состав с Фламарионом и Понсе, отличившимися против "Локо".

Армейцы и Лига Европы — пока история ничьих. Сначала — проблемы с прессингом "Вольфсберга". Затем — крайне низкая реализация в игре с "Динамо" из Загреба: 1,77 xG и ноль голов.

Впрочем, РПЛ для красно-синих важна: "Спартак" уступил "Ростову", подарив ЦСКА реальный шанс забраться на чистое первое место. Поэтому и состав основной: с Мариу Фернандесом, Влашичем и Чаловым. Какая тут может быть ротация?».

Первый удар в створ и сразу гол

ЦСКА было сложно раскрывать оборону «Ротора». Периодически волгоградский коллектив обрезал позиционные атаки гостей и убегал в контратаки. Все же в концовке первого тайма «армейцы» вышли вперед благодаря точному удару Алана Дзагоева. Как это было — пишет Sport24.

«Для ЦСКА большая часть первого тайма складывалась очень непросто. "Ротор" большими силами окопался у своей штрафной: парни Гончаренко владели мячом аж 70% времени, но извлечь пользу из преимущества не могли. Порой с помощью поперечных передач ЦСКА освобождал центральную зону для ударов, но цели они не достигали.

При этом "Ротор" создавал ничуть не меньше опасных моментов у чужих ворот — в первые 30 минут хозяева нанесли пять ударов (2 в створ), а гости — шесть (0 в створ). Усилиями быстроногих Давиташвили и Муллина волгоградцы раз за разом убегали в контратаки и жалили Акинфеева опасными ударами.

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Впрочем, в концовке тайма ЦСКА все-таки дожал аутсайдера. Сигурдссон покатил мяч вдоль линии штрафной, а Дзагоев пальнул в ближний угол. Единственный удар гостей в створ ворот в первом тайме оказался голевым. А для Алана этот гол стал вторым за последние шесть матчей в РПЛ. Ранее за такой короткий промежуток он забивал дважды аж в сезоне-2017/2018».

ЦСКА на классе довел дело до победы

Представитель «Чемпионата» Николай Егорычев рассказал об основных моментах второго тайма.

«Едва вернувшись на поле, "армейцы" могли забить и второй мяч: Сигурдссон отправил Влашича в отрыв, однако удар хорвата пришёлся прямо в голкипера хозяев Йосипа Чондрича. На 52-й минуте из пределов штрафной пробил Фёдор Чалов — Чондрич снова выручил свою команду. Чуть позже хорватский голкипер потащил непростой удар в исполнении Сигурдссона.

К 60-й минуте "Ротор" начал понемногу приходить в себя. Хозяева создали несколько опасных подходов, но до удара по воротам ЦСКА дело не дошло. Гончаренко освежил игру, выпустив Облякова и Эджуке (отдыхать отправились Дзагоев и Чалов). Позже у "армейцев" появились на поле Гайч и Тикнизян, заменившие Сигурдссона и Кучаева.

Календарь и таблица РПЛ

Совершенно расстроилась игра у хозяев к концу встречи. Скорее ЦСКА был ближе к забитому мячу, нежели "Ротор", уступавший в счёте. "Армейцы" уверенно довели матч до победы. Теперь ЦСКА — на первом месте в чемпионате России».

Разбор тактики

Наталья Юрина, корреспондент СЭ, разобрала элементы игры каждой из команд, а также выделила ключевых фигур этого матча.

«Как ЦСКА взламывал компактную оборону соперника?

Создавал численные преимущества на правом фланге — там действует поднимающийся высоко Фернандес, туда же сваливался креативный Влашич. Никола по-прежнему демонстрировал, что он один из лучших футболистов РПЛ. По многим показателям: дриблингу, моментальному вступлению в контрпрессинг, а также передачам под удар. После его паса Фернандес забил гол, который отмели из-за офсайда. Кроме того, передача Влашича привела к удару Сигурдссона в касание.

Алан Дзагоев pfc_cska

Во втором тайме чудеса от хорвата продолжились: здесь и пятки в штрафной, и комбинации с Сигурдссоном и Фернандесом.

Дзагоев проделал топовый объем работы. Алан и опускался к защитникам для продвижения мяча, и отбирал мяч. А еще забил мощным дальним ударом. Хитрая передача Влашича в касание — дриблинг Сигурдссона — открывание Алана в опорной зоне "Ротора".

А что же волгоградцы? Вот основные параметры: редкие контратаки, индивидуальные действия Давиташвили и неиспользованные стандарты. Казалось бы, все для ЦСКА просто? Нет. Армейцев вновь могла подвести реализация, как и против загребского "Динамо". Но — не Дзагоева. Кому, как ни ему, выводить свою команду на первое место. Это ли не чемпионский характер?».

Триумф Дзагоева и слабое выступление Чалова

Андрей Мордовин с Rusfootball.info отметил успешное возрождение Дзагоева, которого в последнее время замучили травмы. Также обозреватель выделил слабое выступление Федора Чалова.

«Против "Ротора" Дзагоев восьмой раз в календарном году вышел в основе и забил (гол стал вторым в сезоне). 60 минут Алан выдержал отличный темп, играя на позиции традиционного box-to-box. С учетом 82 передач, которые сделал Дзагоев, иметь процент точности 87 — это великолепный уровень. Главное теперь, чтобы медицинский штаб как можно дольше обеспечивал появление Алана в составе. После игры Дзагоев, как будто чтобы не сглазить, говорил только о команде, а не своих эмоциях. Постучим по дереву. Такой Дзагоев нужен не только ЦСКА, но и сборной.

Чалов забил против Тулы, но в Волгограде пропал с радаров. Особенно в первом тайме. Федору было трудно играть против таких глыб, как Кверквелия и Байрыев. За первые 45 минут Чалов не выиграл ни одного единоборства и имел только 44% точных передач. Если бы подобные цифры в защите показал Васин, то Гончаренко заменил бы его в перерыве. Чалову он дал шанс, но по истечению часа игрового времени убрал с поля. Ведь Федор так и не прибавил».

ЦСКА — один из фаворитов сезона

Автор с сайта Soccer.Ru Александр Чистяков считает, что ЦСКА является одним из фаворитов сезона и претендентом на золото.

Виктор Гончаренко pfc_cska

«ЦСКА набил несколько шишек в первой трети сезона, после чего притаился за лидирующими спинами "Зенита" и "Спартака", которые несколько раз сменяли друг друга на вершине. Похоже на ситуацию в легкой атлетике, когда на длинных дистанциях вперед пускают "зайца" (английский термин — "пейсмейкер"), который задает темп для фаворитов. Безусловно, у "Зенита", "Спартака" и ЦСКА нет и не может быть общей стратегии, но так уж получилось, что первые двое стали для "армейцев" своеобразными "зайцами", за чьими спинами было комфортно бежать.

Нужно побеждать. Надо выигрывать в каждом матче, тогда будем наверху. Виктор Гончаренко

Но теперь настал момент вырваться на первое место. Было бы слишком самонадеянно утверждать, что в 13-м туре случится последняя смена лидера в РПЛ, в данном случае я как раз придерживаюсь мнения, что чемпион определится перебором соискателей, однако накануне неизбежно приближающегося экватора турнирной дистанции мы уже можем очертить круг претендентов на титул. Их трое: ЦСКА, "Зенит" и "Спартак". Отвалиться от этого триумвирата кто-то может, добавиться — вряд ли. И да, порядок, в котором расположены команды, важен, он отображает оценку их шансов на чемпионство».

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