Удачное возвращение Дзагоева. ЦСКА выходит на первое место в РПЛ

Все в боевой готовности
Обозреватель «Спорт Экспресс» Наталья Юрина сделала акцент на боевых обоймах обеих команд. Особенно удивил ЦСКА, который вышел на матч основным составом, несмотря на то, что в четверг «армейцы» играли в Лиге Европы.
Наш состав на матч #РоторЦСКА#РубисьЗаРотор #ЗаРотор pic.twitter.com/JrR4jDyR4U— CК «Ротор» (@RotorOfficial) November 1, 2020
«Клубы, не играющие в еврокубках, пользуются усталостью грандов. Вот и на ЦСКА "Ротор" выставил боевой состав с Фламарионом и Понсе, отличившимися против "Локо".
Армейцы и Лига Европы — пока история ничьих. Сначала — проблемы с прессингом "Вольфсберга". Затем — крайне низкая реализация в игре с "Динамо" из Загреба: 1,77 xG и ноль голов.
🔥 Наш состав на матч #РоторЦСКА! pic.twitter.com/VRzF2yztLv— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 1, 2020
Впрочем, РПЛ для красно-синих важна: "Спартак" уступил "Ростову", подарив ЦСКА реальный шанс забраться на чистое первое место. Поэтому и состав основной: с Мариу Фернандесом, Влашичем и Чаловым. Какая тут может быть ротация?».
Первый удар в створ и сразу гол
ЦСКА было сложно раскрывать оборону «Ротора». Периодически волгоградский коллектив обрезал позиционные атаки гостей и убегал в контратаки. Все же в концовке первого тайма «армейцы» вышли вперед благодаря точному удару Алана Дзагоева. Как это было — пишет Sport24.
«Для ЦСКА большая часть первого тайма складывалась очень непросто. "Ротор" большими силами окопался у своей штрафной: парни Гончаренко владели мячом аж 70% времени, но извлечь пользу из преимущества не могли. Порой с помощью поперечных передач ЦСКА освобождал центральную зону для ударов, но цели они не достигали.
При этом "Ротор" создавал ничуть не меньше опасных моментов у чужих ворот — в первые 30 минут хозяева нанесли пять ударов (2 в створ), а гости — шесть (0 в створ). Усилиями быстроногих Давиташвили и Муллина волгоградцы раз за разом убегали в контратаки и жалили Акинфеева опасными ударами.
Впрочем, в концовке тайма ЦСКА все-таки дожал аутсайдера. Сигурдссон покатил мяч вдоль линии штрафной, а Дзагоев пальнул в ближний угол. Единственный удар гостей в створ ворот в первом тайме оказался голевым. А для Алана этот гол стал вторым за последние шесть матчей в РПЛ. Ранее за такой короткий промежуток он забивал дважды аж в сезоне-2017/2018».
ЦСКА на классе довел дело до победы
Представитель «Чемпионата» Николай Егорычев рассказал об основных моментах второго тайма.
«Едва вернувшись на поле, "армейцы" могли забить и второй мяч: Сигурдссон отправил Влашича в отрыв, однако удар хорвата пришёлся прямо в голкипера хозяев Йосипа Чондрича. На 52-й минуте из пределов штрафной пробил Фёдор Чалов — Чондрич снова выручил свою команду. Чуть позже хорватский голкипер потащил непростой удар в исполнении Сигурдссона.
К 60-й минуте "Ротор" начал понемногу приходить в себя. Хозяева создали несколько опасных подходов, но до удара по воротам ЦСКА дело не дошло. Гончаренко освежил игру, выпустив Облякова и Эджуке (отдыхать отправились Дзагоев и Чалов). Позже у "армейцев" появились на поле Гайч и Тикнизян, заменившие Сигурдссона и Кучаева.
Совершенно расстроилась игра у хозяев к концу встречи. Скорее ЦСКА был ближе к забитому мячу, нежели "Ротор", уступавший в счёте. "Армейцы" уверенно довели матч до победы. Теперь ЦСКА — на первом месте в чемпионате России».
Разбор тактики
Наталья Юрина, корреспондент СЭ, разобрала элементы игры каждой из команд, а также выделила ключевых фигур этого матча.
«Как ЦСКА взламывал компактную оборону соперника?
Создавал численные преимущества на правом фланге — там действует поднимающийся высоко Фернандес, туда же сваливался креативный Влашич. Никола по-прежнему демонстрировал, что он один из лучших футболистов РПЛ. По многим показателям: дриблингу, моментальному вступлению в контрпрессинг, а также передачам под удар. После его паса Фернандес забил гол, который отмели из-за офсайда. Кроме того, передача Влашича привела к удару Сигурдссона в касание.
Во втором тайме чудеса от хорвата продолжились: здесь и пятки в штрафной, и комбинации с Сигурдссоном и Фернандесом.
Дзагоев проделал топовый объем работы. Алан и опускался к защитникам для продвижения мяча, и отбирал мяч. А еще забил мощным дальним ударом. Хитрая передача Влашича в касание — дриблинг Сигурдссона — открывание Алана в опорной зоне "Ротора".
А что же волгоградцы? Вот основные параметры: редкие контратаки, индивидуальные действия Давиташвили и неиспользованные стандарты. Казалось бы, все для ЦСКА просто? Нет. Армейцев вновь могла подвести реализация, как и против загребского "Динамо". Но — не Дзагоева. Кому, как ни ему, выводить свою команду на первое место. Это ли не чемпионский характер?».
Триумф Дзагоева и слабое выступление Чалова
Андрей Мордовин с Rusfootball.info отметил успешное возрождение Дзагоева, которого в последнее время замучили травмы. Также обозреватель выделил слабое выступление Федора Чалова.
Дзага — лучший игрок матча #РоторЦСКА! 🔝 pic.twitter.com/Uvz0NDT7mL— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 1, 2020
«Против "Ротора" Дзагоев восьмой раз в календарном году вышел в основе и забил (гол стал вторым в сезоне). 60 минут Алан выдержал отличный темп, играя на позиции традиционного box-to-box. С учетом 82 передач, которые сделал Дзагоев, иметь процент точности 87 — это великолепный уровень. Главное теперь, чтобы медицинский штаб как можно дольше обеспечивал появление Алана в составе. После игры Дзагоев, как будто чтобы не сглазить, говорил только о команде, а не своих эмоциях. Постучим по дереву. Такой Дзагоев нужен не только ЦСКА, но и сборной.
Чалов забил против Тулы, но в Волгограде пропал с радаров. Особенно в первом тайме. Федору было трудно играть против таких глыб, как Кверквелия и Байрыев. За первые 45 минут Чалов не выиграл ни одного единоборства и имел только 44% точных передач. Если бы подобные цифры в защите показал Васин, то Гончаренко заменил бы его в перерыве. Чалову он дал шанс, но по истечению часа игрового времени убрал с поля. Ведь Федор так и не прибавил».
ЦСКА — один из фаворитов сезона
Автор с сайта Soccer.Ru Александр Чистяков считает, что ЦСКА является одним из фаворитов сезона и претендентом на золото.
«ЦСКА набил несколько шишек в первой трети сезона, после чего притаился за лидирующими спинами "Зенита" и "Спартака", которые несколько раз сменяли друг друга на вершине. Похоже на ситуацию в легкой атлетике, когда на длинных дистанциях вперед пускают "зайца" (английский термин — "пейсмейкер"), который задает темп для фаворитов. Безусловно, у "Зенита", "Спартака" и ЦСКА нет и не может быть общей стратегии, но так уж получилось, что первые двое стали для "армейцев" своеобразными "зайцами", за чьими спинами было комфортно бежать.
Но теперь настал момент вырваться на первое место. Было бы слишком самонадеянно утверждать, что в 13-м туре случится последняя смена лидера в РПЛ, в данном случае я как раз придерживаюсь мнения, что чемпион определится перебором соискателей, однако накануне неизбежно приближающегося экватора турнирной дистанции мы уже можем очертить круг претендентов на титул. Их трое: ЦСКА, "Зенит" и "Спартак". Отвалиться от этого триумвирата кто-то может, добавиться — вряд ли. И да, порядок, в котором расположены команды, важен, он отображает оценку их шансов на чемпионство».