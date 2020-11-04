Заслуженная ничья. ВАР и Гильерме помогли «Локо» добыть важное очко

Московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с испанским «Атлетико» (1:1) в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов. В первом тайме у гостей отличился Хосе Хименес, головой замкнувший передачу Эктора Эрреры. Спустя 7 минут арбитр Бенуа Бастьен после просмотра VAR поставил пенальти в ворота Яна Облака, который точно реализовал Антон Миранчук. Команда Марко Николича набрала 2 очка и расположилась на 3-м месте в группе А. У коллектива Диего Симеоне стало 4 очка.

План Николича на игру

Автор Sport24 Леонид Волотко отмечает, у наставника «Локомотива» не было особой вариативности стартового состава на матч с «Атлетико».

«Неделю назад мы восхищались смелостью "Локомотива" против "Баварии", но перед "Атлетико" Николич сразу предупредил — придется играть аккуратнее: "Сегодня будут шахматы. Не футбол. Нам нужно сыграть умно и терпеливо". Разница правда ощущалась: "Атлетико" вышел заряженнее "Баварии" и к перерыву не дал создать и половины моментов, которые позволил "Мюнхен".

Стартовый план "Локомотива" во многом копировал модель, которую Симеоне сам недавно использовал в "Атлетико": 4-4-2, плотная оборона в две глубоких линии и мощные контрвыпады. Симеоне признался, что подробно изучил соперника и пересмотрел 14 последних матчей. Но в таком стиле "Локо" не играл ни разу.

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План на игру — единственное, чем в принципе мог удивить Николич. Состав "Локомотива" просто не рассчитан на сюрпризы: из-за травмы Чорлуки безальтернативными стали не только середина поля и оба фланга, но еще и центр обороны — было бы странно, если бы после ошибок в Сочи Николич выпустил Лысцова. Конечно, пара Мурило-Райкович недавно тоже вызывала ужас, но по факту к обоим минимум вопросов: Мурило прокачался еще при Семине, а Райкович удачно вышел с "Баварией" и качественно отыграл сейчас».

🤘 Смолов и Зе Луиш или Суарес и Жоау Феликс

Кто сегодня будет сильнее?#ЛокоАтлетико #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/OqdRvQ0lCZ — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 3, 2020

Быстрый обмен голами

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает активное начало матча, которое к середине первого тайма привело к двум забитым мячам.

«При счёте 0:0 "Атлетико" не ставил неразрешимых задач перед "Локомотивом". Испанцы не давили высоким прессингом, атаковали в основном за счёт длинных передач и кроссов. Какой-то креатив исходил только от форвардов: смещений Жоау Фелиша в глубину на фланг и передач накоротке Луиса Суареса, добавившего новой команде чуть-чуть барселонского стиля.

Напряжение в штрафной Маринато Гильерме возникало, прежде всего, после стандартов. Тем обиднее было пропустить. Эктор Эррера, который в сентябре едва не оказался в "Зените" (вместо мексиканца взяли в итоге Вендела) свободно навесил, когда, казалось, что "Локо" отбился после углового, а Мурило не среагировал на рывок в штрафную защитника Хосе Хименеса.

К чести "железнодорожников" они почти сразу отыгрались, выдав неплохой отрезок в атаке. Система VAR помогла французскому судье Бенуа Бастьену определить, что тот же Эррера сыграл рукой в своей штрафной, намеренно увеличив площадь тела. Более того, Суарес заработал глупую жёлтую карточку, пытаясь надавить на арбитра, пока тот смотрел телевизор. Антон Миранчук здорово исполнил пенальти: пробил в один угол, тогда как Ян Облак прыгнул в другой. Миранчук снова забил топ-клубу — до этого он поразил ворота Баварии».

Марко Николич Главный тренер московского «Локомотива» Сложная игра, мы знали, что так будет. Команда билась. Футбол — сумасшедшая игра! Против «Баварии» мы действовали хорошо, но не набрали очков, а сегодня — наоборот. Поздравляю команду и благодарю болельщиков за поддержку. Нам еще есть над чем работать, будем готовиться к следующему матчу. Качество игры было лучше с «Баварией». Но мы играли по-разному с разными командами. Было видно, что «Атлетико» хочет забрать три очка. У них очень качественные атака и середина поля. Нашу команду с этим результатом нужно поздравить. Это первый раз за 4 матча, когда мы взяли очки!

«Локомотив» оборонялся качественно

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев хвалит игру «Локомотива» в обороне.

«До конца тайма "Атлетико" давил. Но создал ли хоть один голевой момент? Пожалуй, пару раз в штрафной хозяев возникало напряжение, а Корреа попал в перекладину издалека. Но до стопроцентных возможностей дело не доходило.

Да, "Локомотив" оборонялся, однако делал это весьма качественно. И всякий раз старался разжаться в контратаке. Испанцы действовали в отборе резко, умело, накрывая большинство попыток москвичей. Но камень в сторону железнодорожников кидать не хотелось — из своих футбольных возможностей они выжимали максимум.

Болельщиков же даже такое волнующее зрелище не заставило забыть о распрях с руководителем. Когда казалось, что самое время поддержать парней на поле, с трибун вновь и вновь неслось "Увольняй Кикнадзе из клуба". Хоть голу Миранчука порадовались...»

Диего Симеоне Главный тренер «Атлетико» У нас много игроков в средней линии, они все для нас важны: и Коке, и Сауль… Важен в том числе приход Торрейры, он помогает нам. Сам не видел, но думаю, что пенальти был, раз VAR так показал. Там была игра рукой. Это нормальная ситуация. В целом, мы играли в свою игру: использовали и фланги, и центр. Могу отметить оборону и вратаря «Локомотива». Они играли на контратаках, как против «Зальцбурга». К сожалению, нам не повезло. Кого-то из полевых игроков соперника выделить? Было бы несправедливо отметить кого-то одного, в обороне отработала вся команда. Они приложили все усилия, чтобы забрать это очко

Симеоне меняет тактику

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев фиксирует, что успешная игра «Локомотива» заставила наставника «Атлетико» поменять игру своей команды.

«Определенно, компактная игра "Локомотива" удивила "Атлетико". Жоао Феликс, который привык часто встречаться с мячом, почти не получал его из-за плотных рядов в средней линии. Марко Николич явно обращал на это внимание игроков, но единственный раз, когда Феликс коснулся мяча между линий (он потратил доли секунды, чтобы сыграть в одно касание), момент завершился дальним ударом Анхеля Корреа в перекладину.

Такая игра оказалась совсем не по душе Диего Симеоне. Уже в перерыве он заменил Сауля на Коке и прилично изменил игру "Атлетико". Жоао Феликс стал чаще смещаться к левому флангу и в глубину. При игре с мячом "Атлетико" стал чаще меняться позициями, чтобы путать оппонентов при опеке.

В результате именно в первые 20 минут второго тайма команда Диего Симеоне нанесла наибольшее количество ударов по воротам (6). Если в первом тайме на трети поля "Локо" прошло 38% игры, то за 20 минут цифра по матчу увеличилась до 43%. Собственно, в этот промежуток времени "Атлетико" даже забил, но Луис Суарес оказался в положении вне игры».

Дмитрий Живоглядов Защитник «Локомотива» Было тяжело, «Бавария» и «Атлетико» — это два гранда, которые постоянно выступают на высочайшем уровне, необходимо выкладываться с первой до последней секунды матча.

Смена схемы на 65-й минуте помогла Николичу

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов хвалит наставника «Локомотива» за то, что тот своевременно отреагировал на перемены в игре «Атлетико».

«Конечно, это и подгон задачи под ответ, ведь "Атлетико" принялся давить с самого начала, а "Локомотив" выдыхал только после ударов по своим воротам — отбиться и выйти на чужую половину не получалось, все подборы оставались за соперником. Понятное дело, "Атлетико" не мог держать одну интенсивность весь тайм, тем более что и в концовке первого мадридцы уже по-настоящему включились.

Но факт есть факт: с выходом Жемалетдинова, уходом Игнатьева в центр и переходом на 4-5-1 "Локомотив" хоть как-то поднял голову и сбил остроту у своих ворот. Правда, сперва Феликс пробил под перекладину, а Коке через минуту — в нее, но после этого моментов не возникало минут 20. А ведь от перерыва до смены схемы "Атлетико" владел мячом 81% времени! По итогам тайма вышел еще вменяемый показатель 71%.

При том, что "Локомотив" к концовке не мог не устать, Николич по сути сделал одну замену, все же Рыбчинский вышел совсем поздно. Это в первую очередь, конечно, говорит о неминуемой потере качества при выходе игроков со скамейки. Но единственный ход более-менее сработал».

Гилерме Вратарь «Локомотива» Воспринимается ли эта ничья как победа? Нет, не соглашусь с этим. Мы играли с «Атлетико» в 5-й раз за 3 года, уже пора их обыгрывать. Все равно мы молодцы, до конца боролись за очки. Самое главное, что очки заработали. Самый сложный момент в матче для меня? Удар от Жоау Феликса издалека.

Витоло и Лемар не усилили «Атлетико»

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак отмечает, что мадридцам не удалось усилить свою игру заменами в концовке встречи.

«Не достигнув успеха через край Живоглядова (его физическая форма впечатляет — до финального свистка ему хватало сил еще и бегать по возможности вперед), испанцы активнее задействовали противоположный фланг. Симеоне за 20 минут до конца еще усилил давление в эти зоны, выпустив Витоло и Тома Лемара.

Вопреки ожиданиям, вышедшие футболисты не усилили игру "Атлетико" (Витоло так вообще отыграл меньше десятка минут, получил повреждение и ушел с поля). Железнодорожники стали чаще и интереснее выходить из обороны и даже провели несколько перспективных атак. Здорово убегал к воротам Зе Луиш, завершивший рывок прострелом. Обе команды стали уставать и чаще ошибаться, но "Локо" дисциплинированно терпел — и дотерпел до ничьей.

Это второе очко подопечных Николича в трех турах. Во втором круге их ждут два гостевых матча, так что всерьез рассчитывать на выход в плей-офф ЛЧ не приходится, а вот побороться с "Зальцбургом" (его еще принимать в Москве) за путевку в 1/16 финала Лиги Европы железнодорожникам вполне по силам».

Хосе Хименес Защитник «Атлетико» Мы сделали все для победы. У нас были очевидные моменты, но соперник проделал хорошую оборонительную работу. Нужно идти дальше. К счастью, у нас есть одна победа, да и ничья в гостях не худший результат. Это Лига чемпионов, здесь каждая деталь имеет значение. Мы разочарованы, зная, что у нас были очевидные моменты. Нужно быть спокойнее. Надо поздравить соперника. Мы знали, что они будут играть низко и контратаковать большим числом игроков. Но мы проделали хорошую работу. Хоть и взяли одно очко, но хотели три.

Шансы на третье место «Локомотива» улучшились

Автор Soccer.ru Сергей Иванов оценивает турнирные перспективы «Локомотива» в свете набранного с мадридцами очка.

«Уже более осязаемые шансы на третье место в группе появились у "Локомотива". "Железнодорожники" выполнили максимально важные стратегические задачи для этого. Они не проиграли главному конкуренту "Зальцбургу" на выезде. Там была ничья со счетом 2:2.

И пусть некоторые говорили, что нужно побеждать, в целом это весьма недурной результат, потому что результативный выезд и сохранение паритета с конкурентом перед домашней игрой. Затем "Локомотив" проиграл "Баварии", оказав при этом весьма достойное сопротивление.

По словам Марко Николича, с мюнхенцами его команда играла даже лучше, чем с "Атлетико" вот сейчас. В любом случае "Бавария" в этой группе выступает в отдельном зачете — она не конкурент. Важно было не рассыпаться и не развалить всю разницу мячей. И вот теперь ничья с "Атлетико" дома. Это как раз тот минимум, в котором нуждался "Локомотив", чтобы получить заочное преимущество перед "Зальцбургом".

Теперь австрийцам нужно будет как-то изворачиваться и брать "не свои" очки у того же "Атлетико" или "Баварии". Поэтому пока благодаря ВАР, терпеливости, доли везения, Гильерме и стойкости "Локомотив" имеет преимущество в гонке за третье место, пусть и не самое явное».

Анатолий Мещеряков Председатель совета директоров «Локомотива» Мы уже говорили, что «Атлетико» будет сюда приезжать, пока мы их не обыграем. Так что придётся ещё раз приехать им. Будем стараться в следующей Лиге чемпионов, будем работать. С такими командами можно только при полной самоотдаче добиваться чего-то. В чём-то повезло. Этот результат повышает шансы «Локомотива» на то, что мы будем биться в следующей игре. Все игроки, тренеры говорят, что текущий график экстремальный. Перерывы нужны. Играть надо и в РПЛ, и в Лиге чемпионов. Разговоры с командой об этом идут. Не мне оценивать качество игры, пусть специалисты это делают. С представителями «Баварии» общались, с «Атлетико» вообще мы почти родственники. И у них мощная команда, и у нас неплохая

Мы все-таки часть футбольной Европы

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер благодарит «Локомотив» за возвращения радости от выступления российских клубов в еврокубках.

«В итоге на умеренном, а не стопроцентном, как у "Зенита" в Дортмунде, "автобусе" доехали до ничьей. А она в борьбе за место в Лиге Европы ой как пригодится!

Болельщики "Локо" персонально выкрикивали заряды, посвященные Антону Миранчуку и Гильерме, вытащившему несколько сложнейших мячей. А вот Смолова при замене проводили недовольным гулом. Впрочем, допускаю, что Федор помог Миранчуку: когда Антон шел к 11-метровой отметке, он успел его приобнять и что-то подсказать — очень вероятно, на тему поведения Облака во время пенальти. Интересно было бы узнать, что именно прозвучало — и помогло ли.

Главное, что Антон забил за неделю уже второму мировому топ-вратарю и принес своей команде одно очко. Да, драйва в этом зрелище оказалось меньше, чем против "Баварии", зато есть зримый результат. Спасибо за ощущение, что мы — все-таки часть футбольной Европы, "Локо"!»

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