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    ЛЧ. «Локо» сыграл вничью с «Атлетико», «Боруссия» разгромила «Шахтер»

    Обзор матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов

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    «Локомотив» — «Атлетико»
    «Локомотив» — «Атлетико»
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    3 и 4 ноября в Лиге чемпионов пройдут матчи третьего тура группового этапа.

    «Локомотив» М — Атлетико М 1:1

    Московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с мадридским «Атлетико» (1:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.

    Счет в матче на 18-й минуте открыли гости. Эррера с левого фланга вырезал подачу в штрафную «Локо», Хименес оторвался от Мурило, высоко выпрыгнул и головой пробил в нижний угол ворот — Гильерме не дотянулся.

    На 24-й минуте был назначен пенальти в ворота «Атлетико» — арбитр после видеопросмотра убедился, что была игра рукой у Эрреры. Антон Миранчук с «точки» пробил чётко в нижний угол — Облак не угадал направление удара.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа A
    Локомотив — Атлетико 1:1
    Голы: 0:1 Хосе Хименес (18'), 1:1 Антон Миранчук (пенальти) (25') Локомотив: Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Мурило Серкейра, Мацей Рыбусь, Слободан Райкович, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук (Дмитрий Рыбчинский, 89'), Владислав Игнатьев, Даниил Куликов, Фёдор Смолов (Рифат Жемалетдинов, 64'), Зе Луиш Атлетико: Ян Облак, Хосе Хименес, Ренан Лоди, Стефан Савич, Киран Триппьер, Жоау Фелиш, Сауль Ньигес (Коке, 46'), Анхель Корреа (Тома Лемар, 69'), Маркос Льоренте (Витоло, 69'), Эктор Эррера, Луис Суарес Предупреждения: Луис Суарес (24'), Эктор Эррера (25'), Мурило Серкейра (29'), Сауль Ньигес (44'), Ренан Лоди (49'), Гжегож Крыховяк (51'), Слободан Райкович (54'), Рифат Жемалетдинов (70'), Владислав Игнатьев (83')

    Группа А: 1. «Бавария» — 6 очков (2 матча), 2. «Атлетико» — 4 (3), 3. «Локомотив» — 2 (3), 4. «Зальцбург» — 1 (2).

    В 4-м туре «Локомотив» 25 ноября сыграет с «Атлетико» в Мадриде, а «Бавария» в Мюнхене примет Зальцбург.

    «Ред Булл Зальцбург» — «Бавария»

    «Шахтёр» Д — «Боруссия» М 0:6

    В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» в Киеве потерпел разгромное поражение от менхенгладбахской «Боруссию» со счетом 0:6 (0:4).

    В составе победителей хет-трик сделал Алассан Плеа, отличившийся на 8-й, 26-й и 78-й минутах. Также по голу забили Рами Бенсебени и Ларс Штиндль.

    Еще один мяч защитник «горняков» Валерий Бондарь отправил в свои ворота.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа B
    Шахтёр Д — Боруссия М 0:6
    Голы: 0:1 Алассан Плеа (8'), 0:2 Валерий Бондарь (автогол) (17'), 0:3 Алассан Плеа (26'), 0:4 Рами Бенсебаини (44'), 0:5 Ларс Штиндль (65'), 0:6 Алассан Плеа (78') Шахтёр Д: Анатолий Трубин, Додо, Давид Хочолава, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Маркос Антониу (Алан Патрик, 46'), Марлос (Виктор Коваленко, 46'), Тете, Манор Соломон, Maycon Barberan (Тарас Степаненко, 69'), Тайсон (Жуниор Мораес, 46') Боруссия М: Ян Зоммер, Штефан Ляйнер (Михаэль Ланг, 82'), Рами Бенсебаини, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи (Тони Янчке, 82'), Кристоф Крамер, Ларс Штиндль (Ханнес Вольф, 69'), Йонас Хофман (Валентин Лацаро, 75'), Флориан Нойхаус, Марку Тюрам, Алассан Плеа (Ибраима Траоре, 82') Предупреждения: Давид Хочолава (46'), Манор Соломон (63'), Михаэль Ланг (89')

    «Боруссия» набрала пять очков и вышла на первое место в квартете, «Шахтер» с четырьмя очками идет вторым. Позднее свой матч проведут «Реал» и «Интер».

    «Реал Мадрид» — «Интер»

    «Порту» — «Марсель»

    «Манчестер Сити» — «Олимпиакос»

    «Аталанта» — «Ливерпуль»

    «Мидтьюлланд» — «Аякс»

    «Зенит» — «Лацио»

    4 ноября, 20:55 мск

    «Истанбул Башакшехир» — «Манчестер Юнайтед»

    4 ноября, 20:55 мск

    «Челси» — «Ренн»

    4 ноября, 23:00 мск

    «Брюгге» — «Боруссия» Д

    4 ноября, 23:00 мск

    «Ференцварош» — «Ювентус»

    4 ноября, 23:00 мск

    «Барселона» — «Динамо» К

    4 ноября, 23:00 мск

    «РБ Лейпциг» — ПСЖ

    4 ноября, 23:00 мск

    «Севилья» — «Краснодар»

    4 ноября, 23:00 мск

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