ЛЧ. «Локо» сыграл вничью с «Атлетико», «Боруссия» разгромила «Шахтер»

«Локомотив» М — Атлетико М 1:1
Московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с мадридским «Атлетико» (1:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.
Счет в матче на 18-й минуте открыли гости. Эррера с левого фланга вырезал подачу в штрафную «Локо», Хименес оторвался от Мурило, высоко выпрыгнул и головой пробил в нижний угол ворот — Гильерме не дотянулся.
На 24-й минуте был назначен пенальти в ворота «Атлетико» — арбитр после видеопросмотра убедился, что была игра рукой у Эрреры. Антон Миранчук с «точки» пробил чётко в нижний угол — Облак не угадал направление удара.
Группа А: 1. «Бавария» — 6 очков (2 матча), 2. «Атлетико» — 4 (3), 3. «Локомотив» — 2 (3), 4. «Зальцбург» — 1 (2).
В 4-м туре «Локомотив» 25 ноября сыграет с «Атлетико» в Мадриде, а «Бавария» в Мюнхене примет Зальцбург.
«Ред Булл Зальцбург» — «Бавария»
«Шахтёр» Д — «Боруссия» М 0:6
В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» в Киеве потерпел разгромное поражение от менхенгладбахской «Боруссию» со счетом 0:6 (0:4).
В составе победителей хет-трик сделал Алассан Плеа, отличившийся на 8-й, 26-й и 78-й минутах. Также по голу забили Рами Бенсебени и Ларс Штиндль.
Еще один мяч защитник «горняков» Валерий Бондарь отправил в свои ворота.
«Боруссия» набрала пять очков и вышла на первое место в квартете, «Шахтер» с четырьмя очками идет вторым. Позднее свой матч проведут «Реал» и «Интер».
«Реал Мадрид» — «Интер»
«Порту» — «Марсель»
«Манчестер Сити» — «Олимпиакос»
«Аталанта» — «Ливерпуль»
«Мидтьюлланд» — «Аякс»
«Зенит» — «Лацио»
4 ноября, 20:55 мск
«Истанбул Башакшехир» — «Манчестер Юнайтед»
4 ноября, 20:55 мск
«Челси» — «Ренн»
4 ноября, 23:00 мск
«Брюгге» — «Боруссия» Д
4 ноября, 23:00 мск
«Ференцварош» — «Ювентус»
4 ноября, 23:00 мск
«Барселона» — «Динамо» К
4 ноября, 23:00 мск
«РБ Лейпциг» — ПСЖ
4 ноября, 23:00 мск