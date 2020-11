Жота заставил забыть о Фирмино. Португалец трижды забил «Аталанте»

рискнул со стартовым составом, когда не выпустил на поле, заменив его, и португалец наградил своего тренера сокрушительной игрой, благодаря которой он оформил хет-трик и привел «красных» к убедительной победе.

В прошлом сезоне один из самых серьезных вопросов для «Ливерпуля» звучал так: кто заменит Мохамеда Салаха, Садио Мане или Роберто Фирмино, если кто-то из них получит травму? Отвечать на этот вопрос не пришлось, но он постоянно висел в воздухе. Многие говорили о Дивоке Ориги, но по прошествии длительного сезона дефицит его таланта станет очевидным. Итак, теперь есть Диогу Жота.

Приобретенный летом за 41 миллион фунтов стерлингов, Жота с самого начала казался разумной покупкой. Как и Садио Мане, он был гибким, скоростным и обладал большой выносливостью, а также отличным голевым чутьем.

Еще до того, как он дебютировал, помощник главного тренера «Ливерпуля» Пеп Лейндерс назвал его «монстром давления», который «сразу впишется в команду». Это запоминающиеся цитаты в стиле Клоппа, но что действительно поразило, так это следующие слова: «Что могу сказать о Диогу? Его технический уровень такой же, как у нашей тройки форвардов».

Это серьезное заявление о новоприбывшем игроке, но теперь, спустя шесть недель, мы можем взглянуть на статистику. Жота забил 7 голов в своих первых десяти матчах за «Ливерпуль» (он достиг этой отметки быстрее, чем кто-либо в этом столетии). 6 голов пришлись на последние четыре игры, в которых он отмечался двумя первыми голами, двумя победными мячами и хет-триком. И даже его дебютный гол во встрече с «Арсеналом» решил исход. Это серьезная продуктивность.

⚠️ UPDATE ⚠️

Fewest games to reach 7⃣ goals for @LFC since 2000:

10 apps: DIOGO JOTA

12 apps: Fernando Torres

13 apps: Daniel Sturridge

13 apps: Mohamed Salah https://t.co/lm2mul2tTp — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) November 3, 2020

Минувшим вечером в матче против «Аталанты» он вышел в стартовом составе на позиции Роберто Фирмино и ни разу не заставил усомниться в правильности выбора Клоппа. Не то чтобы бразилец не был выдающимся игроком, но матч показал, что он больше не нужен «красным» для победы.

Как «Ливерпуль» собирался справиться с отсутствием Вирджила ван Дейка против мощной атаки «Аталанты»? Как он собирался обезопасить молодых Риса Уильямса и Джо Гомеса? Ответ прост: мерсисайдцы вернулись в сезон 2017/18, достали гитару, выкрутили усилитель до упора и ударили по струнам.

Это был рок-н-ролл с соло-гитарой в руках Диогу Жоты. Португалец открыл счет, когда выбежал из-за спин защитников и удивительно тонко пробил над незадачливым Марко Спортьелло. На 33-й минуте он отличился вновь, когда принял длинный заброс от Джо Гомеса, развернулся под правую ногу и выстрелил в ближний угол.

Only five players have scored a Champions League hat-trick for Liverpool in the #UCL era:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Michael Owen (2002)

🇮🇱 Yossi Benayoun (2007)

🇧🇷 Philippe Coutinho (2017)

🇸🇳 Sadio Mané (2018)

🇵🇹 Diogo Jota (2020)

DioGOAL has beaten Roberto Firmino *and* Mohamed Salah. 😉 pic.twitter.com/PVeaRbR5af — Squawka Football (@Squawka) November 3, 2020

Затем Жота взял передышку и позволил Мохамеда Салаху и Садио Мане забить собственные восхитительные голы, после чего оформил потрясающий хет-трик. На 54-й минуте (да, это была лишь 54-я минута) Жота был выведен один на один с вратарем после прекрасного паса Мане. Когда Спортьелло выскочил ему навстречу, португалец эффектным касанием ушел в сторону и с легкостью поразил цель, оформив свой первый в истории хет-трик в составе «Ливерпуля».

Не прошло и часа, и Диогу Жота самым убедительным образом показал, почему «Ливерпуль» сделал на него ставку, почему Пеп Лейндерс сказал, что он находится на одном уровне с ведущей тройкой форвардов, и почему Юрген Клопп был счастлив поставить в состав его, а не Фирмино.

Этот матч стал огромной рекламой для нейтральных болельщиков, поскольку он ознаменовал собой возвращение у тому рок-н-ролльному футболу, который так воодушевлял нас два года назад. Этот матч стал огромной рекламой для Юргена Клоппа, поскольку он практически гарантировал выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Этот матч стал огромной рекламой для Алиссона, так как в нем он в третий раз подряд сохранил свои ворота в неприкосновенности (ему пришлось поработать, когда он отразил несколько хороших ударов Дувана Сапаты во втором тайме). Этот матч стал огромным толчком для Риса Уильямса, ведь ноль в графе «пропущенные мячи» вселит в него уверенность в будущем.

Diogo Jota's game by numbers against Atalanta:

◉ Most total duels (11)

◉ Most shots (4)

◉ Most shots on target (4)

◉ Most goals (3)

◉ Most fouls won (2)

A first Liverpool hat-trick for DioGOAL Jota. 😍 pic.twitter.com/FkT24gGbI4 — Squawka Football (@Squawka) November 3, 2020

Этот матч стал огромным успехом для всех, кроме соперника «Ливерпуля». Для него это было зловещим предупреждением, потому что «красные» не только уверенно выиграли (это уже пятая победа после дерби в Мерсисайде), не только забили пять голов, но и великолепно подготовились к предстоящей встрече с «Манчестер Сити».

Руководство «Ливерпуля» нашло игрока, идеально подходящего для их системы, игрока, который безупречно вписался в нее, игрока, который теперь позволит отдохнуть кому-то из тройки фантастических форвардов. При этом атакующая линия будет оставаться настолько сильной, что никто в Европе не захочет с ней встречаться.

И не думайте, что он собирается останавливаться на достигнутом. Просто наблюдайте за тем, как Диогу Жота поднимается и становится одним из лучших игроков в мире.

