Жота заставил забыть о Фирмино. Португалец трижды забил «Аталанте»

В прошлом сезоне один из самых серьезных вопросов для «Ливерпуля» звучал так: кто заменит Мохамеда Салаха, Садио Мане или Роберто Фирмино, если кто-то из них получит травму? Отвечать на этот вопрос не пришлось, но он постоянно висел в воздухе. Многие говорили о Дивоке Ориги, но по прошествии длительного сезона дефицит его таланта станет очевидным. Итак, теперь есть Диогу Жота.
Приобретенный летом за 41 миллион фунтов стерлингов, Жота с самого начала казался разумной покупкой. Как и Садио Мане, он был гибким, скоростным и обладал большой выносливостью, а также отличным голевым чутьем.
Еще до того, как он дебютировал, помощник главного тренера «Ливерпуля» Пеп Лейндерс назвал его «монстром давления», который «сразу впишется в команду». Это запоминающиеся цитаты в стиле Клоппа, но что действительно поразило, так это следующие слова: «Что могу сказать о Диогу? Его технический уровень такой же, как у нашей тройки форвардов».
Это серьезное заявление о новоприбывшем игроке, но теперь, спустя шесть недель, мы можем взглянуть на статистику. Жота забил 7 голов в своих первых десяти матчах за «Ливерпуль» (он достиг этой отметки быстрее, чем кто-либо в этом столетии). 6 голов пришлись на последние четыре игры, в которых он отмечался двумя первыми голами, двумя победными мячами и хет-триком. И даже его дебютный гол во встрече с «Арсеналом» решил исход. Это серьезная продуктивность.
⚠️ UPDATE ⚠️— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) November 3, 2020
Fewest games to reach 7⃣ goals for @LFC since 2000:
10 apps: DIOGO JOTA
12 apps: Fernando Torres
13 apps: Daniel Sturridge
13 apps: Mohamed Salah https://t.co/lm2mul2tTp
Минувшим вечером в матче против «Аталанты» он вышел в стартовом составе на позиции Роберто Фирмино и ни разу не заставил усомниться в правильности выбора Клоппа. Не то чтобы бразилец не был выдающимся игроком, но матч показал, что он больше не нужен «красным» для победы.
Как «Ливерпуль» собирался справиться с отсутствием Вирджила ван Дейка против мощной атаки «Аталанты»? Как он собирался обезопасить молодых Риса Уильямса и Джо Гомеса? Ответ прост: мерсисайдцы вернулись в сезон 2017/18, достали гитару, выкрутили усилитель до упора и ударили по струнам.
Это был рок-н-ролл с соло-гитарой в руках Диогу Жоты. Португалец открыл счет, когда выбежал из-за спин защитников и удивительно тонко пробил над незадачливым Марко Спортьелло. На 33-й минуте он отличился вновь, когда принял длинный заброс от Джо Гомеса, развернулся под правую ногу и выстрелил в ближний угол.
Only five players have scored a Champions League hat-trick for Liverpool in the #UCL era:— Squawka Football (@Squawka) November 3, 2020
🏴 Michael Owen (2002)
🇮🇱 Yossi Benayoun (2007)
🇧🇷 Philippe Coutinho (2017)
🇸🇳 Sadio Mané (2018)
🇵🇹 Diogo Jota (2020)
DioGOAL has beaten Roberto Firmino *and* Mohamed Salah. 😉 pic.twitter.com/PVeaRbR5af
Затем Жота взял передышку и позволил Мохамеда Салаху и Садио Мане забить собственные восхитительные голы, после чего оформил потрясающий хет-трик. На 54-й минуте (да, это была лишь 54-я минута) Жота был выведен один на один с вратарем после прекрасного паса Мане. Когда Спортьелло выскочил ему навстречу, португалец эффектным касанием ушел в сторону и с легкостью поразил цель, оформив свой первый в истории хет-трик в составе «Ливерпуля».
Не прошло и часа, и Диогу Жота самым убедительным образом показал, почему «Ливерпуль» сделал на него ставку, почему Пеп Лейндерс сказал, что он находится на одном уровне с ведущей тройкой форвардов, и почему Юрген Клопп был счастлив поставить в состав его, а не Фирмино.
Этот матч стал огромной рекламой для нейтральных болельщиков, поскольку он ознаменовал собой возвращение у тому рок-н-ролльному футболу, который так воодушевлял нас два года назад. Этот матч стал огромной рекламой для Юргена Клоппа, поскольку он практически гарантировал выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Этот матч стал огромной рекламой для Алиссона, так как в нем он в третий раз подряд сохранил свои ворота в неприкосновенности (ему пришлось поработать, когда он отразил несколько хороших ударов Дувана Сапаты во втором тайме). Этот матч стал огромным толчком для Риса Уильямса, ведь ноль в графе «пропущенные мячи» вселит в него уверенность в будущем.
Diogo Jota's game by numbers against Atalanta:— Squawka Football (@Squawka) November 3, 2020
◉ Most total duels (11)
◉ Most shots (4)
◉ Most shots on target (4)
◉ Most goals (3)
◉ Most fouls won (2)
A first Liverpool hat-trick for DioGOAL Jota. 😍 pic.twitter.com/FkT24gGbI4
Этот матч стал огромным успехом для всех, кроме соперника «Ливерпуля». Для него это было зловещим предупреждением, потому что «красные» не только уверенно выиграли (это уже пятая победа после дерби в Мерсисайде), не только забили пять голов, но и великолепно подготовились к предстоящей встрече с «Манчестер Сити».
Руководство «Ливерпуля» нашло игрока, идеально подходящего для их системы, игрока, который безупречно вписался в нее, игрока, который теперь позволит отдохнуть кому-то из тройки фантастических форвардов. При этом атакующая линия будет оставаться настолько сильной, что никто в Европе не захочет с ней встречаться.
И не думайте, что он собирается останавливаться на достигнутом. Просто наблюдайте за тем, как Диогу Жота поднимается и становится одним из лучших игроков в мире.