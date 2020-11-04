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    Жота заставил забыть о Фирмино. Португалец трижды забил «Аталанте»

    «Ливерпуль» сделал серьезную заявку на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов

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    Диогу Жота
    Диогу Жота
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    В потрясающем футбольном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» полностью разрушил «Аталанту» в Бергамо, пишет обозреватель Squawka Мухаммад Батт.
    Юрген Клопп рискнул со стартовым составом, когда не выпустил на поле Роберто Фирмино, заменив его Диогу Жотой, и португалец наградил своего тренера сокрушительной игрой, благодаря которой он оформил хет-трик и привел «красных» к убедительной победе.

    В прошлом сезоне один из самых серьезных вопросов для «Ливерпуля» звучал так: кто заменит Мохамеда Салаха, Садио Мане или Роберто Фирмино, если кто-то из них получит травму? Отвечать на этот вопрос не пришлось, но он постоянно висел в воздухе. Многие говорили о Дивоке Ориги, но по прошествии длительного сезона дефицит его таланта станет очевидным. Итак, теперь есть Диогу Жота.

    Приобретенный летом за 41 миллион фунтов стерлингов, Жота с самого начала казался разумной покупкой. Как и Садио Мане, он был гибким, скоростным и обладал большой выносливостью, а также отличным голевым чутьем.

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    • Еще до того, как он дебютировал, помощник главного тренера «Ливерпуля» Пеп Лейндерс назвал его «монстром давления», который «сразу впишется в команду». Это запоминающиеся цитаты в стиле Клоппа, но что действительно поразило, так это следующие слова: «Что могу сказать о Диогу? Его технический уровень такой же, как у нашей тройки форвардов».

    Это серьезное заявление о новоприбывшем игроке, но теперь, спустя шесть недель, мы можем взглянуть на статистику. Жота забил 7 голов в своих первых десяти матчах за «Ливерпуль» (он достиг этой отметки быстрее, чем кто-либо в этом столетии). 6 голов пришлись на последние четыре игры, в которых он отмечался двумя первыми голами, двумя победными мячами и хет-триком. И даже его дебютный гол во встрече с «Арсеналом» решил исход. Это серьезная продуктивность.

    Минувшим вечером в матче против «Аталанты» он вышел в стартовом составе на позиции Роберто Фирмино и ни разу не заставил усомниться в правильности выбора Клоппа. Не то чтобы бразилец не был выдающимся игроком, но матч показал, что он больше не нужен «красным» для победы.

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    Как «Ливерпуль» собирался справиться с отсутствием Вирджила ван Дейка против мощной атаки «Аталанты»? Как он собирался обезопасить молодых Риса Уильямса и Джо Гомеса? Ответ прост: мерсисайдцы вернулись в сезон 2017/18, достали гитару, выкрутили усилитель до упора и ударили по струнам.

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    • Это был рок-н-ролл с соло-гитарой в руках Диогу Жоты. Португалец открыл счет, когда выбежал из-за спин защитников и удивительно тонко пробил над незадачливым Марко Спортьелло. На 33-й минуте он отличился вновь, когда принял длинный заброс от Джо Гомеса, развернулся под правую ногу и выстрелил в ближний угол.

    Затем Жота взял передышку и позволил Мохамеда Салаху и Садио Мане забить собственные восхитительные голы, после чего оформил потрясающий хет-трик. На 54-й минуте (да, это была лишь 54-я минута) Жота был выведен один на один с вратарем после прекрасного паса Мане. Когда Спортьелло выскочил ему навстречу, португалец эффектным касанием ушел в сторону и с легкостью поразил цель, оформив свой первый в истории хет-трик в составе «Ливерпуля».

    Не прошло и часа, и Диогу Жота самым убедительным образом показал, почему «Ливерпуль» сделал на него ставку, почему Пеп Лейндерс сказал, что он находится на одном уровне с ведущей тройкой форвардов, и почему Юрген Клопп был счастлив поставить в состав его, а не Фирмино.

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    • Этот матч стал огромной рекламой для нейтральных болельщиков, поскольку он ознаменовал собой возвращение у тому рок-н-ролльному футболу, который так воодушевлял нас два года назад. Этот матч стал огромной рекламой для Юргена Клоппа, поскольку он практически гарантировал выход в плей-офф Лиги чемпионов.

    Этот матч стал огромной рекламой для Алиссона, так как в нем он в третий раз подряд сохранил свои ворота в неприкосновенности (ему пришлось поработать, когда он отразил несколько хороших ударов Дувана Сапаты во втором тайме). Этот матч стал огромным толчком для Риса Уильямса, ведь ноль в графе «пропущенные мячи» вселит в него уверенность в будущем.

    Этот матч стал огромным успехом для всех, кроме соперника «Ливерпуля». Для него это было зловещим предупреждением, потому что «красные» не только уверенно выиграли (это уже пятая победа после дерби в Мерсисайде), не только забили пять голов, но и великолепно подготовились к предстоящей встрече с «Манчестер Сити».

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    • Руководство «Ливерпуля» нашло игрока, идеально подходящего для их системы, игрока, который безупречно вписался в нее, игрока, который теперь позволит отдохнуть кому-то из тройки фантастических форвардов. При этом атакующая линия будет оставаться настолько сильной, что никто в Европе не захочет с ней встречаться.

    И не думайте, что он собирается останавливаться на достигнутом. Просто наблюдайте за тем, как Диогу Жота поднимается и становится одним из лучших игроков в мире.

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