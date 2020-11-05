Безумный матч «Краснодара». Вели 2:0, но посыпались и проиграли

«Краснодар» проиграл «Севилье» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:3. «Быки» уже к 21-й минуте вели в два мяча. Сначала Магомед-Шапи Сулейманов со штрафного отправил мяч в ближнюю девятку, а затем Маркус Берг реализовал пенальти. На 42-й минуте Иван Ракитич сократил счет, а три минуты спустя испанский клуб остался в меньшинстве — Хесус Навас получил прямую красную карточку.В середине второго тайма «Севилья» за три минуты забила дважды — дубль оформил Юссеф Эн-Несири.

«Краснодар» в большинстве проиграл в Севилье

«Если бы удержали сегодня "быки" победу, то получили бы четыре балла и шанс взять ещё очки дома. Все предпосылки для того, чтобы увезти три очка из Севильи, у команды Мусаева были. Да, в дебюте андалусийцы основательно прижали гостей, создали ряд моментов, но затем случился триумфальный для "Краснодара" пятиминутный отрезок, вместивший шикарный гол в "девятку" со штрафного в исполнении Сулейманова и пенальти за фол на Берге, который сам же швед и реализовал.

Естественно, при 0:2 Лопетеги сделал оргвыводы в виде двойной замены через полчаса после начала. "Севилья" завелась всерьез и успела забить важнейший гол за пару минут до перерыва. Ракитич головой замкнул подачу Хордана с фланга.

Однако в компенсированное время судьба подкинула еще один бонус "быкам" — Хесус Навас разул убегавшего один на один Олссона, получив прямую красную карточку. Задача была проста — удержать победу в большинстве. "Севилья" и вдесятером нагнетала, имела моменты, но в целом не возникало ощущения, что гости вот-вот дрогнут. Ровно до середины тайма, когда Кайо на ровном месте, как и в Ренне, привез. Полез последним защитником зачем-то на двоих и подарил мяч Эн-Несири, который тут же воткнул его в сетку мимо выпавшего от такой подставы в осадок Сафонова.

А три минуты спустя подача со стандарта обернулась вторым голом. Мяч из скопления игроков отскочил в штангу, от которой вылетел в поле. Чернов махнул мимо, зато Эн-Несири вколотил в ворота. Теперь уже "Севилья" отошла назад и, в отличие от "быков", свой минимальный перевес уверенно отстояла, хоть и играла вдесятером», — переда ход поединка автор ФНК Александр Карамышев.

Глупейшее поражение «Краснодара» в ЛЧ

«У "Краснодара" продолжаются матчи в условиях кадрового армагеддона. Травмы выкосили половину футболистов — особенно тяжко с полузащитой. За день до матча с "Севильей" мелькнула надежда на неплохой стартовый состав. Вандерсон и Классон все-таки полетели в Испанию. Однако в основу они не попали.

Во многом из-за этого в старте появился Шапи. Человек, который еще недавно был восходящей звездой РПЛ, но последние полтора года как-то затерялся. Теперь же он стал главным героем на старте матча. Сначала Сулейманов сыграл рукой в своей штрафной — судья Феликс Брих назначил пенальти. Окампос уже поставил мяч на точку и готов был исполнять, но рефери подбежал к монитору, глянул видео и отменил одиннадцатиметровый.

Трудно говорить о перспективах где-либо. Посмотрите на наш состав в матче с ПАОКом и сегодня. Там изменений — процентов 70. На такие вещи, как болезни, я не могу влиять, а наши перспективы зависят от здоровья наших футболистов. Мы с каждым матчем теряем футболистов. Надеюсь, что это прекратится. Здорово, что Вандерссон и Классон вернулись после долгого отсутствия. Надеюсь, другие тоже восстановятся. Трудно комментировать, вы сами видели, что он подарил сопернику гол на ровном месте. Не хочу открыто комментировать игроков прессе. Это не для общего обозрения, разберем детально между собой. Главный тренер «Краснодара», Мурад Мусаев

На повторе видно, что мяч попал в ту часть руки, за которую иной раз вполне могут назначить пенальти. Кроме того, Шапи, не владея мячом, попал ногой по ноге соперника. Немецкий арбитр посчитал, что этого мало для фола, и игра моментально перевернулась», — корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер отметил момент в начале матче, в котором Шапи мог стать анигероем поединка.

Не наша Лига? У России — 0 побед в главном еврокубке

«Кто мог подумать, что к первой победе на групповом этапе еврокубков наши окажутся ближе всего в Севилье. "Краснодар" без группы лидеров начал матч на трясущихся ногах, однако первые же два выпада стали результативными: Шапи забил со штрафного, а Берг — с пенальти! 2:0 уже на 20-й минуте.

Это был какой-то сумасшедший матч, в котором только в первом тайме тренеры произвели три замены, испанцы отыграли один гол и заработали удаление, срывая выход Олссона один на один.

Берг реализовывает пенальти twitter.com/UEFAcom

Оставалось только в большинстве сохранить победный счет. К сожалению, не удалось зацепиться даже за ничью. Сначала грубейшая ошибка Кайю, а потом стандарт привели к поражению. Российские клубы так и продолжают путь в Европе без побед», — подвел итог выступлений российских клубов в ЛЧ заместитель шефа отдела футбола «СЭ» Константин Алексеев.

Первую победу России в Лиге чемпионов убил свой же защитник

«На второй тайм у "Краснодара" были в руках все возможности, но играть смелее, несмотря на большинство, команда Мусаева так и не решилась. "Севилья" продолжала рваться вперед и заставляла спасать Сафонова: чаще всего проваливался левый фланг, на котором страдали Чернов и заслуживший обратную замену Сперцян.

Фрагмент матча twitter.com/sevillafc

Сил продержаться хватило только до середины тайма. Первую возможную победу российских клубов в этой Лиге чемпионов перечеркнул защитник Кайо — вот такой ключевой ошибкой.

Сейчас у меня полное опустошение. Мы вели 2:0 к концу первого тайма и не смогли удержать счет. Тем более, соперник играл в меньшинстве. Мы бились, но у них было больше желания, видимо. Мы должны были выигрывать. Не знаю, с чем связано это поражение. Возможно, команда потеряла все силы. После игры я высказал команде, почему мы, играя в большинстве, теряли мяч. Не знаю даже, что сказать теперь. Просто нет слов Футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов

После этого был еще один — уже нокаутирующий — мяч от того же Эн-Несири, вышедшего на поле по ходу матча. Мусаев бросил в бой Вандерсона и Классона, а "Краснодар" вспомнил, что любит атаковать, но "Севилья" умело убила оставшееся время и одержала вторую победу на этом групповом этапе», — говорится в материале Sport 24.

Не спасло даже большинство: «Краснодар» сдался «Севилье»

«Мурад Мусаев был вынужден вносить изменения. Еще в конце первого тайма он выпустил Эдуарда Сперцяна вместо Леона Сабуа, а на второй тайм разбил-таки пару центральных защитников Мартынович — Кайо, отправив Александра на правый фланг и выпустив к бразильцу Сорокина, который заменил Кристиана Рамиреса. Впрочем, на игру "Севильи" это никак не повлияло — андалусийцы продолжили тотальное давление на ворота гостей.

Фрагмент матча twitter.com/sevillafc

Так, в одном из эпизодов "Краснодар" едва ли не всем составом столпился в своей штрафной площади, и Оскар в итоге решился на дальний удар. Мяч из-под перекладины с трудом вытащил Сафонов. Затем Евгений Чернов едва не подарил "Севилье" гол, сначала позволив Лукасу Окампосу войти в штрафную и сделать опасный прострел, а затем не помешав игроку хозяев нанести удар с убойной позиции. На счастье защитника "Краснодара" этот выстрел был заблокирован.

По сути игра превратилась в настоящее испытание для "быков" — южане действовали исключительно на вынос, не думая об атаке вообще. Мусаеву пришлось даже сделать обратную замену, убрав провалившего матч Сперцяна и выпустив опытного Виктора Классона. Но это не помогло. "Краснодар" привез второй гол сам себе.

Кайо завозился с мячом у своих ворот и подарил его Юссеф Эн-Несири. Марокканский форвард, едва выйдя на поле, счет сравнял. Практически в следующей атаке он же вывел "Севилью" вперед, воспользовавшись очередной грубой ошибкой защитников», — автор «Газеты.ру» Андрей Сенченко оценил замены Мусаева по ходу матча.

Чудеса в тайме первом и ужас во втором

«Сафонов подтверждать критику Шапи не стал, посчитав, что события из раздевалки должны оставаться в раздевалке. Вратарь был более молчалив и спокоен. Юрий Газинский признался, что да, был разговор на повышенных тонах. А Мусаев в послематчевых комментариях повел себя еще хитрее. Главный тренер "Краснодара" сказал, что готов брать ответственность, только если футболисты не будут совершать ошибки в простых ситуациях.

Находить какие-то слова трудно. Но мы должны что-то извлечь из этого поражения. Ведя в счете после первого тайма, мы играли в большинстве и должны были побеждать. Повторюсь, это тяжелейшее поражение, одно из самых тяжелых в карьере. Но нужно двигаться дальше. То, что было в раздевалке, останется там. Да, мы поговорили на повышенных тонах, но я выносить в свет это не буду. Всегда предъявляем друг другу что-то после игры, но проигрывает команда. Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский

При этом Мусаев отрекся, что играть на удержание было его заданием. Так кто заставил "Краснодар" перейти на оборонительную тактику? Кайо? Вряд ли, оборонительная тактика не для него. Шапи? Или Берг? Тогда вопрос — а Мусаев точно управляет раздевалкой?

В общем, поражение от "Севильи" вскрыло массу проблем в "Краснодаре". И вот теперь в дело должен вступать менеджмент "быков". Не с открытым письмом, как в ситуации с Безбородовым, а, наоборот, без шума, но с хорошим выхлопом, который поможет "Краснодару" исправить положение в Лиге чемпионов. С "Севильей" можно играть, тем более дома. Но на поле должна быть команда, выполняющая одну и ту же установку. А не каждый сам за себя. Плюс желание и правильный настрой. А для этого может понадобиться смена главного тренера?» — высказался о перспективах «быков» в домашнем матче с испанцами автор Rusfootball.info Андрей Мордовин. 0