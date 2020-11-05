Лучше, чем ничего. «Зенит» почти простился с плей-офф ЛЧ

Питерский «Зенит» сыграл вничью с «Лацио» (1:1) в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Гол в составе сине-бело-голубых забил полузащитник Александр Ерохин с передачи нападающего Артема Дзюбы. У гостей отличился форвард Фелипе Кайседо. В настоящий момент команда Сергея Семака занимает последнее место в группе F, имея в активе 1 очко.

«Лацио» без лидеров и возвращение Дзюбы

Автор Sport24 Владимир Колос рассказывает о проблемах с составами, с которыми столкнулись обе команды в преддверии матча.

«За два стартовых тура Лиги чемпионов "Зенит" поставил себя в такое положение, — два поражения, всего один забитый мяч — что выиграть нужно обязательно. А достойно или нет — вопрос уже десятый.

Да, игра против лидера группы, который две недели назад уверенно прибил "Боруссию", которая, в свою очередь, не давала сине-бело-голубым выйти из своей штрафной практически все 90 минут их матча.

Но в Петербург "Лацио" прилетел без своих лидеров — главного бомбардира Чиро Иммобиле, мозга в центре поля Луиса Альберто, основного вратаря Томаса Стракоши. И еще примерно полдюжины игроков основной обоймы. Если в таком матче не набирать очки — о Лиге чемпионов можно не думать. И речь не только об этом сезоне.

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У "Зенита" тоже были проблемы с составом. Малком до сих пор восстанавливается после травмы и оттягивает свой дебют в Лиге чемпионов, как только может. Сердар Азмун и Себастьян Дриусси тоже оказались неготовы. Зато в состав вернулся Дзюба. Который вместо поездки в Химки получил дополнительные выходные».

Перспективный прессинг питерцев

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев,отмечает изменение в тактике «Зенита» и хвалит нововведения Сергея Семака.

«С первых минут "Зенит" показал, что собирается высоко играть в прессинг. Семак наконец придумал вариант, при котором его команда может играть агрессивным давлением, имея в составе Дзюбу. Первым игроков выбегает Александр Ерохин, по флангам прессингуют Юрий Жирков и Далер Кузяев, а Артем Дзюба без больших усилий контролирует позицию под Ерохиным.

Это выглядело очень неожиданно и вполне перспективно. "Лацио" с трудом выходил из таких ситуаций, допустив за первый тайм пять потерь на своей половине поля и три нарушения правил. Не все ситуации были именно прессингом "Зенита", но тем не менее, итальянцы с трудом переходили из обороны в атаку.

Одна из причин этого — грамотное расположение "Зенита" без мяча, когда "Лацио" входил в среднюю треть поля. Питерцы взяли пример с "Торино", который тоже грамотно оборонялся против римлян в последнем туре Серии А. Это была компактная схема 4-3-3, которая практически не позволяла сопернику добираться до ворот. Не удивительно, что за первый тайм "Лацио" в итоге нанес только 1 удар из штрафной».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Наши домашние матчи чем-то похожи: оба раза мы пропустили в концовке, а это привело к разочаровывающему результату. Очень жаль, что не смогли реализовать отличный момент во втором тайме — вполне могли увеличивать преимущество и доводить до победы. По этой причине, а также потому, что «Зенит» вел игру большую часть времени, мы и разочарованы ничьей.

Ерохин в огне!

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак, напротив, считает, что умело прессинговал и мешал сопернику создавать моменты «Лацио», хотя в итоге питерцы открыли счет.

«Одна из основных проблем "Зенита" — предсказуемость выхода из обороны, из-за чего соперникам удается легко подстроиться, перекрыв обоих центральных защитников. Поэтому Семак попросил Барриоса опускаться ближе к штрафной. В первые 20 минут колумбиец сделал 16 передач. Для сравнения, вся оставшаяся четверка полузащитников сподобилась на 19 пасов.

И ход не сработал. Барриос — далеко не лучший распасовщик. Удачно он играл поперек и назад. В результате завладеть инициативной питерцам не удавалось. Подопечные Симоне Индзаги ритмично прессинговали, переключая скорости — от компактной расстановки в середине поля до резкого распрямления. Сине-бело-голубые катали мяч в первой линии, но вперед продвигали с трудом и в большинстве случаев флангами. В центре мимо Сергея Милинковича-Савича играть они не решались.

Так что до штрафной Пепе Рейны мяч за первый тайм дошел считанное число раз, и в каждом случае после подачи на Дзюбу. Но и этого хозяевам хватило для гола. Дзюба после навеса Юрия Жиркова скинул мяч чуть назад Кузяеву, полузащитник вернул Артему, а тот вновь переадресовал — на сей раз оказавшемуся в одиночестве Александру Ерохину. Раскочегарившийся в последнее время полузащитник (он забивал в последних четырех турах РПЛ) поразил пустые ворота. Комбинация получилась на загляденье».

Симоне Индзаги Главный тренер «Лацио» Я рад, что я могу положиться на своих игроков. Я не вправе просить от них чего-то большего. Мы провели два выездных матча с очень ограниченным числом игроков. Мои требования к ним высоки, но я должен также отдать им должное.

«Зенит» продолжил обороняться

Автор Rusfootball.info Иван Долинин отмечает ставку «Зенита» на оборонительную игру, которая уже подвела их в матче с дортмундской «Боруссией».

«На забитый гол "Зенит" отреагировал не лучшим образом. Команда Семака позволила сопернику чувствовать себя вольготно на чужой половине поля. Возможно, в этом была задумка и установка тренера — все-таки "Лацио" чаще находит выгоду и зарабатывает преимущество, владея мячом меньше соперника и действуя больше на контратаках.

Если это так, то винить игроков в волнительной концовке первого тайма некорректно. Но в любом случае главное, что на перерыв "питерцы" ушли в качестве лидера.

В раздевалке Семак, очевидно, внес ряд корректив, в результате которых в дебюте второго тайма "Зенит" стал играть лучше. Глобально тактика не поменялась — "питерцы" продолжали делать акцент на оборону.

Но теперь уже при потерях "Лацио" активно старались убежать в контратаки и найти шанс для второго гола. Хорошие шансы были у Ерохина, а затем и у сменившего его из-за небольшого повреждения Мостового. Исключительно жаль, что не удалось реализовать моменты».

Вячеслав Караваев Защитник «Зенита» Мы разочарованы, что не удержали победу. Должны были забивать больше, реализовывать свои шансы лучше — тогда исход был бы другим. Теперь у нас не остается вариантов, кроме как играть на победу во всех оставшихся матчах. Мы будем действовать активно, агрессивно, потому что наш единственный шанс — побеждать в следующих играх Лиги чемпионов.

Коллективная ошибка «Зенита»

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов огорчается тому, что питерцам снова не хватило сил на концовку матча, что привело к упущенной победе.

«Только в последние 20 минут "Лацио" смог прижать "подсевших" чемпионов России. В этот отрезок слабым местом у "Зенита", как ни странно, оказался Барриос, который до того был едва ли не лучшим в составе сине-бело-голубых. Колумбиец привёз опасный штрафной, организовал потерей контратаку на свои ворота, заработал глупую жёлтую карточку в ответ на провокацию соперника.

И всё-таки у римлян не было стопроцентных моментов. Тем обиднее гол экс-нападающего "Локомотива" Фелипе Кайседо. "Зенит" совершил коллективную ошибку в обороне: Деян Ловрен поскользнулся, а Магомед Оздоев и Ярослав Ракицкий не разобрались, как передавать друг другу Кайседо.

"Зенит" собрался на концовку, создал несколько моментов на последних минутах. Мостовой даже забил после тонкой передачи Дзюбы. К сожалению, Артём, принимая мяч, застрял в офсайде. Такое с ним нередко случается — нужно быстрее реагировать на движение защитников. Впрочем, ничья справедливый результат. Во втором тайме у "Лацио" тоже было больше ударов — 9:4 (в створ — 2:1)».

Фелипе Кайседо Нападающий «Лацио» Забить первый гол в Лиге чемпионов в свои 32 года — для меня это многое значит. Я очень рад. Мы почти четыре года боролись за то, чтобы оказаться здесь, сыграть в Лиге чемпионов. Это важный гол, который принес нам важную ничью. Фелипе Кайседо

Справедливая ничья

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-экспресса» Константин Алексеев считает результат матча в Санкт-Петербурге справедливыми.

«Однако и назвать ничью воплощением несправедливости язык не повернется. Еще до гола Кайседо хозяева прижались к своим воротам. Футболистам "Зенита" не хватает свежести, что особенно заметно на фоне вчерашней игры "Локомотива" с "Атлетико", в которой москвичи действовали на хороших скоростях, выдерживали темп.

Чемпион в концовках таймов двигался с трудом. "Лацио" мог сравнять счет и раньше. И пусть в решающий момент вмешалось невезение — поехала нога у Ловрена, все же будем честны — гол назревал. Только пропустив, сине-бело-голубые вновь завелись и даже забили — к сожалению, после крошечного офсайда у Дзюбы.

Обидная ничья. При этом не станем принижать "Зенит" ссылками на ослабленный состав "Лацио". У итальянцев хороший выбор. А на поле в Питере выходили и Милинкович-Савич, за которого клуб просит 100 миллионов евро, и игрок сборной Аргентины Корреа, и другие неплохие футболисты. Еще неизвестно, чьи потери весомее, учитывая, что Сергею Семаку пришлось обойтись без Малкома, Дриусси и Азмуна. Скамейка-то у "Зенита" куда короче».

Вильмар Барриос Полузащитник «Зенита» Математически «Зенит» все еще может выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Да, для этого нам нужно обыгрывать «Лацио» и «Брюгге» в гостях, а затем «Боруссию» дома — мы как раз и постараемся это сделать. Конечно, мы заслужили победу над «Лацио», но и одно очко — лучше, чем ничего.

Выбор шипов для бутс повлиял на счет?

Автор Soccer.ru Вадим Багров вспоминает злосчастное падение Деяна Ловрена, приведшее к ответному мячу, и напоминает, что в Лиге чемпионов не бывает мелочей.

«Уставали, символом чего может стать Жирков, которого ставят и ставят, поскольку знают о его классе. Но не было серии сэйвов Кержакова, Михаил не герой поединка. Следовательно, дьявол в деталях — "Зенит" пропустил ответный мяч, вплотную подошел к потере шансов побороться за второе место из-за того, что игроки начали поскальзываться на сыром поле. Заметьте, и это важно, что подопечные Индзаги так, как Ловрен и другие футболисты Семака, не падали.

"Зенит" играл дома, знают свое поле досконально, сами выбирают длину травы на газоне в законном диапазоне, могут закрыть крышу и перестраховаться. И при этом решающий момент матча — гол Кайседо, напрямую связан с очередным падением Ловрена на газон. Обидная потеря пунктов, но еще одно напоминание — в Лиге чемпионов нет мелочей. Обескровленный "Лацио" сыграл ниже возможностей, в Риме могут показать более сильный и опасный футбол. Но даже без моментов — у "орлов" три удара в створ, два из которых не сильные, отыгрались.

Но если дома не обыграли смешанный состав Индзаги, то какой счет будет в гостях против их основы? Сегодня был финал для Семака, и увидели странности — подбор шипов озадачил, ведь просто так половина команды не начнет падать на знакомом газоне, когда соперник держится на ногах. И замены снова заставляют развести руками. Обидная ничья, но не без вопросов к тренеру Зенита».

Деян Ловрен Защитник «Зенита» Победить в этом матче действительно могли обе команды. Мы разочарованы тем, что в итоге набрали только одно очко. В оставшихся матчах нам просто необходимо быть такими же смелыми на поле, какими мы были большую часть матча против «Лацио».

Перезаряженный Дзюба

Автор «Спорта день за днем» Антон Кудинов оценивает игру капитана «Зенита» на фоне слухов о его конфликте с главным тренером команды.

«Артем был порой даже чрезмерно заряжен. Он активно подсказывал партнерам по команде, сокрушался неточным передачам и неудачным выходам из обороны, прикрикивал, что вешать нужно на него, особенно когда рядом относительно невысокий Патрик.

Однако данная Семаком пауза визуально дала свой результат. Дзюба традиционно неплохо цеплялся за мячи, выдавал необходимые по эпизодам рывки, старался действовать в подыгрыше, голевую передачу отдал, в конце концов. Важно и то, что на не самом свежем газоне у Артема не ехали ноги и не сводило мышцы. Тот же Оздоев выдавал по несколько падений за тайм, не всегда держались на ногах и футболисты гостей.

Да, был отрезок в конце второго тайма, когда пропустивший "Лацио" отогнал "Зенит" от своих ворот, а Дзюба выдал несколько спорных или неудачных решений. Была и не самая очевидная концовка, когда Артем старался брать на себя даже больше, чем требовал эпизод: лез в обводку или немного перегибал палку в переговорах с партнерами по команде.

Желание Артема, его мотивация играли даже немного во вред общему результату. Хоть он и мог в конце отдать вторую в матче голевую передачу — не успел вовремя выйти из офсайда».

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