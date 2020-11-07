Неожиданный лидер АПЛ. «Саутгемптон» взлетел на вершину турнирной таблицы

Спустя чуть больше года после домашнего унизительного поражения от «Лестера» со счетом 0:9, в результате которого австриец оказался под угрозой увольнения, он впервые с 1988 года вывел «святых» на вершину элитного английского дивизиона, одержав комфортную победу над «Ньюкаслом».

«Нашим фанатам это понравится, и они сохранят себе на память текущую турнирную таблицу», — сказал Хазенхюттль.

«Нас это радует, но это не должно убивать жажду большего. Мы должны оставаться голодными и должны чувствовать, что с этой командой все возможно.

Я очень горд. Мы развивались не за счет финансовых вложений, а благодаря большому объему выполненной работы.

За последние два-три месяца мы добились хороших результатов, и было важно, чтобы каждый увидел, что наша философия может быть успешной.

Все сыграли на высочайшем уровне, и то, что мы сделали, немного пугает. Но это не удивительно, потому что я вижу, как игроки работают», — добавил он.

Команда Хазенхюттля провела доминирующую игру, в которой хорошо двигала мяч и заслуженно вышла вперед после великолепного удара Че Адамса в первом тайме. Точный выстрел Стюарта Армстронга в концовке подвел итог поединка.

«Ньюкасл», который остался на 11-м месте в турнирной таблице, был полной противоположностью оппонента. В двух эпизодах с пропущенными мячами он действовал неосторожно, теряя мяч вблизи своей штрафной.

«Голы, которые мы пропустили, вероятно, подводят итог всего вечера», — сказал наставник «сорок» Стив Брюс. — «Мы отдавали мяч слишком часто и слишком просто. Мы были тенью той команды, которую я видел в игре с "Эвертоном" на прошлой неделе».

Нет Ингза, нет проблем

Когда лучший бомбардир команды Дэнни Ингз получил травму, озадаченность болельщиков «святых» можно было понять, ведь они не понимали, кто же теперь будет забивать.

Ингз, чья впечатляющая форма в начале сезона привела к вызову в сборную Англии впервые за пять лет, до этого матча забил 36 процентов голов «Саутгемптона» после того, как сформировал эффективный дуэт с Адамсом.

Так что в его отсутствие неудивительно, что Адамс взял на себя больше ответственности, а Тео Уолкотт, вернувшийся в свой первый профессиональный клуб на правах аренды из «Эвертона» после 15 лет отсутствия, сыграл центральную роль второго плана.

Лишь отличный сейв вратаря «Ньюкасла» Карла Дарлоу помешал забить Адамсу, метившему в правый верхний угол.

Но несколько мгновений спустя он открыл счет прекрасным ударом с 12 метров после слаженной работы Кайла Уокера-Питерса и Уолкотта.

Имея в составе Ориоля Ромеу и Джеймса Уорда-Прауса, которые контролировали темп и связывали игру своими передачами, «святые» в конце концов забили заслуженный второго гол.

Неосторожность Мэттью Лонгстаффа привела к перехвату Армстронга, который тут же нанес классный удар с левой в нижний угол чужих ворот.

А ведь можно еще вспомнить блестящий удар Ромеу, когда Дарлоу зацепил мяч кончиками пальцев и перевел его в перекладину. «Святые» не просто одержали заслуженную победу, они кардинально изменили свое положение по сравнению с 12 месяцами назад.

Томясь в тройке худших команд и не оправившись от поражения от «Лестера», Хазенхюттль и «Саутгемптон», похоже, были в смятении.

Теперь они находятся на вершине турнирной таблицы. Более того, австрийца называют претендентом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», где пока еще работает Уле Гуннар Сульшер.

Дорогостоящее расточительство «Ньюкасла»

Сильная оборона была ключевым аспектом двух предыдущих матчей «Ньюкасла» в Премьер-лиге.

В этот же раз разочарование Брюса в технической зоне было очевидным, поскольку его команда, казалось, отказалась от формулы, которая так хорошо сработала против «Вулверхэмптона» и «Эвертона».

Мало того, что «Ньюкасл» не соответствовал привычному уровню игры в защите, так еще и регулярно терял мяч, явно переигрывая в ключевых моментах.

«Мы должны были лучше контролировать мяч и следить за ним. Эти футболисты играют на высоком уровне, поэтому от них ждут качественной игры. Уже на 6-й минуте мы подарили сопернику первый гол, а затем пережили тяжелую ночь. Мы были далеки от той формы, которая была у нас пять дней назад. Это моя главная проблема — мы то падаем, то взлетаем», — отметил Брюс.

Только двум игрокам «Ньюкасла» удалось обеспечить точность передач на уровне более 80 процентов. Это привело к тому, что гости не имели фундамента для развития атак.

Мигель Альмирон и Лонгстафф понесут на себе основную тяжесть гнева Брюса из-за пропущенных мячей, но Джамаль Льюис, Федерико Фернандес и Джейкоб Мерфи также несколько раз попадали в затруднительное положение.

Даже изменение стиля игры на более прямолинейный после выхода на поле Энди Кэрролла и Жоэлинтона не смогло разбудить «Ньюкасл», который побеждал на этом поле в марте.

Статистические факты

— «Ньюкасл» пропустил в семи матчах чемпионата подряд. Это их самая длинная серия без сухих матчей в Премьер-лиге с декабря 2017 года (11 матчей подряд).

— «Саутгемптон» выиграл три матча Премьер-лиги подряд впервые с мая 2016 года, когда под руководством Рональда Кумана имел серию из четырех побед.

— «Саутгемптон» набрал 16 очков в восьми матчах Премьер-лиги в этом сезоне. На данном этапе сезона они никогда не набирали больше (на уровне сезона 2014/15).

— Че Адамс забил в трех из восьми матчей АПЛ в этом сезоне (три гола). В 30 матчах прошлого сезона он тоже отличился в трех встречах (четыре гола).

— Игрок «Саутогемптона» Тео Уолкотт, записавший на свой счет результативную передачу, в матчах против «Ньюкасла» за всю карьеру поучаствовал в 11 взятиях ворот (пять голов, шесть результативных передач). Это лучший результат среди всех действующих игроков.

— Стюарт Армстронг забил свой третий гол в Премьер-лиге на домашнем поле за «Саутгемптон» и свой первый гол в матче на «Сент-Мэри» с февраля текущего года, когда поразил ворота «Астон Виллы».

— В своем 350 матче чемпионата Англии Уоткотт, наконец, дебютировал в домашней встрече АПЛ за «Саутгемптон». До этого последний матч на «Сент-Мэри» он провел в декабре 2005 года в Чемпионшипе.

Что дальше?

После перерыва на матчи национальных сборных обе команды вернуться на поле в субботу, 21 ноября.

«Саутгемптон» отправится на «Молино», чтобы сразиться с «Вулверхэмптоном», а «Ньюкасл» дома примет «Челси». 0