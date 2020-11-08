Нога Акинфеева сохранила ЦСКА первое место в РПЛ

Московский ЦСКА на своем поле нанес поражение «Ростову» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ. Победный мяч в первом тайме забил Константин Кучаев, для которого этот мяч стал шестым в сезоне. Во второй половине игры Роман Еременко мог сравнивать счет, но не сумел переиграть Игоря Акинфеева при исполнении 11-метрового. Страж ворот ЦСКА ногой отразил этот удар. В концовке встречи нападающий Федор Чалов поставил точку в этой игре, забив второй мяч в сезоне в РПЛ.

Экстренные замены

Редакция Sport24 оценивает стартовые составы команд и замены, которые наставнику ЦСКА пришлось делать в начале матча.

«После 13 тура Валерий Карпин в очередной раз подверг критике работу судейского корпуса. Однако, в отличие от случая с Еременко, красную карточку Деннису Хаджикадуничу после матча со "Спартаком" отменять не стали. С учетом отсутствия Норманна, Мамаева, Козлова и Байрамяна Карпину пришлось набирать состав из тех, кто был в строю. Пришлось даже Еременко ставить правым вингером.

У Гончаренко ситуация была получше помимо привычно отсутствующего Фукса тренер не мог рассчитывать на Марио Фернандеса. В остальном все было в норме — место Марио занял Марадишвили, а на скамейке разом остались Чалов и Эджуке. Здоровая ротация.

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Правда, уже на истечении 9-й минуты игры тренеру ЦСКА пришлось вносить корректировки в состав. Бросившийся в подкат Зайнутдинов получил в голову коленом от Дениса Терентьева и был вынужден на носилках покинуть поле. Вместо него вышел Виктор Васин — ЦСКА сохранил 4-4-2 с Васиным и Дивеевым в центре обороны и подвинутым левее Магнусоном».

План ЦСКА сработал

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит армейцев, добившихся преимущества в первом тайме.

«Как обычно, "Ростов" довольно агрессивно прессинговал, а "армейцы" сделали ставку на скоростные контрвыпады и забросы в сторону Гайча. Очевидно, из-за стиля игры соперника Гончаренко и выбрал аргентинца.

План ЦСКА работал лучше, так что гол Константина Кучаева на 20-й минуте выглядел закономерным. Ростовчане прозевали открывание Кучаева между линиями в полуфланге, а после стенки с Гайчем пробившему из-за штрафной хавбеку помог рикошет от новичка гостей Александра Павловца.

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При счёте 1:0 преимущество ЦСКА по игре ещё возросло. Хозяева очень прилично играли в пас, а обновлённая, несыгранная команда Карпина допускала ошибки при переходе из атаки в оборону, поэтому "армейцы" много били по воротам Сергея Песьякова.

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В первом тайме счёт по ударам был 14-3 (в створ — 5-1). Любопытно, что Гайч совершил всего 15 касаний мяча за 45 минут, тем не менее нанёс четыре удара и отдал две ключевые передачи. Перед перерывом аргентинец загубил верный момент».

Еременко простил бывшую команду

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак ругает защитника ЦСКА Виктора Васина, допустившего очередную результативную ошибку, и хвалит Игоря Акинфеева.

«Во втором тайме ЦСКА отдал мяч и стал встречать соперника средним блоком в попытках совершить результативный перехват. Подойти к своей штрафной армейцы не позволяли, но и поймать ошибку гостей не получалось. Гончаренко посмотрел на происходящее и выпустил на поле мобильных Федора Чалова (вместо Гайча) и Эджуке (вместо Арнора Сигурдссона).

Все-таки российские клубы почему-то совершенно не умеют играть на удержание счета. Красно-синие вроде бы легко разрушали атаки ростовчан, и тут в дело вмешался мастер привозов Васин. При подаче углового он локтем врезал по лицу Хасимото. Самое нелепое в этой ситуации, что армеец спокойно снимал верх. Алексей Матюнин даже не сразу увидел удар, но сначала посмотрел на фингал под глазом японца, потом послушал видеоассистента, сбегал к монитору и назначил пенальти.

Васин должен целовать Игорю Акинфееву левую ногу, которой вратарь парировал удар Еременко, напомнив всем свой легендарный сейв в серии пенальти с Испанией на ЧМ-2018. Отмазал вратарь своего партнера, которого не раз защищал в прессе. Это был ключевой момент, сделавший Акинфеева лучшим игроком этого матча».

Виктор Гjнчаренко Главный тренер ЦСКА Солидное преимущество по голевым моментам. По предголевым — тоже. Группа атаки не всегда вовремя заходила в штрафную площадь — так что много били издалека. Гола два, но предпосылок к голам создали гораздо больше. В защите действовали качественно, нашли баланс. Гайч? Взаимодействия, открывания — в этом надо прибавлять. Но он уже создавал голевые моменты, один из лучших его матчей за ЦСКА. В целом из него можно вытягивать больше голевых моментов. Почему нет такой свежести в Лиге Европы? Давайте не будем сравнивать РПЛ и Лигу Европы. С соперниками, за исключением «Фейенорда», мы смотрелись лучше. Отличия разве в том, что другие соперники сильнее прессингуют на протяжении всего матча

Первый гол Чалова с игры

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин ругает ЦСКА за расточительность и поздравляет форварда армейцев с первым голом с игры в этом сезоне.

«Тем не менее, шанс у "Ростова" был. Он обязательно должен был возникнуть в ситуации, когда красно-синие транжирили момент за моментом. Так и получилось. Васин неаккуратно сыграл в своей штрафной, и рефери Алексей Матюнин после помощи ВАР и просмотра повтора назначил пенальти.

Но вмешалась нога Акинфеева — голкипер, уже улетая в угол, успел зацепить ею мяч, посланный по центру Еременко. Русского финна, кстати, трибуны подвергали жесткой обструкции весь матч.

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Стало понятно, что после такого ЦСКА обязательно забьет еще. Так и произошло. Вышедший на замену Чалов сначала позволил Песьякову совершить еще один красивый сэйв, а потом все же послал мяч в нижний угол, впервые в этом сезоне забив с игры.

На перерыв на матчи сборных ЦСКА уходит единоличным лидером, выиграв на этом отрезке все четыре матча. Всего же победная серия ЦСКА в РПЛ достигла пяти встреч, начавшись с гостевого выигрыша у "Урала" в начале октября».

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» Не лучшая наша игра, мягко говоря. Первые 20 минут первого тайма и начало второго до пенальти — нормально. Будем работать. Прессинг работал в удачные отрезки, которые назвал выше. Не всё работало без травмированных, к которым добавились Козлов, Хаджикадунич, Мамаев. Не говорю уже про Байрамяна и других. Это не оправдание, но адаптация к такому прессингу складывалась сложнее. Пенальти? Не показалось ничего. VAR подсказал судье, судья посмотрел сам

У ЦСКА чемпионская оборона?

Автор Soccer.ru Вадим Багров размышляет, не станет ли игра ЦСКА у своих ворот помехой на пути к титулу.

«В целом "Спартак" Карреры пропускал много, но мало в важных матчах — общую статистику сформировали веселые погромы. Титульные "Локомотив" и "Зенит" — команды о защите. Так что будущий чемпион вряд ли будет работать по бразильской схеме. А у ЦСКА ведь еще и проблема реализации моментов имеется...

Следовательно, вся надежда на Акинфеева и его не всегда путевых учеников. Именно в таком порядке. Сегодня Игорь Владимирович отразил удар с "точки" от Еременко. Без сэйва "Ростов" мог перевернуть проигранный по первому тайму матч. Такие "стечения обстоятельств", как говорит Обляков — в основе потери ЦСКА очков. Упускали верное преимущество не раз.

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Именно надежность защиты может заказать себе под новогоднюю елку Ганчаренко. Команда у него бегущая, но умеющая сама себе навредить. Пока удачные показатели — результат аккуратности при стандартах (меньше после таких моментов пропустил только "Зенит") и сэйвов Акинфеева, который уже привык — один из защитников точно придумает момент.

Игорь проводит достойный сезон, еще и скромно относится к комплиментам — справедливо отметил, что Песьяков сегодня спасал чаще, тоже заслужил приз "Игрок матча", отданный капитану ЦСКА. А защите пора подтягиваться к вратарю, "Ростов" не нагрузил работой, дал отдохнуть, но впереди матчи с "Сочи", "Рубином" и в Лиге Европы».

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