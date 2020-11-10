Роналду, Киммих, Фати. Все больше футболистов получают травмы, и это не случайность

Что общего есть у Ансу Фати, Криштиану Роналду, Йозуа Киммиха, Кристиана Пулишича и Трента Александера-Арнолда? Кроме того, что они являются одними из самых громких имен в футболе, все они получили травмы из-за которых либо точно, либо с большой долей вероятности пропустят ближайшие матчи сборных.

Футбол оказался в ситуации, когда всего после двух месяцев сезона 2020-2021 игроки уже испытывают трудности с тем, чтобы справиться с непрекращающейся нагрузкой. По данным The Athletic, процент мышечных травм в АПЛ за первые две недели вырос на 42% по сравнению с аналогичным этапом в предыдущей кампании.

Вместо матчей за национальные сборные в ближайшие две недели игрокам действительно не помешал бы отдых.

Некоторые клубы Серии А уже не позволяют своим игрокам уезжать в сборные из-за опасений, связанных с коронавирусом, а также вспышки COVID-19 в Дании, которая повышает вероятность того, что все датские игроки не смогут вернуться домой, не попав на карантин. Но для всех остальных матчи сборных никуда не денутся, и ведущим футболистам придется вновь играть.

Роналду, который получил травму лодыжки в воскресном матче с «Лацио», еще может рассчитывать на участие в матчах за сборную Португалии против Андорры, Франции и Хорватии. Пулишич также был включен в состав своей сборной на предстоящие две игры с Уэльсом и Панамой, несмотря на то, что форвард «Челси» с конца октября находится вне игры из-за травмы подколенного сухожилия.

Однако Фати (колено), Александер-Арнолд (икроножная мышца) и Киммих (колено) точно не смогут помочь своим сборным. И есть много других игроков, которые получили травмы в этом сезоне, который перегружен как никогда ранее из-за всех переносов, связанных с пандемией коронавируса.

Йозуа Киммих получил травму в игре с Боруссией globallookpress.com

В этом сезоне лучшие футболисты мира столкнутся с беспрецедентным испытанием на выносливость. Некоторые из них будут отдыхать не больше двух недель в ходе 13-месячного отрезка с июня 2020 года по июль 2021 года, так как предыдущий сезон завершился лишь в середине августа, а новый стартовал в начале сентября.

Тренеры уже выразили свою обеспокоенность, когда увидели, что осенний отрезок включает в себя два перерыва на матчи сборных (по три игры в каждом), а также шесть туров еврокубков — и все это всего лишь за восемь недель.

Но вторая половина сезона также получится более загруженной, чем обычно. А, например, в Англии двухнедельный перерыв, который был введен в прошлом сезоне, теперь отменен, так как в графике слишком много игр, чтобы втиснуть их.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт одним из первых высказался по поводу перегруженности календаря — ему теоретически может понадобиться, чтобы его футболисты были в форме вплоть до середины июля 2021 года, когда на «Уэмбли» состоится финал перенесенного Евро-2020.

«Календарь перегружен, и чтобы решить эту проблему, нужно сотрудничество всех сторон. Легко втискивать в него все турниры, учитывая только пожелания организаторов каждого из этих турниров. Но реальность такова, что лучшие футболисты в конце концов играют в большинстве матчей, и нам нужно сыграть свою роль в контроле этого процесса», — сказал Саутгейт в сентябре.

Гарет Сайтгейт globallookpress.com

Саутгейт был прав, когда указывал на предстоящие проблемы, однако ничего не было сделано для их решения. Тренеры все больше нервничают из-за необходимости готовить свои команды к играм каждые три-четыре дня.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер на послематчевой пресс-конференции после победы над «Эвертоном» (3:1) пожаловался на то, что его команде приходится играть в 12:30 по местному времени в субботу после матча против «Истанбула» в среду вечером в Турции.

«Время начала матча — это провал. Мы сыграли уже много матчей в этом сезоне, мы играли в Турции, вернулись только в четверг утром, и нам пришлось играть в субботу в обед. Это абсолютный хаос. В наше время, в условиях пандемии, игроки истощаются морально и физически», — сказал Сульшер.

«МЮ» стал жертвой телевизионного контракта АПЛ, согласно которому у BT Sport в субботу есть слот в 12:30. И если BT Sport выбирает для показа «Манчестер Юнайтед», то АПЛ ничего не может поделать с этим. Однако изменение правил, которое не позволяло бы командам, играющим в Европе в среду, играть затем рано в субботу, было бы положительным шагом.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп также критически оценил календарь после ничьей с «Ман Сити» (1:1), в ходе которой травмировался Александер-Арнольд. Немец дал понять, что пострадают все — и клубы, и сборные.

Юрген Клопп globallookpress.com

«Обычно у нас есть октябрь, ноябрь, а потом очень-очень сложный декабрь. Но в этом году октябрь похож на декабрь, ноябрь похож на декабрь, а декабрь по-прежнему похож на декабрь. И это действительно сложно. Мы потеряли Трента, и я почти уверен, что Гарет Саутгейт совсем не рад этому. Если мы продолжим в том же духе, и мы ведь надеемся, что Евро состоится летом, то посмотрим, какие игроки будут в нем участвовать», — сказал Клопп.

Самым очевидным решением проблемы с перегруженным календарем было бы отложить матчи сборных в ноябре или хотя бы сократить с трех игр до одной.

Источники сообщили ESPN, что, перенося Евро-2020, УЕФА был полон решимости провести Лигу наций в первые месяцы нового сезона как по спортивным, так и по финансовым причинам.

Международные матчи и финансы, которые они приносят, являются источником жизни для многих ассоциаций, особенно из-за денег, полученных от доходов за трансляции с учетом того, что матчи могут проходить либо без зрителей, либо с ограниченным их количеством.

И если тренеры клубов еще могут смириться с потерей игроков в ходе конкурентных матчей сборных, то товарищеские матчи вызывают сплошное разочарование.

США не проводили матчи с февраля и могут обоснованно сослаться на необходимость играть в этот отрезок. Однако сложно понять, какую выгоду получит сборная Португалии от проведения матча с Андоррой, занимающей 145-е место в рейтинге ФИФА. Разве что для того, чтобы Роналду (у которого 101 гол за сборную) мог приблизиться к мировому рекордсмену Али Даеи (109 голов).

Криштиану Роналду globallookpress.com

У Англии запланирован контрольный матч с Новой Зеландией, занимающей 121-е место в рейтинге ФИФА. Источники сообщили ESPN, что в первую очередь матч будет сыгран для выполнения ТВ-контракта, согласно которому игра должна состояться. Отмена игры означала бы нарушение условий телевизионного контракта и отказа от перспективы получить сумму, которую источники называют семизначной.

Новая Зеландия в итоге отказалась от матча из-за опасений, связанных с коронавирусом. Однако Англия восполнила пробел, организовав товарищеский матч с Ирландией вместо того, чтобы позволить своим футболистам отдохнуть.

В этом сезоне предстоит играть еще на протяжении восьми месяцев — с учетом Евро-2020 и Кубка Америки. И решимость большинства ведущих сборных играть три матча за семь дней в ноябре кажется бессмысленной. Не говоря уже о том, что в марте, когда начнется квалификация ЧМ-2022, вновь будет проводиться по три матча за один отрезок.

А это означает, что еще больше звезд будут травмированы и недоступны, когда сезон достигнет своего апогея как для клубов, так и для сборных. 0