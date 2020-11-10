Трансферный дайджест. 3 — 9 ноября

Давид Алаба
«Бавария», защитник, 28 лет
Защитник Давид Алаба, вероятно, покинет «Баварию» по окончании сезона, когда станет свободным агентом.
Его переговоры с мюнхенским клубом зашли в тупик, о чем в интервью sport1.de заявил спортивный директор Хасан Салихамиджич.
Среди основных претендентов на австрийца Bild называет «Барселону», «Реал», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».
Впрочем, приоритетными вариантами для самого футболиста являются «Барселона» и «Реал». По информации AS, агент Алабы Пини Захави настроен на то, чтобы его клиент перешел в мадридский клуб.
У каталонцев, как отмечается, может не хватить денег на зарплату, поскольку пандемия коронавируса нанесла «сине-гранатовым» большой урон.
Наш прогноз: «Реал».
Эрлинг Холанн
«Боруссия» Дортмунд, нападающий, 20 лет
«Реал» намерен приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, утверждает AS.
По информации издания, трансфер должен состояться в 2022 году. Почему именно тогда? Потому что норвежец договорился со «шмелями», что они не будут препятствовать его уходу именно летом 2022 года.
На Холанна также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Бавария», но фаворитом считается именно «Реал». Отмечается, что председатель совета директоров «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке с огромным уважением относится к президенту «сливочных» Флорентино Пересу и считает его «чемпионом бизнеса».
Кроме того, предполагается, что еще до приезда Холанна «Реал» подпишет нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга.
А вот спортивный директор «Зальцбурга» Кристоф Фройнд почему-то убежден, что Холанн будет выступать за «Ливерпуль».
Как видим, вариантов много, а конкретики мало, тем более что до 2022 года ситуация может значительно измениться.
Наш прогноз: «Боруссия» Дортмунд.
Лионель Месси
«Барселона», нападающий, 33 года
Не утихают и слухи о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси. По данным The Telegraph, «Манчестер Сити» готовится согласовать личный контракт с аргентинцем уже в январе.
Отмечается, что форвард не планирует обсуждать с каталонским клубом тему своего будущего до завершающей части сезона. Его текущий контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.
Вероятно, многое в решении Месси будет зависеть от нового президента «сине-гранатовых», который будет избран весной следующего года.
Впрочем, кто бы ни пришел на руководящую должность, он не отменит того факта, что «Барселоне» придется экономить, в том числе на зарплатах игроков.
Действительно ли Месси пойдет на уступки в финансовом плане, чтобы остаться в родном клубе? Пока на этот вопрос нет ясного ответа. Не исключаем, что Лео все-таки решится на смену клуба, но в настоящее время, как нам кажется, он готов остаться на «Камп Ноу».
Наш прогноз: «Барселона».
Маркус Тюрам
«Боруссия» Менхенгладбах, нападающий, 23 года
Несколько европейских топ-клубов интересуются нападающим менхенгладбахской «Боруссии» Маркусом Тюрамом, утверждает Sport Witness со ссылкой на Bild.
Среди претендентов на француза называются «Барселона», «Реал», «Ювентус», «Милан» и «Манчестер Сити».
Летом 2019 года «Боруссия» заплатила за форварда «Генгаму» 8 миллионов евро. Однако результативная игра в составе гладбахского клуба значительно увеличила его стоимость.
На минувшей неделе сын экс-защитника «Барселоны» и «Ювентуса» Лилиана Тюрама получил свой первый в карьере вызов в сборную Франции, что говорит о его готовности играть на высоком уровне.
Тюрам сейчас явно на подъеме, поэтому летом он, скорее всего, куда-то уйдет, но назвать его будущий клуб довольно сложно, учитывая широкий круг претендентов.
Наш прогноз: летний трансфер.
Николо Барелла
«Интер», полузащитник, 23 года
Миланский «Интер» сейчас занят тем, что пытается удержать в своем составе перспективного полузащитника Николо Бареллу, сообщает FcInterNews.it.
По информации источника, интерес к 23-летнему футболисту проявляют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Барселона» и «Атлетико».
«Нерадзурри», чтобы отбить этот интерес, начали переговоры с игроком о продлении контракта.
Миланцы готовы повысить Барелле зарплату с 2,5 миллиона евро до 4 миллионов и продлить соглашение до 2025 года.
Условия, как нам кажется, вполне выгодные, поэтому хавбеку нет смысла куда-то уезжать.
Наш прогноз: «Интер».
Браим Диас
«Милан», полузащитник, 21 год
Полузащитник Браим Диас, права на которого принадлежат «Реалу», сумел раскрыться в составе «Милана», за который выступает на правах аренды.
В девяти матчах за «россонери» в этом сезоне хавбек забил три гола, став очень полезным для команды.
Летом «Милан» не смог договориться с мадридцами о включении в сделку опции выкупа, но намерен обсудить с «Реалом» трансфер 21-летнего испанца.
В то же время главный тренер «Реала» Зинедин Зидан впечатлен прогрессом Диаса и полагает, что в будущем он может помочь «сливочным», пишет AS.
Конечно, для молодого футболиста было бы гораздо полезнее иметь игровую практику в «Милане», чем возвращаться на «Сантьяго Бернабеу» без гарантий. Однако, принимая во внимание поведение «Реала», мы считаем, что он вернет Диаса по окончании аренды.
Наш прогноз: «Реал».
Серхио Рамос
«Реал», защитник, 34 года
Как известно, летом 2021 года у капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса истекает контракт.
Стороны уже начали переговоры о заключении нового соглашения сроком на два года, но будет ли оно подписано?
Как сообщает AS, интерес к Рамосу есть со стороны других клубов. Так, защитника хотел бы пригласить Дэвид Бекхэм, владелец клуба «Интер Майами». Экс-футболист «Реала» внимательно следит за развитием ситуации с Рамосом.
Американский клуб способен предложить испанцу выгодные условия, вот только нужно ли это самому Рамосу, который в 34 года все еще пребывает в феноменальной форме.
С уходом Криштиану Роналду Рамос стал едва ли не единоличным лидером клуба, который, судя по всему, не заглядывает в паспорт защитнику. Серхио имеет право заработать денег перед пенсией где-нибудь в США, но время вешать бутсы на гвоздь еще не пришло.
Наш прогноз: «Реал». 0