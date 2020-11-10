Трансферный дайджест. 3 — 9 ноября

Давид Алаба

«Бавария», защитник, 28 лет

Защитник Давид Алаба, вероятно, покинет «Баварию» по окончании сезона, когда станет свободным агентом.

Его переговоры с мюнхенским клубом зашли в тупик, о чем в интервью sport1.de заявил спортивный директор Хасан Салихамиджич.

Хасан Салихамиджич Спортивный директор «Баварии» Никогда не говори никогда, но я не знаю, как мы сможем продолжать наши отношения. Мы сделали предложение, которое было отклонено. Сейчас мы, конечно, должны принять тот факт, что Давид покинет клуб. Алаба станет свободным агентом летом. Если такой игрок покинет клуб бесплатно, то это абсолютный провал. Никто с нами не связывался по поводу его трансфера. Он хорошо играет на этой позиции. Давид проведет в «Баварии» весь сезон. Мы вели переговоры и сделали Давиду предложение, но он его отклонил. Мы еще раз встретились 10 дней назад и сделали улучшенное предложение, после которого установили дедлайн. Он истек на этих выходных. Перед этим мы сообщили его советнику и самому Давиду, что отзовем предложение, когда эта дата пройдет. Таково положение дел. Мы очень ценим Давида и будем справляться с этой ситуацией профессионально.

Среди основных претендентов на австрийца Bild называет «Барселону», «Реал», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».

Впрочем, приоритетными вариантами для самого футболиста являются «Барселона» и «Реал». По информации AS, агент Алабы Пини Захави настроен на то, чтобы его клиент перешел в мадридский клуб.

У каталонцев, как отмечается, может не хватить денег на зарплату, поскольку пандемия коронавируса нанесла «сине-гранатовым» большой урон.

Наш прогноз: «Реал».

Эрлинг Холанн

«Боруссия» Дортмунд, нападающий, 20 лет

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Реал» намерен приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, утверждает AS.

По информации издания, трансфер должен состояться в 2022 году. Почему именно тогда? Потому что норвежец договорился со «шмелями», что они не будут препятствовать его уходу именно летом 2022 года.

На Холанна также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Бавария», но фаворитом считается именно «Реал». Отмечается, что председатель совета директоров «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке с огромным уважением относится к президенту «сливочных» Флорентино Пересу и считает его «чемпионом бизнеса».

Кроме того, предполагается, что еще до приезда Холанна «Реал» подпишет нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга.

А вот спортивный директор «Зальцбурга» Кристоф Фройнд почему-то убежден, что Холанн будет выступать за «Ливерпуль».

Кристоф Фройнд Спортивный директор «Зальцбурга» Он окажется в «Ливерпуле». Холанн может играть за любой клуб мира. Со своим менталитетом, волей, уверенностью в себе он сможет оставить след в европейском футболе в ближайшие десять лет.

Как видим, вариантов много, а конкретики мало, тем более что до 2022 года ситуация может значительно измениться.

Наш прогноз: «Боруссия» Дортмунд.

Лионель Месси

«Барселона», нападающий, 33 года

Лионель Месси globallookpress.com

Не утихают и слухи о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси. По данным The Telegraph, «Манчестер Сити» готовится согласовать личный контракт с аргентинцем уже в январе.

Отмечается, что форвард не планирует обсуждать с каталонским клубом тему своего будущего до завершающей части сезона. Его текущий контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.

Вероятно, многое в решении Месси будет зависеть от нового президента «сине-гранатовых», который будет избран весной следующего года.

Впрочем, кто бы ни пришел на руководящую должность, он не отменит того факта, что «Барселоне» придется экономить, в том числе на зарплатах игроков.

Карлес Тускетс Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Мы живем в исключительный период, который требует исключительных решений от всех участников. Чтобы достичь баланса в нашем бюджете, необходимо сократить расходы на 300 миллионов евро. Комиссия считает целесообразным принять определенные меры для ограничения последствий этой пандемии. Идея в том, чтобы прийти к соглашению, которое принесет пользу всем сторонам. Готовность есть у всех, включая Лео Месси и его агентов.

Действительно ли Месси пойдет на уступки в финансовом плане, чтобы остаться в родном клубе? Пока на этот вопрос нет ясного ответа. Не исключаем, что Лео все-таки решится на смену клуба, но в настоящее время, как нам кажется, он готов остаться на «Камп Ноу».

Наш прогноз: «Барселона».

Маркус Тюрам

«Боруссия» Менхенгладбах, нападающий, 23 года

Маркус Тюрам globallookpress.com

Несколько европейских топ-клубов интересуются нападающим менхенгладбахской «Боруссии» Маркусом Тюрамом, утверждает Sport Witness со ссылкой на Bild.

Среди претендентов на француза называются «Барселона», «Реал», «Ювентус», «Милан» и «Манчестер Сити».

Летом 2019 года «Боруссия» заплатила за форварда «Генгаму» 8 миллионов евро. Однако результативная игра в составе гладбахского клуба значительно увеличила его стоимость.

На минувшей неделе сын экс-защитника «Барселоны» и «Ювентуса» Лилиана Тюрама получил свой первый в карьере вызов в сборную Франции, что говорит о его готовности играть на высоком уровне.

Тюрам сейчас явно на подъеме, поэтому летом он, скорее всего, куда-то уйдет, но назвать его будущий клуб довольно сложно, учитывая широкий круг претендентов.

Наш прогноз: летний трансфер.

Николо Барелла

«Интер», полузащитник, 23 года

Николо Барелла globallookpress.com

Миланский «Интер» сейчас занят тем, что пытается удержать в своем составе перспективного полузащитника Николо Бареллу, сообщает FcInterNews.it.

По информации источника, интерес к 23-летнему футболисту проявляют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Барселона» и «Атлетико».

«Нерадзурри», чтобы отбить этот интерес, начали переговоры с игроком о продлении контракта.

Миланцы готовы повысить Барелле зарплату с 2,5 миллиона евро до 4 миллионов и продлить соглашение до 2025 года.

Условия, как нам кажется, вполне выгодные, поэтому хавбеку нет смысла куда-то уезжать.

Наш прогноз: «Интер».

Браим Диас

«Милан», полузащитник, 21 год

Браим Диас globallookpress.com

Полузащитник Браим Диас, права на которого принадлежат «Реалу», сумел раскрыться в составе «Милана», за который выступает на правах аренды.

В девяти матчах за «россонери» в этом сезоне хавбек забил три гола, став очень полезным для команды.

Летом «Милан» не смог договориться с мадридцами о включении в сделку опции выкупа, но намерен обсудить с «Реалом» трансфер 21-летнего испанца.

В то же время главный тренер «Реала» Зинедин Зидан впечатлен прогрессом Диаса и полагает, что в будущем он может помочь «сливочным», пишет AS.

Конечно, для молодого футболиста было бы гораздо полезнее иметь игровую практику в «Милане», чем возвращаться на «Сантьяго Бернабеу» без гарантий. Однако, принимая во внимание поведение «Реала», мы считаем, что он вернет Диаса по окончании аренды.

Наш прогноз: «Реал».

Серхио Рамос

«Реал», защитник, 34 года

Серхио Рамос globallookpress.com

Как известно, летом 2021 года у капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса истекает контракт.

Стороны уже начали переговоры о заключении нового соглашения сроком на два года, но будет ли оно подписано?

Как сообщает AS, интерес к Рамосу есть со стороны других клубов. Так, защитника хотел бы пригласить Дэвид Бекхэм, владелец клуба «Интер Майами». Экс-футболист «Реала» внимательно следит за развитием ситуации с Рамосом.

Американский клуб способен предложить испанцу выгодные условия, вот только нужно ли это самому Рамосу, который в 34 года все еще пребывает в феноменальной форме.

С уходом Криштиану Роналду Рамос стал едва ли не единоличным лидером клуба, который, судя по всему, не заглядывает в паспорт защитнику. Серхио имеет право заработать денег перед пенсией где-нибудь в США, но время вешать бутсы на гвоздь еще не пришло.

Наш прогноз: «Реал». 0