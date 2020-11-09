Характер Дзюбы под свист «Виража». Форвард принес «Зениту» важные три очка

Петербургский «Зенит» в домашнем матче 14-го тура российской Премьер-лиги обыграл «Краснодар» со счетом 3:1. На гол Маркуса Берга «сине-бело-голубые» ответили точными ударами Далера Кузяева, Артема Дзюбы и Алексея Сутормина. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Запредельный уровень ответственности

Автор «Советского спорта» Артем Зибрак заявил, что матч имел огромное значение для обеих команд, поэтому начался с осторожной игры.

«Уровень ответственности как будто задавил футболистов. Они начали игру осторожно, стараясь действовать наверняка и не усложнять. Если на игре "Зенита" это не особо складывалось , то витиеватая игра "горожан", конечно, заметно пострадала. На их счастье, первый же осмысленный подход к штрафной Михаила Кержакова привел к пенальти — Вендел неудачно обработал мяч, задев его рукой. Арбитр Владимир Москалев после похода к монитору указал на 11-метровую отметку, а Маркус Берг реализовал пенальти.

О сумасшедшем напряжении игроков лучше всего говорит реакция шведа на забитый мяч. Сразу после результативного удара он двинулся к стававшему с газона Кержакову и что-то крикнул ему в лицо. Совсем не обязанный всплеск эмоций нападающего едва не привел к потасовке. Сложно понять, чем руководствовался Берг. Может, у этого эпизода была какая-то предыстория в подтрибунном помещении или прошлой встрече команд?

Желтая карточка Венделу globallookpress.com

Гол стал подарком для "быков". До него игра была абсолютно равной. Проигрывая в счете, питерцы, естественно, забрали мяч себе, однако их проблемы никуда не делись. Как не было у них за душой ничего, кроме подач на Дзюбу, так и нет. Впрочем, даже в этой ситуации они могли отыграться. Хорош на левом фланге был Дуглас Сантос. Он очень высоко поднимался по своей бровке и часто получал мяч (чаще него в "Зените" только центральные защитники). У бразильца очень качественно поставлены подачи. К сожалению для него, Дзюба в первом тайме был сам не свой. После одной такой передачи он не смог обработать мяч и упустил отличную возможность для удара», — подчеркивает Зибрак.

Конфуз Дзюбы в первом тайме

Корреспондент rusfootball.info Иван Долинин заострил внимание на том факте, как фанаты «Зенита» встретили на поле Артема Дзюбу. Форварда освистывали и, возможно из-за этого, он не сумел реализовать пенальти.

«Болельщики "Зенита" отреагировали на решение тренерского штаба также вполне ожидаемо. Они освистывали нападающего при объявлении составов, перед началом матча и непосредственно во время него. Вираж также скандировал не приятные для Дзюбы кричалки. Помимо этого, был подготовлен баннер, напоминавший известную многим истину — в историю трудно войти, но легко вляпаться.

Несмотря на давление со стороны общественности, Дзюба вызвался пробить пенальти, назначенный главным арбитром встречи Москалевым за игру рукой Кайо в своей штрафной. Когда форвард взял мяч и отправился к "точке", болельщики засвистели пуще прежнего.

Нападающий "Зенит" не выказывал смущенности и волнения по этому поводу и, по большому счету, пробил в привычной для себя манере — с легкой паузой перед ударом. Но переиграть Матвея Сафонова ему не удалось, и вышел конфуз...», — пишет Долинин.

«Виражу» стоит подумать над своим поведением

Журналист «Спорта День за Днем» Антон Кудинов позволил себе покритиковать фанатский «Вираж» за отношение к Дзюбе, который принес своей команде победу.

«Если же абстрагироваться от ситуации и сосредоточиться на футболе, то "Зенит" выглядел значительно лучше. Если бы не VAR, из-за которого уже подготовленный к розыгрышу штрафной превратили в пенальти, то "быки" не факт, что вообще смогли бы забить. Сафонов же несколько раз реально спас свою команду.

Правда сначала идеальный удар в противоход от Далера Кузяева, а затем и замыкание от Дзюбы, и "Зенит" все же вырывает победу. Артем же в этот раз не стал в праздновании отдавать честь (возможно, впервые с чемпионата мира), выразил ответные претензии к виражу и бросился к скамейке запасных, посылая воздушные поцелуи остальным трибунам. Крепкие объятия от всех запасных и персональные рукопожатия (если кто сомневался) от Семака, Симутенкова и Низелика — с Артема должен был хоть немного упасть груз ситуации.

"Зенит" в итоге спокойно довел матч до победы, а Дзюба еще и успел посадить на желтую карточку Кайо. Артем наверняка переживет ситуации и сделает свои выводы, например, будет аккуратнее относиться к содержимому своего телефона. Ну а "Виражу" тоже не помешает подумать над своим поведением», — убежден Кудинов.

Характер Дзюбы

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отметил характер Артема Дзюбы, который, несмотря на всю критику, нашел в себе силы забить победный мяч.

«Бойцовские качества всегда отличали нападающего, и он играл активно. Кажется, все разговоры об усталости пропали — Артем показал, на что способен заряженным. Моменты возникали, но выручал Сафонов.

"Краснодар" тоже ведь с проблемами и тоже после Лиги чемпионов. Поэтому можно было ожидать, что гости устанут. Так и получилось — и "Зенит" все-таки нашел момент для гола. Забил любимец публики — Кузяев.

Но эта встреча не могла закончиться так. Через весь этот день проходил сюжет, который закольцевал Дзюба. И Артем забил: подкараулил передачу в центре площади ворот и пробил. После этого форвард будто сошел с ума — что-то показал "виражу", другим болельщикам и утонул в объятиях команды. А самое главное — после всех празднований специально подбежал к Семаку и поблагодарил его. Невероятно важный жест для команды.

"Зенит" все-таки взял три очка. Сутормин установил окончательный счет, но лучшим игроком матча логично признан Дзюба. После финального свистка он, в отличие от команды, не пошел к "виражу", а сразу направился в раздевалку, поаплодировав центральной трибуне», — констатировал Чернов.

Эмоции Артема Дзюбы globallookpress.com

Скандальное решение Москалева

Колумнист bobsoccer.ru СЭМ высказал мысль о том, что главный арбитр Владимир Москалев встречи омрачил столь интригующий матч скандалом, назначив пенальти в ворота «Зенита».

«Игра "Зенита" наконец-то выглядела цельной. Да, в центре по-прежнему не хватает креатива, но петербуржцы сыграли на других козырях: розыгрыш мяча в треугольнике Вендел — Оздоев — Кузяев, использование зоны полусредних, чего раньше не замечалось за "Зенитом", и, опять же, дальние удары. Такая игра нравится болельщикам.

Жаль, что матч с такой громкой вывеской омрачен скандалом. Решение Москалева назначить одиннадцатиметровый в ворота "Зенита" считаю неверным: не знаю, насколько рука Вендела увеличивала площадь его тела, но своими глазами видел инструкцию по так называемой "рукавной зоне": это не пенальти. В моменте с попаданием мяча в руку Кайю Москалев, напротив, был прав.

Любые выводы о развязке борьбы за золотые медали преждевременны: в розыгрыше сорок восемь очков, конкурентам еще не раз играть между собой. Сегодня "Зенит" добился очень важной победы. Но, как и говорил о Лиге чемпионов, выиграно сражение, а не война», — говорится в материале. 0